Маркировка товаров в 2025 году: что меняется для бизнеса

Какие товары нужно маркировать в 2025 году
В 2025 году обязательной маркировке подлежат следующие группы товаров:
пиво и слабоалкогольные напитки;
молочная продукция;
упакованная вода;
лекарственные препараты;
табачная продукция;
продукция легкой промышленности;
обувь;
шубы и меховые изделия;
шины и покрышки;
фотоаппараты и фотовспышки;
парфюмерная продукция;
икра осетровых и лососевых видов;
безалкогольные напитки;
биологически активные добавки (БАД);
технические средства реабилитации;
антисептики и средства дезинфекции;
медицинские изделия;
ветеринарные препараты;
корма для животных;
растительные масла;
консервированные продукты;
безалкогольное пиво;
велосипеды и велосипедные рамы;
косметика и бытовая химия;
бакалейная продукция;
моторные масла.
Далее разберем, какие изменения в маркировке ожидаются в этом году.
Что нового в маркировке товаров во II-IV кварталах 2025 года
Товары легкой промышленности
С апреля 2025 года вступили в силу новые требования по обязательной идентификации товаров легкой промышленности. К перечню категорий, подлежащих маркировке, добавлено еще 12 групп. Среди них — нижнее белье, халаты, пижамы, товары для детей, купальники, различные виды носочно-чулочных изделий, перчатки, галстуки, головные уборы и трикотаж.
С июля 2025 года будет запрещен ввоз немаркированных товаров, приобретенных после 28 февраля 2025 года.
Импортеры смогут до конца сентября 2025 года вводить в оборот изделия, купленные до старта маркировки и ввезенные в Россию с апреля по июнь 2025 года.
Нанесение DM-кодов для остатков нужно завершить до конца октября 2025 года, а ввести такие остатки в оборот — до 30 ноября 2025 года.
Пиво и слабоалкогольные напитки
Начиная с апреля 2025 года, при продаже данных напитков через кассу продавцы обязаны проверять коды товаров по базе запрещенных к реализации, чтобы автоматически исключить продукцию с истекшим сроком годности. Это так называемый разрешительный режим.
Разрешительный режим — это система, которая помогает проверять товары на кассе при продаже. Когда кассир сканирует DM-код, программа сама контролирует, можно ли продать эту продукцию. Она отправляет запрос в систему «Честный ЗНАК». Если реализовать товар нельзя, кассир сразу увидит уведомление. Такая проверка может работать как через интернет напрямую через обмен с «Честным ЗНАКом», так и без подключения — тогда информацию система берет из внутренней базы магазина.
Также с этого времени нужно указывать причину вывода продукции из оборота (если не связано с обычной продажей).
Для продукции в кегах с апреля 2025 года стартовала поэкземплярная прослеживаемость. Все участники используют ЭДО и обновленные формы сопроводительных документов.
Для продукции в потребительской таре с мая 2025 года производители указывают в отчетности информацию о первичных документах и концентрации этилового спирта.
Внесены корректировки в процедуру импорта: товары из ЕАЭС теперь нужно регистрировать в системе «Честный ЗНАК» еще до пересечения границы, а из других стран — до получения разрешения на внутреннюю реализацию.
С сентября 2025 года обязательной станут:
индивидуальная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке с использованием ЭДО;
отчетность о перемещении продукции между торговыми точками;
применение новой версии УПД;
обязательный вывод продукции из оборота по причинам, не связанным с розничной реализацией.
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Растительные масла
Маркировка распространяется на пищевые масла и продукцию масложирового сектора во всех видах потребительской упаковки.
С ноября 2025 года розничные магазины должны сообщать о продаже маркированных товаров через онлайн-кассы. Нужно передавать данные о каждой единице продукции, выведенной из оборота.
Бакалея
С мая 2025 года производители и импортеры обязаны наносить DM-коды на снековую продукцию — чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, попкорн.
С июля 2025 года эти требования распространяются на соусы, специи, приправы, пряности, сухие супы, сухие бульоны и уксус.
Если продукция была произведена или ввезена в Россию до указанных дат, ее можно продавать без маркировки до окончания срока годности.
БАДы
С марта по август 2025 года все компании, работающие с биологически активными добавками (БАД), должны передавать в системе данные в объемно-сортовом формате через ЭДО.
С сентября 2025 года участники рынка (производители, импортеры, оптовики, розничные магазины и аптеки, интернет-магазины и маркетплейсы) переходят на поэкземплярный учет БАДов. Нужно будет фиксировать вывод из оборота каждой единицы товара при продаже через кассу. К этому времени важно обновить ККТ и приобрести 2D-сканеры.
Для упаковки цилиндрической формы небольшого размера (длина до 7 см, диаметр до 2 см) сохраняется ОСУ.
Безалкогольные напитки
С июня 2025 года при продаже таких напитков начнет действовать разрешительный режим с офлайн-проверкой кодов маркировки.
Корма для животных
С сентября 2025 года для всех операций с кормами вводится ОСУ через ЭДО. При списании товаров по причинам, не связанным с продажей, нужно фиксировать в системе GTIN и количество. Также с сентября розничные продажи потребуется регистрировать с помощью онлайн-кассы.
С ноября 2025 года начнется автоматическая сверка данных о введенных в оборот кормах между системами «Честный ЗНАК» и «ВетИС». Допустимая разница — не больше 5%.
Медицинские изделия
С сентября 2025 года для всех участников рынка таких товаров вводится поэкземплярный учет. Нужно отчитываться о движении каждой единицы изделия в системе «Честный ЗНАК», а отгрузку и приемку оформлять через ЭДО.
Икра
С апреля 2025 года для икры внедрен ОСУ через ЭДО, также требуется выводить продукцию из оборота при продаже через кассу.
С октября 2025 года система «Честный ЗНАК» будет сверять объемы икры с данными системы «Меркурий», допустимое расхождение — не больше 2%.
Ветпрепараты
С сентября 2025 года все участники рынка при любых способах выбытия препаратов, кроме продажи, обязаны фиксировать эти операции в системе «Честный ЗНАК».
Безалкогольное пиво
С апреля 2025 года при продаже на кассе все сведения по выбытию продукции должны передаваться в систему, а также нужно фиксировать частичный вывод при продаже безалкогольного пива из кег в розлив.
С октября 2025 года запрещается оборот продукции без индивидуальных DM-кодов, если пиво произведено или ввезено до октября 2024 года. Исключение — напитки с длительным сроком хранения (более 365 дней), их разрешено продавать до конца срока годности.
Молочная продукция
С сентября 2024 года стартует эксперимент по партионному учету: DM-код каждого продукта будет закрепляться за определенной партией. Эксперимент завершится в июне 2025 года. По итогам будет принято решение, внедрять ли партионный учет на постоянной основе.
Антисептики
С апреля 2025 года таможня не выпускает антисептики без маркировки, если продукция была приобретена до 28 февраля и ее ввозят позже этой даты.
Остатки, произведенные или ввезенные до марта 2025 года, можно продавать без маркировки до конца августа 2025 года.
С сентября 2025 года запрещен оборот антисептиков без DM-кодов, но хранение таких товаров допускается.
Все остатки антисептиков, которые не были проданы на 1 сентября 2025 года, должны быть промаркированы до конца февраля 2026 года.
Также с сентября 2025 года нужно передавать сведения о выводе каждой единицы из оборота (например, при поставке в организации для собственных нужд). Также обязательным будет сканирование марки на кассе.
В период с сентября 2025 по февраль 2026 года применяют ОСУ через ЭДО. Поэкземплярный учет антисептиков вводится с марта 2026 года.
Моторные масла
С сентября 2025 года начинается обязательная маркировка моторных масел производителями и импортерами (можно было начать досрочно — с апреля).
До конца октября 2025 года производители, оптовики и розница маркируют свои остатки, у импортеров срок — до конца ноября.
С декабря 2025 года продавать и перевозить можно будет только маркированные моторные масла.
С апреля 2026 года обязательна поэкземплярная передача сведений о всех розничных продажах и движении продукции.
Косметика и бытовая химия
С мая 2025 года началась обязательная маркировка мыла и моющих средств.
С июля 2025 года вводится маркировка продуктов для волос, бритья и дезодорантов.
С октября 2025 года нужно маркировать всю косметику и зубную пасту.
Остатки, произведенные или ввезенные раньше даты старта маркировки для соответствующей группы, можно продавать до окончания их срока годности.
Что могут начать маркировать
Маркировку товаров могут расширить на новые группы, так как сейчас по ряду направлений проходят эксперименты. Сначала нанесение DM-кодов проводят на добровольной основе, после чего могут сделать этот процесс обязательным. Например, маркировка полимерной трубной продукции может заработать в России с 1 марта 2026 года.
В 2025 году экспериментальный этап проходит для следующих товарных групп:
Группа товаров
Срок окончания эксперимента
Детские игрушки (постановление правительства от 14.12.2023 № 2145)
Эксперимент закончился 1 декабря 2024 года, запуск маркировки планируется с сентября 2025 года
Радиоэлектроника (постановление правительства от 25.11.2023 № 1993)
Стройматериалы в потребительской упаковке (постановление правительства от 12.03.2024 № 287)
Слабоалкогольная продукция, в том числе напитки крепостью до 9% (постановление правительства от 06.05.2024 № 585)
Школьные учебники (постановление правительства от 28.02.2024 № 218)
Отопительные приборы (постановление правительства от 26.03.2024 № 373)
Кабельно-проводниковая продукция (постановление правительства от 04.05.2024 № 582)
Пиротехническая продукция и огнетушители (постановление правительства от 27.06.2024 № 867)
Полимерные трубы (постановление правительства от 24.10.2024 № 1424)
Сладости и кондитерские изделия в потребительской упаковке (постановление правительства от 22.02.2025 № 203)
Оптоволоконная продукция (постановление правительства от 16.11.2023 № 1929)
До 31 августа 2025 года
Отдельные виды компонентов транспортных средств и устройств с ДВС (постановление правительства от 22.02.2025 № 202)
До 28 февраля 2026 года
Подготовка бизнеса к маркировке в 2025 году: что нужно знать
Процесс работы с маркировкой устроен так:
Производитель или импортер получает уникальные коды Data Matrix через личный кабинет «Честного ЗНАКа» и наносит их на упаковку товара.
Дальше продукцию передают оптовику с электронным УПД, где прописаны коды.
Оптовик сверяет коды, сообщает о приемке в систему и оформляет передачу рознице.
Розничная точка принимает продукцию, подтверждает это в системе.
Когда товар реализуют, кассир сканирует код через онлайн-кассу, и система фиксирует, что он выведен из оборота.
Что нужно сделать бизнесу, чтобы перейти к работе с маркировкой:
1. Получить электронную подпись. Она нужна для регистрации в системе, подписания документов и участия в ЭДО.
2. Зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК». Нужно внести сведения о компании и добавить необходимые данные.
3. Зарегистрировать свою продукцию в едином электронном каталоге. Укажите характеристики товаров, которые подлежат маркировке.
4. Оптимизировать внутренние процессы. Решите, какие группы товаров и виды упаковки потребуется маркировать, а также определите наиболее подходящий способ нанесения кодов.
5. Приобрести оборудование и ПО. Потребуются:
оборудование для печати Data Matrix-кодов (принтеры);
2D-сканеры или терминалы, предназначенные для считывания кодов;
для розницы и общепита — онлайн-кассы с поддержкой формата ФФД 1.2;
учетная система для работы с электронной документацией.
6. Подключиться к ЭДО. Компании обмениваются документами с помощью оператора ЭДО, который позволяет создавать, отправлять и отслеживать статусы документа.
7. Обучить сотрудников. Персонал должен уметь работать с маркировкой: получать, проверять, продавать такие товары, исправлять ошибки.
Для работы с маркированными товарами в рознице нужно специальное оборудование и программное обеспечение. В интернет-магазине «Астрал ККТ» вы сможете подобрать онлайн-кассу с нужными функциями, а наши специалисты помогут с выбором и возьмут на себя регистрацию кассы в ФНС и в личном кабинете сервиса Астрал.ОФД.
Ответственность и штрафы за нарушения при маркировке
Если товар должен быть промаркирован, но кода нет, его нельзя принимать, перевозить, продавать или отгружать. За нарушения предусмотрены штрафы (п. 2 ст. 15.12 КоАП):
для предпринимателей и сотрудников — от 5 000 до 10 000 рублей;
для юридических лиц — от 50 000 до 300 000 рублей.
За нарушение таких правил в отношении табака, пива, никотиновой продукции и слабоалкогольных напитков штрафы выше:
для предпринимателей и сотрудников — от 30 000 до 50 000 рублей;
для юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.
Если нарушение крупное или совершено по сговору, возможна уже уголовная ответственность — вплоть до штрафа в миллион рублей или лишения свободы до пяти лет (ст. 171.1 УК).
Работа с поддельными кодами маркировки ведет к серьезным санкциям (ст. 171.1 УК):
штраф — до 300 000 рублей или в размере дохода осужденного за период до двух лет;
принудительные работы в течение трех лет;
лишение свободы до трех лет и штраф до 80 000 рублей или в размере дохода осужденного за период до шести месяцев;
в случае предварительного сговора — лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до 100 000 рублей или со штрафом в размере дохода осужденного за период до года;
в случае предварительного сговора и особо крупных размеров оборота поддельных кодов — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 1 млн рублей или со штрафом в размере дохода за период до пяти лет.
Если вовремя не передавать сведения о работе с маркированным товаром в систему «Честный ЗНАК», тоже можно получить штраф (ст. 15.12.1 КоАП). Его размер:
для сотрудников — от 1 000 до 10 000 рублей;
для малого бизнеса — от 25 000 до 50 000 рублей;
для крупных компаний — от 50 000 до 100 000 рублей.
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Комментарии1
Кто нибудь сможет объяснить мне - в чем необходимость маркировки носков и варежек, связанных бабушками и выставленными на продажу через комиссионный магазин? Товары ручной работы.