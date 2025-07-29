Кадровый календарь на 3 квартал 2025: новые правила командировок, отчеты и воинский учет

Сезон отпусков июль–август: все, что нужно знать кадровику

Условно задачи, связанные с отпусками, можно разделить на три группы — контроль графика отпусков, расчет и выплата отпускных и оформление отпусков. Параллельно могут возникать нестандартные ситуации (например, когда сотрудник просит перенести отпуск), и при их разрешении важно не совершить ошибку.

Исполнение графика отпусков

При предоставлении работнику отпуска по утвержденному графику его письменное заявление не требуется.

Составлять приказ ТК не требует, но делать это необходимо. Во-первых, приказ в случае спорной ситуации станет доказательством, что ежегодный отпуск сотруднику был предоставлен, а, во-вторых, он является основанием для начисления и выплаты отпускных.

Кадровый специалист обязан контролировать исполнение графика отпусков и следить за соблюдением очередности. О предстоящем отпуске по графику сотрудник предупреждается за две недели в письменной форме. Если двухнедельный срок не соблюден, сотрудник получает право уйти в отпуск в любое время.

Отказаться идти в отпуск по графику сотрудник не может (только если перенос согласован с работодателем), как и работодатель не может наказать сотрудника, если он не выйдет на работу в первый день утвержденного отпуска. Причем даже когда не был издан приказ об отпуске, такое отсутствие прогулом считаться не будет.

График отпусков — локальный нормативный акт, который определяет очередность предоставления оплачиваемых отпусков на календарный год. Он обязателен для организаций и ИП, если у них есть сотрудники, работающие по трудовому договору (исключение — НКО и микропредприятия). Изменить график отпусков в одностороннем порядке не вправе ни работодатель, ни работник.

Расчет и выплата отпускных

Работодателя можно привлечь к ответственности, даже если работник написал заявление на отпуск позже, чем за три дня до его начала. Хотя понятно, что в подобной ситуации соблюсти требование о сроке выплаты отпускных невозможно.

Ст. 136 ТК обязывает работодателя выплатить отпускные как минимум за три дня до начала отпуска. По общему правилу, срок отсчитывается в календарных днях. Если день выплаты выпадает на нерабочий праздничный день или выходной, отпускные перечисляются сотруднику в предшествующий ему рабочий день.

Оформление отпуска: приказы и записки-расчеты

Еще один документ, который составляется при оформлении отпуска — записка-расчет . Она также не относится к обязательным документам. Как правило, записку-расчет оформляет бухгалтерия для расчета заработной платы и других выплат.

Приказ об отпуске включает ФИО сотрудника, наименование структурного подразделения, в котором он работает, его должность, даты отпуска и, при необходимости, другие данные.

Как мы уже отмечали, составлять приказ о предоставлении отпуска необязательно, но его оформляют, в первую очередь, в интересах работодателя. Чаще всего используют форма № Т-6 , если отпуск предоставляется одному сотруднику. Также может применяться списочная форма № Т-6А .

Сложные случаи по отпускам

Идеальная ситуация — сотрудник отправляется в отпуск по утвержденному графику и возвращается точно в срок. Но реальность часто оказывается сложнее. Сотрудники меняют планы, возникают непредвиденные обстоятельства и так далее. Во всех этих случаях кадровику важно правильно оформить все изменения, чтобы избежать претензий от ГИТ.

1. Перенос отпуска.

Перенести отпуск возможно как по инициативе сотрудника, так и по инициативе работодателя.

Если перенести сроки захотел сам сотрудник, он пишет заявление на отпуск вне утвержденного графика. Отдых предоставляется в новые сроки при условии, что работодатель не против. Причем график в таком случае изменять не нужно: в форме Т-7 (графы 8–9) указывается новая дата, а в качестве основания — реквизиты приказа.

По инициативе работодателя отпуск может переноситься только с согласия работника (ст. 124 ТК): попросить сотрудника не ходить в отпуск по утвержденному графику допускается в исключительных случаях. График в этой ситуации менять не нужно, достаточно издания приказа. Также заполняются графы 8–9 в форме Т-7.

По закону сроки отпуска переносятся, если:

нарушен срок выплаты отпускных — не были выплачены за три дня до начала отпуска;

работник ушел на больничный;

сотрудник не был уведомлен о предстоящем отпуске за две недели;

работник был призван для выполнения государственных (общественных) обязанностей.

Если отпуск перенесли по закону, новые даты определяют с учетом пожеланий работника.

2. Отзыв из отпуска.

Закон не запрещает отзывать сотрудника из отпуска, но только с его согласия. Причем даже если у работодателя есть обоснованные причины, без согласия сотрудника отозвать его будет невозможно. Отказ работника не допускается рассматривать как нарушение трудовой дисциплины. А некоторые категории сотрудников нельзя отзывать из отпуска даже с их согласия. К ним относятся:

беременные женщины;

несовершеннолетние сотрудники;

работники, которые заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Также нужно учитывать, что отозвать работника можно только из ежегодного основного отпуска и из дополнительного. Из отпуска без сохранения зарплаты или из учебного отзыва отозвать сотрудника не получится. Если работник является внутренним совместителем, то его отзыв допускается только при условии отзыва по основному месту работы.

3. Порядок оформления отзыва сотрудника из отпуска.

Составляем служебную записку. Направляем работнику уведомление об отзыве из отпуска. Получаем письменное согласие сотрудника. Издаем приказ об отзыве из отпуска. Пересчитываем отпускные. Заполняем табель учета рабочего времени.

При отзыве работника на несколько часов, а не на полный рабочий день, день отпуска сохраняется полностью. Компенсация этой части отпуска в денежной форме не предусмотрена.

4. Разделение отпуска на части.

По соглашению с работодателем сотрудник имеет право разделить ежегодный отпуск на несколько частей. Но только при условии, что как минимум одна часть отпуска будет не менее 14 календарных дней (ч. 1 ст. 125 ТК). Также с инициативой о разделении отпуска может выступить работодатель. При этом разделить отпуск можно только при наличии согласия сотрудника.

Если разделить ежегодный отдых хочет сам работник, ему нужно написать заявление с указанием дат и сроков частей отпуска. При делении отпуска по инициативе работодателя следует получить от сотрудника письменное согласие. И уже затем оформить приказ на отпуск.