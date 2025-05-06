Как упростить работу с МЧД в 2025 году

Астрал.Доверенность входит в экосистему продуктов Астрал и позволяет быстро создавать и контролировать машиночитаемые доверенности на физлиц. Первая версия сервиса была реализована в 2023 году, когда обязанность использовать МЧД в работе с электронными документами только внедрялась (ст. 29 НК, закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ). Переходный период успешно завершился к 1 сентября 2024 года, а сам сервис Астрал.Доверенность «оброс» функционалом. Поговорим о самых последних обновлениях.
1. Поддержка полномочий для ФНС в единой доверенности
С 1 марта 2025 года прекратилась регистрация доверенностей по старому формату 5.01. Для сдачи отчетности в налоговые органы теперь будет использоваться формат 003 — единая доверенность с четким указанием полномочий.
Чтобы все прошло корректно в сервисе Астрал.Доверенность:
В разделе «Сведений о доверенности» проставьте галочку — «ФНС».
Далее, в сведениях о полномочиях — укажите код вашей налоговой инспекции, который легко узнать на сайте ФНС.
После этого остается выбрать нужные полномочия из соответствующего справочника, подписать доверенность и отправить ее в реестр.
Нужно ли вносить изменения прямо сейчас? Не обязательно. Обратите внимание, что действующие доверенности по формату 5.01 сохраняют свою силу до окончания срока, указанного в документе.
2. Ограничения полномочий доверенного лица
Еще одно важное нововведение — возможность устанавливать ограничения полномочий доверенного лица. Теперь пользователь «Астрал.Доверенность» сам решает, в каких рамках представитель будет действовать от имени организации. Актуально для МЧД формата 003.
Например, можно ограничить сумму сделки, задать конкретный период или определить допустимую сферу применения полномочий. Такая настройка помогает контролировать сделки, снижать финансовые риски и минимизировать вероятность ошибок со стороны доверенных лиц. Особенно полезной эта функция станет для бухгалтеров, юристов и руководителей организаций, которым важно четко разграничивать зоны ответственности своих сотрудников.
Как внедрить обновление?
В разделе сервиса «Сведения о полномочиях» перейдите в список «Полномочия, к которым применимы ограничения».
Выберите нужное полномочие.
Определите ограничение из выпадающего списка.
В завершение укажите значение для выбранного ограничения и сохраните настройку.
3. МЧД с датой начала действия в будущем
И последнее, самое свежее обновление сервиса — внедрено буквально в апреле 2025 года. Для тех, кто заранее планирует изменения в штате или хочет оформить документы к определенному моменту, появилась долгожданная возможность — создавать цифровую доверенность с датой начала действия в будущем.
Что это значит? Теперь при оформлении МЧД можно выбрать не только текущую дату, но и любую другую в календаре. Система автоматически проверит корректность указанной информации и учтет ее при регистрации в реестре. Это удобно, если, например, нужно заранее оформить доверенность для нового сотрудника или подготовиться к перевыпуску документов.
4. Продление и смена тарифа прямо в личном кабинете пользователя
Работать с сервисом стало удобнее и с точки зрения управления лицензией. Теперь продлить подписку или изменить тариф можно прямо в личном кабинете пользователя.
За месяц до окончания лицензии система напомнит о необходимости продления, чтобы вы не потеряли доступ неожиданно. Оформить заявку на обновление можно буквально в несколько кликов.
При необходимости смены тарифа доступные варианты также легко выбрать внутри интерфейса.
Но стоит помнить: при создании черновиков на Расширенном или Премиальном тарифе, и последующем переходе на Базовый план могут возникнуть трудности с подписанием доверенности, если сведения о доверителе и организации не совпадают.
Что такое сервис Астрал.Доверенность, и почему он вам нужен
Напомним, что с 1 сентября 2024 года машиночитаемые доверенности стали обязательными для представления интересов организаций и ИП в электронном документообороте.
С помощью «Астрал.Доверенность» вы можете быстро и удобно оформить МЧД на сотрудников или доверенных лиц, без необходимости посещать налоговую. Сервис предлагает широкий и разноплановый функционал.
Основные возможности:
Создание и подписание МЧД форматов B2B и B2G, включая единый формат для сдачи отчетности в налоговые органы, Росстат, ЕГАИС, «Честный ЗНАК» и другие системы.
Работа с черновиками доверенностей — можно начать оформление, сохранить черновик и вернуться к нему позже.
Подписание доверенностей с помощью КриптоПро browser plug-in - плагина для браузера, который просто установить и включить без дополнительных настроек.
Контроль сроков действия и статусов доверенностей, возможность их отзыва и хранения в одном удобном личном кабинете.
Удобный интерфейс и возможность работать с МЧД на любом компьютере, планшете или смартфоне с доступом к интернету.
Поддержка различных тарифных планов, которые подойдут как для малого бизнеса, так и для крупных компаний.
Возможность централизованного управления доверенностями, что особенно важно для компаний с большим штатом и множеством полномочий.
Сегодня «Астрал.Доверенность» помогает тысячам компаний работать с документами легко, надежно и безопасно. Возможно, пришло время и вам открыть для себя все преимущества сервиса.
Читайте также:
Майские праздники в 2025 году: когда отдыхаем и как оплачивать отпуск в эти дни.
Создание и контроль машиночитаемых доверенностей
Любые действия с МЧД — быстро и легко!
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: 2W5zFG1prQp
Начать дискуссию