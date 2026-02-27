УСН «доходы минус расходы»: как правильно учесть убытки прошлых лет в декларации за 2025 год

Рассказываем, как работает этот механизм, и как правильно отразить убытки прошлых лет в декларации по УСН за 2025 год.
Самое главное:
При убытке базовый налог на УСН «доходы минус расходы» равен нулю, но придется уплатить минимальный налог — 1% от доходов за год.
Убыток можно перенести на будущее — это не обязанность бихнеса, а его право.
Перенос убытка возможен в течение 10 лет.
На УСН «доходы» или при других налоговых режимах нельзя учесть убыток, возникший при «доходно-расходном» объекте.
Убытки прошлых лет отражайте в КУДиР и декларации по УСН.
Что такое убыток на УСН
Компании и ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» определяют налоговую базу как разницу между суммой полученных в течение отчетного года доходов и расходов.
Если результат положительный, налоговую базу умножают на ставку 15% (или более низкую, действующую в регионе) и получают сумму налога. Дополнительно по итогам года рассчитывают минимальный налог — 1% от суммы доходов. Если минимальный налог превысит обычный — уплате подлежит минимальный налог.
Когда по итогам года сумма расходов превышает сумму доходов, образуется убыток. Налоговая база в этом случае равна нулю.
Например, в 2024 году ИП на УСН получил такие результаты:
Доходы — 5 000 000 руб.
Расходы — 5 500 000 руб.
Убыток — 500 000 руб. (5 000 000 — 5 500 000 = - 500 000).
Важно! Если по итогам года на УСН «доходы минус расходы» получен убыток, все равно придется уплатить минимальный налог (1% от доходов). Но если доходов в течение года не было, то налоговая база будет равна нулю. В этом случае платить минимальный налог не придется, так как он рассчитывается с дохода, а доходов у бизнеса нет (п. 6 ст. 346.18 НК).
Несмотря на отсутствие прибыли, за год ИП должен перечислить в бюджет минимальный налог с полученных доходов: 5 000 000 × 1% = 50 000 руб.
Правила переноса убытков на будущее
Перенос убытка на будущие периоды означает, что бизнес уменьшает налоговую базу отчетного года на сумму убытка, полученного в предыдущих налоговых периодах. Это право, а не обязанность налогоплательщика — он может переносить убыток не сразу, а спустя несколько лет, когда у него сложится наиболее благоприятная для этого финансовая ситуация (п. 7 ст. 346.18 НК).
Уменьшать «упрощенную» базу на убытки прошлых периодов можно только при расчете годового налога, к авансовым платежам при УСН такое уменьшение не применяется.
При переносе убытков на УСН «доходы минус расходы» соблюдайте следующие правила:
Правило 1. Убыток можно переносить на будущие налоговые периоды в течение 10 лет. Отсчет этого срока начинается с года, следующего за годом получения убытка.
Например, убыток получен по итогам 2024 года, значит, его можно переносить на периоды 20252034 годов.
Правило 2. Переносить убытки следует в той же очередности, в которой они возникли.
Например, убытки получены в 2022, 2023 и 2024 годах. Переносить их на будущие периоды нужно так же последовательно: сначала убыток 2022 года, затем 2023, далее — убыток 2024 года.
Правило 3. При переносе убытки можно учесть полностью или частично.
Например, у компании зафиксированы убытки прошлых лет — 955 000 руб, из них:
за 2023 год — 335 000 руб.;
за 2024 год — 620 000 руб.
Компания решила учесть убытки прошлых лет в базе 2025 года в размере 50% от общей суммы таких убытков — 477 500 руб. (955 000 х 50%).
Получается, что в базе 2025 года будет полностью учтен убыток 2023 года (335 000 руб.) и часть убытка 2024 года (142 500 руб.). Остаток убытка за 2024 год (477 500 руб.) будет перенесен на 2026 год.
Условия для переноса убытков прошлых лет
Для учета убытков прошлых лет необходимо соблюдать следующие условия:
Условие 1. В периоде учета убытков прошлых лет применяется УСН «доходы минус расходы».
В случае перехода на УСН «доходы» или другой налоговый режим, убытки прошлых лет вы сможете учесть только после возвращения на УСН «доходы минус расходы» при условии, что с момента возникновения убытка прошло не более 10 лет (письмо Минфина от 05.11.2014 № 03-11-06/2/55687).
Условие 2. Убыток образовался в период применения УСН «доходы минус расходы».
Это должно подтверждаться данными КУДиР и налоговой декларацией за соответствующий период.
Учитывать в базе убытки, возникшие при использовании других налоговых режимов, нельзя. Также как и убыток, который возник при УСН, нельзя учесть при переходе на иной режим.
Условие 3. Есть документы, подтверждающие право на признание убытков прошлых лет.
В течение всего срока использования своего права на перенос убытка сохраняйте КУДиР, декларации и прочие документы, которые подтверждают размер полученного убытка и сумму, на которую в последующих периодах уменьшали базу УСН.
Как заполнить КУДиР и УСН-декларацию при переносе убытков прошлых лет
Декларация по УСН и КУДиР — документы, в которых фиксируется сумма текущего убытка и принятых к уменьшению текущей базы убытков прошлых лет.
КУДиР
Расчет суммы убытка прошлых лет, на который уменьшаете базу 2025 года делайте в разделе III КУДиР. Здесь наглядно отражается движение убытков:
сумма убытков (по годам возникновения), которую на начало 2025 года еще не перенесли (строки 010–110);
убыток, на который уменьшили базу 2025 года (строка 130) — он не может превышать налоговую базу из строки 120;
убыток 2025 года, если расходы превысили доходы (строка 140);
остаток не перенесенных убытков, который можно использовать в 2026 году и более поздних периодах (строки 150–250) — он равен разности строк 010 и 130 плюс строка 140.
Если на 2025 год убытки прошлых лет не переносите, отразите их в строках 010–110 и 150–250, а в строке 130 укажите «0».
Пример. ИП работал в убыток в течение трех лет подряд. Сумма убытков прошлых лет на начало 2025 года — 37 060 руб.:
за 2022 год — 16 500 руб.;
за 2023 год — 11 860 руб.;
за 2024 год — 8 700 руб.
В 2025 году налоговая база составила 54 500 руб. ИП решил уменьшить ее на убыток прошлых лет в сумме 20 000 руб., при этом убыток 2022 года учтен полностью, а убыток 2023 года частично — в сумме 3 500 руб. Оставшиеся убытки перенесены на будущие периоды в сумме 17 060 руб.: остаток убытка за 2023 год — 8 360 руб. и убыток за 2024 год — 8 700 руб.
В КУДиР это выглядит так:
Декларация по УСН
Сумма убытка прошлых лет отражается в Разделе 2.2 декларации по УСН. Для этого предусмотрена всего одна строка — 230. При расчете налоговой базы за год (строка 243) показатель строки 230 вычитается из суммы прибыли (стр. 213 — стр. 223 — стр. 230 = стр. 243).
Заполняя декларацию за 2025 год, в строке 230 указывайте именно ту сумму убытка прошлых лет, которую переносите на 2025 год для уменьшения налоговой базы (п. 56 Порядка заполнения декларации по УСН, утв. приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017). Эта сумма переносится из строки 130 КУДиР.
Продолжим пример. ИП перенес в декларацию данные раздела III КУДиР так:
стр. 230 — 20 000 руб. (убыток прошлых лет, уменьшающий базу 2025 года);
стр. 243 — 34 500 руб. (налоговая база за вычетом убытка прошлых лет равна разнице между строками 120 и 130 КУДиР).
Если на период, за который подаете декларацию, убытки прошлых лет не переносили, строку 230 не заполняйте.
Как учесть убытки прошлых лет при УСН в 1С
Шаг 1. В разделе «УСН» откройте меню «Учет, налоги, отчетность» и заполните поля документа «Регистрация суммы убытков УСН», в том числе — укажите год, в котором получен убыток, на который уменьшаете базу 2025 года, и сумму этого убытка.
Шаг 2. Проведите документ. В результате все указанные в нем сведения о признаваемых убытках прошлых лет перенесутся в декларацию по УСН за 2025 год и налог рассчитается уже с учетом этих убытков.
Шаг 3. Проверьте в декларации заполнение строки 230 (сумма признаваемого в базе убытка) и строки 243 (налоговая база за вычетом убытка прошлых лет).
Типовые ошибки
При учете убытков прошлых периодов старайтесь не допускать ошибок — вот самые частые из них:
Ошибка 1. Учли убыток прошлых лет без подтверждающих документов. От налоговиков последует доначисление налога и штраф за неполную уплату — 20% от неуплаченной суммы (ст. 122 НК).
Ошибка 2. Нарушили очередность списания убытков прошлых лет — сначала списали «новые» убытки, а не «старые».
Ошибка 3. Не учли минимальный налог — после уменьшения базы на сумму убытка налог по базовой ставке стал меньше, чем 1% от доходов, но в бюджет уплатили базовый налог.
Ошибка 4. Учли убыток, полученный при УСН «доходы минус расходы» после перехода на объект «доходы» или на другой налоговый режим, а не после возвращения на УСН «доходы минус расходы».
Что проверит ФНС
Налоговики уделяют особое внимание к уменьшающим базу убыткам прошлых лет. Как правило, они проверяют:
КУДиР и декларацию — за год образования убытка и за год его списания.
Документальное подтверждение списываемых убытков — помимо КУДиР и декларации налоговикам потребуются другие документы, которые подтверждают расходы (договоры, акты, платежки и т. д.).
Сроки списания убытков — не должны списываться убытки «старше»10 лет.
Последовательность списания убытков — списаны ли они по очереди в порядке их возникновения.
Правильность размера убытков прошлых лет, принимаемых к уменьшению базы.
Вывод
При УСН «доходы минус расходы» убытки прошлых периодов могут уменьшать налоговую базу по итогам года. При расчете авансовых платежей такое уменьшение невозможно.
Списываемый убыток не может быть больше налоговой базы. Неиспользованную часть убытка перенесите на следующие периоды.
Убытки прошлых лет можно списывать в течение 10 лет. Все эти годы храните документы, подтверждающие законность признания убытка в расходах.
Отчитывайтесь по налогам и страховым взносам легко и без ошибок с помощью сервиса Астрал Отчет 5.0. Работайте в привычной системе учета и сдавайте отчетность с любого рабочего места сразу за несколько компаний. Все отчеты тщательно проверяются перед отправкой в ИФНС. А если вам привычнее работать в программе «1С:Предприятие», воспользуйтесь модулем 1С-Отчетность. Для этого не требуется никакого дополнительного программного обеспечения, а подключиться к сервису можно с любой УКЭП.
