Договорная кампания 2025–2026: 5 формулировок, которые спасут вашу маржу

«Плавающая» оговорка: что это

Подготовиться к изменениям и включить новые условия в договоры с контрагентами нужно не только тем, кто уже гарантированно теряет право на освобождение и становится плательщиком НДС с января, но и тем бизнесменам, которые находятся в критической точке. Лимит по доходам для перехода на НДС в 2026 году составляет 20 млн руб. Если выручка с начала текущего года превысит это пороговое значение, налогоплательщик на УСН теряет право на освобождения от НДС и начинает платить налог с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения лимита (п. 5 ст. 145 НК).

Например, ООО «Мебель-трест» сейчас имеет небольшие обороты, укладывается в лимиты и не платит НДС, но в мае 2026 года ООО «Ромашка» закупит у него крупную партию офисной мебели на 15 млн руб. Совокупный доход с начала года (вместе с другими сделками) составит 22 млн руб. С этого момента право на освобождение утрачивается. ООО «Мебель-трест» с 1 июня начнет платить НДС по ставке 5% или 22% — на свой выбор.

Итак, зачем нужна «плавающая» оговорка? Это защитный пункт в договоре, который автоматически корректирует цену при потере права на освобождение от НДС. Рекомендуем использовать, например, такую формулировку:

«В случае утраты Поставщиком права на освобождение от НДС, стоимость товара подлежит обложению налогом по ставке 22%* сверх установленной цены. Поставщик уведомляет Покупателя в течение трех рабочих дней».

*Указываем ставку НДС, действующую на дату реализации товара — 22%, 5 или 7%.

Такое условие позволяет продавцу переключиться на «НДС сверх цены» без переподписания всего договора.

Можно написать еще более развернутый вариант:

«Товары не облагаются НДС, поскольку Продавец на момент подписания настоящего договора применяет УСН и освобожден от обязанностей плательщика НДС (п. 2 ст. 346.11 НК).

В случае утраты права на освобождение (п. 5 ст. 145 НК), Продавец уведомляет об этом Покупателя не позднее следующего рабочего дня. С 1-го числа следующего месяца по отгруженным товарам НДС предъявляется сверх цены договора по ставке 22%».