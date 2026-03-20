ОК МП моб 8312
Астрал
Бухгалтерская отчетность
Годовая бухотчетность за 2025 год: новые формы по ФСБУ 4/2023

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год составляйте по новым формам и правилам, приведенным в ФСБУ 4/2023. Стандарт принят во исполнение закона о бухучете № 402-ФЗ, применять его должны все коммерческие и некоммерческие организации, а на бюджетников и Банк России ФСБУ 4/2023 не распространяется. Если ведете бухучет по упрощенной схеме и сдаете сокращенные отчетные формы, вам тоже нужно руководствоваться положениями и шаблонами ФСБУ 4/2023.

Самое главное:

  • ФСБУ 4/2023 отменяет прежние формы бухотчетности.

  • В состав отчетных форм включили пояснения — теперь они обязательны для всех.

  • Уточнены правила отражения краткосрочных и долгосрочных активов и обязательств, порядок зачета показателей.

  • Сформулированы критерии достоверности отчетности, существенности показателей.

  • Информацию в пояснениях можно раскрывать в таблицах и в текстовом формате. Как это делать — прописали в ФСБУ 4/2023.

  • Разбираем ошибки и приводим примеры отражения показателей по-новому.

  • Чек-лист для самопроверки.

Что изменилось в формах отчетности

ФСБУ 4/2023 утвержден приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н. Позднее, приказом Минфина России от 07.11.2025 № 159н в него внесли изменения, которые применяются, начиная с отчетности за 2025 год.

Новый стандарт заменил прежний ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н о формах бухотчетности. Для отчетности за 2025 год эти правила и формы использовать уже нельзя.

Не применяйте ФСБУ 4/2023 для составления консолидированной финотчетности, внутренней, управленческой и прочей отчетности, которую составляете не в рамках закона о бухучете № 402-ФЗ.

Состав форм бухгалтерской отчетности

Стандарт утвердил состав годовой и промежуточной бухотчетности. Если отчетность представлена в неполном составе, обязанность компании по ее раскрытию считается неисполненной.

Что нового принес ФСБУ 4/2023:

  • Разделил состав годовой и промежуточной отчетности для коммерческих и некоммерческих (НКО) организаций (п. 5, 6 ФСБУ 4/2023).

  • Определил состав упрощенной бухгалтерской отчетности (п. 52 ФСБУ 4/2023).

Что входит в состав бухгалтерской отчетности:

 

Коммерческие компании

НКО

Обычная отчетность

Бухгалтерский баланс;

Отчет о финансовых результатах (ОФР);

Приложения:

  • Отчет об изменениях капитала (ОИК);

  • Отчет о движении денежных средств (ОДДС);

  • Пояснения к балансу и ОФР

Бухгалтерский баланс;

Отчет о целевом использовании средств;

Приложения:

  • Отчет о финансовых результатах (ОФР);

  • Отчет о движении денежных средств (ОДДС);

  • Пояснения к балансу и отчету о целевом использовании средств

Упрощенная отчетность

Бухгалтерский баланс;

ОФР;

Пояснения к балансу и ОФР

Бухгалтерский баланс;

Отчет о целевом использовании средств;

Пояснения к балансу и отчету о целевом использовании средств.

НКО теперь обязаны оформлять приложения, отчетность без них будет неполной. Они могут не составлять ОФР и ОДДС, но тогда всю отражаемую в этих формах информацию нужно внести в пояснения к балансу и отчету о целевом использовании средств (п. 4450, 66 ФСБУ 4/2023).

ФСБУ 4/2023 требует составлять бухотчетность по базовым образцам, представленным в приложениях №№ 3–9. Образцы включают минимальный обязательный набор строк, которые нельзя убирать или менять, но можно добавлять строки, если требуется детализировать показатели.

Новые и обновленные показатели

ФСБУ 4/2023 принес некоторые изменения и уточнения в положения, которые действовали прежде:

1. Новые строки в формах отчетности за 2025 год.

Внеоборотные активы в балансе дополнили строкой «Инвестиционная недвижимость». В оборотные активы добавили «Долгосрочные активы к продаже».

В разделе «Капитал» пассива баланса теперь отдельной строкой выделяется «Накопленная дооценка внеоборотных активов» (если учетной политикой предусмотрена их переоценка).

В ОФР изменили строку «Прибыль (убыток) до налогообложения» на «Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения». Также добавили отдельную строку «Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности».

Некоторые дополнительные строки (приложение № 10) тоже изменили свои наименования или коды:

  • строка баланса «Итого капитал» теперь звучит как «Итого капитал/Итого целевое финансирование (в некоммерческой организации)» (строка 1300);

  • строка ОФР «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток)» теперь называется «Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)» (строка 2530);

  • строка ОИК «Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, после корректировки» теперь имеет кодировку 3101 вместо 3130;

  • строка ОИК «Величина капитала на 31 декабря предыдущего года после корректировки» имеет код 3201 вместо 3230;

  • строка ОДДС «От продажи продукции, товаров, работ и услуг» теперь именуется «От продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг» (строка 4111);

  • строка ОДДС «Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» заменена на «Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги» (строка 4121).

2. Минимальный перечень статей. 

В пунктах 9, 26, 34 и 38 ФСБУ 4/2023 установлен минимальный перечень строк форм бухотчетности, которые нельзя сокращать, если показатели существенны.

3. Оборотные и внеоборотные активы.

Уточнена классификация активов исходя из срока обращения (погашения):

  • Оборотные — активы, срок использования или продажи которых не превышает 12 месяцев или обычного операционного цикла. Как оборотный актив отражайте и краткосрочную часть внеоборотного финансового актива.

  • Внеоборотные — все остальные активы.

4. Авансы выданные.

Авансы классифицируйте по характеру того актива, который будет приобретен (п. 16 ФСБУ 4/2023):

  • Авансы и предоплаты поставщикам на приобретение и создание ОС и иных внеоборотных активов в балансе отражайте как внеоборотные активы.

  • Прочие авансы отражайте как оборотный актив.

5. Краткосрочные и долгосрочные обязательства.

ФСБУ 4/2023 установил более жесткие критерии для обязательств:

Краткосрочные — обязательства, для которых соблюдается хоть одно из условий (п. 18 ФСБУ 4/2023):

  • срок погашения не более 12 месяцев после отчетной даты;

  • действие в рамках одного операционного цикла, независимо от срока погашения;

  • нет права на отсрочку погашения на 12 месяцев и больше.

Краткосрочным может быть и часть долгосрочного обязательства, подлежащая погашению в течение 12 месяцев с отчетной даты, а также обязательство с таким же сроком погашения, но в отношении которого заключено соглашение о реструктуризации долга на период свыше 12 месяцев после отчетной даты.

Долгосрочные — это все остальные обязательства компании.

6. Зачет показателей.

Новый стандарт запрещает произвольно «схлопывать» доходы и расходы.

Например, зачет между прочими доходами и прочими расходами в ОФР допускается, только если эти показатели относятся к одним и тем же фактам хозяйственной жизни, кроме случаев (п. 28 ФСБУ 4/2023):

  • когда раздельное отражение таких доходов и расходов может повлиять на решения, принимаемые пользователями отчетности;

  • когда другие ФСБУ и отраслевые стандарты утверждают иной порядок отражения.

Если отражаете показатели в нетто-оценке, это зачетом не признается, но требует раскрытия в пояснениях (например, стоимость ОС в балансе отражается за минусом накопленной амортизации).

Что стало необязательным

ФСБУ 4/2023 разрешает бухгалтеру не перегружать отчетность:

  • Несущественные показатели. В бухотчетности должна быть раскрыта существенная информация. Если сумма по какой-либо строке для вашей компании является несущественной (не влияет на экономические решения пользователей отчетности), ее можно не раскрывать отдельно, даже если этого требуют стандарты.

  • Фиксированное число строк. Новый стандарт дает минимальный перечень показателей форм. Организация может добавлять свои строки и подстроки, если это нужно для большей «прозрачности» информации. Кодировки показателей приведены в приложении № 10 к ФСБУ 4/2023.

  • Лишние таблицы в пояснениях. Если информация уже наглядно представлена в самом Балансе или ОФР, дублировать ее в пояснениях в виде таблиц не требуется — достаточно привести текстовый комментарий. Главная задача — раскрыть сведения, необходимые для понимания показателей отчетных форм.

Основные требования ФСБУ 4/2023

Новый стандарт уточнил и дополнил прежние требования ПБУ 4/99 и приказа № 66н.

  • Признание и оценка.

Главный подход заключается в обеспечении достоверности, существенности и сопоставимости отчетных данных.

Достоверная отчетность — та, которая отвечает всем условиям п. 69 ФСБУ 4/2023, в том числе:

  • сформирована согласно стандартам и систематизирована в соответствии с законом о бухучете № 402-ФЗ;

  • является нейтральной — не влияет на экономические решения пользователей для достижения определенных результатов;

  • включает показатели минимум за два периода — отчетный и предыдущий;

  • формы и содержание применяются последовательно — от одного отчетного периода к другому.

Существенной для раскрытия информацию признает сама компания, учитывая ее величину, характер и влияние на принятие экономических решений. Если нераскрытие показателя может оказать такое влияние, он считается существенным.

  • Раскрытие информации в пояснениях.

Стандарт четко прописывает, что именно должно быть в пояснениях (п. 4450 ФСБУ 4/2023). В них раскрывается информация, которая в отчетных формах не раскрыта, но без нее нельзя принять правильные экономические решения:

  • информация по всем значимым группам активов и обязательств баланса;

  • структура выручки, доходы и расходы, которые оказали существенное влияние на финансовый результат;

  • события после отчетной даты, произошедшие между 31 декабря и датой подписания отчетности, если они влияют на прочую существенную информацию, не раскрытую в формах отчетности (факты, влияющие на правильное понимание отчетности).

В приложении № 8 к ФСБУ 4/2023 приведены таблицы для оформления пояснений. Не внесенную в таблицы информацию, раскрывайте в тексте.

Каждому пояснению присваивайте номер, который отражается в соответствующих строках графы «Пояснения» отчетных форм.

  • Связь с учетной политикой.

Годовая отчетность фактически отражает учетную политику компании.

ФСБУ 4/2023 дает минимальный набор форм и показателей, но конкретные отчетные формы с необходимыми дополнительными строками и кодами вы должны утвердить в своей учетной политике.

В пояснениях укажите, какие способы из учетной политики применены к существенным статьям отчетности. Если в 2025 году учетную политику меняли, в пояснениях опишите изменения, их причины и как они повлияли на итоговые цифры.

Типичные ошибки при подготовке отчетности за 2025 год

Чтобы отчетность за 2025 год не вызвала замечаний, необходимо не только внедрить новые правила ФСБУ 4/2023, но и избежать типичных ошибок переходного периода:

  • Неправильное перенесение сравнительных данных

Новый стандарт требует, чтобы данные за два предыдущих периода (2024 и 2023 годы) были представлены так, как если бы стандарт действовал уже тогда.

  • Ошибкой будет простое копирование строк из старого баланса в новые графы без учета изменений строк бланка. В итоге показатели за 2025 год, сформированные по новым правилам, станут несопоставимыми с показателями прошлых периодов и нарушится принцип последовательности.

Данные прошлых лет нужно пересчитать ретроспективно — то есть, представить их так, будто новый стандарт действовал всегда.

  • Несогласованность показателей между формами

Каждый показатель в балансе должен соотносится с данными форм ОФР, ОИК или ОДДС.

Например, ошибкой будет несоответствие суммы чистой прибыли в ОФР изменению нераспределенной прибыли в балансе, а также расхождение между остатком денежных средств в балансе и итоговым сальдо в ОДДС.

При заполнении бухотчетности в учетной программе используйте встроенную проверку показателей на соответствие контрольным соотношениям.

  • Необновленная учетная политика под новые правила.

Учетную политику необходимо привести в соответствие новому стандарту, в том числе — исключить использование формулировок из старого приказа № 66н, ПБУ 4/99.

  • Ошибки при раскрытии информации.

Часто бухгалтеры забывают отразить в пояснениях важные моменты, например:

  • События после отчетной даты. Если в начале 2026 года произошло важное событие (принято решение о реорганизации, произошел пожар или авария, уничтожившие большую часть активов, совершена крупная продажа ОС и т. д.), об этом обязательно нужно написать в пояснениях к отчету за 2025 год. При этом характер событий (положительный или отрицательный) значения не имеет.

  • Ошибки прошлых лет. Если при пересчете данных за прошлые периоды были найдены ошибки, факт их исправления и влияние на капитал нужно описать в пояснениях.

Практические примеры

В 2025 году ключевой задачей становится корректное распределение активов и обязательств.

Пример 1. Дебиторка по авансам выданным

В декабре 2025 года компания перечислила предоплату поставщикам:

  • 900 тыс. руб. — за объект ОС;

  • 400 тыс. руб. — за сырье для производства продукции.

Прежде все авансы поставщикам включали в строку баланса 1230 «Дебиторская задолженность» или 1260 «Прочие оборотные активы» раздела II «Оборотные активы».

Теперь, согласно ФСБУ 4/2023:

  • 900 тыс. руб. — отражаем в Разделе I «Внеоборотные активы» (аванс связан с созданием внеоборотного актива).

  • 400 тыс. руб. — отражаем в Разделе II «Оборотные активы».

Пример 2. Классификация задолженности

У компании есть долгосрочный заем — 1,8 млн руб. со сроком погашения в 2028 году. При этом по графику в 2026 году компания выплатит часть основного долга — 600 тыс. руб.

Раньше всю сумму займа отражали в Разделе IV «Долгосрочные обязательства».

По новому стандарту:

  • сумму долга, которую нужно погасить в течение 2026 года (600 тыс. руб.), переносим в строку «Заемные средства» Раздела V «Краткосрочные обязательства»;

  • остаток задолженности, как долгосрочную оставляем в строке «Заемные средства» Раздела IV.

Когда имеет смысл подстраховаться консультацией аудитора?

Даже если ваша компания не подпадает под обязательный аудит, но имеет сложную структуру долгосрочных инвестиций, оценочных обязательств и т. п., имеет смысл обратиться к аудиторам. Это, например, позволит:

  • Проверить правильность переквалификации активов и обязательств в краткосрочные и долгосрочные.

  • Убедиться, что правильно составили пояснения к отчетности и учли все требования нового ФСБУ 4/2023.

Отправка отчетов в контролирующие органы быстро и без ошибок

Сдавайте отчетность из любого места и сразу за несколько компаний

Оставьте заявку и мы свяжемся с вами

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Проверь себя перед сдачей годовой отчетности: мини чек-лист для главбуха

Чтобы не получить требование от налоговиков, перед сдачей годовой бухотчетности:

  • Проверьте состав подготовленной отчетности — в комплекте должны быть все обязательные формы и пояснения.

  • В формах проверьте названия строк и их коды — они должны соответствовать новому стандарту.

  • Убедитесь, что данные 2023–2024 годов ретроспективно пересчитаны и корректно перенесены в новые строки отчетов, а не просто скопированы из старых форм. В пояснениях должна присутствовать фраза о том, что показатели прошлых лет скорректированы для сопоставимости с правилами ФСБУ 4/2023.

  • Проверьте, правильно ли распределены в балансе:

    • оборотные и внеоборотные активы;

    • краткосрочные и долгосрочные обязательства.

  • Выясните, все ли существенные показатели расшифрованы в строках отчетности или раскрыты в пояснениях.

Отчитывайтесь в контролирующие органы легко и без ошибок с помощью сервиса Астрал Отчет 5.0. 

Информации об авторе

Астрал

Астрал

Экосистема клиентского сервиса

65 434 подписчика765 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим