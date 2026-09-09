Перевозочные документы в электронном формате с 1 сентября 2026 года: полный разбор НПА

Реестр экспедиторов: первый этап завершен (срок подачи — до 30 апреля 2026 года)

Начиная с 1 марта 2026 года оказание услуг по экспедированию грузов без внесения сведений в реестр экспедиторов находится под запретом. Данное требование распространяется на компании и ИП, которые организуют процесс доставки по договору транспортной экспедиции, выступая связующим звеном между владельцем груза и перевозчиком. Транспортные компании, работающие исключительно по договорам перевозки, в данный реестр не входят — для них предусмотрен отдельный реестр перевозчиков, который запускается с 1 марта 2027 года.

Действующим экспедиторам следовало направлять уведомления о включении в реестр до 30 апреля 2026 года (в течение 60 дней с момента вступления закона в силу). Новые участники рынка обязаны зарегистрироваться до подписания своего первого договора. Форма уведомления утверждена ПП от 20.02.2026 № 173; контрольные функции возложены на Ространснадзор, а сама подача выполняется через портал Госуслуг. Сведения аккумулируются на платформе «ГосЛог», а в период ее развертывания — на официальном портале Минтранса .

За ведение деятельности без реестровой записи предусмотрены штрафы по ч. 3 ст. 11.14.3 КоАП: для юридических лиц сумма составляет от 100 000 до 300 000 рублей. Минтранс разъяснил: если компания вовремя направила уведомление, но не попала в реестр из-за независимых факторов (технический сбой или задержка обработки), штрафные санкции не применяются при наличии документов, подтверждающих факт своевременной отправки.

Кроме того, согласно ФЗ от 31.07.2025 № 281-ФЗ, на экспедиторов возложены постоянные обязанности по содействию оперативно-разыскной деятельности (ОРД): сохранение и передача данных о сделках, контрагентах и маршрутах; оснащение информационных систем специальным оборудованием для ОРД; передача грузов по запросу уполномоченных органов. За несоблюдение этих правил установлены оборотные штрафы (ч. 5–9 ст. 11.14.3 КоАП). Это отдельное направление комплаенса, не зависящее от процедуры включения в реестр.