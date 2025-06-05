Маркировка товаров в 2025 году: что меняется для бизнеса

Далее разберем, какие изменения в маркировке ожидаются в этом году.

Какие товары нужно маркировать в 2025 году

Что нового в маркировке товаров во II-IV кварталах 2025 года

Товары легкой промышленности

С апреля 2025 года вступили в силу новые требования по обязательной идентификации товаров легкой промышленности. К перечню категорий, подлежащих маркировке, добавлено еще 12 групп. Среди них — нижнее белье, халаты, пижамы, товары для детей, купальники, различные виды носочно-чулочных изделий, перчатки, галстуки, головные уборы и трикотаж. С июля 2025 года будет запрещен ввоз немаркированных товаров, приобретенных после 28 февраля 2025 года. Импортеры смогут до конца сентября 2025 года вводить в оборот изделия, купленные до старта маркировки и ввезенные в Россию с апреля по июнь 2025 года. Нанесение DM-кодов для остатков нужно завершить до конца октября 2025 года, а ввести такие остатки в оборот — до 30 ноября 2025 года.

Пиво и слабоалкогольные напитки

Начиная с апреля 2025 года, при продаже данных напитков через кассу продавцы обязаны проверять коды товаров по базе запрещенных к реализации, чтобы автоматически исключить продукцию с истекшим сроком годности. Это так называемый разрешительный режим. Разрешительный режим — это система, которая помогает проверять товары на кассе при продаже. Когда кассир сканирует DM-код, программа сама контролирует, можно ли продать эту продукцию. Она отправляет запрос в систему «Честный ЗНАК». Если реализовать товар нельзя, кассир сразу увидит уведомление. Такая проверка может работать как через интернет напрямую через обмен с «Честным ЗНАКом», так и без подключения — тогда информацию система берет из внутренней базы магазина. Также с этого времени нужно указывать причину вывода продукции из оборота (если не связано с обычной продажей). Для продукции в кегах с апреля 2025 года стартовала поэкземплярная прослеживаемость. Все участники используют ЭДО и обновленные формы сопроводительных документов. Для продукции в потребительской таре с мая 2025 года производители указывают в отчетности информацию о первичных документах и концентрации этилового спирта. Внесены корректировки в процедуру импорта: товары из ЕАЭС теперь нужно регистрировать в системе «Честный ЗНАК» еще до пересечения границы, а из других стран — до получения разрешения на внутреннюю реализацию. С сентября 2025 года обязательной станут: индивидуальная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке с использованием ЭДО;

отчетность о перемещении продукции между торговыми точками;

применение новой версии УПД;

обязательный вывод продукции из оборота по причинам, не связанным с розничной реализацией. Чтобы вашему бизнесу было проще следовать требованиям «Честного ЗНАКа», воспользуйтесь комплексом услуг Астрал.Маркировка — наши специалисты помогут зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе», настроить электронный документооборот и подобрать оборудование для печати и сканирования марок. Экономьте время и работайте без лишних сложностей! Подключить сервис

Растительные масла

Маркировка распространяется на пищевые масла и продукцию масложирового сектора во всех видах потребительской упаковки. С ноября 2025 года розничные магазины должны сообщать о продаже маркированных товаров через онлайн-кассы. Нужно передавать данные о каждой единице продукции, выведенной из оборота.

Бакалея

С мая 2025 года производители и импортеры обязаны наносить DM-коды на снековую продукцию — чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, попкорн. С июля 2025 года эти требования распространяются на соусы, специи, приправы, пряности, сухие супы, сухие бульоны и уксус. Если продукция была произведена или ввезена в Россию до указанных дат, ее можно продавать без маркировки до окончания срока годности.

БАДы

С марта по август 2025 года все компании, работающие с биологически активными добавками (БАД), должны передавать в системе данные в объемно-сортовом формате через ЭДО. С сентября 2025 года участники рынка (производители, импортеры, оптовики, розничные магазины и аптеки, интернет-магазины и маркетплейсы) переходят на поэкземплярный учет БАДов. Нужно будет фиксировать вывод из оборота каждой единицы товара при продаже через кассу. К этому времени важно обновить ККТ и приобрести 2D-сканеры. Для упаковки цилиндрической формы небольшого размера (длина до 7 см, диаметр до 2 см) сохраняется ОСУ.

Безалкогольные напитки

С июня 2025 года при продаже таких напитков начнет действовать разрешительный режим с офлайн-проверкой кодов маркировки.

Корма для животных

С сентября 2025 года для всех операций с кормами вводится ОСУ через ЭДО. При списании товаров по причинам, не связанным с продажей, нужно фиксировать в системе GTIN и количество. Также с сентября розничные продажи потребуется регистрировать с помощью онлайн-кассы. С ноября 2025 года начнется автоматическая сверка данных о введенных в оборот кормах между системами «Честный ЗНАК» и «ВетИС». Допустимая разница — не больше 5%.

Медицинские изделия

С сентября 2025 года для всех участников рынка таких товаров вводится поэкземплярный учет. Нужно отчитываться о движении каждой единицы изделия в системе «Честный ЗНАК», а отгрузку и приемку оформлять через ЭДО.

Икра

С апреля 2025 года для икры внедрен ОСУ через ЭДО, также требуется выводить продукцию из оборота при продаже через кассу. С октября 2025 года система «Честный ЗНАК» будет сверять объемы икры с данными системы «Меркурий», допустимое расхождение — не больше 2%.

Ветпрепараты

С сентября 2025 года все участники рынка при любых способах выбытия препаратов, кроме продажи, обязаны фиксировать эти операции в системе «Честный ЗНАК».

Безалкогольное пиво

С апреля 2025 года при продаже на кассе все сведения по выбытию продукции должны передаваться в систему, а также нужно фиксировать частичный вывод при продаже безалкогольного пива из кег в розлив. С октября 2025 года запрещается оборот продукции без индивидуальных DM-кодов, если пиво произведено или ввезено до октября 2024 года. Исключение — напитки с длительным сроком хранения (более 365 дней), их разрешено продавать до конца срока годности.

Молочная продукция

С сентября 2024 года стартует эксперимент по партионному учету: DM-код каждого продукта будет закрепляться за определенной партией. Эксперимент завершится в июне 2025 года. По итогам будет принято решение, внедрять ли партионный учет на постоянной основе.

Антисептики

С апреля 2025 года таможня не выпускает антисептики без маркировки, если продукция была приобретена до 28 февраля и ее ввозят позже этой даты. Остатки, произведенные или ввезенные до марта 2025 года, можно продавать без маркировки до конца августа 2025 года. С сентября 2025 года запрещен оборот антисептиков без DM-кодов, но хранение таких товаров допускается. Все остатки антисептиков, которые не были проданы на 1 сентября 2025 года, должны быть промаркированы до конца февраля 2026 года. Также с сентября 2025 года нужно передавать сведения о выводе каждой единицы из оборота (например, при поставке в организации для собственных нужд). Также обязательным будет сканирование марки на кассе. В период с сентября 2025 по февраль 2026 года применяют ОСУ через ЭДО. Поэкземплярный учет антисептиков вводится с марта 2026 года.

Моторные масла

С сентября 2025 года начинается обязательная маркировка моторных масел производителями и импортерами (можно было начать досрочно — с апреля). До конца октября 2025 года производители, оптовики и розница маркируют свои остатки, у импортеров срок — до конца ноября. С декабря 2025 года продавать и перевозить можно будет только маркированные моторные масла. С апреля 2026 года обязательна поэкземплярная передача сведений о всех розничных продажах и движении продукции.

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