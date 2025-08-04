Новые правила для транспортной логистики в КоАП: что изменилось в 2025 году

Масштабные изменения в регулировании грузоперевозок
Сфера грузоперевозок в России относится к одной из самых сложных для контроля. Но так было несколько лет назад. Последние законопроекты направлены на повышение прозрачности деятельности всех участников логистической цепи — перевозчиков, экспедиторов, грузополучателей, грузоотправителей.
Так, 22 июля 2025 года Госдума приняла закон, который вносит изменения в КоАП. В частности нововведения касаются сферы транспортной логистики. Совфед одобрил закон 25 июля 2025 года.
На что направлены поправки:
усиление контроля в сфере весогабаритного контроля;
повышение ответственности всех участников перевозки;
введение новых составов правонарушений.
Цель изменений — вывести из «серой зоны» нелегальных перевозчиков и сделать сферу максимально контролируемой. А также:
сделать деятельность экспедиторов более открытой для контроля;
наладить передачу данных о грузах и маршрутах в рамках оперативно-разыскной деятельности;
обеспечить законность перевозок.
Важные нововведения вступают в силу в 2025–2026 годах, но участникам рынка нужно подготовиться заранее. Такой подход позволит избежать значительных штрафов и без спешки перестроить бизнес-процессы. Иначе компании, занимающиеся перевозками, могут понести финансовые убытки и лишиться крупных сделок. Наиболее уязвимыми становятся крупные компании, потому как их выручка будет напрямую влиять на размер штрафов.
Ключевые изменения в КоАП для транспортной логистики
Основные поправки затрагивают собственников транспортных средств, перевозчиков, экспедиторов и грузоотправителей. В частности — появятся новые штрафы по ст. 12.21.1 и 11.14 КоАП. Расширяется перечень полномочий Ространснадзора с 1 сентября 2025 года.
Усиление ответственности за перегруз и негабарит
Стартовали изменения в ст. 12.21.1 КоАП, которая устанавливает санкции за перевозки грузов с нарушением веса и габаритов.
Как было раньше
Штрафы могли получить разные виновные лица в зависимости от величины выхода за предельные габариты. Простыми словами, в старой системе штрафов ответственность распределялась между водителем, должностными и юридическими лицами.
Например, за превышение габаритов до 10 см штраф назначался водителю, уполномоченному лицу компании, владельцу машины. Сумма штрафа варьировалась от 1,5 до 225 тыс. рублей. За нарушение величины габаритов более чем на 50 см штраф грозил только собственнику ТС — 600 тыс. рублей.
Что изменилось с 18 июля 2025 года
Обновленная версия ст. 12.21.1 КоАП устанавливает штрафы для владельцев машин. Теперь ответственность за перегруз и негабарит почти во всех случаях возлагается на собственника транспортного средства.
Исключение: если транспортным средством владеет иностранное лицо, то ответственность несет водитель.
В таблице собрали новые штрафы в зависимости от степени превышения весогабаритных норм:
Превышение габаритов, массы или нагрузки на ось
Отечественный собственник (ст. 12.21.1 КоАП)
Иностранный собственник (ст. 12.21.5 КоАП)
До 10 (см, %)
150 тыс. руб. (на собственника)
150 тыс. руб. (на водителя)
От 10 до 20 (см, %)
300 тыс. руб. (на собственника)
300 тыс. руб. (на водителя)
От 20 до 50 (см, %)
450 тыс. руб. (на собственника)
450 тыс. руб. (на водителя)
Свыше 50 (см, %)
600 тыс. руб. (на собственника)
600 тыс. руб. (на водителя)
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Новые правила весогабаритного контроля и ответственность за их нарушение
Проблема «уклонения». Водители давно научились уклоняться от весогабаритного контроля:
находят альтернативные объездные маршруты;
не стесняются завешивать номера при приближении к пункту автоматической проверки;
имитируют поломку на подъезде к пункту взвешивания.
Использование объездных маршрутов приводит к разрушению дорожного полотна, что негативно сказывается на других владельцах транспортных средств (водителях легковых автомобилей). Ремонт дорог требует значительных расходов из бюджета. Таким образом, нарушения грузоперевозчиков — глобальная проблема для всей страны.
Уже через месяц — с 1 сентября 2025 года у Ространснадзора появятся новые полномочия. Инспекторы получают право требовать обязательной остановки и направления на весы.
Обязанность водителя:
Остановиться по требованию инспектора.
Предоставить комплект документов.
Пройти весовой контроль.
Раньше за невыполнение законного требования об остановке водитель мог получить штраф — от 500 до 800 рублей. Но с введением поправок сейчас штрафы выше в несколько раз (ст. 12.25 КоАП). За отказ от остановки — до 10 тыс. рублей.
Кроме того, появится понятие штрафа за отказ от прохождения весогабаритного контроля (до 100 тыс. рублей) и за повторное нарушение (лишение прав).
Штрафы за маневры в зоне контроля. В ч. 13 ст. 12.21.1 КоАП говорится о нарушении требований, предписанных дорожными знаками и дорожной разметкой. Простыми словами, действуют новые штрафы за нарушение ПДД в зоне автоматического контроля и невыполнение требований о прохождении весового контроля — 600 тыс. рублей на собственника (например, за разворот или остановку).
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Новая ответственность для экспедиторов
С 1 марта 2026 года все экспедиторы должны в обязательном порядке подать сведения в реестр экспедиторов. Он будет работать на базе Национальной цифровой транспортно-логистической платформе (НЦТЛП) «ГосЛог». Подать заявление можно через подтвержденный профиль на сайте «Госуслуги».
На регистрацию экспедиторам-новичкам отводится от одного до семи дней (зависит от корректности подачи документов).
Действующие экспедиторы обязаны направить сведения в реестр в течение 60 дней — до 1 мая 2026 года.
Новые составы правонарушений и штрафы (новая ред. ст. 11.14 КоАП):
Нарушение
Штрафы на организации
Ссылка на КоАП
Отсутствие регистрации в реестре экспедиторов
100–300 тыс. руб.
Повторное нарушение по ч. 3 ст. 11.14 КоАП
500 тыс.–1 млн руб.
ч. 4 ст. 11.14
Непредоставление информации о грузах и договорах в рамках оперативно-разыскной деятельности
0,001–0,003% годовой выручки компании, но не менее 500 тыс. руб.
ч. 5 ст. 11.14
Повторное нарушение по ч. 5 ст. 11.14
0,01–0,03% годовой выручки компании, но не менее 1 млн руб.
ч. 6 ст. 11.14
Использование неподходящего оборудования и ПО, которое не обеспечивает органам безопасности доступ к данным
0,001–0,003% годовой выручки компании, но не менее 500 тыс. руб.
ч. 7 ст. 11.14
Непредоставление груза для проверки или доступа к данным
0,001–0,003% годовой выручки компании, но не менее 500 тыс. руб.
ч. 8 ст. 11.14
Повторное нарушение по ч. 8 ст. 11.14
0,01–0,03% годовой выручки компании, но не менее 1 млн руб.
ч. 9 ст. 11.14
Непредоставление клиентом экспедитору сведений о запрещенных грузах
50–100 тыс. руб.
ч. 10 ст. 11.14
Обращаем внимание, что ст. 11.14 вводит новую обязанность для экспедиторов — в течение трех лет хранить договоры, заключенные по транспортно-экспедиционным сделкам, и в любой момент предоставлять сведения из этих договоров по запросу правоохранительных органов.
Ответственность грузоотправителя: новый фокус внимания
По закону грузоотправители должны указывать в транспортной накладной достоверные данные. Ответственность за искажение сведений установлена Уставом автомобильного транспорта (закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ) и КоАП (ст. 12.21.1).
Проще говоря, грузоотправителю грозит штраф за предоставление ложной информации о грузе перед отправкой водителя в рейс, что привело к нарушениям по ч. 1, 4–6 ст. 12.21.1 КоАП.
Штрафы на компанию:
от 300 до 600 тыс. руб. — за непредставление сведений о грузе и отсутствие в транспортной накладной информации, необходимой для перевозки (ч. 8, 9 ст. 12.21.1 КоАП);
20% провозной платы и возмещение ущерба перевозчику — за отсутствие в транспортной накладной особых отметок, искажение сведений о грузе (ст. 35 закона № 259-ФЗ).
Важно! Учитывая, что ответственность за перегруз переносится на собственников транспортных средств, у них появляется право предъявлять регрессные иски к грузоотправителям, предоставившим неверные данные о весе груза.
Почему грузоотправителям критически важно предоставлять точные данные о массе и габаритах груза:
Риск финансовых убытков. Штрафы в сотни тысяч рублей и возможные убытки, если перевозчик подаст регрессный иск — серьезный аргумент в пользу внимательного оформления транспортной накладной. Ошибки могут обернуться тройными расходами: на штрафы, компенсацию перевозчику, юридическое урегулирование.
Срыв доставки и остановка транспорта. Если инспектор обнаружит перегруз, водителя могут обязать устранить нарушение на месте — например, перегрузить часть груза на другое ТС — а это простои, потеря времени и претензии от клиентов.
Ухудшение деловой репутации. Перевозчики и грузополучатели могут отказаться от сотрудничества, если грузоотправитель предоставляет неполную или недостоверную информацию.
Точность сведений о грузе — это прямая защита от убытков и конфликтов. Грузоотправителям стоит пересмотреть внутренние процессы подготовки документации и внедрить контроль за корректным указанием массы и габаритов.
Как бизнесу подготовиться к новым правилам
Новые правила касаются всех участников транспортной логистики — собственников ТС, перевозчиков, экспедиторов, грузоотправителей. Им стоит заранее перестроить внутренние процессы.
Перевозчики и собственники ТС:
Немедленно проведите аудит парка и процессов погрузки — какие машины регулярно перевозят тяжелые грузы, соответствует ли их техническое состояние новым требованиям.
Рассмотрите установку бортовых систем взвешивания. Например, бортовые системы «Глонасс» позволяют в режиме реального времени отслеживать нагрузку на оси, вес груза и общую массу ТС.
Проведите инструктаж с водителями о новых правилах и полномочиях инспекторов. Объясните, что по новым правилам нельзя игнорировать требования инспектора об остановке и прохождении весогабаритного контроля.
Экспедиторы:
Своевременно подайте сведения для включения в реестр экспедиторов. Срок для экспедиторов-новичков — 1–7 дней после 1 марта 2026 года. Для действующих экспедиторов — до 1 мая 2026 года.
Организуйте систему хранения договоров и данных о перевозках. Помните об обязанности хранить документы по сделке о перевозке — не менее трех лет.
Грузоотправители:
Уже сейчас внедрите строгий контроль за взвешиванием и измерением грузов перед отправкой. За искажение сведений в транспортной накладной и предоставление недостоверных данных — штрафы в сотни тысяч рублей.
Пересмотрите договоры с перевозчиками в части распределения ответственности за предоставление неверных данных.
Подведем итоги
Ключевые изменения 2025 года в сфере транспортной логистики:
Ответственность по ст. 12.21.1 КоАП переносится на собственников ТС (раньше штрафы распределялись между водителем, должностными и юридическими лицами).
Уже с 1 сентября 2025 года инспекторы Ространснадзора вправе требовать от водителей остановки и прохождения весогабаритного контроля.
С 1 марта 2026 года работает реестр экспедиторов — участники рынка обязаны подать сведения для легализации своей транспортно-экспедиционной деятельности.
Нововведения требуют от всех участников логистической цепочки большей ответственности, прозрачности и внедрения современных технологий контроля. Адаптация к новым правилам поможет избежать серьезных финансовых потерь и работать в правовом поле.
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