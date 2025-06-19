Как изменения в 87-ФЗ меняют правила работы для экспедиторов

Реестр экспедиторов: кому нужно зарегистрироваться

7 июня 2025 года Президент подписал закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ с изменениями в закон № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». Одно из основных нововведений — появление обязательного электронного реестра экспедиторов, который начнет работать с 1 марта 2026 года.

Реестр будет вестись в электронной форме на базе национальной цифровой транспортно-логистической платформы «ГосЛог». Оператором платформы выступит федеральный орган, который занимается политикой и контролем в области транспорта.

С этого момента только зарегистрированные в реестре компании и ИП смогут легально осуществлять транспортно-экспедиционную деятельность. Работа вне системы будет приравниваться к незаконной.

Право на деятельность возникает со дня размещения записи в реестре. Уведомление можно подать через личный кабинет на портале «Госуслуги», с использованием электронной подписи — УКЭП или УНЭП физлица. При наличии всех документов заявку рассмотрят в течение одного рабочего дня.

Для включения в реестр:

У руководителя или ИП не должно быть непогашенной судимости в сфере экономических преступлений.

Также у экспедитора не должно быть более одного нарушения в сфере экспедирования за последний год.

Сведения, включаемые в реестр, охватывают всю ключевую информацию о бизнесе: наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес, ФИО контактных лиц, виды оказываемых услуг по ОКВЭД, а также, при наличии, информацию о допуске к перевозке опасных грузов. Дополнительно можно указать регионы работы, страховые суммы, ссылку на сайт компании.

Действующие участники рынка обязаны подать уведомление о своей деятельности до 1 мая 2026 года. Это дает компаниям 60 дней с начала действия реестра, чтобы подготовиться: проверить соответствие требованиям и наладить ЭДО.

Компании, планирующие выйти на рынок после 1 марта 2026 года, смогут работать только после включения в реестр.

Введение реестра — это не просто новый формальный шаг, а системная реформа логистики и контроля перевозок в России. Усиливается безопасность, формируется цифровая прозрачность взаимодействия на всем пути груза — от отправителя до получателя.