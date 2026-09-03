Три интеграции на едином API: как «Санадор АйТи» готовил сельхозперевозки к обязательной ЭТрН

Почему «Санадор АйТи» понадобился внешний API

«Санадор АйТи» — аккредитованная ИТ-компания из Краснодара, специализирующаяся на автоматизации логистических процессов в сельском хозяйстве. В продуктовой линейке компании — сервисы для уборки урожая, мобильные приложения для грузоотправителей, перевозчиков и экспедиторов, системы управления двором, электронные очереди и софт для весовых пунктов. Компания делает ставку не на типовые коробки, а на специализированную разработку под отрасль, где стандартные решения не работают.

Закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ ввел обязательное применение ЭТрН, и перед «Санадор АйТи» встала архитектурная задача, которую принципиально нельзя было решить перенаправлением пользователя во внешний интерфейс. Первичное оформление транспортной накладной в агропромышленном комплексе (АПК) происходит непосредственно в поле: у учетчика возле машины есть только смартфон. Любой сценарий, требующий перехода в сторонний сервис, работы за компьютером или подключения физического USB-токена, в этих условиях нереализуем.

Раньше транспортные накладные в полях почти не оформляли, поэтому новая обязанность потребовала не ускорения ввода, а построения процесса с нуля — так, чтобы работа учетчика не прерывалась ни при каких обстоятельствах. Ситуацию осложняло частое отсутствие мобильного интернета: готовых продуктов под такой автономный сценарий на рынке не существовало.