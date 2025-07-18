Воинский учет 2025: реестр, электронные повестки и новые штрафы для работодателей

Разбираемся, как работает новая цифровая система, какие обязанности появились у компаний и как кадровику выстроить работу, чтобы избежать колоссальных штрафов.
Фундамент изменений: Единый реестр воинского учета
Работодатели должны вести учет военнообязанных сотрудников и передавать своевременно сведения в военкоматы. Это касается только юридических лиц, так как ИП освобождены от этой обязанности. Хотя предприниматели как работодатели не ведут воинский учет своих сотрудников, сами ИП как физлица стоят на учете в военкомате на общих основаниях.
Реестр воинского учета создали для того, чтобы упростить взаимодействие и ускорить обмен информацией. Его начали формировать еще в 2023 году — по инициативе Минобороны и в рамках закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», с учетом положений закона от 14.04.2023 № 127-ФЗ и постановления Правительства от 19.04.2024 № 506.
Сегодня Единый реестр воинского учета (реестрповесток.рф) — это централизованная государственная информационная система, которая объединяет сведения обо всех гражданах РФ, подлежащих воинскому учету (ВУ).
Информация собирается из множества официальных источников: МВД, ФНС, ЗАГС, Социального фонда, Росреестра, образовательных организаций, от работодателей и т. д. Реестр включает следующие данные о призывниках и военнообязанных:
ФИО, дата и место рождения;
адрес регистрации и проживания;
паспортные данные;
сведения об образовании;
место работы и должность;
сведения о семейном положении и детях;
медицинские данные;
категория годности;
информация о прохождении военной службы или альтернативной гражданской;
наличие брони от призыва и основание для нее.
По документам реестр запущен с 1 ноября 2024 года, но фактически все функции для всех заработали только с мая 2025, когда убрали тестовый режим. Работодатели по всей России теперь могут передавать сведения о военнообязанных сотрудниках в военкомат через личный кабинет на сайте.
Подавать следует информацию о кадровых событиях (прием, увольнение, перевод сотрудников), измененные персональные данные, а также сведения о лицах, которые должны встать на ВУ, но до сих пор не сделали этого. Авторизация в личном кабинете происходит через Госуслуги. Работодателю нужно определить ответственного сотрудника за ведение воинского учета, наделить его соответствующими полномочиями по приказу и сформировать доверенность в личном кабинете.
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Электронные повестки: новая реальность для всех
Напомним, что из себя представляют повестки, и зачем они в принципе нужны. Это извещение гражданина РФ о том, что он вызван в военкомат для уточнения личных данных, постановки на учет, призыва на воинскую службу или отправления в воинскую часть.
Раньше повестки могли быть только бумажными и считались врученными при передаче адресату лично в руки (по месту жительства, учебы, работы) или при отправке по почте заказным письмом. Юридическим подтверждением вручения служила подпись военнообязанного (призывника).
С 1 ноября 2024 года военные комиссариаты (наравне с бумажными письмами) стали направлять повестки об обязательной явке в электронном виде (закон от 14.04.2023 № 127-ФЗ). Первые из них уже получили призывники осенью 2024 года.
Сейчас электронная повестка считается доставленной, если она появилась
в личном кабинете физлица на «Госуслугах» — сразу же с момента размещения;
в Реестре электронных повесток, даже если человек не просматривал портал — спустя 7 календарных дней.
Главное, что нужно усвоить — электронная повестка имеет ту же юридическую силу, что и бумажный аналог, а значит проигнорировать послание военкомата не получится. Личная подпись гражданина для подтверждения вручения не требуется, если документ был передан через защищенный государственный сервис (Госуслуги или Единый реестр повесток).
Поможет ли удаление аккаунта на Госуслугах
Некоторые смекалистые граждане «на заре» электронных повесток придумали лайфхак: удалить аккаунт на Госуслугах, чтобы избежать факта вручения без личной подписи. Но этот метод уже не работает. Даже если остальные способы доставки окажутся недоступны для государства (лично в руки, заказным письмом по почте или через Госуслуги), повестка будет считаться врученной спустя 7 дней с момента размещения ее на портале «реестрповесток.рф».
Что делать работодателю
Если в компанию поступило извещение о вызове сотрудника в военкомат — как в бумажном, так и в электронном виде, работодатель обязан предпринять определенные действия, чтобы не попасть на административные штрафы.
1. Не менее, чем за три рабочих дня до даты, когда сотрудник обязан явиться в комиссариат, ознакомьте его с повесткой. Желательно зафиксировать факт передачи, например, служебной запиской или актом вручения. Если письмо пришло на бумаге, распишитесь в отрезной части и переправьте ее обратно в военкомат.
Если сотрудник уклоняется или прямо отказывается от получения повестки, разъясните последствия. До исполнения своей обязанности он не сможет выезжать за границу, регистрировать недвижимость, управлять транспортным средством, кредитоваться в банках, регистрировать ИП и самозанятость. Но если военнообязанного (призывника) эти ограничения не пугают и он стоит на своем, оформите отказ актом. Таким образом вы снимите с себя ответственность.
Бывают ситуации, когда вручить повестку невозможно — например, сотрудник находится на больничном, в отпуске или на удаленке. В таком случае работодатель должен незамедлительно сообщить об этом в военкомат, чтобы снять с себя ответственность.
За неоповещение гражданина о вызове в военкомат компании грозят штрафы по ст. 21.2 КоАП:
до 50 000 руб. — для руководителя;
до 400 000 руб. — для юридического лица.
2. Обеспечьте явку сотрудника. Если повестка является законным вызовом (на призыв, сборы, мобилизацию и т. д.), работодатель не вправе препятствовать исполнению воинского обязательства.
Это значит, что следует освободить работника от труда на время мероприятий, которые указаны в извещении (ч. 1 ст. 170 ТК). Конкретные даты будут зафиксированы в самой повестке. Имейте в виду, что период отсутствия сотрудника входит в стаж для расчета ежегодного отпуска и оплачивается по среднему заработку. В табеле рабочего время эти дни отразите кодом «Г» или 23. Выплату среднего заработка можно взять в расходы, а если будете возмещать ее через комиссариат (п. 7 ст. 1 закона № 53-ФЗ от 28.03.1998), то сумму компенсации учите во внереализационных доходах.
Ограничительные меры для уклонистов: как это касается работодателя
Если гражданин уклоняется от явки по повестке из военкомата, на него накладываются ряд серьезных ограничений и санкций, которые отражаются не только на нем лично, но могут косвенно касаться и работодателя.
Какие ограничения вводятся при уклонении от повестки:
Запрет на оформление ИП и самозанятости. Как только формируется повестка, сведения передаются в ФНС.
Ограничение выезда за границу.
Запрет регистрации прав на недвижимость. Росреестр блокирует операции с имуществом.
Ограничение регистрации и управления транспортом.
Невозможность оформить кредит в банке.
Все перечисленные меры остаются в силе до момента явки гражданина в военкомат. В основном, на трудовую деятельность это никак не влияет, сотрудник продолжает работать, как и прежде. Проблемы для компании может создать только запрет на управление транспортным средством, если трудовая функция непосредственно связана с вождением авто — например, повестка пришла курьеру, инструктору автошколы, водителю-экспедитору и т. п.
При длительном сроке ограничения, который заранее неизвестен, работодатель должен действовать так:
В течение первых двух месяцев отстранить сотрудника от работы без сохранения зарплаты.
Если запрет продолжается дольше, расторгнуть трудовой договор.
Также у организации есть опция предложить водителю временный перевод на другую должность, не связанную с управлением автомобилем (ч. 1 ст. 72.2 ТК).
Новые обязанности и сокращенные сроки для работодателя
Перечислим ключевые моменты, которые работодатель должен иметь в виду в 2025 году, чтобы вести ВУ без нарушений и не попасться на огромные штрафы.
1. Своевременно передавайте информацию в комиссариат, без задержек уведомляйте о приеме и увольнении военнообязанных сотрудников (призывников) и других кадровых событиях с их участием. А именно:
в течение пяти календарных дней — о том, что гражданин принят в штат или уволен с работы;
в течение пяти календарных дней — при смене ФИО, семейного положения, образования, структурного подразделения, в котором трудился военнообязанный, места жительства, состояния здоровья и прочих сведений;
в течение трех рабочих дней — с момента обнаружения «уклониста», то есть гражданина, который должен состоять на ВУ, но не сделал этого.
2. При взаимодействии с военным комиссариатом используйте установленные формы отчетности. Все бланки, которые вам потребуются, утверждены в приложениях постановления Правительства от 27.11.2006 № 719 (актуальная редакция от 13.12.2024).
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3. Если новый сотрудник при трудоустройстве отказывается предоставить военный билет или документ о снятии с учета, заактируйте его отказ в присутствии двух свидетелей и передайте ему письменное уведомление о том, что к определенному сроку документы нужно принести. Далее в течение трех рабочих дней поставьте в известность военкомат по месту жительства (регистрации) гражданина. Отказать ему в работе вы не имеете права по нормам трудового законодательства, но таким образом подстрахуете себя на случай проверки госорганов.
Часть сведений по ВУ работодатель уже может передавать через личный кабинет Единого реестра воинского учета. Но на текущий момент все еще сохраняется взаимодействие с военкоматами и через бумажные носители. При этом работодатели должны понимать, что в обозримом будущем нужно будет окончательно перейти на электронный документооборот. Поэтому уже сейчас необходимо осваивать специализированные государственные платформы. Обязанность вручать сотрудникам бумажные повестки сохраняется, также как и информировать их о получении электронных вызовов в комиссариат.
Ответственность: новые штрафы, которые шокируют
С 1 октября 2023 года цена ошибки выросла в десятки раз, для юридических лиц — в сотни (закон от 31.07.2023 № 404-ФЗ). Воинский учет «для галочки» теперь невозможен.
Нарушение, статья КоАП
Как было
Как стало
Работодатель не уведомил сотрудника о повестке и не отпустил вовремя в военкомат (ст. 21.2)
Не уведомил о повестке на мобилизацию и не обеспечил явку, не помог военкомату (ст. 19.38)
Не было ответственности
Не предоставил списки для первоначальной постановки на учет (ст. 21.1)
Несвоевременно сообщил данные для воинского учета (прием / увольнение) (ст. 21.4)
Не обеспечил поставку техники на сборные пункты и в воинские части (ст. 19.38)
Не было ответственности
Не исполнил военно-транспортные мобилизационные обязанности (19.25)
Обратите внимание, что для малого и среднего бизнеса предусмотрены смягчения с понижением штрафов на 50% при наличии статуса МСП.
Чек-лист: как привести воинский учет в порядок прямо сейчас
Назначить ответственного, обеспечить наличие приказа, пройти обучение (при необходимости).
Провести полный аудит — проверить личные карточки или документы у всех военнообязанных.
Организовать сверку с военкоматами, особенно по проблемным сотрудникам.
Актуализировать данные о сотрудниках — место жительства, образование, семейное положение.
Информировать сотрудников о механизмах электронных повесток и последствиях их игнорирования.
Наладить процесс своевременной отправки уведомлений о приеме и увольнении на новый 5-дневный срок.
Чтобы надежно фиксировать оповещения сотрудников о повестках и обеспечивать их своевременное информирование, воспользуйтесь решением Астрал iКЭДО. Кадровый электронный документооборот позволит предотвратить споры и гарантировать соблюдение новых правил вручения повесток.
Подведем итог
Цифровизация воинского учета — не временное явление, а новая реальность, которая требует максимальной внимательности и оперативности от работодателей. Порядок в документах сегодня — это инвестиция в защиту компании от огромных штрафов завтра. Только проактивный подход и слаженная работа позволят вам успешно адаптироваться новым требованиям.
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