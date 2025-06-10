Обязательное оформление ЭТрН с 1 сентября 2026 для всех участников перевозок

Оформление электронной транспортной накладной

Обязательное оформление ЭТрН коснется всех участников грузоперевозок — грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков, экспедиторов. Участники перевозок должны будут заполнить свою часть документа и подписать электронной подписью — УКЭП или УНЭП ГосКлюч.

ГИС ЭПД обеспечивает работу всего механизма транспортного ЭДО. Но стороны не взаимодействуют с системой напрямую — обмен данными происходит через операторов информационных систем электронных перевозочных документов (ИС ЭПД) из реестра Минтранса, например, ГК «Астрал» — первую компанию, получившую статус аккредитованного оператора ИС ЭПД в России.

Координатор системы — Минтранс. Ведомство отвечает за работу ГИС ЭПД и аккредитацию операторов ИС ЭПД.

Операторы обеспечивают поддержку пользователей и систем на всех уровнях взаимодействия, чтобы у участников логистической цепочки не возникало сложностей в процессе обмена.

Например, если грузоотправитель направляет ЭТрН через одного оператора, а грузополучатель — через другого, то каждая из сторон сможет открыть, прочитать и подписать документ.

В электронной накладной заполняются обязательные поля (титулы):

Т1. Информация о сторонах перевозки, транспортном средстве, грузе, водителе (заполняет грузоотправитель).

Т2. Приемка груза и отражение его состояния (заполняет компания-перевозчик или водитель).

Т3. Приемка и состояние груза на стороне получателя (заполняет грузополучатель).

Т4. Факт передачи объекта перевозки (заполняет перевозчик).

Опционально заполняются титулы об изменениях финансовых аспектов транспортировки (Т5, Т6), об изменении маршрута или замене водителя, ТС (Т7, Т8).