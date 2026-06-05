Ст. 93.1 НК: что ФНС вправе требовать при встречной проверке и что выходит за рамки закона

Самое главное:
Требование ФНС по встречной проверке — это запрос по конкретной сделке с проверяемым контрагентом.
КС РФ ограничил инспекторов при запросе документов по встречным проверкам.
Закрытого перечня документов по встречным проверкам в законе нет, но это не значит, что налоговики могут требовать все подряд.
Передавайте по запросу не все документы, а только имеющие отношение к проверяемой сделке.
Отказ в предоставлении запрошенных документов должен быть мотивированным с объяснением причин.
Три вида требований ФНС: в чем разница
В зависимости от основания и получателя требования налоговой отличаются по объему запрашиваемых документов и правовым последствиям:
Вид требования ФНС
Основание
Получатель требования ФНС
Что могут запросить
Камеральная проверка
Сам налогоплательщик
Документы, подтверждающие данные в декларации или расчете
Выездная проверка
Сам налогоплательщик
Документы за проверяемый период (обычно за 3 года)
Встречная проверка
Контрагент проверяемого лица
Документы и информация по конкретной сделке с проверяемым лицом
Камеральная и выездная проверки затрагивают только самого налогоплательщика, его отчетность и документацию.
Встречная проверка — это запрос информации и документов о конкретной сделке с контрагентом, не касающийся остальной деятельности налогоплательщика.
Позиция КС об ограничениях ст. 93.1 НК
В определении от 07.04.2022 № 821-О Конституционный Суд указал, что в требовании к контрагенту проверяемого лица на основании ст. 93.1 НК, налоговики не вправе выходить за рамки конкретной сделки. Это означает, что:
В требовании должна указываться конкретная сделка. Запрашиваемые документы или информация должны быть связаны с определенной сделкой между проверяемым лицом и его контрагентом. Если такой связи нет, требовать представления таких документов или информации налоговики не вправе.
Запрос не может касаться всей деятельности контрагента, его договоров с другими лицами, внутренних документов или информации, не имеющей отношения к сделке, указанной в требовании.
Встречная проверка не имеет цели проверить весь бизнес контрагента, ее задача — подтверждение реальности и выяснение деталей конкретной операции.
ИФНС может запросить документы сразу по нескольким конкретным сделкам с проверяемым лицом. При этом истребование большого количества документов должно быть обоснованным, исходящим из принципов целесообразности и разумности. При запросе документов по принципу «все подряд» действия налоговой признаются неправомерными.
Позиция КС РФ распространяется на:
запросы по п. 2 ст. 93.1 НК вне рамок налоговых проверок;
запросы по п. 1 ст. 93.1 НК в рамках камеральной или выездной проверки.
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Что вправе требовать налоговый инспектор
Перечня конкретных документов, которые инспекторам разрешено запрашивать в процессе встречной проверки, в Налоговом кодексе нет.
Налоговики могут истребовать:
По п. 1 ст. 93.1 НК — документы и информацию о деятельности вашего контрагента, в отношении которого проводится камеральная или выездная проверка, дополнительные мероприятия налогового контроля или налоговый мониторинг. Срок исполнения требования — 5 рабочих дней с даты получения (п. 5 ст. 93.1 НК).
По п. 2 ст. 93.1 НК — документы и информацию только по конкретной сделке с вашим контрагентом, если запрос сделан вне рамок налоговой проверки или мониторинга. Срок исполнения требования — 10 рабочих дней с даты получения (п. 5 ст. 93.1 НК).
Если запрашиваемыми документами или информацией вы не располагаете, в те же сроки об этом нужно письменно уведомить ИФНС.
Документы могут запросить как по одной единственной сделке с контрагентом, так и по нескольким сделкам, совершенным с ним в одном или в нескольких периодах.
Если в требовании отсутствуют реквизиты запрашиваемых документов, но указаны сведения, по которым можно конкретизировать сделку и отличить ее от других, нарушением со стороны налоговой это не является (п. 3.2 определения ВС № 821-О, письмо Минфина от 15.10.2018 № 03-02-07/1/73833).
Например, в требовании о предоставлении документов не указаны номер и дата заключения договора поставки, но перечислены стороны этой сделки, наименование и стоимость товара, дата его оплаты и прочие признаки, по которым нетрудно определить, о каком договоре идет речь.
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Какие документы бизнес предоставлять не обязан
Получив требование от ИФНС, определитесь с тем, какие из перечисленных в нем документов вы действительно должны передать инспекторам, а что вправе не предоставлять.
Из запрашиваемых документов обязательны к предоставлению:
договор с проверяемым контрагентом по конкретной сделке;
счета-фактуры, УПД, относящиеся к конкретной сделке;
другие документы и информация по конкретной сделке.
Вы не обязаны предоставлять по требованию:
Все ваши договоры по всем контрагентам.
Например, ИФНС требует от вас абсолютно все договоры оказания услуг, которые вы заключили в период с 2023 по 2025 год включительно, а не только заключенные с проверяемым контрагентом. Такой запрос неправомерен, его можно оспорить.
Все договоры, заключенные с проверяемым контрагентом за несколько лет, а не по конкретным сделкам.
Например, налоговая проверяет сделку с ИП Ивановым, совершенную в марте 2024 года, но при этом запрашивает все ваши договоры с этим ИП за 2023–2025 годы. Это избыточное требование.
Оборотно-сальдовые ведомости и прочие бухгалтерские и налоговые регистры по всем счетам бухучета.
Например, ИФНС проводит проверку ООО «Весна», при этом у вас запросили ОСВ, карточки счетов и прочие бухгалтерские регистры за 2025 год по всей вашей финансово-хозяйственной деятельности. Такое требование незаконно — если регистры не связаны с конкретной сделкой и к проверке ООО «Весна» не относятся, можете их не предоставлять. Предоставьте только те документы, в которых зафиксированы операции с контрагентом в разрезе соответствующих договоров (например, по счетам 60, 76 и т. д.).
Если у вас запросили регистры по сделке, которые вы вправе не вести (например, у вас упрощенный бухучет), до окончания срока ответа на требование сообщите об этом в инспекцию, сославшись на положения своей учетной политики и приложив ее копию.
Внутренние документы, не имеющие отношение к контрагенту (учетная политика, штатное расписание, кадровые приказы, путевые листы и т. п.).
К такому запросу нужно отнестись очень внимательно — если хотя бы косвенно указанные в нем документы имеют отношение к проверяемому лицу, их придется предоставить. Если же такой связи нет, вы вправе отказаться от исполнения требования.
Например, инспекция запросила у вас кадровые документы по вашему сотруднику — приказ о приеме на работу, табель учета рабочего времени и прочие. Если этот работник участвовал в проверяемой сделке (например, подписывал от имени вашей компании договоры, акты и т. п.), документы необходимо предоставить. Но если никакого отношения к сделкам с проверяемым контрагентом он не имеет, выполнять требование вы не обязаны.
Документы, копии которых уже были представлены ранее в рамках камеральной или выездной проверки.
Запрос нужно исполнить, только если ранее вы подавали налоговикам оригиналы, которые вам вернули, или если поданные копии договоров были утрачены инспекцией из-за обстоятельств непреодолимой силы (п. 5 ст. 93 НК).
Как правильно ответить на «расширенное» требование
Если вам пришло требование от налоговой о предоставлении документов, которые выходят за рамки запроса по ст. 93.1 НК, действуйте так:
1. Определите, чем руководствуется ИФНС — п. 1 или п. 2 ст. 93.1 и указана ли конкретная сделка, по которой запрашиваются сведения.
2. Направьте в налоговую сопроводительное письмо, в котором:
документы по проверяемой сделке приложены в полном объеме;
по документам, которые запрошены неправомерно, составлен мотивированный отказ со ссылкой на Определение КС № 821-О.
Ваш ответ должен содержать примерно такую формулировку:
«В соответствии с Определением КС РФ от 07.04.2022 № 821-О, требование в рамках ст. 93.1 НК РФ должно содержать указание на конкретную сделку. Направляем документы по договору № ___ от ___. В части иных документов предоставление невозможно ввиду отсутствия связи с указанной в требовании сделкой.»
Штраф за отказ предоставлять документы: когда грозит и когда нет
Ответственность за непредставление документов. Если пропустите установленный срок для предоставления запрашиваемых документов или откажетесь их подавать без объяснения причин, штраф составит 10 000 ₽ (п. 2 ст. 126 НК).
Суды поддерживают налогоплательщика, если документы по сделке предоставлены, а отказ от предоставления неправомерно запрошенных документов мотивирован. Но если вы просто не ответите на требование, или не поясните причины отказа, штраф неизбежен.
Ответственность за несообщение информации. При запросе информации по сделке, штраф за нарушение срока или отказ от ее предоставления составит 5 000 ₽, а при повторном нарушении в течение календарного года — 20 000 ₽ (п. 1, 2 ст. 129.1 НК).
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Шпаргалка: что делать, если получили требование по встречной проверке
Проверьте, указана ли в запросе конкретная сделка, и какой объем документов запрашивается.
Подготовьте документы только по этой сделке.
Составьте сопроводительное письмо по документам, относящимся к сделке.
Включите в письмо мотивированный отказ по «лишним» документам.
Передайте пакет документов с сопроводительным письмом в ИФНС, не нарушая установленные сроки.
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