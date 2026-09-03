Три интеграции на едином API: как «Санадор АйТи» готовил сельхозперевозки к обязательной ЭТрН

Краснодарская ИТ-компания «Санадор АйТи» разработала такое решение и развернула его в крупном агрохолдинге: сеть из 300 весовых, более 10 000 полей, более сотни юридических лиц в группе. Возможность оформления электронной транспортной накладной учетчиков прямо в поле со смартфона учетчика — без оборудованного рабочего места и в условиях нестабильной связи стала настоящим прорывом в работе агросектора.
Архитектурным фундаментом системы стал единый API Астрал.Платформы: начав с ЭПД, разработчики последовательно добавили МЧД, а далее подключают API Госключ. Всю техническую интеграцию и сопровождение решения ведет один разработчик, который составляет лишь 10% всего штата разработки.
Почему «Санадор АйТи» понадобился внешний API
«Санадор АйТи» — аккредитованная ИТ-компания из Краснодара, специализирующаяся на автоматизации логистических процессов в сельском хозяйстве. В продуктовой линейке компании — сервисы для уборки урожая, мобильные приложения для грузоотправителей, перевозчиков и экспедиторов, системы управления двором, электронные очереди и софт для весовых пунктов. Компания делает ставку не на типовые коробки, а на специализированную разработку под отрасль, где стандартные решения не работают.
Закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ ввел обязательное применение ЭТрН, и перед «Санадор АйТи» встала архитектурная задача, которую принципиально нельзя было решить перенаправлением пользователя во внешний интерфейс. Первичное оформление транспортной накладной в агропромышленном комплексе (АПК) происходит непосредственно в поле: у учетчика возле машины есть только смартфон. Любой сценарий, требующий перехода в сторонний сервис, работы за компьютером или подключения физического USB-токена, в этих условиях нереализуем.
Раньше транспортные накладные в полях почти не оформляли, поэтому новая обязанность потребовала не ускорения ввода, а построения процесса с нуля — так, чтобы работа учетчика не прерывалась ни при каких обстоятельствах. Ситуацию осложняло частое отсутствие мобильного интернета: готовых продуктов под такой автономный сценарий на рынке не существовало.
Выбор технологического партнера: своя разработка против вендорской экосистемы
На старте в «Санадор АйТи» планировали реализовать все своими силами, заставив ЭТрН работать внутри собственной платформы. Однако при детальном проектировании встал вопрос о целесообразной глубине погружения в инфраструктуру.
На начальном этапе проектирования был исключен вариант самостоятельно получить статус оператора ЭДО: в компании посчитали экономику и увидели, что вложения не окупаются — стать оператором чрезмерно дорого.
Приняв решение работать с внешним оператором ЭДО, компания посвятила два месяца анализу рынка. Оценку участников «большой пятерки» проводили по четырем ключевым критериям:
Возможность работы с группой компаний. Клиенты «Санадор АйТи» — агрохолдинги, объединяющие более сотни юридических лиц. Схема с отдельным договором, изолированным биллингом и индивидуальными ключами под каждую структуру создавала бы постоянную административную нагрузку. Требовалось единое решение для всей группы.
Функциональность API. Сценарий изначально был нестандартным. Если API оператора поддерживал только типовой документооборот, любые отклонения требовали месяцев доработок на стороне вендора. Нужен был API, который сразу тянет нестандартную логику, без доработок на стороне вендора.
Прозрачная ценовая политика. Оценивали не базовый прайс, а итоговую стоимость на реальном объеме: поведение тарифа при росте числа юрлиц и документов, а также отсутствие отдельной платы за доступ к API.
Техническая поддержка вне расписания. При платформенной интеграции инциденты возникают не по графику. Критична была именно инженерная поддержка с выделенным специалистом, который работает напрямую, глубоко погружен в задачу и обеспечивает оперативное решение сложных технических и организационных вопросов.
Тестовый контур перед выбором не брали, оценивая участников исключительно по документации и качеству коммуникации. Решающим фактором стала скорость реакции: выделенный специалист Астрал.Платформы взял заявку в работу за два-три часа вместо двух-трех дней у конкурентов.
Агрохолдинг изначально планировал использовать для ЭПД своего текущего оператора ЭДО. Однако аргументированный анализ рынка от «Санадор АйТи» изменил позицию за полчаса переговоров.
Определившись со стратегическим партнером и моделью интеграции, команда перешла к проектированию пользовательских сценариев. Главной задачей было скрыть юридическую и техническую сложность ЭТрН за простыми интерфейсами для сотрудников в поле и на весовых.
Архитектура решения и полевой сценарий
Первый договор с Астралом подписали в феврале 2026 года, практическая интеграция началась весной. Инженеры «Санадор АйТи» разработали целевой процесс, объединивший аппаратные и программные инструменты.
Идентификация водителя. Водитель получает smart-карту с чипом, на которой записаны данные о Перевозчике/Водителе/ТС/Прицепе.
Фиксация отгрузки. На месте отгрузки учетчик в поле прикладывает карту к своему смартфону. Мобильное приложение «Санадор Агро» считывает данные о прибывшей машине, записывает заранее определенные данные о хозяйстве, поле и грузополучателе и формирует проект ЭТрН. Учетчику остается только проверить данные и отправить документ на подпись.
Автономная работа. Карта функционирует и без доступа к сети: она хранит данные о пяти последних загрузках водителя. Это позволяет заметить расхождение, если машина должна была приехать, но ее нет.
На весовом пункте оформление документов организовано иначе — там работа идет на компьютере. Перевозчик, работающий в единой цифровой системе с грузоотправителем, получает предзаполненную накладную, в которой уже отражены данные о транспортном средстве и водителе, подписывает ее и сразу отправляется в рейс.
Отдельное внимание разработчики уделили процедуре подписания. У сельхозперевозчков часто встречается ситуация, когда перевозчик одновременно является и водителем. В условиях полевых работ использование токена руководителя не всегда удобно, а выпустить машиночитаемую доверенность на самого себя невозможно. Эту задачу решили через API МЧД: перевозчик в личном кабинете оформляет доверенность на уполномоченного сотрудника «Санадор АйТи», после чего нажатие кнопки «подписать» в мобильном приложении выполняется в рамках услуги «подписание уполномоченным лицом». Для крупного заказчика эта услуга экономит масштабные ресурсы, снимая необходимость выпускать и администрировать тысячи подписей и доверенностей при высокой текучке кадров.
В скором времени планируется добавить в систему API Госключ как второй и бесплатный для пользователя сценарий: кто не хочет использовать подписание уполномоченным лицом, подписывает документы лично в мобильном приложении. Данная опция недоступна в случае, если перевозчик и водитель являются одним лицом: для него основным сценарием остается подписание через МЧД. описанное выше.
Решение вопроса в условиях ограничений связи: как система работает в полевых зонах без интернета
Проблема полного отсутствия покрытия мобильной сетью в полях решается комплексом технических и организационных мер:
Белые списки операторов. Приоритетный доступ к сервисам ЭТрН на уровне сотовой связи: операторы дорабатывают решение, готовность ожидается к 1 сентября.
Переходный период до 1 марта 2027. В этот период отсутствие штрафов за отсутствие ЭТрН при невозможности оформить его на месте позволяет формировать накладную с задержкой — при выезде на участок со связью или по прибытии на весовую.
Оформление по SMS (в разработке). Параметры рейса кодируются в текстовое сообщение; сервер принимает SMS и автоматически генерирует документ.
Оформление по телефону (в разработке). Собственная служба поддержки «Санадор АйТи» создает документ по звонку учетчика. Номер карты водителя и номер поля однозначно идентифицируют участников и координаты места отгрузки.
Спутниковый интернет. Рассматривается как перспектива развития на 2027 год и далее.
Масштабирование сервисов на базе единого API Астрал.Платформы
Ключевая ценность выбранного подхода проявилась при последующем масштабировании системы на новые сервисы. Первая интеграция — API ЭПД — идет с весны 2026 года и продолжается: команда последовательно добавляет типы документов и сценарии. На этом этапе строилась вся базовая инфраструктура: проектировалась модель работы с платформой, логика обмена и обработки данных. Однако когда фундамент был готов, внедрение новых типов документов перестало быть отдельными масштабными проектами:
Новый вид документооборота — за два дня. Заказ-заявки добавили в ту же интеграцию: потребовалось лишь незначительно расширить структуру отправляемых запросов.
API МЧД — быстро. Интеграция потребовала буквально нескольких запросов, потому что разворачивалась поверх готового платформенного контура.
API Госключ — за недели. Внедрение выполнено в том же контуре и той же командой.
API ЭДО — планы на 2027 год. Логичное развитие: формировать акты и счета-фактуры от перевозчиков на основе данных из ЭТрН и отправлять их клиентам из того же окна.
«Интегрировать каждый следующий сервис реально проще, потому что база уже готова — его нужно только адаптировать под новые условия. Заказ-заявки мы реализовали на бэке за пару дней: запросы очень похожие, чуть расширили отправку — и готово» — Константин Дмитриев, директор по ИТ, ООО «Санадор АйТи».
Высокая скорость достигается не только технической унификацией API, но и тем, что все подключения ведет одна команда, сохраняющая контекст взаимодействия с поддержкой вендора и понятные паттерны интеграции.
«Однозначно будем смотреть на Астрал.Платформу, когда будем внедрять другие сервисы. Основа — единый API. Других вендоров рассматриваем только как резервный канал» — Константин Дмитриев.
У Астрал.Платформы открытый и бесплатный API. Здесь можно ознакомиться с документацией.
Ошибки и выводы по итогам интеграции
Около двух месяцев из первого полугодия ушло на переделку. В компании открыто называют две причины:
Попытка обойтись временными решениями. Старт с временных схем вместо того, чтобы сразу разобраться в модели работы платформы, — написанное пришлось переделывать.
Ставка на ИИ в большой задаче. Чтобы ускориться, часть кода отдали ИИ-агенту; на разбор и переработку этого кода ушло около трех недель из тех же двух месяцев.
«ИИ — небольшой помощник, но никак не заменитель айтишников. Он хорош, когда ставишь конкретную небольшую задачу. Когда задача большая — получается печаль». — Константин Дмитриев.
Один API — три сервиса: как строить ЭДО без лишних интеграций
Подключите ЭПД, МЧД и Госключ через одну интеграцию
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Рекомендации для ИТ-директоров
Опыт «Санадор АйТи» показывает, что при внедрении ЭТрН в сложных отраслевых сценариях ключевые риски лежат не в написании кода, а в архитектурных и управленческих решениях на старте. На основе уроков проекта можно выделить четыре практических правила:
Считайте стоимость владения. Прежде чем строить собственную инфраструктуру оператора, посчитайте не расходы на разработку, а стоимость владения: в «Санадор АйТи» отказались от статуса оператора именно на цифрах.
Разбирайтесь в модели интеграции до первой строчки кода. Временные решения на старте съели около двух месяцев — треть общего срока первой интеграции.
Не отдавайте ИИ крупные задачи целиком. На локальной задаче с четкой постановкой он экономит время, на большой — создает работу по разбору того, что написал.
Оценивайте стратегический потенциал API. Главная экономическая выгода единого API проявляется не на первом подключении, а на втором и третьем сервисах, где новые сценарии запускаются за дни.
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