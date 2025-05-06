Как упростить работу с МЧД в 2025 году

1. Поддержка полномочий для ФНС в единой доверенности

С 1 марта 2025 года прекратилась регистрация доверенностей по старому формату 5.01. Для сдачи отчетности в налоговые органы теперь будет использоваться формат 003 — единая доверенность с четким указанием полномочий.

Чтобы все прошло корректно в сервисе Астрал.Доверенность:

В разделе «Сведений о доверенности» проставьте галочку — «ФНС».

Рис.1. Создание доверенности — Сведения о доверенности — отметка в графе «ФНС»

Далее, в сведениях о полномочиях — укажите код вашей налоговой инспекции, который легко узнать на сайте ФНС.

После этого остается выбрать нужные полномочия из соответствующего справочника, подписать доверенность и отправить ее в реестр.

Рис.2. Создание доверенности — выбор полномочий представителя