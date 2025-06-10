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Обязательное оформление ЭТрН с 1 сентября 2026 для всех участников перевозок

Обязательное оформление ЭТрН с 1 сентября 2026 для всех участников перевозок

С сентября 2026 года участники перевозок переходят на обязательные электронные транспортные накладные (ЭТрН). Данные меры — это часть комплексной реформы, которая решает проблемы нарушений и недостаточного контроля в этой сфере. 

Изменения произойдут в законе № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» и коснутся всех участников — грузоотправителей, получателей, перевозчиков, экспедиторов. Соответствующий законопроект принят в третьем чтении. 

Что такое обязательная ЭТрН

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) — это цифровой аналог бумажной транспортной накладной, обеспечивающий порядок и прозрачность в сфере грузоперевозок.

Цель обязательных ЭТрН — сократить количество нарушений в перевозках, снизить издержки бизнеса на электронный документооборот, повысить прозрачность и контроль перевозок, обеспечить взаимодействие с государственной информационной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о внесении изменений в закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». Проект вводит понятие обязательной ЭТрН как элемента комплексной реформы в области транспортировки грузов. А также:

  1. Кроме ЭТрН, будут использоваться и другие формы электронных перевозочных документов (заказ-заявка, экспедиторские документы). Они тоже будут проходить проверку и направляться участниками перевозок в ГИС ЭПД.

  2. Обязательная ЭТрН затронет не только автомобильные перевозки, но и железнодорожные и авиаперевозки. Транспортные накладные в этих сегментах также переводятся в электронный формат и будут передаваться в ГИС ЭПД.

Пока действует переходный период, компании могут подготовиться и перестроить бизнес-процессы с учетом будущих обновлений. 

С 1 сентября 2026 года во всех направлениях перевозок электронные транспортные накладные станут обязательными. Останется категория грузов, по которым ЭТрН будет оформляться в бумажном виде — но их доля незначительная в общем объеме всех перевозок.

Оформление электронной транспортной накладной

Обязательное оформление ЭТрН коснется всех участников грузоперевозок — грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков, экспедиторов. Участники перевозок должны будут заполнить свою часть документа и подписать электронной подписью — УКЭП или УНЭП ГосКлюч.

ГИС ЭПД обеспечивает работу всего механизма транспортного ЭДО. Но стороны не взаимодействуют с системой напрямую — обмен данными происходит через операторов информационных систем электронных перевозочных документов (ИС ЭПД) из реестра Минтранса, например, ГК «Астрал» — первую компанию, получившую статус аккредитованного оператора ИС ЭПД в России.

Координатор системы — Минтранс. Ведомство отвечает за работу ГИС ЭПД и аккредитацию операторов ИС ЭПД. 

Операторы обеспечивают поддержку пользователей и систем на всех уровнях взаимодействия, чтобы у участников логистической цепочки не возникало сложностей в процессе обмена. 

Например, если грузоотправитель направляет ЭТрН через одного оператора, а грузополучатель — через другого, то каждая из сторон сможет открыть, прочитать и подписать документ. 

В электронной накладной заполняются обязательные поля (титулы):

  • Т1. Информация о сторонах перевозки, транспортном средстве, грузе, водителе (заполняет грузоотправитель).

  • Т2. Приемка груза и отражение его состояния (заполняет компания-перевозчик или водитель).

  • Т3. Приемка и состояние груза на стороне получателя (заполняет грузополучатель).

  • Т4. Факт передачи объекта перевозки (заполняет перевозчик).

Опционально заполняются титулы об изменениях финансовых аспектов транспортировки (Т5, Т6), об изменении маршрута или замене водителя, ТС (Т7, Т8).

Рекомендуем использовать онлайн-сервис 1С-ЭПД, который интегрирован в привычный интерфейс 1С и доступен прямо из вашей учетной системы. Он позволяет взаимодействовать с ГИС ЭПД. Государственную информационную систему электронных перевозочных документов запустили 1 сентября 2022 года. ГИС ЭПД делает процесс перевозок прозрачнее как для государства, так и для компаний. Чтобы подключиться к этой системе, нужно работать через специальных операторов, получивших аккредитацию Министерства транспорта, например, ГК «Астрал» — первую компанию, получившую статус аккредитованного оператора ИС ЭПД в России.

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Решение проблемы «невидимости» экспедитора в транспортной накладной

Действующая редакция закона № 87-ФЗ имеет «пробелы» при отражении экспедиторов в транспортной накладной:

  • В бумажной транспортной накладной экспедитор прямо не указывается.

  • В ЭТрН экспедитор может не указываться как участник логистической цепочки, особенно если он выступает в качестве заказчика.

Недоработка закона создает неопределенность в этом правовом вопросе — экспедитор участвует в грузоперевозке, но в документе он «невидим». Законопроект вносит изменения, которые наведут порядок и сделают деятельность экспедиторов прослеживаемой и прозрачной:

  • Отображение экспедиторов при перевозке будет введено на законодательном уровне. В новой редакции закона пропишут случаи обязательного и опционального отражения данных об экспедиторах.

  • Экспедиторские документы будут оформляться в электронном виде, формат которых утверждает ФНС. Отправлять документы нужно будет в ГИС ЭПД.

  • До 1 мая 2026 года экспедиторы и другие участники транспортно-экспедиционной деятельности должны пройти регистрацию в системе «ГосЛог».

Таким образом, законопроект решает не одну проблему в области грузоперевозок, а урегулирует деятельность всех участников.

Преимущества обязательной ЭТрН

Перечислим основные плюсы цифровизации грузоперевозок, в частности — обязательного применения ЭТрН.

Для государства:

  • Прозрачность и контроль в сфере грузоперевозок. Планируется, что в начале 2026 года заработает Единый реестр перевозчиков и система «ГосЛог» (сведения об участниках, документации, ТС, грузах). 

  • Поэтапный переход к цифровизации грузоперевозок. По данным Минтранса, использование электронного документооборота в автоперевозках сокращает количество нарушений. 

  • Развитие международных перевозок. В перспективе система распространится и на международные перевозки — интеграция с аналогичными ИС стран БРИКС. 

Для перевозчиков:

  • Ускорение процесса. Бумажный обмен документами — это длительный процесс, который иногда занимает до трех недель (подготовка оригинала, доведение до заказчика, согласование, оплата и отправка оригиналов почтой). ЭТрН позволяет быстрее оформить поездку и получить оплату — все сведения моментально отражаются в информационной системе и видны другим участникам.

  • Минимизация рисков. Исключается потеря документов. Все данные хранятся в ИС — в любое время их можно просмотреть, проследить статус накладной и транспортировку груза в режиме реального времени.

  • Автоматизация и удобство. Данные автоматически поступают в контролирующие органы (ФНС, Ространснадзор и т.д.). Водителям не нужно возить с собой бумажные накладные — достаточно в рейсе показать QR-код инспектору ГИБДД. Документы доступны с любых устройств — смартфонов, планшетов.

Для бизнеса:

  • Сокращение издержек. Бизнес не несет расходы на покупку бумаги, картриджей для принтеров, краску. 

  • Экономия времени. Подготовка электронной накладной занимает несколько минут. Например, если ЭТрН готовит грузоотправитель, то часть сведений о нем уже предзаполнены — информация подтягивается из профиля компании.

Электронные транспортные накладные снижают вероятность ошибок, количество штрафов и налоговых нарушений. Контролирующие органы видят всех участников логистической цепочки, доверие к ним укрепляется (это уже вопрос деловой репутации). 

Сложности перехода на ЭТрН

Внедрение ЭТрН несет выгоды всем сторонам грузоперевозок. Но есть и сложности, с которыми сталкивается бизнес:

  1. Выбор сервиса по работе с ЭПД — системы, в которой можно без проблем работать с ЭТрН и другими электронными перевозочными документами.

  2. Перестройка бизнес-процессов и интеграция системы ЭДО с корпоративными системами.

  3. Обучение сотрудников, создание инструкций и ЛНА.

  4. Пересмотр отношений с контрагентами. Если контрагент не направит сведения о себе в реестр участников транспортно-экспедиционной деятельности, то он несет за это ответственность. Сотрудничать с ним нельзя — придется налаживать связи с другими контрагентами.

Применение ЭТрН до вступления обязательного порядка дает преимущества компаниям — они без спешки нарабатывают опыт, перестраивают процессы, готовят сотрудников. 

Подготовка к переходу на ЭТрН

Обязательное применение ЭТрН с 1 сентября 2026 года требует от компаний полной трансформации процессов — от выбора сервиса по работе с ЭПД до обучения сотрудников и запуска перевозок по новым правилам. Если начать готовиться в 2025 году, то к дате окончания адаптационного периода можно подойти в полной готовности.

Шаг 1. Проведите аудит текущих логистических процессов

Оцените состояние процессов и сделайте выводы, какие из них нужно перевести в «цифру» в первую очередь.

Шаг 2. Выберите продукт для работы с ЭПД

Учтите пожелания водителей и сотрудников, чтобы работа в системе была для них комфортной и не множила новые проблемы. Сервис 1С-ЭПД от ГК «Астрал» уже интегрирован в привычный интерфейс 1С и создан специально для обмена электронными документами и взаимодействия между участниками перевозок и с ГИС ЭПД. В нем успешно работают перевозчики, дистрибьюторы, транспортные компании, производители. 

Шаг 3. Позаботьтесь о наличии электронных подписей

Подпись должна быть у всех сотрудников, которые будут работать в 1С-ЭПД.

Шаг 4. Обучите сотрудников

Работать в сервисе 1С-ЭПД легко, пользователям не нужны специальные знания и навыки. До подключения сервиса вы можете запросить инструкцию с ответами на ключевые вопросы — как внедрить транспортный ЭДО в компании, как подключить 1С-ЭПД, как создать и подписать ЭТрН.

Шаг 5. Протестируйте оформление ЭТрН

Проведите пилотные перевозки с использованием электронных транспортных накладных. Это поможет выявить слабые места, наладить взаимодействие с контрагентами и отработать экстренные ситуации (например, сбои связи или ошибки в документах).

Шаг 6. Согласуйте новый порядок перевозок с контрагентами

Обсудите с перевозчиками, экспедиторами и грузоотправителями переход на электронный формат. Договоритесь о регламенте действий, форматах взаимодействия, обновите договоры с учетом цифрового документооборота.

Чем раньше начнется адаптация, тем меньше рисков будет в переходный период.

Возможности сервиса 1С-ЭПД от ГК «Астрал»

Выбор оператора и переход на транспортный ЭДО — это стресс для компаний. Сервис 1С-ЭПД интегрирован в привычный интерфейс 1С и доступен прямо из вашей учетной системы, поэтому может обеспечить безболезненный переход бизнеса к ЭТрН и другим электронным перевозочным документам. 

Чтобы перейти на 1С-ЭПД от ГК «Астрал»: 

  1. Изучите преимущества и возможности сервиса 1С-ЭПД на сайте.

  2. Выберите решение с учетом специфики бизнеса. ГК «Астрал» предлагает решения в зависимости от IT-инфраструктуры бизнеса — типовые, проектные, платформенные, клиентский API

  3. Оставьте заявку. С вами свяжется менеджер и ответит на вопросы. Возможна персональная демонстрация сервиса.

  4. Подключитесь к сервису 1С-ЭПД и пользуйтесь всеми его преимуществами — создавайте ЭТрН, ЭПЛ и другие транспортные документы в электронном виде. 

Сервис 1С-ЭПД от ГК «Астрал» — это единая система для взаимодействия с госорганами, контрагентами и другими участниками логистической цепи. Подключайтесь к системе и работайте с крупными заказчиками, которые уже перешли на ЭПД. 

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