Перерасчет отпускных: руководство для любых ситуаций

При урегулировании споров о сроках обращения в суд применяется ст. 392 ТК : работнику предоставляется один год со дня наступления установленной даты выплаты для защиты своих прав на неоплаченные суммы.

ст. 124 ТК — основания и порядок переноса или продления отпуска (при болезни, выполнении государственных обязанностей и др.);

Единой нормы, регулирующей перерасчет отпускных, в законодательстве нет. В своей практике бухгалтер руководствуется комплексом нормативных актов:

Основания для проведения перерасчета отпускных выплат

Рассмотрим подробный перечень ситуаций, при наступлении которых требуется пересчитать ранее начисленные суммы.

Индексация окладов, повышение МРОТ или тарифных ставок

Корректировка выплат проводится в том случае, если повышение оплаты труда произошло массово — по всей компании либо в рамках отдельного структурного подразделения (требование п. 16 постановления № 540). Индивидуальное увеличение оклада отдельному сотруднику на средний заработок не влияет. В случае массового повышения среднедневной заработок индексируется с помощью коэффициента, определяемого как отношение нового оклада (тарифной ставки) к предыдущему. В зависимости от даты изменения выплат применяются следующие правила: повышение произошло в расчетном периоде — индексации подлежат начисления, произведенные до момента повышения;

изменение выпало на отрезок между окончанием расчетного периода и днем ухода в отпуск — индексируется вся величина среднего заработка;

повышение совпало с периодом отпуска — пересчитывается только часть среднего заработка начиная с даты повышения и до окончания отпуска. Сам по себе факт изменения МРОТ индексацию не запускает. Однако, если итоговый среднемесячный заработок для оплаты отпуска оказывается ниже действующего МРОТ, его величина принудительно доводится до законодательного минимума (п. 18 постановления № 540).

Отзыв сотрудника из отпуска

Прервать отпуск работника допускается исключительно с его согласия (ст. 125 ТК). Выплаченные отпускные за оставшиеся дни сторнируются, а за фактически отработанные дни начисляется стандартная заработная плата. Когда сотрудник решает использовать оставшуюся часть отпуска позже, отпускные рассчитываются заново — исходя из нового расчетного периода (12 календарных месяцев, предшествующих месяцу нового отпуска). Образовавшуюся переплату организация имеет право удержать из ближайших выплат работника только при наличии его письменного согласия. Принудительное удержание без заявления сотрудника не допускается (ст. 137 ТК).

Начисление годовой премии после выплаты отпускных

Согласно абз. 4 п. 15 постановления № 540, средний заработок подлежит перерасчету, если после ухода сотрудника в отпуск ему была начислена премия по итогам года, который входит в расчетный период. Принцип учета премии: если расчетный период отработан сотрудником полностью, годовая премия включается в расчет в полном объеме независимо от даты ее начисления;

если расчетный период отработан не полностью или период премирования не совпадает с расчетным, премия учитывается пропорционально фактически отработанному времени. Пример. Расчетный период охватывает май 2025 — апрель 2026 года. Работник ушел в отпуск в августе 2026 года, а премия за 2025 год была выплачена в сентябре 2026 года. Если расчетный период отработан полностью, премия берется в полном объеме. Если же сотрудник трудоустроился, например, в августе 2025 года и в расчетный период вошли только 9 месяцев, премия учитывается пропорционально отработанным дням.

Временная нетрудоспособность в период отпуска

При болезни во время ежегодного отпуска он продлевается или переносится по решению сотрудника (ст. 124 ТК). Возможны два порядка действий. Продление отпуска на число дней болезни. Сумма отпускных остается неизменной, а за дни болезни дополнительно оформляется и выплачивается пособие по временной нетрудоспособности.

Перенос дней на иной срок. Отпускные за дни, совпавшие с болезнью, сторнируются. При последующем использовании этих дней расчет производится заново исходя из нового расчетного периода. Удержание излишне выплаченных сумм из ближайших доходов сотрудника проводится строго с его согласия. В противном случае переплата учитывается при следующем начислении отпускных.

Арифметика и счетные ошибки

В силу абз. 4 ч. 2 ст. 137 ТК производить удержание без согласия сотрудника разрешено только при счетной (арифметической) ошибке. Если вследствие ошибки работнику недоплатили отпускные, работодатель обязан перечислить недостачу вместе с денежной компенсацией за задержку выплат (ст. 236 ТК). Если же возникла переплата по вине бухгалтера (не являющаяся счетной ошибкой), вернуть деньги можно только с добровольного согласия специалиста.

Расторжение трудового договора