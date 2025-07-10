Штрафы за кассу с 2025 года: ФНС меняет форматы фискальных документов. Проверьте, касается ли это вас

Что такое ФФД и зачем его снова меняют

Все предприниматели, которые при расчетах используют онлайн-кассы, обязаны выдавать чеки. Информация об операциях передается в ФНС через операторов фискальных данных (ОФД).

Чек — это фискальный документ. К нему устанавливаются строгие требования: наличие обязательных реквизитов, качество печати, размер символов и интервалы между строками.

ФНС устанавливает разные форматы фискальных документов (ФФД) — правила по оформлению чеков. В 2025 году действует три формата ФФД — 1.05, 1.1, и 1.2. Они изначально вшиты в кассовое ПО.

ФФД 1.05. Имеет простой ограниченный функционал. Например, чтобы исправить ошибку в чеке, нужно отменить операцию — сделать чек возврата и оформить новый. Чек коррекции здесь не предусмотрен. ФФД 1.1. Оснащен более расширенными инструментами. Выполнить коррекцию здесь проще — оформлять «лишние» документы не нужно, недочет исправляется сразу. ФФД 1.2. Самая продвинутая версия формата фискальных документов. Она обеспечивает взаимодействие с ИС «Честный ЗНАК»: система маркировки проверяет статус товара при продаже → информирует о статусе кода товара → фиксирует факт продажи → передает на кассу квитанцию о приеме уведомления.

Форматы ФФД 1.05 и 1.1 подходят продавцам немаркированных товаров и исполнителям услуг. А формат ФФД 1.2 — используется для взаимодействия с ИС «Честный ЗНАК» при продаже маркированной продукции (обувь, молочная продукция, вода в упаковке и т.д.).

Что случилось? С 1 сентября 2025 года ФНС вводит новые правила оформления кассовых чеков (приказ ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@). Планируется, что нововведения положительно скажутся на всех участниках процесса:

Чеки станут более понятными для покупателей. Контролирующим органам будет проще отслеживать продажи маркированной продукции. Минимизируются риски нарушений со стороны продавцов, в частности — по закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

В чем причина изменений? Главная цель регулятора — усиление контроля за оборотом специфических товаров:

Борьба с контрафактом и нелегальной продукцией. Обеспечивается четкое взаимодействие с системой маркировки «Честный ЗНАК». Меры направлены на вывод незаконных продаж из «серой зоны».

Корректный учет подакцизных товаров . Продажи алкоголя и табака подвергаются более строгому контролю и стандартизации.

Обеспечение работы национальной системы прослеживаемости. Данные доступны надзорным органам.

Нововведения затронут всех, кто применяет ККТ — от онлайн-магазинов до бьюти-сферы.