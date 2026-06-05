Ст. 93.1 НК: что ФНС вправе требовать при встречной проверке и что выходит за рамки закона

Какие документы бизнес предоставлять не обязан

Получив требование от ИФНС, определитесь с тем, какие из перечисленных в нем документов вы действительно должны передать инспекторам, а что вправе не предоставлять.

Из запрашиваемых документов обязательны к предоставлению:

договор с проверяемым контрагентом по конкретной сделке;

счета-фактуры, УПД, относящиеся к конкретной сделке;

другие документы и информация по конкретной сделке.

Вы не обязаны предоставлять по требованию:

Все ваши договоры по всем контрагентам.

Например, ИФНС требует от вас абсолютно все договоры оказания услуг, которые вы заключили в период с 2023 по 2025 год включительно, а не только заключенные с проверяемым контрагентом. Такой запрос неправомерен, его можно оспорить.

Все договоры, заключенные с проверяемым контрагентом за несколько лет, а не по конкретным сделкам.

Например, налоговая проверяет сделку с ИП Ивановым, совершенную в марте 2024 года, но при этом запрашивает все ваши договоры с этим ИП за 2023–2025 годы. Это избыточное требование.

Оборотно-сальдовые ведомости и прочие бухгалтерские и налоговые регистры по всем счетам бухучета.

Например, ИФНС проводит проверку ООО «Весна», при этом у вас запросили ОСВ, карточки счетов и прочие бухгалтерские регистры за 2025 год по всей вашей финансово-хозяйственной деятельности. Такое требование незаконно — если регистры не связаны с конкретной сделкой и к проверке ООО «Весна» не относятся, можете их не предоставлять. Предоставьте только те документы, в которых зафиксированы операции с контрагентом в разрезе соответствующих договоров (например, по счетам 60, 76 и т. д.).

Если у вас запросили регистры по сделке, которые вы вправе не вести (например, у вас упрощенный бухучет), до окончания срока ответа на требование сообщите об этом в инспекцию, сославшись на положения своей учетной политики и приложив ее копию.

Внутренние документы, не имеющие отношение к контрагенту (учетная политика, штатное расписание, кадровые приказы, путевые листы и т. п.).

К такому запросу нужно отнестись очень внимательно — если хотя бы косвенно указанные в нем документы имеют отношение к проверяемому лицу, их придется предоставить. Если же такой связи нет, вы вправе отказаться от исполнения требования.

Например, инспекция запросила у вас кадровые документы по вашему сотруднику — приказ о приеме на работу, табель учета рабочего времени и прочие. Если этот работник участвовал в проверяемой сделке (например, подписывал от имени вашей компании договоры, акты и т. п.), документы необходимо предоставить. Но если никакого отношения к сделкам с проверяемым контрагентом он не имеет, выполнять требование вы не обязаны.

Документы, копии которых уже были представлены ранее в рамках камеральной или выездной проверки.

Запрос нужно исполнить, только если ранее вы подавали налоговикам оригиналы, которые вам вернули, или если поданные копии договоров были утрачены инспекцией из-за обстоятельств непреодолимой силы (п. 5 ст. 93 НК).