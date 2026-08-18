Подробный гайд по выбору ККТ для грузоперевозчиков

Самое главное:
ККТ применяют при расчетах с физлицами, а также при приеме наличных или оплате на месте картой от организаций и ИП. Переводы между организациями и ИП платежными поручениями кассы не требуют.
Для рейсов подойдет мобильная или облачная касса, для расчетов в офисе — стационарная.
ФН выбирайте с учетом налогового режима и условий применения ККТ.
Заранее настройте обмен с учетной системой и протестируйте кассу в реальном рейсе.
Когда ККТ нужна, а когда можно работать без нее
Обязанность применять ККТ зависит от статуса клиента, способа оплаты и места ведения деятельности. Исключения установлены законом (п. 1 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ).
Расчеты с физлицами
ККТ нужна в следующем случае:
клиент-физлицо платит наличными, картой, через СБП или переводит деньги по реквизитам счета.
Расчеты с организациями и ИП
ККТ нужна в следующих случаях:
организация или ИП рассчитывается наличными;
представитель организации или ИП оплачивает услугу на месте картой, телефоном с NFC или через СБП с предъявлением электронного средства платежа.
Касса не требуется, если организация или ИП перечисляет деньги перевозчику в безналичном порядке без непосредственного взаимодействия, например платежным поручением с расчетного счета. Такое исключение предусмотрено п. 9 ст. 2 закона № 54-ФЗ.
ИП на НПД также не применяют ККТ к доходам, облагаемым налогом на профессиональный доход. Вместо кассового чека самозанятый формирует чек в приложении «Мой налог» и передает его заказчику (п. 2.2 ст. 2 закона № 54-ФЗ).
Отдельные правила действуют для особых местностей:
В отдаленной или труднодоступной местности из регионального перечня разрешено не применять ККТ, но по требованию клиента нужно выдать документ, подтверждающий расчет — п. 3 ст. 2 закона № 54-ФЗ.
В местности, отдаленной от сетей связи, касса применяется в автономном режиме и не передает чеки через ОФД — п. 7 ст. 2 закона № 54-ФЗ. Это не освобождение от ККТ.
Частые ситуации в грузоперевозках
Клиент-физлицо платит картой водителю. Перевозчик должен применить ККТ и сформировать чек. То же правило действует при оплате наличными, через СБП или переводом по реквизитам счета.
Корпоративный клиент платит по счету, но иногда передает наличные на выгрузке. Платежное поручение с расчетного счета проводить через ККТ не нужно. При приеме наличных водитель должен сформировать чек.
Юрлицо перечислило аванс на расчетный счет, а остаток передало наличными на месте. Аванс, поступивший платежным поручением, не проводят через ККТ. На сумму доплаты наличными нужно сформировать чек.
Если все клиенты — организации и ИП, которые платят только по безналу без предъявления электронного средства платежа, перевозчик вправе работать без ККТ. При расчетах с физлицами касса, как правило, потребуется независимо от способа оплаты. При работе с организациями и ИП ККТ применяют при приеме наличных, а также при оплате на месте с предъявлением карты, телефона или другого электронного средства платежа.
Какие типы ККТ подходят для грузоперевозок
При выборе кассы учитывайте, где водитель принимает оплату, насколько стабильно работает интернет на маршруте и нужен ли бумажный чек. Для грузоперевозок подходят мобильные, облачные и стационарные устройства.
Мобильные смарт-терминалы
Это компактные кассы со встроенным принтером, аккумулятором и модулем мобильной связи. Многие модели работают на базе Android, подключаются к интернету через SIM-карту или Wi-Fi и позволяют отправлять чеки ОФД прямо на маршруте.
При выборе проверьте продолжительность работы без подзарядки, рабочий диапазон температур и доступные способы подключения.
Облачные кассы
При такой схеме ККТ находится в дата-центре провайдера, а водитель формирует чеки через приложение на смартфоне. Клиент получает электронный документ по номеру телефона или электронной почте или считывает QR-код с экрана.
Облачная касса позволяет централизованно обрабатывать расчеты из нескольких автомобилей. Перед подключением также нужно проверить ограничения тарифа по числу кассиров, одновременных расчетов и сформированных чеков.
Стационарные смарт-терминалы и фискальные регистраторы
Такие кассы устанавливают в офисе или диспетчерской, если клиенты рассчитываются там. Смарт-терминал представляет собой готовое устройство с экраном и кассовой программой. Фискальный регистратор подключается к компьютеру или другому устройству, с которого сотрудник проводит расчеты.
Для работы на маршруте стационарные модели не подходят: им требуется постоянное питание, а фискальному регистратору — еще и управляющее устройство (например, ноутбук или компьютер).
Кассы со встроенным эквайрингом
В одном корпусе объединены онлайн-касса и терминал для приема банковских карт. Водителю не приходится брать в рейс два отдельных устройства и дважды вводить сумму оплаты.
Перед покупкой уточните, с какими банками работает терминал, сколько составляет комиссия и разрешено ли сменить эквайера. У некоторых моделей прием карт доступен только после подключения отдельной услуги.
Сравнение моделей ККТ:
Модель
Работа без подзарядки
Печать
Габариты
Подключение
Ориентировочная цена на август 2026 года, без ФН
MSPOS-D-Ф
До 12 часов
До 70 мм/с
83 × 212 × 54 мм
2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth, 2 SIM
28 900 ₽
Эвотор 5i
6–12 часов
До 50 мм/с
223 × 86 × 54 мм
Мобильный интернет, Wi-Fi, Bluetooth
26 900 ₽
aQsi 5Ф с эквайрингом
До 14 часов
До 70 мм/с
206 × 84 × 32–56 мм
3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth, 2 SIM
23 500 ₽
АТОЛ SIGMA 10
От сети
До 100 мм/с
239 × 151 × 104 мм
Ethernet, Wi-Fi
30 000 ₽
Цены приведены по состоянию на август 2026 года и зависят от комплектации и продавца. Перед покупкой проверьте, включены ли в стоимость кассовая программа и услуги по настройке.
В интернет-магазине Астрала можно подобрать мобильную или стационарную кассу, фискальный регистратор и ФН на 15 или 36 месяцев. Оборудование можно подобрать с учетом режима налогообложения и условий работы. Комплектная покупка снижает риск выбрать несовместимые кассу и фискальный накопитель.
Обязательные требования к ККТ
Касса должна входить в реестр ФНС, поддерживать применяемый формат фискальных документов и работать с подходящим фискальным накопителем. Кассовое ПО также должно формировать чеки со ставкой НДС, которую применяет перевозчик.
1. Включение в реестр ФНС. На территории России разрешено использовать модели, включенные в реестр ККТ, — это предусмотрено п. 1 ст. 3 закона № 54-ФЗ. Перед покупкой проверьте точное название и версию модели, а также заводской номер в реестре ККТ ФНС.
2. Формат фискальных документов. При расчетах только за транспортные услуги пока применяются ФФД 1.05, 1.1 и 1.2. ФНС планирует с 1 марта 2027 года оставить только ФФД 1.2.
ФФД 1.2 уже обязателен при расчетах за товары, подлежащие обязательной маркировке. Перевозчику потребуется этот формат, если он отдельно продает маркированные товары, а не только оказывает транспортные услуги.
3. Фискальный накопитель на 15 или 36 месяцев. Срок действия ФН определяют с учетом налогового режима и условий применения ККТ, руководствуясь п. 6 ст. 4.1 закона № 54-ФЗ и паспортом конкретной модели накопителя.
ФН на 36 месяцев обычно выбирают перевозчики на УСН, ПСН или ЕСХН, которые оказывают услуги и передают данные через ОФД.
ФН на 15 месяцев обычно используют на ОСНО, при сезонной работе, продаже подакцизных товаров, работе платежного агента или применении ККТ в автономном режиме.
4. Передача чеков в ОФД. При временной потере интернета обычная онлайн-касса продолжает формировать чеки и сохраняет их в ФН. После восстановления связи документы передаются в ОФД.
Если в течение 30 календарных дней на сформированный фискальный документ не поступит подтверждение ОФД, ФН перестанет формировать фискальный признак до передачи накопленных данных. Это следует из п. 1 ст. 4.1 закона № 54-ФЗ.
Что учесть при выборе оборудования
Требования к автономности, способам подключения, рабочей температуре и интеграциям законом не установлены. Эти характеристики выбирают с учетом маршрутов, условий эксплуатации и используемых компанией сервисов.
1. Поддержка обновлений. При покупке кассы из старых складских остатков уточните, выпускает ли производитель обновления и поддерживает ли модель нужный ФФД. Для новой кассы предпочтительна поддержка ФФД 1.2 или возможность перехода на него. При изменении формата не всегда приходится менять устройство: иногда достаточно обновить ПО или заменить ФН.
2. Связь и автономность. Для маршрутов с нестабильным интернетом пригодятся две SIM-карты разных операторов, автомобильная зарядка и возможность быстро проверить очередь неотправленных документов.
Облачной кассе нужна связь между приложением водителя и оборудованием в дата-центре. Если приложение не передает данные, сформировать чек в момент расчета не получится. Для маршрутов с продолжительными зонами без связи надежнее мобильная касса с локальным ФН.
3. Интеграция с учетом, CRM и ЭТрН. Закон не требует связывать кассовое ПО с учетной системой, CRM или сервисом управления перевозками. Однако интеграция позволяет автоматически передавать сведения о клиенте, услуге и сумме из заказа в чек, а данные об оплате возвращать в систему. Бухгалтеру не приходится повторно вносить выручку, а диспетчер видит, оплачен ли конкретный рейс.
С 1 сентября 2026 года транспортные накладные и заказы (заявки) на автомобильную перевозку нужно оформлять в электронном виде, кроме предусмотренных законом исключений. Это требование относится к перевозочным документам, а не к ККТ. Подключение кассового ПО к сервису ЭПД остается дополнительной возможностью.
Через готовый модуль или API учетная система может обмениваться данными с оператором ИС ЭПД. Тогда сведения об одном заказе используются для формирования ЭТрН, чека и закрывающих документов. Перед покупкой уточните, совместимо ли кассовое ПО с учетной системой, CRM и сервисом ЭПД.
4. Эксплуатация зимой и летом. Для работы в отапливаемой кабине подойдет касса с рабочим диапазоном от 0 до +40–45 °C. Если водитель использует устройство на улице или оставляет автомобиль на морозе, выбирайте модель, рассчитанную на температуру до −10 или −20 °C.
Также оцените продолжительность работы без зарядки, возможность питания от бортовой сети и качество печати при низкой и высокой температуре.
Оформляйте ЭТрН, ЭПЛ и другие перевозочные документы прямо в 1С с помощью сервиса 1С-ЭПД. Решение передает документы в ГИС ЭПД и позволяет отслеживать их статусы. Данные не придется повторно переносить в отдельную систему, поэтому сотрудники тратят меньше времени на оформление и реже допускают ошибки.
Сценарии расчетов и оформление чеков
Рассмотрим расчеты, при которых перевозчик применяет ККТ: оплату от физлиц, а также наличные и оплату картой от компаний и ИП. В чеке указывают наименование услуги, ее стоимость, ставку НДС или отметку «без НДС», систему налогообложения, форму оплаты и признак способа расчета.
1. Оплата на маршруте. Если клиент оплачивает перевозку после доставки груза, водитель формирует чек с признаком «полный расчет» — тег 1214 со значением 4. При расчете с представителем компании или ИП в чек также включают наименование или Ф. И. О. покупателя и его ИНН.
Водитель передает клиенту бумажный чек или с его согласия направляет электронный экземпляр на телефон или почту, предоставленные до оплаты. Электронный чек имеет ту же юридическую силу, что и бумажный.
2. Предоплата и аванс. Если предоплату вносит физлицо, при получении денег перевозчик формирует чек. Когда клиент заранее оплачивает всю стоимость конкретной перевозки, указывают признак «предоплата 100 %» — тег 1214 со значением 1. При частичной предоплате используют значение 2. Признак «аванс» со значением 3 выбирают, если в момент оплаты еще нельзя определить точный маршрут, объем или стоимость услуги. После выполнения перевозки предоплату или аванс зачитывают.
Для услуг по перевозке грузов действует специальное правило. Расчеты по зачету и возврату авансов, внесенных физлицами, разрешено включить в один кассовый чек за расчетный период продолжительностью не более календарного месяца. Такой чек формируют не позднее десяти календарных дней после окончания расчетного периода и не выдают клиентам (п. 2.1 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ).
Если аванс перечисляет организация или ИП платежным поручением со счета на счет без непосредственного взаимодействия с перевозчиком, ККТ не применяется. При получении наличной предоплаты от организации или ИП кассовый чек формируют в момент расчета.
3. Частичная оплата и постоплата. Если после выполнения перевозки клиент оплачивает только часть стоимости, а остаток вносит позднее, первый чек формируют с признаком «частичный расчет и кредит» — тег 1214 со значением 5. При последующей доплате используют признак «оплата кредита» — значение 7.
Если услуга оказана без оплаты, при ее передаче формируют чек с признаком «передача в кредит» — значение 6. После получения денег оформляют второй чек с признаком «оплата кредита» — значение 7.
4. Возврат и корректировка. При возврате клиенту предоплаты или другой ранее принятой суммы формируют чек с признаком расчета «возврат прихода». В нем отражают возвращенную сумму, услугу, ставку НДС и фактическую форму возврата.
Если оплату приняли без ККТ, формируют чек коррекции с признаком «приход». Ошибку в чеке при ФФД 1.1 или 1.2 исправляют двумя чеками коррекции: сначала отражают обратную операцию с признаком «возврат прихода», затем формируют чек «приход» с правильными реквизитами. При ФФД 1.05 оформляют обычный чек «возврат прихода», а после него — правильный чек.
5. Наименование услуги в чеке. Формулировка должна позволять определить, за что заплатил клиент, и соответствовать договору или тарифу перевозчика. Для связи с конкретным рейсом можно добавить номер заказа или договора:
«Перевозка груза по маршруту Москва — Тверь, заказ № 125»;
«Предоставление самосвала с экипажем, 5 часов»;
«Подача автомобиля под погрузку, заказ № 125»;
«Ожидание автомобиля при погрузке, 2 часа» — если оно оплачивается отдельно по условиям договора.
Интеграция с бизнес-процессами
Присвойте каждому заказу или рейсу номер. По нему в CRM или учетной системе можно связать заявку, маршрут, путевой лист, ЭТрН, кассовый чек и УПД либо акт. Кассовое ПО передает сумму, форму оплаты и статус чека, а после закрытия смены — данные Z-отчета. На их основе формируют отчеты по водителям и клиентам, сверяют чеки с актами, УПД, поступлениями на счет, возвратами и коррекциями.
Для перевозчиков на УСН. Доход признают по дате поступления денег: наличных — в кассу, оплаты картой или через СБП — на расчетный счет. Аванс отражают в КУДиР при получении. При зачете аванса сумму повторно в доходы не включают. Кассовые данные вместе с банковской выпиской и первичными документами помогают подтвердить дату и размер дохода.
Для ИП на ПСН. В 2026 году лимит доходов для применения патента составляет 20 млн рублей. Для его контроля кассовые данные сверяют с поступлениями на счет, наличной выручкой и книгой учета доходов. Названия услуг в чеках, договорах и актах должны соответствовать деятельности по патенту: для грузоперевозок подойдет формулировка «Перевозка груза по маршруту…».
Типичные риски и как их избежать
Риски возникают на каждом этапе: при приеме оплаты, формировании чека, передаче наличных и исправлении ошибок. Чтобы снизить их, закрепите обязанности водителя, настройте контроль чеков через ОФД и установите порядок работы с выручкой.
1. Штрафы за нарушения при работе с ККТ. Ответственность установлена ст. 14.5 КоАП:
За неприменение ККТ:
ИП и должностным лицам назначают штраф от 1/4 до 1/2 суммы расчета, проведенного без кассы, но не менее 10 000 ₽;
организациям — от 3/4 до полной суммы расчета, но не менее 30 000 ₽ (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).
За повторное неприменение ККТ, если сумма расчетов без кассы составила в совокупности 1 млн ₽ или больше:
должностному лицу грозит дисквалификация на срок от одного года до двух лет;
ИП и организации — приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП).
За применение ККТ, которая не соответствует установленным требованиям, нарушение порядка ее регистрации, перерегистрации или применения:
ИП и должностным лицам выносят предупреждение или назначают штраф от 1 500 до 3 000 ₽;
организациям — предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 ₽ (ч. 4 ст. 14.5 КоАП).
За непредставление документов и сведений по запросу ФНС или нарушение срока их представления:
ИП и должностным лицам выносят предупреждение или назначают штраф от 1 500 до 3 000 ₽;
организациям — предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 ₽ (ч. 5 ст. 14.5 КоАП).
За ненаправление электронного чека или непередачу бумажного чека по требованию клиента:
ИП и должностным лицам выносят предупреждение или назначают штраф 2 000 ₽;
организациям — предупреждение или штраф 10 000 ₽ (ч. 6 ст. 14.5 КоАП).
Если организация включена в реестр субъектов МСП и относится к малым или микропредприятиям, при назначении штрафа применяются размеры, предусмотренные для ИП (ст. 4.1.2 КоАП).
Освобождение от ответственности возможно по нарушениям, предусмотренным ч. 2, 4 и 6 ст. 14.5 КоАП. Для этого нужно исправить нарушение до того, как ФНС получит сведения о нем, и передать в налоговую достаточные данные, в том числе чек коррекции, если он требуется.
2. Полномочия водителя. Закрепите в должностной инструкции и локальном акте право принимать оплату, формировать чеки, оформлять возвраты и передавать наличную выручку. Для подписания актов и других документов от имени компании водителю выдают доверенность. С совершеннолетним сотрудником, которому поручен прием платежей, можно заключить договор о полной материальной ответственности по приказу Минтруда № 251н.
3. Ошибки в чеках. Перед началом работы проверьте систему налогообложения, ставку НДС или отметку «без НДС», наименование услуги, форму и признак способа расчета. При оплате представителем компании или ИП в чек включают сведения о покупателе и его ИНН. В личном кабинете ОФД регулярно контролируйте неотправленные чеки, возвраты и коррекции.
4. Работа с наличными. Расчеты наличными между организациями и ИП ограничены суммой 100 000 ₽ по одному договору. В организации сдачу выручки водителем оформляют приходным кассовым ордером и отражают в кассовой книге, выдачу денег — расходным кассовым ордером. Также установите сроки передачи выручки, место ее хранения и порядок инкассации.
Астрал.ОФД передает фискальные данные в ФНС и помогает контролировать работу касс в личном кабинете. Пользователям доступны отчеты, аналитика и API для обмена с учетными системами. Сервис помогает быстрее замечать сбои и не допускать накопления неотправленных чеков.
Бюджет и совокупная стоимость владения
Все цены в разделе ориентировочные и приведены по состоянию на август 2026 года.
Основные расходы:
мобильная касса — 23 500–26 900 ₽;
ФН на 36 месяцев — 19 900 ₽;
Астрал.ОФД на 13 месяцев — 4 000 ₽, на 36 месяцев — от 6 500 ₽;
регистрация или перерегистрация ККТ — 3 500 ₽;
модуль обмена Астрал.ОФД с 1С — 5 100 ₽ в год;
пакет из 500 смс для отправки чеков — 4 000 ₽.
Стоимость кассового ПО зависит от модели и набора приложений. Базовые функции могут входить в комплект, а интеграция с CRM, учетной системой или диспетчерским сервисом рассчитывается отдельно.
Сколько стоит оснастить парк в первый год
Расчет выполнен для мобильной кассы стоимостью 23 500–26 900 ₽, ФН на 36 месяцев за 19 900 ₽ и тарифа ОФД 4 000 ₽. Предполагается, что в каждой машине установлена отдельная ККТ.
Машин
Базовые расходы
1
47 400–50 800 ₽
3
142 200–152 400 ₽
10
474 000–508 000 ₽
В расчет не включены скидки за объем, регистрация касс, интеграции, мобильная связь, эквайринг, термолента и ремонт.
Как сократить расходы:
Аренда облачной кассы. В состав услуги входят размещение ККТ в дата-центре, ФН, подключение к Астрал.ОФД, регистрация кассы и передача чеков. Для расчета бюджета запросите коммерческое предложение с периодом оплаты, числом ККТ, лимитом чеков и количеством подключаемых водителей.
Смартфон и облачная ККТ. Водитель формирует чек в приложении, а клиент получает его по электронной почте, СМС или в виде QR-кода. Такой вариант сокращает расходы на принтеры и термоленту.
Оплата через СБП. Комиссия для бизнеса обычно не превышает 0,7 %, а ее размер ограничен 1 500 ₽ за одну операцию. При обороте 5 млн ₽ разница между СБП с комиссией 0,7% и эквайрингом с комиссией 1,5–2,5% составит 40 000–90 000 ₽ в месяц.
Чек-лист выбора ККТ
Перед покупкой определите, где и как принимается оплата, сколько водителей одновременно проводят расчеты и какие системы использует компания.
Определите, кто платит: физлица, организации или ИП.
Зафиксируйте способы оплаты и число одновременных расчетов.
Выберите мобильную или облачную кассу с учетом качества связи на маршрутах.
Проверьте модель в реестре ККТ ФНС и поддержку нужного ФФД.
Подберите ФН с учетом налогового режима и условий работы.
Оцените автономность, мобильную связь и питание от бортовой сети.
Проверьте обмен с учетной системой и CRM.
Рассчитайте расходы на кассу, ФН, ОФД, ПО и обслуживание.
Сформируйте тестовый чек и проверьте его реквизиты и передачу в ОФД.
Обучите водителей работе без связи, возвратам и исправлению ошибок.
Комплексное решение для перевозчиков: от выбора ККТ до документооборота с контролирующими органами
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Частые вопросы
Можно ли обойтись без кассы, если почти все платят по безналу?
Да, если все клиенты — организации и ИП, которые переводят деньги платежными поручениями со счета на счет.
Водитель принимает деньги — кто отвечает за кассу?
За применение ККТ отвечает перевозчик — ИП или организация, на которых зарегистрирована касса. Обязанности водителя следует закрепить в должностной инструкции или локальном акте, а также обучить его формировать и выдавать чеки.
Что делать, если связь пропала, а клиент платит?
Мобильная касса с локальным ФН сформирует чек без интернета и передаст его ОФД после восстановления связи.
Как оформить чек при смешанной оплате?
Перевод платежным поручением между организациями или ИП не требует чека. На сумму, которую водитель принимает наличными или картой, формируют отдельный чек. Если это доплата после оказания услуги, указывают признак «Оплата кредита»; если расчет завершается одновременно с оказанием услуги — «Полный расчет».
Нужно ли пробивать чек при оплате через агрегатора или диспетчерскую?
Если агрегатор принимает оплату как агент и формирует чек с реквизитами перевозчика, второй чек не требуется. Когда сервис только передает заказ, а деньги получает перевозчик, чек формирует сам перевозчик.
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