Перевозочные документы в электронном формате с 1 сентября 2026 года: полный разбор НПА

Бумажный документооборот сохраняется лишь для ограниченного списка исключений, установленного Минтрансом.
В данной статье подробно разберем нормативно-правовую базу: три ключевые стадии внедрения системы «ГосЛог», перечень документов по видам транспорта, правила применения электронных подписей и МЧД, порядок дорожного контроля и штрафные санкции, особенности налогового учета, требования к хранению, а также алгоритм действий при технических сбоях. В конце каждого блока приведен актуальный статус нормативных актов.
Три ключевых этапа цифровизации: система «ГосЛог»
Перевод грузоперевозок в цифровую среду осуществляется последовательно в рамках создания цифровой платформы «ГосЛог» (положение о которой утверждено постановлением Правительства от 14.02.2026 № 139).
Этап
Кого касается
Срок
Реестр экспедиторов
Организации и ИП, предоставляющие транспортно-экспедиционные услуги
С 1 марта 2026 года
Обязательные ЭПД
Все участники коммерческого оборота грузоперевозок
С 1 сентября 2026 года
Реестр перевозчиков
Организации и ИП, выполняющие грузоперевозки по договору на ТС разрешенной массой свыше 3,5 т
С 1 марта 2027 года
Реестр экспедиторов: первый этап завершен (срок подачи — до 30 апреля 2026 года)
Начиная с 1 марта 2026 года оказание услуг по экспедированию грузов без внесения сведений в реестр экспедиторов находится под запретом. Данное требование распространяется на компании и ИП, которые организуют процесс доставки по договору транспортной экспедиции, выступая связующим звеном между владельцем груза и перевозчиком. Транспортные компании, работающие исключительно по договорам перевозки, в данный реестр не входят — для них предусмотрен отдельный реестр перевозчиков, который запускается с 1 марта 2027 года.
Действующим экспедиторам следовало направлять уведомления о включении в реестр до 30 апреля 2026 года (в течение 60 дней с момента вступления закона в силу). Новые участники рынка обязаны зарегистрироваться до подписания своего первого договора. Форма уведомления утверждена ПП от 20.02.2026 № 173; контрольные функции возложены на Ространснадзор, а сама подача выполняется через портал Госуслуг. Сведения аккумулируются на платформе «ГосЛог», а в период ее развертывания — на официальном портале Минтранса .
За ведение деятельности без реестровой записи предусмотрены штрафы по ч. 3 ст. 11.14.3 КоАП: для юридических лиц сумма составляет от 100 000 до 300 000 рублей. Минтранс разъяснил: если компания вовремя направила уведомление, но не попала в реестр из-за независимых факторов (технический сбой или задержка обработки), штрафные санкции не применяются при наличии документов, подтверждающих факт своевременной отправки.
Кроме того, согласно ФЗ от 31.07.2025 № 281-ФЗ, на экспедиторов возложены постоянные обязанности по содействию оперативно-разыскной деятельности (ОРД): сохранение и передача данных о сделках, контрагентах и маршрутах; оснащение информационных систем специальным оборудованием для ОРД; передача грузов по запросу уполномоченных органов. За несоблюдение этих правил установлены оборотные штрафы (ч. 5–9 ст. 11.14.3 КоАП). Это отдельное направление комплаенса, не зависящее от процедуры включения в реестр.
Рекомендация: перед началом сотрудничества с экспедитором запросите выписку из реестра или проверьте компанию по базе Минтранса. Заключение сделки с незарегистрированным экспедитором влечет налоговые риски (ФНС может отказать в признании расходов) и создает сложности при возмещении убытков в случае утраты груза.
Нормативный акт
Статус
Примечание
ФЗ от 07.06.2025 № 140-ФЗ (реестр экспедиторов)
Вступил в силу с 01.03.2026
—
ПП от 14.02.2026 № 139 (платформа «ГосЛог»)
Утверждено
Положение о платформе
ПП от 20.02.2026 № 173 (форма уведомления)
Утверждено
Оператор — Ространснадзор
ФЗ от 31.07.2025 № 281-ФЗ (требования к ОРД)
Вступил в силу
Вводит оборотные штрафы по ч. 5–9 ст. 11.14.3 КоАП
Какие документы переведены в электронную форму по ФЗ № 140-ФЗ
Закон № 140-ФЗ внес корректировки в Устав автомобильного транспорта (259-ФЗ), закон о транспортно-экспедиционной деятельности (87-ФЗ), Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. С 1 сентября 2026 года исключительно в электронном формате оформляются следующие документы:
Документ
Законодательная база
Вид транспорта
Транспортная накладная (ЭТрН)
Автомобильный
Заказ (заявка) на перевозку
Автомобильный
Поручение экспедитору, экспедиторская и складская расписки
Все виды
Грузовая авианакладная
Авиационный
Железнодорожная накладная
Железнодорожный
Каждый документ создается в формате XML, включает в себя несколько «титулов» (последовательных этапов визирования участниками) и направляется в ГИС ЭПД через аккредитованного Минтрансом оператора. Экспедиторские документы впервые получили обязательный электронный формат: при работе с привлечением экспедитора менять процессы придется обеим сторонам сделки.
Автомобильные перевозки: ЭТрН и заказ (заявка)
Автомобильный сегмент подвергся наиболее глубоким изменениям: цифровизация затронула как транспортную накладную, так и заказ (заявку) на перевозку.
Состав ЭТрН: восемь информационных титулов
ЭТрН представляет собой не единый документ, а структурированную цепочку из восьми XML-титулов: четырех базовых (Т1–Т4) и четырех дополнительных (Т5–Т8). Каждая сторона подписывает свой титул.
Титул
Содержание
Кто подписывает
Обязательность
T1
Параметры перевозки, маршрут, сведения о грузе
Грузоотправитель
Обязательный
T2
Прием груза к транспортировке
Перевозчик (логист — УКЭП, водитель — ПЭП)
Обязательный
T3
Приемка груза на складе получателя
Грузополучатель
Обязательный
T4
Выдача груза получателю
Перевозчик (логист — УКЭП, водитель — ПЭП)
Обязательный
T5
Расчет стоимости перевозки
Перевозчик
Ситуационный
T6
Согласование стоимости доставки
Грузоотправитель (заказчик)
Ситуационный
T7
Изменение пункта назначения или получателя
Перевозчик
Ситуационный
T8
Смена водителя либо транспортного средства
Перевозчик
Ситуационный
Титулы Т1–Т4 формируются при любой перевозке. Титулы Т5 и Т6 фиксируют финансовую сторону: Т5 составляет перевозчик, Т6 — заказчик, подтверждающий стоимость. Совместно они придают ЭТрН статус первичного учетного документа для обоснования расходов (ст. 252 НК). Т7 (переадресация) и Т8 (замена водителя/ТС) оформляются перевозчиком при смене параметров в пути. Все титулы связываются сквозным идентификатором и хранятся в ГИС ЭПД; дальнейшая передача документа возможна только после оформления Титула 2.
Электронный заказ (заявка)
Параллельно с ЭТрН обязательным становится электронный заказ (заявка). Согласно ст. 8 закона № 259-ФЗ, это два разных документа: заказ оформляется при единичной перевозке без общего договора, а заявка — при наличии договора об организации перевозок. Формат единый, включающий два титула (приказ ФНС от 13.02.2023 № ЕД-7-26/108@). Документ составляется на каждую рейс-перевозку; при его отсутствии транспортировка признается оформленной с нарушениями.
Электронный путевой лист
Электронный путевой лист или ЭПЛ — самостоятельный документ, не включенный в список обязательных ЭПД по закону № 140-ФЗ для общего потока грузов. С 1 сентября 2026 года применение ЭПЛ становится обязательным исключительно при транспортировке алкогольной и спиртосодержащей продукции (ФЗ от 03.04.2023 № 108-ФЗ и ПП от 28.11.2025 № 1944). В остальных случаях его оформление остается добровольным, но позволяет удобно отражать медосмотры, технический контроль и данные о пробеге.
Титул
Содержание
Кто подписывает
T1
Сведения о ТС, водителе, маршруте и типе рейса
Владелец ТС / диспетчер
T2
Данные предрейсового медицинского осмотра
Медработник
T3
Отметка о прохождении технического контроля
Механик / техник
T4
Показания одометра при выезде на линию
Водитель или диспетчер
T5
Фиксация одометра по возвращении
Водитель или диспетчер
T6
Послерейсовый осмотр (для перевозки пассажиров и опасных грузов)
Медработник
Для ЭПЛ роуминг между операторами не предусмотрен: все стороны, участвующие в заполнении путевого листа (собственник ТС, медик, техник, водитель), должны быть зарегистрированы у одного оператора ИС ЭПД.
Авиационные перевозки: электронная грузовая накладная
С 1 сентября 2026 года авиационные грузовые накладные составляются в цифровом формате и направляются в ГИС ЭПД (на основании правок в Воздушный кодекс по 140-ФЗ). Формат утвержден приказом ФНС от 27.04.2026 № ЕД-1-26/276@, а регламент передачи — ПП от 21.04.2026 № 446 (действующим до 01.09.2032).
На международном направлении сохраняются регламенты IATA (электронные авианакладные e-AWB, стандарты Cargo-XML). Однако для внутрироссийского плеча международной перевозки цифровой формат применяется на общих основаниях. Экспедиторские документы при авиадоставке также переведены в цифру согласно 87-ФЗ.
Нормативный акт
Статус
Примечание
140-ФЗ (поправки в Воздушный кодекс)
Действует с 01.09.2026
—
ПП от 21.04.2026 № 446 (порядок передачи)
Действует с 01.09.2026
Срок действия до 01.09.2032
Действует с 01.09.2026
Утверждает формат электронной авианакладной
Железнодорожные перевозки: электронная накладная
С 1 сентября 2026 года накладные на ж/д транспорте также переходят в электронную форму с обязательной передачей в ГИС ЭПД (согласно поправкам в Устав ж/д транспорта 18-ФЗ в ред. 140-ФЗ). Формат установлен приказом ФНС от 07.05.2026 № КЧ-1-26/297@ (зарегистрирован Минюстом 29.05.2026), а правила обмена — ПП от 27.04.2026 № 470.
Клиенты ОАО «РЖД» продолжают работать через систему ЭТРАН. При наличии соглашения с РЖД документы оттуда автоматически транслируются в ГИС ЭПД. В международных ж/д перевозках в пределах ЕАЭС используется накладная ЦИМ/СМГС; единого обязательного электронного стандарта для трансграничных маршрутов пока не принято — проект находится на проработке в ЕЭК.
Нормативный акт
Статус
Примечание
140-ФЗ (поправки в Устав ж/д)
Действует с 01.09.2026
—
Действует с 01.09.2026
Формат электронной ж/д накладной
ПП от 27.04.2026 № 470 (правила обмена)
Действует с 01.09.2026
Регламент передачи данных в ГИС ЭПД
Интеграция ЭТРАН и ГИС ЭПД
Работает
Реализовано на основе соглашения с РЖД
Стандарт электронных накладных ЕАЭС
Проект
Наднациональное регулирование отсутствует
Экспедиторские документы: единый электронный формат
Изменения в 87-ФЗ (в ред. 140-ФЗ) касаются всех видов грузоперевозок. С 1 сентября 2026 года в цифровой формат переведены три документа: поручение экспедитору (постановка задачи от клиента), экспедиторская расписка (подтверждение принятия груза) и складская расписка (фиксация размещения груза на складе).
Данные документы передаются в ГИС ЭПД независимо от способа транспортировки. Если экспедитор организует мультимодальную доставку (например, авто + ж/д), он формирует электронные экспедиторские документы и отдельно — транспортные накладные на каждый этап. Формат утвержден приказом ФНС от 28.04.2026 № ЕД-1-26/277@, порядок обмена — ПП от 27.04.2026 № 469, а список бумажных исключений — приказом Минтранса № 115 от 03.04.2026.
В каких случаях допускается бумажный формат
Перечень исключений, разрешающих оформлять транспортную накладную, заказ и заявку на бумаге, определен приказом Минтранса от 01.06.2026 № 262 (действует с 1 сентября 2026 по 1 сентября 2032 года). Бумажная форма сохраняется в следующих ситуациях:
перевозки на территориях с особым правовым режимом (ЧС, повышенная готовность, чрезвычайное или военное положение, зона КТО);
воинские перевозки и транспортировка грузов для целей обороны и безопасности;
грузоотправитель или грузополучатель является иностранным физлицом либо юрлицом без аккредитованного филиала в РФ;
выполнение каботажных перевозок компаниями из стран ЕАЭС;
перевозка товаров для личных и домашних нужд граждан;
отсутствие интернет-связи в районах из перечня распоряжения Правительства от 10.07.2025 № 1855-р;
совпадение грузоотправителя и грузополучателя в одном лице;
транспортировка драгоценных металлов и камней.
Для экспедиторских документов предусмотрен собственный перечень исключений — приказ Минтранса № 115 от 03.04.2026.
На кого требования закона не распространяются
Физические лица, перевозящие грузы для личных целей: если гражданин перемещает личные вещи без заключения договоров перевозки или экспедиции, нормы 140-ФЗ к нему не применяются.
Международные перевозки (трансграничные участки): используются международные бланки (CMR, AWB / e-AWB, ЦИМ/СМГС) и двусторонние договоренности. Однако на внутрироссийском плече международной перевозки электронный формат оформляется на общих основаниях.
Особый порядок для оборота алкоголя
При перевозке алкогольной и спиртосодержащей продукции оформление электронных сопроводительных документов, включая ЭПЛ, становится строго обязательным с 1 сентября 2026 года (ФЗ от 03.04.2023 № 108-ФЗ и 140-ФЗ). Алкогольная отрасль — единственная категория, где использование ЭПЛ является обязательной нормой.
Подключение к ГИС ЭПД: поэтапная инструкция
Система ГИС ЭПД функционирует с 1 сентября 2022 года. Взаимодействие бизнеса с системой происходит через аккредитованных операторов ИС ЭПД. К началу 2026 года в ГИС ЭПД прошло регистрацию свыше 30 млн документов, а ежемесячный поток составляет порядка 1,7 млн.
Определите роль компании в процессе доставки (грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель, экспедитор) — от этого зависит набор заполняемых титулов.
Выберите оператора ИС ЭПД (список доступен на портале Минтранса). Обращайте внимание на совместимость с вашей корпоративной системой (1С, SAP, TMS), условия взаимодействия с операторами партнеров через ГИС ЭПД, наличие удобных мобильных сервисов для водителей, тарифную сетку и скорость работы техподдержки.
Оформите договор и настройте интеграцию. В решениях на базе 1С интеграционные механизмы уже присутствуют: поддержка заявлена в «1С:Управление торговлей», «1С:ERP», «1С:Бухгалтерия предприятия», установка сторонних модулей не требуется.
Обеспечьте сотрудников электронными подписями (детали приведены ниже).
Сервис 1С-ЭПД встраивается в 1С готовым модулем — устанавливается за час, без доработок и обработок. Все восемь титулов ЭТрН, заказы (заявки), экспедиторские и авиационные документы формируются, подписываются и уходят в ГИС ЭПД прямо из привычной учетной системы — без ручного переноса данных между программами.
Электронная подпись и МЧД
Выбор формата подписи зависит от роли участника. Юридические лица и ИП (грузоотправители, перевозчики, грузополучатели) подписывают титулы усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Водитель подписывает прием и сдачу груза простой ЭП в приложении или неквалифицированной подписью (НЭП) через «Госключ» — эти данные входят в титул перевозчика, который итоговым шагом заверяет логист с помощью УКЭП.
Роль в перевозке
Необходимый тип подписи
Грузоотправитель (компания)
УКЭП (для сотрудника — обязательно с МЧД, для руководителя/ИП — без)
Перевозчик (организация)
УКЭП; для водителя — ПЭП или НЭП «Госключ»
Грузополучатель (организация)
УКЭП
Грузополучатель — физлицо
НЭП «Госключ» (порядок в процессе уточнения)
Медицинский работник (для ЭПЛ)
УКЭП
С 1 сентября 2024 года подписание документов с помощью КЭП сотрудником (если он не является руководителем) возможно только при наличии МЧД. Руководитель оформляет МЧД в системе, указывает сведения о компании и сотруднике, устанавливает список полномочий и срок действия, визирует своей УКЭП и регистрирует в реестре ФНС. При направлении титула оператор автоматически проверяет корректность МЧД.
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Проверки на дорогах и штрафные санкции
Во время проверки инспекторы получают информацию о грузе и документах через Портал ЭПД ГИС. Наличие бумажных распечаток не требуется: главное, чтобы документ был полностью оформлен и отправлен в систему до начала поездки. Проверка выполняется по госномеру ТС либо по QR-коду из приложения оператора (QR-код создается сразу после подписания Титула 2).
Штрафы для участников перевозок:
Нарушение
Субъект
Санкция
Статья КоАП
Движение ТС без транспортной накладной
Водитель
Предупреждение или 500 руб.
Неверные данные о весе или габаритах, приведшие к нарушению правил
Грузоотправитель
Согласно ч. 8 (в зависимости от категории субъекта)
Отсутствие ЭПЛ (специальные составы)
Водитель / ЮЛ / ИП
В процессе разработки законопроекта
—
Законопроекты о введении прямых штрафов за неотправку ЭПД в ГИС или использование бумаги без оснований пока находятся на рассмотрении. До их утверждения применяются базовые статьи КоАП за отсутствие перевозочных документов. Вне зависимости от штрафов, отсутствие накладной в любом виде лишает стороны возможности подтвердить понесенные расходы и заявить вычет по НДС.
Реестр перевозчиков: запуск с 1 марта 2027 года
Третий этап реформы зафиксирован законом от 29.12.2025 № 520-ФЗ. С 1 марта 2027 года на платформе «ГосЛог» заработает реестр перевозчиков. Он станет обязательным для юрлиц и ИП, перевозящих грузы по договору на грузовиках массой свыше 3,5 тонн. Детализирующая подзаконная база будет опубликована в течение 2026 года.
Отражение ЭПД в налоговом учете
Электронная накладная, заверенная УКЭП, обладает равной юридической силой с бумажным аналогом (ст. 6 ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ). Хотя накладная не входит в список обязательных документов для применения вычета по НДС, ФНС при проверках запрашивает подтверждение реальности рейса — и ЭТрН из ГИС ЭПД служит исчерпывающим доказательством.
Для налога на прибыль ЭТрН выступает полноценным первичным документом (ст. 9 ФЗ № 402-ФЗ; ст. 252, 254, 264 НК).
Как хранить ЭПД
Хранение ЭПД организовано на трех уровнях:
у налогоплательщика (в локальном архиве или учетной системе);
у оператора ЭДО (не меньше 5 лет);
в базе ГИС ЭПД (5 лет плюс период долговременного хранения).
Минимальный нормативный срок хранения составляет 5 лет (ст. 29 402-ФЗ; пп. 8 п. 1 ст. 23 НК). Рекомендуется дублировать документы в собственных базах, чтобы избежать рисков при сбоях или смене оператора.
Решение нештатных ситуаций: сбои и исправление ошибок
ПП от 21.05.2022 № 931 определяет порядок действий при технических сбоях: оператор регистрирует недоступность системы и отправляет накопленный пакет документов сразу после восстановления соединения. Алгоритм действий при длительных сбоях находится в стадии уточнения Минтрансом.
Стадия процесса
Порядок внесения изменений
До подписания и отправки титула в ГИС ЭПД
Документ редактируется напрямую — ограничений нет
После отправки, но до выезда (до подписания Т2)
Грузоотправитель создает исправленный титул; аннулирование не предусмотрено, первоначальная версия останется в базе
В процессе движения
При неточности в данных (Т1, Т2) оформляется парный исправленный титул; при изменении адреса или получателя формируется Титул Т7 (переадресация от перевозчика)
После доставки груза
Корректировки допускаются только в разрешенных полях (исправленный титул); при ошибках в ключевых реквизитах оформляется новая ЭТрН
Удалить или полностью аннулировать документ из ГИС ЭПД невозможно: процесс исправления представляет собой создание нового исправленного титула. Если ошибка допущена в ключевых данных, придется формировать новую ЭТрН.
Особенности переходного периода
Требования обязательны с 1 сентября 2026 года. По информации Минтранса, в части дорожных проверок обсуждается адаптационный (безштрафный) интервал — ориентировочно до 1 марта 2027 года, чтобы участники рынка смогли отладить рабочие процессы. Однако этот период затрагивает только штрафы на дорогах и не отменяет налоговых требований к наличию документов. Официальные реквизиты соответствующего акта следует отслеживать в разъяснениях ведомства.
Итоги
С 1 сентября 2026 года ЭТрН, заказы (заявки), экспедиторские документы, а также авиа- и ж/д-накладные должны оформляться в электронном виде с трансляцией в ГИС ЭПД. Исключения для бумажного формата строго ограничены приказом Минтранса № 262. Форматы для всех видов транспорта официально утверждены.
Что требуется сделать участникам рынка в первую очередь:
Экспедиторам — оперативно направлять уведомления для включения в реестр платформы «ГосЛог»;
Автомобильным перевозчикам — определиться с оператором, внедрить интеграционные решения, оформить МЧД на ответственных сотрудников и провести тестовые рейсы с партнерами;
Всем участникам — оповестить контрагентов о переходе на ГИС ЭПД и зафиксировать новые условия в договорах.
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Популярные вопросы
Обязательно ли оформлять ЭТрН, если товар доставляется покупателю собственным транспортом компании без выставления отдельной услуги за доставку?
Нет, в этом случае ЭТрН не требуется, так как отсутствует договор перевозки. Перемещение фиксируется путевым листом, а передача товара — УПД. ЭТрН оформляется только при привлечении стороннего перевозчика по договору.
Что делать, если партнер по перевозкам не подключился к ГИС ЭПД к 1 сентября?
Сформировать ЭТрН в таком случае не получится, поскольку документооборот требует подключения обеих сторон к оператору. Без этого перевозка останется без надлежащего оформления.
Применяются ли нормы ФЗ № 140-ФЗ к перевозкам в страны ЕАЭС?
На международном отрезке пути используются международные документы (CMR, e-AWB, ЦИМ/СМГС). При этом на плече доставки, проходящем по территории РФ, электронный формат применяется в стандартном порядке.
Может ли водитель подписать ЭПД, если у него нет смартфона?
Нет, подписание приемки и сдачи груза водителем происходит через мобильный сервис оператора (с помощью ПЭП или «Госключа»), после чего перевозчик закрывает титул подписью УКЭП. Без мобильного инструмента заполнить водительскую часть титула невозможно.
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