Новые правила для транспортной логистики в КоАП: что изменилось в 2025 году

Масштабные изменения в регулировании грузоперевозок

Сфера грузоперевозок в России относится к одной из самых сложных для контроля. Но так было несколько лет назад. Последние законопроекты направлены на повышение прозрачности деятельности всех участников логистической цепи — перевозчиков, экспедиторов, грузополучателей, грузоотправителей.

Так, 22 июля 2025 года Госдума приняла закон, который вносит изменения в КоАП. В частности нововведения касаются сферы транспортной логистики. Совфед одобрил закон 25 июля 2025 года.

На что направлены поправки:

усиление контроля в сфере весогабаритного контроля;

повышение ответственности всех участников перевозки;

введение новых составов правонарушений.

Цель изменений — вывести из «серой зоны» нелегальных перевозчиков и сделать сферу максимально контролируемой. А также:

сделать деятельность экспедиторов более открытой для контроля;

наладить передачу данных о грузах и маршрутах в рамках оперативно-разыскной деятельности;

обеспечить законность перевозок.

Важные нововведения вступают в силу в 2025–2026 годах, но участникам рынка нужно подготовиться заранее. Такой подход позволит избежать значительных штрафов и без спешки перестроить бизнес-процессы. Иначе компании, занимающиеся перевозками, могут понести финансовые убытки и лишиться крупных сделок. Наиболее уязвимыми становятся крупные компании, потому как их выручка будет напрямую влиять на размер штрафов.