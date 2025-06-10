Обязательное оформление ЭТрН с 1 сентября 2026 для всех участников перевозок

Изменения произойдут в законе № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» и коснутся всех участников — грузоотправителей, получателей, перевозчиков, экспедиторов. Соответствующий законопроект принят в третьем чтении.
Что такое обязательная ЭТрН
Электронная транспортная накладная (ЭТрН) — это цифровой аналог бумажной транспортной накладной, обеспечивающий порядок и прозрачность в сфере грузоперевозок.
Цель обязательных ЭТрН — сократить количество нарушений в перевозках, снизить издержки бизнеса на электронный документооборот, повысить прозрачность и контроль перевозок, обеспечить взаимодействие с государственной информационной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о внесении изменений в закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». Проект вводит понятие обязательной ЭТрН как элемента комплексной реформы в области транспортировки грузов. А также:
Кроме ЭТрН, будут использоваться и другие формы электронных перевозочных документов (заказ-заявка, экспедиторские документы). Они тоже будут проходить проверку и направляться участниками перевозок в ГИС ЭПД.
Обязательная ЭТрН затронет не только автомобильные перевозки, но и железнодорожные и авиаперевозки. Транспортные накладные в этих сегментах также переводятся в электронный формат и будут передаваться в ГИС ЭПД.
Пока действует переходный период, компании могут подготовиться и перестроить бизнес-процессы с учетом будущих обновлений.
С 1 сентября 2026 года во всех направлениях перевозок электронные транспортные накладные станут обязательными. Останется категория грузов, по которым ЭТрН будет оформляться в бумажном виде — но их доля незначительная в общем объеме всех перевозок.
Оформление электронной транспортной накладной
Обязательное оформление ЭТрН коснется всех участников грузоперевозок — грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков, экспедиторов. Участники перевозок должны будут заполнить свою часть документа и подписать электронной подписью — УКЭП или УНЭП ГосКлюч.
ГИС ЭПД обеспечивает работу всего механизма транспортного ЭДО. Но стороны не взаимодействуют с системой напрямую — обмен данными происходит через операторов информационных систем электронных перевозочных документов (ИС ЭПД) из реестра Минтранса, например, ГК «Астрал» — первую компанию, получившую статус аккредитованного оператора ИС ЭПД в России.
Координатор системы — Минтранс. Ведомство отвечает за работу ГИС ЭПД и аккредитацию операторов ИС ЭПД.
Операторы обеспечивают поддержку пользователей и систем на всех уровнях взаимодействия, чтобы у участников логистической цепочки не возникало сложностей в процессе обмена.
Например, если грузоотправитель направляет ЭТрН через одного оператора, а грузополучатель — через другого, то каждая из сторон сможет открыть, прочитать и подписать документ.
В электронной накладной заполняются обязательные поля (титулы):
Т1. Информация о сторонах перевозки, транспортном средстве, грузе, водителе (заполняет грузоотправитель).
Т2. Приемка груза и отражение его состояния (заполняет компания-перевозчик или водитель).
Т3. Приемка и состояние груза на стороне получателя (заполняет грузополучатель).
Т4. Факт передачи объекта перевозки (заполняет перевозчик).
Опционально заполняются титулы об изменениях финансовых аспектов транспортировки (Т5, Т6), об изменении маршрута или замене водителя, ТС (Т7, Т8).
Рекомендуем использовать онлайн-сервис 1С-ЭПД, который интегрирован в привычный интерфейс 1С и доступен прямо из вашей учетной системы. Он позволяет взаимодействовать с ГИС ЭПД. Государственную информационную систему электронных перевозочных документов запустили 1 сентября 2022 года. ГИС ЭПД делает процесс перевозок прозрачнее как для государства, так и для компаний. Чтобы подключиться к этой системе, нужно работать через специальных операторов, получивших аккредитацию Министерства транспорта, например, ГК «Астрал» — первую компанию, получившую статус аккредитованного оператора ИС ЭПД в России.
Решение проблемы «невидимости» экспедитора в транспортной накладной
Действующая редакция закона № 87-ФЗ имеет «пробелы» при отражении экспедиторов в транспортной накладной:
В бумажной транспортной накладной экспедитор прямо не указывается.
В ЭТрН экспедитор может не указываться как участник логистической цепочки, особенно если он выступает в качестве заказчика.
Недоработка закона создает неопределенность в этом правовом вопросе — экспедитор участвует в грузоперевозке, но в документе он «невидим». Законопроект вносит изменения, которые наведут порядок и сделают деятельность экспедиторов прослеживаемой и прозрачной:
Отображение экспедиторов при перевозке будет введено на законодательном уровне. В новой редакции закона пропишут случаи обязательного и опционального отражения данных об экспедиторах.
Экспедиторские документы будут оформляться в электронном виде, формат которых утверждает ФНС. Отправлять документы нужно будет в ГИС ЭПД.
До 1 мая 2026 года экспедиторы и другие участники транспортно-экспедиционной деятельности должны пройти регистрацию в системе «ГосЛог».
Таким образом, законопроект решает не одну проблему в области грузоперевозок, а урегулирует деятельность всех участников.
Преимущества обязательной ЭТрН
Перечислим основные плюсы цифровизации грузоперевозок, в частности — обязательного применения ЭТрН.
Для государства:
Прозрачность и контроль в сфере грузоперевозок. Планируется, что в начале 2026 года заработает Единый реестр перевозчиков и система «ГосЛог» (сведения об участниках, документации, ТС, грузах).
Поэтапный переход к цифровизации грузоперевозок. По данным Минтранса, использование электронного документооборота в автоперевозках сокращает количество нарушений.
Развитие международных перевозок. В перспективе система распространится и на международные перевозки — интеграция с аналогичными ИС стран БРИКС.
Для перевозчиков:
Ускорение процесса. Бумажный обмен документами — это длительный процесс, который иногда занимает до трех недель (подготовка оригинала, доведение до заказчика, согласование, оплата и отправка оригиналов почтой). ЭТрН позволяет быстрее оформить поездку и получить оплату — все сведения моментально отражаются в информационной системе и видны другим участникам.
Минимизация рисков. Исключается потеря документов. Все данные хранятся в ИС — в любое время их можно просмотреть, проследить статус накладной и транспортировку груза в режиме реального времени.
Автоматизация и удобство. Данные автоматически поступают в контролирующие органы (ФНС, Ространснадзор и т.д.). Водителям не нужно возить с собой бумажные накладные — достаточно в рейсе показать QR-код инспектору ГИБДД. Документы доступны с любых устройств — смартфонов, планшетов.
Для бизнеса:
Сокращение издержек. Бизнес не несет расходы на покупку бумаги, картриджей для принтеров, краску.
Экономия времени. Подготовка электронной накладной занимает несколько минут. Например, если ЭТрН готовит грузоотправитель, то часть сведений о нем уже предзаполнены — информация подтягивается из профиля компании.
Электронные транспортные накладные снижают вероятность ошибок, количество штрафов и налоговых нарушений. Контролирующие органы видят всех участников логистической цепочки, доверие к ним укрепляется (это уже вопрос деловой репутации).
Сложности перехода на ЭТрН
Внедрение ЭТрН несет выгоды всем сторонам грузоперевозок. Но есть и сложности, с которыми сталкивается бизнес:
Выбор сервиса по работе с ЭПД — системы, в которой можно без проблем работать с ЭТрН и другими электронными перевозочными документами.
Перестройка бизнес-процессов и интеграция системы ЭДО с корпоративными системами.
Обучение сотрудников, создание инструкций и ЛНА.
Пересмотр отношений с контрагентами. Если контрагент не направит сведения о себе в реестр участников транспортно-экспедиционной деятельности, то он несет за это ответственность. Сотрудничать с ним нельзя — придется налаживать связи с другими контрагентами.
Применение ЭТрН до вступления обязательного порядка дает преимущества компаниям — они без спешки нарабатывают опыт, перестраивают процессы, готовят сотрудников.
Подготовка к переходу на ЭТрН
Обязательное применение ЭТрН с 1 сентября 2026 года требует от компаний полной трансформации процессов — от выбора сервиса по работе с ЭПД до обучения сотрудников и запуска перевозок по новым правилам. Если начать готовиться в 2025 году, то к дате окончания адаптационного периода можно подойти в полной готовности.
Шаг 1. Проведите аудит текущих логистических процессов
Оцените состояние процессов и сделайте выводы, какие из них нужно перевести в «цифру» в первую очередь.
Шаг 2. Выберите продукт для работы с ЭПД
Учтите пожелания водителей и сотрудников, чтобы работа в системе была для них комфортной и не множила новые проблемы. Сервис 1С-ЭПД от ГК «Астрал» уже интегрирован в привычный интерфейс 1С и создан специально для обмена электронными документами и взаимодействия между участниками перевозок и с ГИС ЭПД. В нем успешно работают перевозчики, дистрибьюторы, транспортные компании, производители.
Шаг 3. Позаботьтесь о наличии электронных подписей
Подпись должна быть у всех сотрудников, которые будут работать в 1С-ЭПД.
Шаг 4. Обучите сотрудников
Работать в сервисе 1С-ЭПД легко, пользователям не нужны специальные знания и навыки. До подключения сервиса вы можете запросить инструкцию с ответами на ключевые вопросы — как внедрить транспортный ЭДО в компании, как подключить 1С-ЭПД, как создать и подписать ЭТрН.
Шаг 5. Протестируйте оформление ЭТрН
Проведите пилотные перевозки с использованием электронных транспортных накладных. Это поможет выявить слабые места, наладить взаимодействие с контрагентами и отработать экстренные ситуации (например, сбои связи или ошибки в документах).
Шаг 6. Согласуйте новый порядок перевозок с контрагентами
Обсудите с перевозчиками, экспедиторами и грузоотправителями переход на электронный формат. Договоритесь о регламенте действий, форматах взаимодействия, обновите договоры с учетом цифрового документооборота.
Чем раньше начнется адаптация, тем меньше рисков будет в переходный период.
Возможности сервиса 1С-ЭПД от ГК «Астрал»
Выбор оператора и переход на транспортный ЭДО — это стресс для компаний. Сервис 1С-ЭПД интегрирован в привычный интерфейс 1С и доступен прямо из вашей учетной системы, поэтому может обеспечить безболезненный переход бизнеса к ЭТрН и другим электронным перевозочным документам.
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