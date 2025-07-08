Как работать с отчетностью и больничными в 1С:ЗУП через сервис «1С-Отчетность»

Кто и в каких случаях взаимодействует с СФР

Взаимодействуют с Социальным фондом все без исключения работодатели, а именно — компании и ИП, которые нанимают работников по трудовому договору, либо привлекают сторонних исполнителей по договорам ГПХ. Если организация делает отчисления в пользу физлиц, значит, она должна предоставлять в СФР сведения о застрахованных лицах и о начисленных страховых взносах (исключение — сотрудничество с самозанятыми). Сегодня невозможно работать с Соцфондом без подключения к системе ЭДО (электронного документооборота).

Обязательные отчеты

С 2023 года вместо множества отдельных форм (СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, ДСВ-3) введена единая форма ЕФС-1, которая объединяет всю необходимую информацию. В нее входят данные о приемах и увольнениях, страховом стаже, начисленных взносах на травматизм и другие сведения. Также существует форма СЗВ-ДСО, которую подают по особым категориям работников, имеющим право на доплату к пенсии — по летным экипажам гражданской авиации, работникам угольной промышленности. Этот отчет нужен как основание для начисления ежемесячной доплаты к пенсии. Разделы ЕФС-1 подаются с разной периодичностью — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Также срок подачи сведений может зависеть от кадрового события и других обстоятельств. Например, приняв на работу или уволив сотрудника, подать сведения об этом нужно не позже следующего рабочего дня.

Другие формы взаимодействия

Помимо сдачи отчетности ЕФС-1, работодатели взаимодействуют с СФР и по другим поводам. В частности, они поддерживают электронный обмен по проактивным выплатам Соцфонда. Проактивность означает беззаявительный порядок выплат, при котором необходимые для их назначения сведения передаются в электронной форме напрямую в Соцфонд из медицинских организаций и государственных органов. У работодателя Фонд запрашивает недостающие данные для назначения выплат. Обмен информацией происходит в системе СЭДО (социального электронного документооборота), благодаря которой большая часть данных поступает автоматически, что существенно снижает риск ошибок в них. При корректном заполнении документов в 1С расчет выплат происходит автоматически.

Больничные пособия

По СЭДО Фонд присылает работодателю уведомления об открытии, продлении, закрытии или аннулировании больничных листов. После закрытия электронного больничного СФР направляет его работодателю в предзаполненном виде. Если данных для назначения пособия недостаточно, дополнительно приходит запрос на предоставление необходимых сведений и документов. Работодатель должен ответить на него в течение трех рабочих дней, разместив требуемую информацию в СЭДО. При подготовке ответа на запрос Соцфонда проверьте и при необходимости дополните: расчетный период (в общем случае — предыдущие два календарных года);

суммы заработка работника за расчетный период;

страховой стаж сотрудника;

районный коэффициент (если применяется);

исключаемые периоды (если такие были в расчетном периоде). Напомним, что за нарушение срока ответа на запрос предусмотрен штраф — 5 000 рублей, а при отказе предоставить необходимые для проверки документы, или при их непредставлении Фонду, штраф за каждый такой документ — 200 рублей (п. 1, 3 ст. 15.2 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ в ред. от 25.12.2023). Назначенное больничное пособие выплачивает работнику: Работодатель — за три первых дня заболевания (при ближайшей выплате зарплаты).

Соцфонд — за остальные дни болезни (в течение десяти рабочих дней после получения необходимых сведений от работодателя).

Пособие по беременности и родам

Аналогично работодатель действует, если запрос получен при назначении пособия по беременности и родам (БиР). Расчет пособия в 1С отличается от обычного больничного. Пособие по БиР полностью выплачивается за счет средств СФР. Оно не облагается НДФЛ и перечисляется получателю в начисленной сумме.

Пособия исполнителям по договорам ГПХ