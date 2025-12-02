Налоговая реформа 2026: пошаговый план выживания для малого бизнеса

Ждать больше нельзя — время действовать

Первоначальная редакция законопроекта предлагала снизить лимит дохода для уплаты НДС на УСН сразу в шесть раз — с 60 млн до 10 млн рублей. Это стало ударом для малого бизнеса, который надеялся, что планка в 60 млн продержится, как минимум, несколько лет.

Принятые во втором и третьем чтении поправки немного смягчили изначально жесткие нормы — порог доходов решено снижать постепенно в течение трех лет:

в 2026 году — 20 млн рублей;

в 2027 году — 15 млн рублей;

в 2028 году — 10 млн рублей.

Очевидно, что именно такой и стала окончательная версия изменений в НК. Государство пошло навстречу бизнесу и предложило поэтапный переход, но это не отмена реформы, а лишь небольшая отсрочка.

Если ваш доход за 2025 год приближается к 20 млн рублей, готовьтесь с 1 января работать с НДС, хотя на самом деле, подготовку надо было начать еще вчера.

Многим упрощенцам придется не просто платить новый налог, а, фактически, провести смену бизнес-модели. На то, чтобы адаптировать свой бизнес к переменам, остается чуть больше месяца.

Времени на панику больше нет, началась работа. Если хотите остаться в игре и сохранить бизнес, в оставшиеся дни 2025 года действуйте по нашей схеме.