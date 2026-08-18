Подробный гайд по выбору ККТ для грузоперевозчиков

Сценарии расчетов и оформление чеков

Рассмотрим расчеты, при которых перевозчик применяет ККТ: оплату от физлиц, а также наличные и оплату картой от компаний и ИП. В чеке указывают наименование услуги, ее стоимость, ставку НДС или отметку «без НДС», систему налогообложения, форму оплаты и признак способа расчета.

1. Оплата на маршруте. Если клиент оплачивает перевозку после доставки груза, водитель формирует чек с признаком «полный расчет» — тег 1214 со значением 4. При расчете с представителем компании или ИП в чек также включают наименование или Ф. И. О. покупателя и его ИНН.

Водитель передает клиенту бумажный чек или с его согласия направляет электронный экземпляр на телефон или почту, предоставленные до оплаты. Электронный чек имеет ту же юридическую силу, что и бумажный.

2. Предоплата и аванс. Если предоплату вносит физлицо, при получении денег перевозчик формирует чек. Когда клиент заранее оплачивает всю стоимость конкретной перевозки, указывают признак «предоплата 100 %» — тег 1214 со значением 1. При частичной предоплате используют значение 2. Признак «аванс» со значением 3 выбирают, если в момент оплаты еще нельзя определить точный маршрут, объем или стоимость услуги. После выполнения перевозки предоплату или аванс зачитывают.

Для услуг по перевозке грузов действует специальное правило. Расчеты по зачету и возврату авансов, внесенных физлицами, разрешено включить в один кассовый чек за расчетный период продолжительностью не более календарного месяца. Такой чек формируют не позднее десяти календарных дней после окончания расчетного периода и не выдают клиентам (п. 2.1 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ).

Если аванс перечисляет организация или ИП платежным поручением со счета на счет без непосредственного взаимодействия с перевозчиком, ККТ не применяется. При получении наличной предоплаты от организации или ИП кассовый чек формируют в момент расчета.

3. Частичная оплата и постоплата. Если после выполнения перевозки клиент оплачивает только часть стоимости, а остаток вносит позднее, первый чек формируют с признаком «частичный расчет и кредит» — тег 1214 со значением 5. При последующей доплате используют признак «оплата кредита» — значение 7.

Если услуга оказана без оплаты, при ее передаче формируют чек с признаком «передача в кредит» — значение 6. После получения денег оформляют второй чек с признаком «оплата кредита» — значение 7.

4. Возврат и корректировка. При возврате клиенту предоплаты или другой ранее принятой суммы формируют чек с признаком расчета «возврат прихода». В нем отражают возвращенную сумму, услугу, ставку НДС и фактическую форму возврата.

Если оплату приняли без ККТ, формируют чек коррекции с признаком «приход». Ошибку в чеке при ФФД 1.1 или 1.2 исправляют двумя чеками коррекции: сначала отражают обратную операцию с признаком «возврат прихода», затем формируют чек «приход» с правильными реквизитами. При ФФД 1.05 оформляют обычный чек «возврат прихода», а после него — правильный чек.

5. Наименование услуги в чеке. Формулировка должна позволять определить, за что заплатил клиент, и соответствовать договору или тарифу перевозчика. Для связи с конкретным рейсом можно добавить номер заказа или договора: