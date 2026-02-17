НДС 2026: как работать с электронными УПД после обновления формата

Что такое УПД

Универсальный передаточный документ (УПД) объединяет реквизиты счета-фактуры и первичного документа о передаче товаров, работ, услуг.

При этом на аванс УПД выставлять нельзя — нужен счет-фактура. Допустимо параллельно оформлять по одним операциям УПД, а по другим — счета-фактуры и накладные (акты) даже с одним контрагентом (письмо ФНС от 27.05.2015 № ГД-4-3/8963).

Форма УПД рекомендована письмом ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@.

Электронный УПД обязателен по сделкам с прослеживаемыми товарами. В остальных случаях обмен электронными УПД применяют по соглашению сторон. Актуальный формат УПД — 5.03.

Порядок ЭДО для электронного УПД соответствует обмену электронными счетами-фактурами: продавец и покупатель подписывают документы УКЭП и обмениваются ими через операторов. Начать применять цифровой УПД можно в любое время, закрепив это в учетной политике (ст. 313 НК, ч. 7 ст. 8 закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ, письмо ФНС от 13.12.2024 № ЗГ-2-3/19079@).

УПД присваивается один из двух статусов:

Статус 1 — «счет-фактура и передаточный документ». В электронном УПД ему соответствует функция СЧФДОП.

Статус 2 — «передаточный документ». В электронном УПД ему соответствует функция ДОП.

Использование УПД только как счета-фактуры не предусмотрено (письмо ФНС от 22.08.2018 № АС-4-15/16298@).

УПД со статусом 1 заменяет счет-фактуру на отгрузку и товарную накладную или акт о выполнении работ (оказании услуг). Это основание:

для вычета НДС;

для принятия к учету товаров (работ, услуг).

В таком УПД заполняют обязательные реквизиты и первичного документа, и счета-фактуры. В книгах покупок и продаж его регистрируют так же, как счет-фактуру.

УПД со статусом 2 заменяет только накладную или акт. Этот документ — не основание для вычета НДС. В нем обязательны реквизиты только первичного документа, и в книгах продаж и покупок его не регистрируют. Для вычета понадобится счет-фактура.

При этом обмен первичными электронными документами законодательно не регламентирован (для УПД со статусом «2»). С учетом того, что у покупателя может не быть технической возможности обработать документы продавца, порядок ЭДО нужно согласовать с контрагентом независимо от статуса УПД.

Согласие на выставление электронного УПД можно оформить условием в договоре, отдельным соглашением или другим удобным способом.

Выставлять УПД нужно в день отгрузки товаров (работ, услуг)(ст. 9 закона о бухгалтерском учете).