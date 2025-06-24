Оформление наставничества в трудовых отношениях

Как назначить наставника

Наставник — это опытный сотрудник, который делится своими знаниями и навыками.

Проверьте его трудовой договор — не исключено, что в контракте уже есть условие о том, что он должен осуществлять наставничество. Если эта опция входит в его трудовую функцию, не нужно получать письменное согласие, а также подписывать дополнительное соглашение.

Если в трудовом договоре нет этой функции, можно назначить наставником через увеличение объема работ. Для этого нужно выполнить одно из условий:

заручиться письменным согласием будущего наставника;

заключить с ним допсоглашение к трудовому договору.

Ключевой момент — получение письменного согласия будущего наставника на выполнение этих обязанностей. Нельзя назначить наставника приказом в одностороннем порядке.

Закон не устанавливает, в какой форме должно быть выражено согласие (ст. 60.2, 351.8 ТК, разъяснения Роструда, данные в письме от 06.05.25 № ПГ/08518-6-1).

Чтобы избежать недопонимания о том, кто кого наставляет, и споров о сроках, безопаснее издать приказ о назначении наставника. В нем обозначьте, с какого и по какое число вы даете это дополнительное поручение.

Такой приказ можно издать в произвольной форме (унифицированной формы нет), но в нем должны быть следующие сведения:

Ф.И.О., должность лица, назначаемого наставником;

Ф.И.О., должность лица, выступающего наставляемым;

период наставничества;

порядок оплаты.

Приведем пример формулировки:

«1. Назначить старшего менеджера по рекламе Пегова Юлия Карловича наставником менеджера по рекламе Мишиной Милы Сергеевны на период с 16.06.2025 по 30.06.2025.

2. Установить Пегову Ю.К. на указанный период надбавку к окладу в размере 10 000 руб.»

С приказом нужно ознакомить и наставника, и наставляемого.

Допсоглашение по вопросу наставничества может выглядеть, например, так:

«1. Работодатель поручает, а Работник обязуется выполнять в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой в должности продавца-консультанта, следующую дополнительную работу:

1.1. В период с 16.06.2025 по 30.06.2025 (включительно) осуществлять наставничество продавца-стажера Ф.И.О. (далее — Наставляемый).

1.2. В срок до 16.06.2025 составить и согласовать с Работодателем план наставничества.

1.3. Помогать Наставляемому в приобретении навыков, необходимых для выполнения трудовых обязанностей продавца-консультанта, контролировать его работу, своевременно выявлять допущенные ошибки и недостатки, принимать меры к их устранению.

1.4. По итогам наставничества Работник обязан представить на утверждение Работодателя письменное заключение, из которого можно сделать вывод о готовности Наставляемого к самостоятельному выполнению трудовых функций».

Не исключено, что вы решите отменить наставничество раньше обозначенного конечного срока. Но помните о том, что вы должны будете предупредить работника не позднее, чем за три рабочих дня. Примечательно, что и наставник вправе досрочно отказаться от этой функции, причем ТК:

не оговаривает, когда именно работник обязан предупредить об отказе;

не позволяет работодателю определить этот такой срок в одностороннем порядке (по соглашению сторон — можно, см. письмо Роструда от 07.05.25 № ПГ/08577-6-1).

И о досрочном прекращении наставничества целесообразно издать приказ, с которым нужно обязательно ознакомить наставника и наставляемого.

❗️ Если наставничество вменяется в обязанность устно или просто приказом, без допсоглашения и доплаты, работник может обратиться в ГИТ. Инспекция признает это нарушением и выпишет штраф по ст. 5.27 КоАП.