Воинский учет 2025: реестр, электронные повестки и новые штрафы для работодателей

Фундамент изменений: Единый реестр воинского учета

Работодатели должны вести учет военнообязанных сотрудников и передавать своевременно сведения в военкоматы. Это касается только юридических лиц, так как ИП освобождены от этой обязанности. Хотя предприниматели как работодатели не ведут воинский учет своих сотрудников, сами ИП как физлица стоят на учете в военкомате на общих основаниях.

Реестр воинского учета создали для того, чтобы упростить взаимодействие и ускорить обмен информацией. Его начали формировать еще в 2023 году — по инициативе Минобороны и в рамках закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», с учетом положений закона от 14.04.2023 № 127-ФЗ и постановления Правительства от 19.04.2024 № 506.

Сегодня Единый реестр воинского учета (реестрповесток.рф) — это централизованная государственная информационная система, которая объединяет сведения обо всех гражданах РФ, подлежащих воинскому учету (ВУ).

Информация собирается из множества официальных источников: МВД, ФНС, ЗАГС, Социального фонда, Росреестра, образовательных организаций, от работодателей и т. д. Реестр включает следующие данные о призывниках и военнообязанных:

ФИО, дата и место рождения;

адрес регистрации и проживания;

паспортные данные;

сведения об образовании;

место работы и должность;

сведения о семейном положении и детях;

медицинские данные;

категория годности;

информация о прохождении военной службы или альтернативной гражданской;

наличие брони от призыва и основание для нее.

По документам реестр запущен с 1 ноября 2024 года, но фактически все функции для всех заработали только с мая 2025, когда убрали тестовый режим. Работодатели по всей России теперь могут передавать сведения о военнообязанных сотрудниках в военкомат через личный кабинет на сайте.

Реестр повесток содержит сведения обо всех направленных повестках военкомата

Подавать следует информацию о кадровых событиях (прием, увольнение, перевод сотрудников), измененные персональные данные, а также сведения о лицах, которые должны встать на ВУ, но до сих пор не сделали этого. Авторизация в личном кабинете происходит через Госуслуги. Работодателю нужно определить ответственного сотрудника за ведение воинского учета, наделить его соответствующими полномочиями по приказу и сформировать доверенность в личном кабинете.