Оформление наставничества в трудовых отношениях

Что такое наставничество
Напомним, что нормы о наставничестве в России действуют с 1 марта 2025 года — с этого дня Трудовой кодекс дополнен ст. 351.8.
Как следует из Концепции наставничества (утв. распоряжением правительства от 21.05.25 № 1264-р) и из ст. 351.8 ТК, наставничество в трудовых отношениях — это когда один сотрудник по просьбе работодателя помогает другому освоить профессию или научиться выполнять определенные задачи на рабочем месте. Для старта процесса нужно согласие сторон и документальное оформление.
Для некоторых отраслей — обязательно. Так, в сфере ЖКХ за всеми молодыми работниками должны быть закреплены наставники (п. 6.8.2 Федерального отраслевого тарифного соглашения в ЖКХ на 2023–2025 гг.).
Если нормативные акты не обязывает вашу организацию устанавливать наставничество, но вы считаете полезным ввести эту форму адаптации новичков, то можете ввести ее самостоятельно. Нужно закрепить положения о наставничестве в коллективном договоре или соответствующем ЛНА (как правило, это положение о наставничестве).
Что должно быть в ЛНА о наставничестве
Если для вашей организации нет обязательных требований (как для ЖКХ-сферы), то вы вправе самостоятельно разрабатывать формулировки ЛНА по наставничеству. Логично прописать в нем, например:
общие положения, в которые традиционно включают расшифровку терминов (можно использовать глоссарий Концепции или разработать свой);
цели наставничества, решаемые за счет него задачи, исходя из особенностей вашего бизнеса;
процедуру назначения наставника;
нормы о правах, обязанностях, ответственности наставника и наставляемого;
порядок контроля работы наставляемого;
алгоритм оплаты наставнику;
оценку итогов наставничества.
Если обязанности и критерии оценки не прописаны, могут возникнуть споры: наставник будет считать, что он свою работу выполнил, а руководитель — что нет. ЛНА снимает эту проблему.
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Кто может быть наставляемым
Наставляемый — это тот, кто учится у наставника, овладевает профессией или навыками, получает новый опыт (согласно той же Концепции, см. выше).
В ЛНА, посвященном наставничеству, вам нужно обозначить, кто может выступать наставляемым. Например, в сфере ЖКХ наставляемыми выступают молодые работники в первые полгода работы. А вы можете в ЛНА прописать, что наставляемым будет любой новичок, например, в течение испытательного срока.
Как назначить наставника
Наставник — это опытный сотрудник, который делится своими знаниями и навыками.
Проверьте его трудовой договор — не исключено, что в контракте уже есть условие о том, что он должен осуществлять наставничество. Если эта опция входит в его трудовую функцию, не нужно получать письменное согласие, а также подписывать дополнительное соглашение.
Если в трудовом договоре нет этой функции, можно назначить наставником через увеличение объема работ. Для этого нужно выполнить одно из условий:
заручиться письменным согласием будущего наставника;
заключить с ним допсоглашение к трудовому договору.
Ключевой момент — получение письменного согласия будущего наставника на выполнение этих обязанностей. Нельзя назначить наставника приказом в одностороннем порядке.
Закон не устанавливает, в какой форме должно быть выражено согласие (ст. 60.2, 351.8 ТК, разъяснения Роструда, данные в письме от 06.05.25 № ПГ/08518-6-1).
Чтобы избежать недопонимания о том, кто кого наставляет, и споров о сроках, безопаснее издать приказ о назначении наставника. В нем обозначьте, с какого и по какое число вы даете это дополнительное поручение.
Такой приказ можно издать в произвольной форме (унифицированной формы нет), но в нем должны быть следующие сведения:
Ф.И.О., должность лица, назначаемого наставником;
Ф.И.О., должность лица, выступающего наставляемым;
период наставничества;
порядок оплаты.
Приведем пример формулировки:
«1. Назначить старшего менеджера по рекламе Пегова Юлия Карловича наставником менеджера по рекламе Мишиной Милы Сергеевны на период с 16.06.2025 по 30.06.2025.
2. Установить Пегову Ю.К. на указанный период надбавку к окладу в размере 10 000 руб.»
С приказом нужно ознакомить и наставника, и наставляемого.
Допсоглашение по вопросу наставничества может выглядеть, например, так:
«1. Работодатель поручает, а Работник обязуется выполнять в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой в должности продавца-консультанта, следующую дополнительную работу:
1.1. В период с 16.06.2025 по 30.06.2025 (включительно) осуществлять наставничество продавца-стажера Ф.И.О. (далее — Наставляемый).
1.2. В срок до 16.06.2025 составить и согласовать с Работодателем план наставничества.
1.3. Помогать Наставляемому в приобретении навыков, необходимых для выполнения трудовых обязанностей продавца-консультанта, контролировать его работу, своевременно выявлять допущенные ошибки и недостатки, принимать меры к их устранению.
1.4. По итогам наставничества Работник обязан представить на утверждение Работодателя письменное заключение, из которого можно сделать вывод о готовности Наставляемого к самостоятельному выполнению трудовых функций».
Не исключено, что вы решите отменить наставничество раньше обозначенного конечного срока. Но помните о том, что вы должны будете предупредить работника не позднее, чем за три рабочих дня. Примечательно, что и наставник вправе досрочно отказаться от этой функции, причем ТК:
не оговаривает, когда именно работник обязан предупредить об отказе;
не позволяет работодателю определить этот такой срок в одностороннем порядке (по соглашению сторон — можно, см. письмо Роструда от 07.05.25 № ПГ/08577-6-1).
И о досрочном прекращении наставничества целесообразно издать приказ, с которым нужно обязательно ознакомить наставника и наставляемого.
❗️ Если наставничество вменяется в обязанность устно или просто приказом, без допсоглашения и доплаты, работник может обратиться в ГИТ. Инспекция признает это нарушением и выпишет штраф по ст. 5.27 КоАП.
Как платить наставнику
Если наставничество для вашей сферы бизнеса обязательно, то ответ на этот вопрос надо искать в соответствующих нормативных документах. Так, в ЖКХ оплата за наставничество не должна быть меньше 10% от оклада (п. 2.8.2.1 упомянутого Федерального отраслевого тарифного соглашения).
Остальные организации вправе сами закрепить размеры и условия осуществления доплат в коллективном договоре или ЛНА (ч. 4 ст. 351.8 ТК). Например, в допсоглашении можно написать, что «За выполнение дополнительной работы, предусмотренной п. 1 настоящего Дополнительного соглашения, Работнику устанавливается ежемесячная доплата в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп.».
В заключение отметим, что назначение наставником «без формальностей», то есть без соответствующих условий в трудовом договоре, без дополнительного соглашения может повлечь за собой штраф по ч. 1 ст. 5.27 КоАП. Для ИП — до 5000 руб., для юрлиц — до 50 000 руб. За неоплату наставничества (ч. 6 ст. 5.27 КоАП) штрафы для ИП и юрлиц такие же, а руководитель может быть оштрафован на сумму до 20 000 руб.
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