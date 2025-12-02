Налоговая реформа 2026: пошаговый план выживания для малого бизнеса

Самое главное:
1. В 2025 году заработали на упрощенке 20 млн рублей — с 1 января платите НДС.
2. Подготовиться к НДС до конца года реально. Четыре шага для уверенного перехода к новым условиям:
Выбор ставки НДС.
Пересчет цен.
Предупреждение кассовых разрывов.
Порядок в учете и поиск бухгалтера по НДС.
3. Не паникуйте, а действуйте — впереди целый месяц.
Ждать больше нельзя — время действовать
Первоначальная редакция законопроекта предлагала снизить лимит дохода для уплаты НДС на УСН сразу в шесть раз — с 60 млн до 10 млн рублей. Это стало ударом для малого бизнеса, который надеялся, что планка в 60 млн продержится, как минимум, несколько лет.
Принятые во втором и третьем чтении поправки немного смягчили изначально жесткие нормы — порог доходов решено снижать постепенно в течение трех лет:
в 2026 году — 20 млн рублей;
в 2027 году — 15 млн рублей;
в 2028 году — 10 млн рублей.
Очевидно, что именно такой и стала окончательная версия изменений в НК. Государство пошло навстречу бизнесу и предложило поэтапный переход, но это не отмена реформы, а лишь небольшая отсрочка.
Если ваш доход за 2025 год приближается к 20 млн рублей, готовьтесь с 1 января работать с НДС, хотя на самом деле, подготовку надо было начать еще вчера.
Многим упрощенцам придется не просто платить новый налог, а, фактически, провести смену бизнес-модели. На то, чтобы адаптировать свой бизнес к переменам, остается чуть больше месяца.
Времени на панику больше нет, началась работа. Если хотите остаться в игре и сохранить бизнес, в оставшиеся дни 2025 года действуйте по нашей схеме.
Чек-лист на декабрь: подготовка к НДС
До 31 декабря 2025 года пройдите эти четыре шага, чтобы перестроиться и 1 января быть готовым к новым условиям работы.
Шаг 1. Сделайте выбор налоговой ставки по НДС
Общая ставка НДС 22% (10%, 0% в некоторых случаях) — с 2026 года применяется вместо ставки 20% при любом объеме прошлогодних или текущих доходов выше 20 млн рублей и позволяет принимать к вычету налог, предъявленный продавцами.
Специальные ставки для упрощенцев — не дают возможности уменьшать начисленный НДС на «входящий» налог и зависят от уровня дохода:
5% — если годовой доход составляет от 20 млн до 250 млн рублей;
7% — если доходы с начала года превысили 250 млн, но не достигли 450 млн рублей.
При выборе налоговой ставки недостаточно лишь математических расчетов, необходимо учитывать и стратегию вашего бизнеса:
Общую ставку 22% выбирайте, если основная часть ваших клиентов или покупателей — крупные компании, которым нужен вычет по НДС, а большинство ваших поставщиков тоже работают с НДС. В этом случае вы лишь «транзитное звено» для налога и сможете существенно уменьшать НДС к уплате за счет «входного» налога.
Спецставки 5% или 7% подойдут, если вы работаете в основном с обычными физлицами (B2C) или с субъектами малого бизнеса на спецрежимах без НДС. Такие ставки идеальны для сферы услуг (IT, салоны красоты, консалтинг и т. п.), где «входящий» НДС отсутствует либо его сумма незначительна.
Для принятия решения о ставке НДС необходимо:
Проанализировать свои доходы в текущем году, запланировать объем выручки, который хотите получить в 2026 году и рассчитать примерную себестоимость.
Составить примерный прогноз расходов на будущий год, при этом нужно выяснить, кто из поставщиков работает с НДС и какие ставки применяет. Так вы сможете определить примерный объем «входящего» налога, который можно принять к вычету при выборе общей ставки 22%. Если доля расходов с НДС у вас меньше 30–40%, скорее всего, пониженная спецставка 5% или 7% будет выгоднее основной ставки 22%.
Рассчитать сумму НДС по разным ставкам, которую придется уплатить в течение года, и определить, какая ставка будет выгоднее.
Если в 2026 году, уже работая с НДС, вы придете к выводу, что выбранная ставка вам не подходит, можете ее поменять:
С общей ставки 22% можно перейти на пониженную ставку 5% (7%) с первого числа любого налогового периода (квартала).
С пониженной ставки 5% (7%) перейти на общую ставку 22% можно будет в течение первых четырех кварталов ее применения (такая поправка принята во втором чтении законопроекта о налоговой реформе). Если позднее снова вернетесь к пониженным ставкам, применять их придется в течение 12 кварталов непрерывно.
Шаг 2. Пересчитайте цены — немедленно
НДС — это косвенный налог, который должны платить в бюджет все участники процесса производства продукции и ее реализации, добавляющие свою стоимость на каждом из промежуточных этапов.
По сути, весь объем налога ложится на конечного покупателя, который, оплачивая товар, платит в том числе и заложенный в стоимость НДС. Сумма налога для покупателя будет тем выше, чем больше промежуточных этапов было между ним и начальным производителем сырья.
Упрощенцам, которые с 1 января 2026 года станут плательщиками НДС, нужно пересчитать свои цены, чтобы не потерять прибыль.
Вот простой пример:
Стоимость товара без НДС — 20 000 руб. Ставка НДС 22%.
Стоимость с НДС = 20 000 + 22% = 24 400 руб., в том числе НДС 4 400 руб.
Если цену не повысить, придется считать, что НДС уже заложен в 20 000 руб. = 20 000 х 22/122 = 3 606,56 руб. То есть, на каждую единицу товара теряется 3 606,56 руб.
Главная задача при изменении цен — не потерять своих нынешних и потенциальных покупателей и сохранить прибыль.
Если покупатель сочтет цену слишком высокой, он откажется от покупки, что приведет к падению спроса и снижению прибыли. Заниженная цена не сможет покрыть издержки на закупку товара или производство продукции, что также приведет к потере прибыли. Поэтому, недостаточно к действующей цене просто прибавить 22% или 5% — придется учесть еще целый ряд факторов, в числе которых:
себестоимость, собственные затраты и ожидаемая прибыль от реализации;
цены конкурентов на аналогичный товар или услугу;
особенности покупательского спроса на товары или услуги — соотношение спроса и предложения на рынке;
сезонность;
категория товара — массового спроса, дорогостоящий и т. д.
Как пересчитать цены, чтобы сохранить маржинальность:
1. Если выбрали общую ставку НДС 22%, пересчет цены делайте по формуле:
Цена = Базовая стоимость х 1,22
где:
Базовая стоимость — это сумма себестоимости товара или услуги (без НДС) и желаемой прибыли;
коэффициент 1,22 — это НДС в размере 22%, прибавляемый к базовой стоимости.
При планировании цен учитывайте, что ваши поставщики в связи с повышением ставки НДС с 20% до 22% тоже будут повышать свои цены, что увеличит себестоимость.
2. Если выбрали спецставки НДС 5% или 7%, пересчитывайте цену так:
Цена (ставка НДС 5%) = (Полная себестоимость + Желаемая прибыль) / (1 — 0,05)
Цена (ставка НДС 7%) = (Полная себестоимость + Желаемая прибыль) / (1 — 0,07)
где:
Полная себестоимость — это себестоимость товара или услуги с учетом «входящего» НДС. При пониженных ставках такой налог нельзя принять к вычету — его учитывают в стоимости приобретенных товаров или услуг.
Пример. Себестоимость единицы товара без НДС — 10 000 руб., «входящий» НДС — 2 200 руб., желаемая прибыль — 3 000 руб. Рассчитаем новую цену при ставках НДС 22% и 5%:
Цена (ставка НДС 22%) = (10 000 + 3 000) х 1,22 = 15 860 руб.
Цена (ставка НДС 5%) = (10 000 + 2 200 + 3 000) / (1 — 0,05) = 16 000 руб.
При повышении цен необходимо сохранить доверие своих постоянных покупателей (клиентов), поэтому заранее сообщите им, что в связи с переходом на уплату НДС вынуждены увеличить цены. При этом делайте упор на то, что это вынужденная мера, которая никак не повлияет на качество товаров или услуг.
Сообщение можно передать любым способом, например, направив официальное письмо на имя руководителя компании или ИП по электронной почте, а если контрагентов очень много — сделать email-рассылку, использовать соцсети, опубликовать сообщение на своем сайте. Особо важных клиентов можно уведомить о росте стоимости при личной встрече. В качестве компенсации можете предложить дополнительные бонусы, скидки и другие варианты лояльного отношения к покупателям.
Обратите внимание, что при изменении цен, установленных в договорах, которые продолжат свое действие в следующем году, если того требуют их условия, необходимо согласовать новые цены с контрагентами и заключить соответствующие допсоглашения.
Письмо подписывает руководитель компании.
Шаг 3. Подготовьтесь к «кассовому разрыву»
Кассовый разрыв — это временный недостаток денежных средств для оплаты текущих обязательных расходов. Такая ситуация может возникнуть даже у вполне успешной прибыльной компании при несоответствии поступлений и затрат.
В том числе, спровоцировать такой разрыв может уплата НДС. Как это происходит, рассмотрим на примере:
30 марта 2026 года компания-поставщик отгрузила партию товара стоимостью 6 100 000 руб., включая НДС 22% — 1 100 000 руб.
По условиям договора покупатель должен оплатить товар через 40 дней, то есть — в мае.
1/3 налога с отгрузки (366 667 руб.) компания-поставщик должна уплатить в бюджет уже в апреле, до того, как покупатель перечислит оплату.
При отсутствии достаточной суммы «входящего» НДС, который можно принять к вычету в первом квартале, платить налог поставщику придется из собственных средств. В итоге денежных средств на счете компании может не хватить на все обязательные платежи апреля (налоги и взносы, зарплата, аренда, закупка товара и т. д.) и возникнет кассовый разрыв — до поступления оплаты от покупателя компания уйдет в минус.
Если бы поставщик отгрузил товар 1 апреля, срок уплаты НДС наступил бы только в июле — по завершении второго квартала. К этому времени от покупателя уже поступит оплата и разрыва можно будет избежать.
Как избежать кассового разрыва:
Ведите платежный календарь. Планируйте движение денег с учетом платежей по НДС и прочих обязательных перечислений.
Соотносите даты отгрузки и оплаты — если они приходятся на разные кварталы, риск разрыва из-за уплаты НДС повышается.
Пересмотрите условия договоров с покупателями, клиентами — возможно, стоит перейти на авансовую оплату поставок, например, по схеме 50/50 или на полную предоплату. Уплата НДС должна производиться не за счет оборотных средств, а из поступлений от покупателей.
Учет НДС — сложный и трудоемкий процесс, требующий специальных знаний.
Если раньше ваш бухгалтер работал только с упрощенкой, сдавая раз в год декларацию по УСН, то с 2026 года ему придется:
вести налоговый учет по НДС в специальных регистрах (счета-фактуры, книги продаж и покупок);
сдавать декларацию по НДС ежеквартально;
при использовании основной ставки 22% проверять добросовестность каждого контрагента — если нарветесь на поставщика из числа однодневок, не сможете принять «входящий» налог к вычету;
отслеживать множество изменений в налоговом законодательстве и разбираться по НДС;
проходить налоговые проверки по НДС, вовремя отвечать на запросы налоговиков и т. д.
Если ведете бухгалтерию в ручном режиме «в блокноте» или «нажатием пары кнопок в онлайн-банке», то с НДС у вас так работать не получится. Ошибки в учете НДС приводят к огромным штрафам — помните об этом.
Что нужно сделать до конца года:
Приобрести и внедрить 1С:Бухгалтерию. Бухгалтерия для упрощенцев от вашего банка с задачей корректного учета НДС не справится. Если необходимое ПО у вас есть, проверьте, какая версия у вас установлена и при необходимости обновите ее. Это же относится и к кассовому оборудованию — его следует настроить для работы с НДС по выбранной ставке.
Подключить ЭДО (электронный документооборот). Счета-фактуры можно заполнять на бумаге, но это прошлый век и источник бесконечных ошибок, к тому же сдавать декларации в ИФНС можно только электронно. Получите электронную подпись, выберите оператора ЭДО (список операторов приведен на сайте ФНС) и заключите с ним договор.
Нанять квалифицированного бухгалтера по учету НДС. Но учтите, что спрос на опытных специалистов резко вырос — искать хорошего бухгалтера нужно уже сейчас, а удерживать его придется в том числе более высокой зарплатой — опыт работы с НДС обходится на 30–50% выше, чем знания обычного бухгалтера. Как альтернатива — оплатите обучение работе с НДС своему бухгалтеру, но здесь требуется его желание развиваться профессионально.
Как малому бизнесу подготовиться к налоговой реформе
Заключение: экзамен на зрелость бизнеса
Вместо заключения дадим еще пару советов малому бизнесу:
1. Не паникуйте: переход на НДС — это не конец света, а болезненный, но необходимый этап «взросления» для вашего бизнеса.
2. Отсрочка, которую дает государство, снижает порог плавно в течение трех лет, а не обрушивает его сразу до 10 млн рублей. Не ждите новых послаблений, используйте оставшееся время с пользой и помните:
компании, прошедшие этот этап, станут сильнее и смогут работать с крупными заказчиками;
компании, которые будут ждать до последнего, надеясь на смягчение реформы, рискуют всем.
У вас есть месяц на подготовку. Время пошло.
Читайте также:
