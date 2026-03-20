Годовая бухотчетность за 2025 год: новые формы по ФСБУ 4/2023

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год составляйте по новым формам и правилам, приведенным в ФСБУ 4/2023. Стандарт принят во исполнение закона о бухучете № 402-ФЗ, применять его должны все коммерческие и некоммерческие организации, а на бюджетников и Банк России ФСБУ 4/2023 не распространяется. Если ведете бухучет по упрощенной схеме и сдаете сокращенные отчетные формы, вам тоже нужно руководствоваться положениями и шаблонами ФСБУ 4/2023.
Самое главное:
ФСБУ 4/2023 отменяет прежние формы бухотчетности.
В состав отчетных форм включили пояснения — теперь они обязательны для всех.
Уточнены правила отражения краткосрочных и долгосрочных активов и обязательств, порядок зачета показателей.
Сформулированы критерии достоверности отчетности, существенности показателей.
Информацию в пояснениях можно раскрывать в таблицах и в текстовом формате. Как это делать — прописали в ФСБУ 4/2023.
Разбираем ошибки и приводим примеры отражения показателей по-новому.
Чек-лист для самопроверки.
Что изменилось в формах отчетности
ФСБУ 4/2023 утвержден приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н. Позднее, приказом Минфина России от 07.11.2025 № 159н в него внесли изменения, которые применяются, начиная с отчетности за 2025 год.
Новый стандарт заменил прежний ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н о формах бухотчетности. Для отчетности за 2025 год эти правила и формы использовать уже нельзя.
Не применяйте ФСБУ 4/2023 для составления консолидированной финотчетности, внутренней, управленческой и прочей отчетности, которую составляете не в рамках закона о бухучете № 402-ФЗ.
Состав форм бухгалтерской отчетности
Стандарт утвердил состав годовой и промежуточной бухотчетности. Если отчетность представлена в неполном составе, обязанность компании по ее раскрытию считается неисполненной.
Что нового принес ФСБУ 4/2023:
Разделил состав годовой и промежуточной отчетности для коммерческих и некоммерческих (НКО) организаций (п. 5, 6 ФСБУ 4/2023).
Определил состав упрощенной бухгалтерской отчетности (п. 52 ФСБУ 4/2023).
Что входит в состав бухгалтерской отчетности:
Коммерческие компании
НКО
Обычная отчетность
Бухгалтерский баланс;
Отчет о финансовых результатах (ОФР);
Приложения:
Бухгалтерский баланс;
Отчет о целевом использовании средств;
Приложения:
Упрощенная отчетность
Бухгалтерский баланс;
ОФР;
Пояснения к балансу и ОФР
Бухгалтерский баланс;
Отчет о целевом использовании средств;
Пояснения к балансу и отчету о целевом использовании средств.
НКО теперь обязаны оформлять приложения, отчетность без них будет неполной. Они могут не составлять ОФР и ОДДС, но тогда всю отражаемую в этих формах информацию нужно внести в пояснения к балансу и отчету о целевом использовании средств (п. 44–50, 66 ФСБУ 4/2023).
ФСБУ 4/2023 требует составлять бухотчетность по базовым образцам, представленным в приложениях №№ 3–9. Образцы включают минимальный обязательный набор строк, которые нельзя убирать или менять, но можно добавлять строки, если требуется детализировать показатели.
Новые и обновленные показатели
ФСБУ 4/2023 принес некоторые изменения и уточнения в положения, которые действовали прежде:
1. Новые строки в формах отчетности за 2025 год.
Внеоборотные активы в балансе дополнили строкой «Инвестиционная недвижимость». В оборотные активы добавили «Долгосрочные активы к продаже».
В разделе «Капитал» пассива баланса теперь отдельной строкой выделяется «Накопленная дооценка внеоборотных активов» (если учетной политикой предусмотрена их переоценка).
В ОФР изменили строку «Прибыль (убыток) до налогообложения» на «Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения». Также добавили отдельную строку «Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности».
Некоторые дополнительные строки (приложение № 10) тоже изменили свои наименования или коды:
строка баланса «Итого капитал» теперь звучит как «Итого капитал/Итого целевое финансирование (в некоммерческой организации)» (строка 1300);
строка ОФР «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток)» теперь называется «Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)» (строка 2530);
строка ОИК «Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, после корректировки» теперь имеет кодировку 3101 вместо 3130;
строка ОИК «Величина капитала на 31 декабря предыдущего года после корректировки» имеет код 3201 вместо 3230;
строка ОДДС «От продажи продукции, товаров, работ и услуг» теперь именуется «От продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг» (строка 4111);
строка ОДДС «Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» заменена на «Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги» (строка 4121).
2. Минимальный перечень статей.
В пунктах 9, 26, 34 и 38 ФСБУ 4/2023 установлен минимальный перечень строк форм бухотчетности, которые нельзя сокращать, если показатели существенны.
3. Оборотные и внеоборотные активы.
Уточнена классификация активов исходя из срока обращения (погашения):
Оборотные — активы, срок использования или продажи которых не превышает 12 месяцев или обычного операционного цикла. Как оборотный актив отражайте и краткосрочную часть внеоборотного финансового актива.
Внеоборотные — все остальные активы.
4. Авансы выданные.
Авансы классифицируйте по характеру того актива, который будет приобретен (п. 16 ФСБУ 4/2023):
Авансы и предоплаты поставщикам на приобретение и создание ОС и иных внеоборотных активов в балансе отражайте как внеоборотные активы.
Прочие авансы отражайте как оборотный актив.
5. Краткосрочные и долгосрочные обязательства.
ФСБУ 4/2023 установил более жесткие критерии для обязательств:
Краткосрочные — обязательства, для которых соблюдается хоть одно из условий (п. 18 ФСБУ 4/2023):
срок погашения не более 12 месяцев после отчетной даты;
действие в рамках одного операционного цикла, независимо от срока погашения;
нет права на отсрочку погашения на 12 месяцев и больше.
Краткосрочным может быть и часть долгосрочного обязательства, подлежащая погашению в течение 12 месяцев с отчетной даты, а также обязательство с таким же сроком погашения, но в отношении которого заключено соглашение о реструктуризации долга на период свыше 12 месяцев после отчетной даты.
Долгосрочные — это все остальные обязательства компании.
6. Зачет показателей.
Новый стандарт запрещает произвольно «схлопывать» доходы и расходы.
Например, зачет между прочими доходами и прочими расходами в ОФР допускается, только если эти показатели относятся к одним и тем же фактам хозяйственной жизни, кроме случаев (п. 28 ФСБУ 4/2023):
когда раздельное отражение таких доходов и расходов может повлиять на решения, принимаемые пользователями отчетности;
когда другие ФСБУ и отраслевые стандарты утверждают иной порядок отражения.
Если отражаете показатели в нетто-оценке, это зачетом не признается, но требует раскрытия в пояснениях (например, стоимость ОС в балансе отражается за минусом накопленной амортизации).
Что стало необязательным
ФСБУ 4/2023 разрешает бухгалтеру не перегружать отчетность:
Несущественные показатели. В бухотчетности должна быть раскрыта существенная информация. Если сумма по какой-либо строке для вашей компании является несущественной (не влияет на экономические решения пользователей отчетности), ее можно не раскрывать отдельно, даже если этого требуют стандарты.
Фиксированное число строк. Новый стандарт дает минимальный перечень показателей форм. Организация может добавлять свои строки и подстроки, если это нужно для большей «прозрачности» информации. Кодировки показателей приведены в приложении № 10 к ФСБУ 4/2023.
Лишние таблицы в пояснениях. Если информация уже наглядно представлена в самом Балансе или ОФР, дублировать ее в пояснениях в виде таблиц не требуется — достаточно привести текстовый комментарий. Главная задача — раскрыть сведения, необходимые для понимания показателей отчетных форм.
Основные требования ФСБУ 4/2023
Новый стандарт уточнил и дополнил прежние требования ПБУ 4/99 и приказа № 66н.
Признание и оценка.
Главный подход заключается в обеспечении достоверности, существенности и сопоставимости отчетных данных.
Достоверная отчетность — та, которая отвечает всем условиям п. 69 ФСБУ 4/2023, в том числе:
сформирована согласно стандартам и систематизирована в соответствии с законом о бухучете № 402-ФЗ;
является нейтральной — не влияет на экономические решения пользователей для достижения определенных результатов;
включает показатели минимум за два периода — отчетный и предыдущий;
формы и содержание применяются последовательно — от одного отчетного периода к другому.
Существенной для раскрытия информацию признает сама компания, учитывая ее величину, характер и влияние на принятие экономических решений. Если нераскрытие показателя может оказать такое влияние, он считается существенным.
Раскрытие информации в пояснениях.
Стандарт четко прописывает, что именно должно быть в пояснениях (п. 44–50 ФСБУ 4/2023). В них раскрывается информация, которая в отчетных формах не раскрыта, но без нее нельзя принять правильные экономические решения:
информация по всем значимым группам активов и обязательств баланса;
структура выручки, доходы и расходы, которые оказали существенное влияние на финансовый результат;
события после отчетной даты, произошедшие между 31 декабря и датой подписания отчетности, если они влияют на прочую существенную информацию, не раскрытую в формах отчетности (факты, влияющие на правильное понимание отчетности).
В приложении № 8 к ФСБУ 4/2023 приведены таблицы для оформления пояснений. Не внесенную в таблицы информацию, раскрывайте в тексте.
Каждому пояснению присваивайте номер, который отражается в соответствующих строках графы «Пояснения» отчетных форм.
Связь с учетной политикой.
Годовая отчетность фактически отражает учетную политику компании.
ФСБУ 4/2023 дает минимальный набор форм и показателей, но конкретные отчетные формы с необходимыми дополнительными строками и кодами вы должны утвердить в своей учетной политике.
В пояснениях укажите, какие способы из учетной политики применены к существенным статьям отчетности. Если в 2025 году учетную политику меняли, в пояснениях опишите изменения, их причины и как они повлияли на итоговые цифры.
Типичные ошибки при подготовке отчетности за 2025 год
Чтобы отчетность за 2025 год не вызвала замечаний, необходимо не только внедрить новые правила ФСБУ 4/2023, но и избежать типичных ошибок переходного периода:
Неправильное перенесение сравнительных данных
Новый стандарт требует, чтобы данные за два предыдущих периода (2024 и 2023 годы) были представлены так, как если бы стандарт действовал уже тогда.
Ошибкой будет простое копирование строк из старого баланса в новые графы без учета изменений строк бланка. В итоге показатели за 2025 год, сформированные по новым правилам, станут несопоставимыми с показателями прошлых периодов и нарушится принцип последовательности.
Данные прошлых лет нужно пересчитать ретроспективно — то есть, представить их так, будто новый стандарт действовал всегда.
Несогласованность показателей между формами
Каждый показатель в балансе должен соотносится с данными форм ОФР, ОИК или ОДДС.
Например, ошибкой будет несоответствие суммы чистой прибыли в ОФР изменению нераспределенной прибыли в балансе, а также расхождение между остатком денежных средств в балансе и итоговым сальдо в ОДДС.
При заполнении бухотчетности в учетной программе используйте встроенную проверку показателей на соответствие контрольным соотношениям.
Необновленная учетная политика под новые правила.
Учетную политику необходимо привести в соответствие новому стандарту, в том числе — исключить использование формулировок из старого приказа № 66н, ПБУ 4/99.
Ошибки при раскрытии информации.
Часто бухгалтеры забывают отразить в пояснениях важные моменты, например:
События после отчетной даты. Если в начале 2026 года произошло важное событие (принято решение о реорганизации, произошел пожар или авария, уничтожившие большую часть активов, совершена крупная продажа ОС и т. д.), об этом обязательно нужно написать в пояснениях к отчету за 2025 год. При этом характер событий (положительный или отрицательный) значения не имеет.
Ошибки прошлых лет. Если при пересчете данных за прошлые периоды были найдены ошибки, факт их исправления и влияние на капитал нужно описать в пояснениях.
Практические примеры
В 2025 году ключевой задачей становится корректное распределение активов и обязательств.
Пример 1. Дебиторка по авансам выданным
В декабре 2025 года компания перечислила предоплату поставщикам:
900 тыс. руб. — за объект ОС;
400 тыс. руб. — за сырье для производства продукции.
Прежде все авансы поставщикам включали в строку баланса 1230 «Дебиторская задолженность» или 1260 «Прочие оборотные активы» раздела II «Оборотные активы».
Теперь, согласно ФСБУ 4/2023:
900 тыс. руб. — отражаем в Разделе I «Внеоборотные активы» (аванс связан с созданием внеоборотного актива).
400 тыс. руб. — отражаем в Разделе II «Оборотные активы».
Пример 2. Классификация задолженности
У компании есть долгосрочный заем — 1,8 млн руб. со сроком погашения в 2028 году. При этом по графику в 2026 году компания выплатит часть основного долга — 600 тыс. руб.
Раньше всю сумму займа отражали в Разделе IV «Долгосрочные обязательства».
По новому стандарту:
сумму долга, которую нужно погасить в течение 2026 года (600 тыс. руб.), переносим в строку «Заемные средства» Раздела V «Краткосрочные обязательства»;
остаток задолженности, как долгосрочную оставляем в строке «Заемные средства» Раздела IV.
Когда имеет смысл подстраховаться консультацией аудитора?
Даже если ваша компания не подпадает под обязательный аудит, но имеет сложную структуру долгосрочных инвестиций, оценочных обязательств и т. п., имеет смысл обратиться к аудиторам. Это, например, позволит:
Проверить правильность переквалификации активов и обязательств в краткосрочные и долгосрочные.
Убедиться, что правильно составили пояснения к отчетности и учли все требования нового ФСБУ 4/2023.
Проверь себя перед сдачей годовой отчетности: мини чек-лист для главбуха
Чтобы не получить требование от налоговиков, перед сдачей годовой бухотчетности:
Проверьте состав подготовленной отчетности — в комплекте должны быть все обязательные формы и пояснения.
В формах проверьте названия строк и их коды — они должны соответствовать новому стандарту.
Убедитесь, что данные 2023–2024 годов ретроспективно пересчитаны и корректно перенесены в новые строки отчетов, а не просто скопированы из старых форм. В пояснениях должна присутствовать фраза о том, что показатели прошлых лет скорректированы для сопоставимости с правилами ФСБУ 4/2023.
Проверьте, правильно ли распределены в балансе:
оборотные и внеоборотные активы;
краткосрочные и долгосрочные обязательства.
Выясните, все ли существенные показатели расшифрованы в строках отчетности или раскрыты в пояснениях.
