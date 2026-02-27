УСН «доходы минус расходы»: как правильно учесть убытки прошлых лет в декларации за 2025 год

Что такое убыток на УСН

Компании и ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» определяют налоговую базу как разницу между суммой полученных в течение отчетного года доходов и расходов.

Если результат положительный, налоговую базу умножают на ставку 15% (или более низкую, действующую в регионе) и получают сумму налога. Дополнительно по итогам года рассчитывают минимальный налог — 1% от суммы доходов. Если минимальный налог превысит обычный — уплате подлежит минимальный налог.

Когда по итогам года сумма расходов превышает сумму доходов, образуется убыток. Налоговая база в этом случае равна нулю.

Например, в 2024 году ИП на УСН получил такие результаты:

Доходы — 5 000 000 руб.

Расходы — 5 500 000 руб.

Убыток — 500 000 руб. (5 000 000 — 5 500 000 = - 500 000).

Важно! Если по итогам года на УСН «доходы минус расходы» получен убыток, все равно придется уплатить минимальный налог (1% от доходов). Но если доходов в течение года не было, то налоговая база будет равна нулю. В этом случае платить минимальный налог не придется, так как он рассчитывается с дохода, а доходов у бизнеса нет (п. 6 ст. 346.18 НК).

Несмотря на отсутствие прибыли, за год ИП должен перечислить в бюджет минимальный налог с полученных доходов: 5 000 000 × 1% = 50 000 руб.