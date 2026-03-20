Годовая бухотчетность за 2025 год: новые формы по ФСБУ 4/2023

Новые и обновленные показатели

ФСБУ 4/2023 принес некоторые изменения и уточнения в положения, которые действовали прежде:

1. Новые строки в формах отчетности за 2025 год.

Внеоборотные активы в балансе дополнили строкой «Инвестиционная недвижимость». В оборотные активы добавили «Долгосрочные активы к продаже».

В разделе «Капитал» пассива баланса теперь отдельной строкой выделяется «Накопленная дооценка внеоборотных активов» (если учетной политикой предусмотрена их переоценка).

В ОФР изменили строку «Прибыль (убыток) до налогообложения» на «Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения». Также добавили отдельную строку «Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности».

Некоторые дополнительные строки (приложение № 10) тоже изменили свои наименования или коды:

строка баланса «Итого капитал» теперь звучит как «Итого капитал/Итого целевое финансирование (в некоммерческой организации)» (строка 1300);

строка ОФР «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток)» теперь называется «Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)» (строка 2530);

строка ОИК «Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, после корректировки» теперь имеет кодировку 3101 вместо 3130;

строка ОИК «Величина капитала на 31 декабря предыдущего года после корректировки» имеет код 3201 вместо 3230;

строка ОДДС «От продажи продукции, товаров, работ и услуг» теперь именуется «От продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг» (строка 4111);

строка ОДДС «Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» заменена на «Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги» (строка 4121).

2. Минимальный перечень статей.

В пунктах 9, 26, 34 и 38 ФСБУ 4/2023 установлен минимальный перечень строк форм бухотчетности, которые нельзя сокращать, если показатели существенны.

3. Оборотные и внеоборотные активы.

Уточнена классификация активов исходя из срока обращения (погашения):

Оборотные — активы, срок использования или продажи которых не превышает 12 месяцев или обычного операционного цикла. Как оборотный актив отражайте и краткосрочную часть внеоборотного финансового актива.

Внеоборотные — все остальные активы.

4. Авансы выданные.

Авансы классифицируйте по характеру того актива, который будет приобретен (п. 16 ФСБУ 4/2023):

Авансы и предоплаты поставщикам на приобретение и создание ОС и иных внеоборотных активов в балансе отражайте как внеоборотные активы.

Прочие авансы отражайте как оборотный актив.

5. Краткосрочные и долгосрочные обязательства.

ФСБУ 4/2023 установил более жесткие критерии для обязательств:

Краткосрочные — обязательства, для которых соблюдается хоть одно из условий (п. 18 ФСБУ 4/2023):

срок погашения не более 12 месяцев после отчетной даты;

действие в рамках одного операционного цикла, независимо от срока погашения;

нет права на отсрочку погашения на 12 месяцев и больше.

Краткосрочным может быть и часть долгосрочного обязательства, подлежащая погашению в течение 12 месяцев с отчетной даты, а также обязательство с таким же сроком погашения, но в отношении которого заключено соглашение о реструктуризации долга на период свыше 12 месяцев после отчетной даты.

Долгосрочные — это все остальные обязательства компании.

6. Зачет показателей.

Новый стандарт запрещает произвольно «схлопывать» доходы и расходы.

Например, зачет между прочими доходами и прочими расходами в ОФР допускается, только если эти показатели относятся к одним и тем же фактам хозяйственной жизни, кроме случаев (п. 28 ФСБУ 4/2023):

когда раздельное отражение таких доходов и расходов может повлиять на решения, принимаемые пользователями отчетности;

когда другие ФСБУ и отраслевые стандарты утверждают иной порядок отражения.

Если отражаете показатели в нетто-оценке, это зачетом не признается, но требует раскрытия в пояснениях (например, стоимость ОС в балансе отражается за минусом накопленной амортизации).