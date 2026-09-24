Осенний призыв‑2026: что должен знать работодатель

Самое главное:
Воинский учет переходит в электронный формат — уведомления о повестках приходят гражданам через Госуслуги. При этом бумажные повестки продолжают действовать одновременно с электронными.
Работает четкое разделение на призывников (18–30 лет), военнообязанных в запасе, резервистов.
Установлены сжатые сроки отчетности: уведомление военкомата о приеме / увольнении — 5 дней, об изменении данных сотрудника — 5 дней, ответ на запрос военкомата — 2 недели.
При получении повестки работодатель обязан вручить ее сотруднику под подпись не позднее чем за три дня до явки, освободить сотрудника от работы с сохранением среднего заработка, компенсировать расходы по заявлению.
Действуют гарантии для мобилизованных и контрактников.
Новые правила игры
Воинский учет — это стандартная административная функция. Требования закона строгие, но формализованные. Нарушения приводят к штрафам. При наличии базового регламента риски для компании сводятся к минимуму.
Реестр повесток формируется автоматически на основании сведений Реестра воинского учета. Электронная повестка размещается в личном кабинете гражданина, уведомление о направлении повестки приходит на Госуслуги. Работодателю для вручения сотруднику может поступить письменная повестка.
Кто подпадает под воинский учет и осенний призыв
Чтобы не вести учет «вслепую» и не заводить лишние карточки, разделим сотрудников на четкие категории.
Призывники (18–30 лет). Мужчины, не пребывающие в запасе. Осенью их могут призвать на срочную службу.
Что важно знать. Проверяйте наличие отсрочек. ИТ-специалисты из аккредитованных компаний, студенты-очники, отцы-одиночки и те, кто имеет категорию годности «Г» (временно не годен), призыву не подлежат. Но учет по ним вести нужно.
Военнообязанные в запасе. Те, кто уже отслужил, прошел альтернативную службу, окончил военную кафедру или получил военный билет по здоровью (категория «В»).
Что важно знать. Продолжается переходный период по предельному возрасту пребывания в запасе. Для рядовых, сержантов и прапорщиков возрастная планка постепенно растет. Если сотруднику исполняется 50 лет в 2026 году, он остается на воинском учете до 53 лет. Снять его с учета по возрасту можно только после того, как военкомат поставит соответствующую отметку в военном билете. Женщины с военно-учетными специальностями (ВУС) — медики, связисты, картографы — состоят на учете до 45 лет, а женщины-офицеры — до 50 лет.
Резервисты. Это отдельная категория. Они находятся в запасе, но заключили контракт с Минобороны, ФСБ или СВР о пребывании в мобилизационном резерве.
Что важно знать. Резервисты работают у вас, но регулярно ездят на военные сборы. На время сборов вы обязаны сохранять за ними место и средний заработок. Военкомат позже компенсирует эти расходы. В их военном билете вклеено мобилизационное предписание.
Кто не подлежит воинскому учету
Иностранцы. На них действие законов о воинской обязанности не распространяется.
Исполнители по договорам ГПХ. Учитываются только сотрудники, с которыми заключены трудовые договоры.
Специальные случаи в воинском учете
Дистанционщики и совместители. Учитываются на общих основаниях.
ИП-работодатели. По закону индивидуальные предприниматели не ведут воинский учет и не сдают отчеты в военкоматы. Штрафы к ним неприменимы. Но при приеме на работу ИП обязан проверить военный билет или приписное свидетельство.
Единственный учредитель. Учет ведется, только если он фактически состоит в трудовых отношениях с компанией (например, работает директором). Если учредитель только получает дивиденды и не работает — учет не нужен.
Исключения по срокам осеннего призыва
Закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ предусматривает сдвиги сроков для отдельных профессий и регионов.
Жители Крайнего Севера и приравненных местностей — с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.
Граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на посевных и уборочных работах — с 15 октября по 31 декабря.
Педагоги осенью не отправляются к месту службы. Их отправка к месту прохождения военной службы проходит только весной — с 1 мая по 15 июля (п. «в» ст. 26.1 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).
Сводная таблица для кадровика
Категория
Возраст / Срок учета
Что проверять при приеме
Нюансы для работодателя
Призывники
18–30 лет
Приписное свидетельство (удостоверение гражданина, подлежащего призыву)
Проверить отметки об отсрочках и категории годности
Военнообязанные (запас)
До 53 лет (для рядовых / сержантов, достигающих 50 лет в 2026 году), до 60–70 лет (для офицеров)
Военный билет, справка взамен билета, выписка из Реестра
Обратить внимание на ВУС и категорию годности. Не снимать с учета по возрасту без отметки военкомата
Женщины с ВУС
До 45 лет (до 50 лет для офицеров)
Военный билет
Актуально для медиков, связистов, специалистов вычислительной техники
Резервисты
Как у военнообязанных
Военный билет с мобилизационным предписанием
Оплачивать дни военных сборов с сохранением среднего заработка
Совместители / Удаленщики
По общим правилам
Те же документы воинского учета
Учет ведется по месту регистрации компании-работодателя
Иностранцы и ГПХ
—
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Не подлежат воинскому учету. Карточки формы № 10 не заводятся
Что изменилось в правилах воинского учета: порядок, сроки и документы
Реестр повесток: как это работает сейчас
С мая 2025 года Реестр повесток полноценно функционирует для граждан. Правила вручения повесток теперь выглядят так.
Электронная повестка. Считается врученной с момента появления в личном кабинете на Госуслугах (при наличии аккаунта) или через 7 дней после размещения в Реестре, если аккаунта нет.
Дата явки указывается в самой повестке и не может превышать 30 дней с даты размещения повестки в Реестре. У сотрудника есть 30 дней с даты размещения повестки в Реестре, чтобы явиться в военкомат.
Ограничения применяются поэтапно:
Запрет на выезд из РФ — временные ограничения применяются со дня размещения повестки в реестре.
Если гражданин не явился, через 20 дней после даты, указанной в повестке, включаются дополнительные меры — запрет на регистрацию ИП, сделки с недвижимостью, регистрацию транспортных средств, получение водительских прав.
Бумажные повестки. Их обязаны вручить лично под подпись или отправить заказным письмом не позднее чем за три календарных дня до даты явки. Если сотрудник отказался брать бумагу, повестка считается врученной в день отказа.
Сжатые сроки для отчетности
Время на раздумья и сбор подписей сократилось до минимума. С апреля 2023 года действуют жесткие дедлайны:
5 дней — на уведомление военкомата о приеме, увольнении или изменении данных сотрудника (семейное положение, должность, адрес).
3 дня — на сообщение о сотруднике, который должен состоять на учете, но не состоит (например, пришел без военного билета).
2 недели — на ответ на любой официальный запрос из военкомата.
Сам гражданин обязан сообщить об изменении своих данных в военкомат в двухнедельный срок
Изменения в формах уведомлений
Бланк уведомления о приеме и увольнении изменился. Код военно-учетной специальности (ВУС) из него убрали. Зато добавили обязательные поля — серию и номер паспорта, СНИЛС и полную дату рождения (раньше требовался только год).
Автоматическая постановка на учет и электронные выписки
Граждан теперь могут ставить на воинский учет и снимать с него автоматически, подтягивая данные из баз МВД, СФР и ФНС.
Сотрудник может не приносить бумажный военный билет с новыми штампами. Вместо этого он вправе показать вам электронную выписку из Реестра воинского учета, скачанную с Госуслуг или полученную в МФЦ. Этого достаточно для заполнения карточки формы № 10.
Электронная выписка должна быть заверена усиленной квалифицированной электронной подписью или содержать QR-код для проверки подлинности на портале Госуслуг.
Новые правила бронирования
С 2025 года действуют новые правила бронирования граждан, пребывающих в запасе (постановление Правительства от 05.06.2024 № 766). Подробные инструкции и перечни должностей предоставляются в территориальной комиссии по бронированию. Отдельные документы могут иметь ограниченный доступ.
Как построить систему воинского учета в компании
Шаг 1. Постановка компании на учет
В законе нет термина «воинский учет организаций». Но на практике компания должна заявить о себе в местный военкомат и территориальную комиссию по бронированию. Что для этого нужно сделать:
Подать заявление и копии учредительных документов для постановки компании на воинский учет.
Заполнять ежегодно карточку учета организации (форма № 18) — в сроки, установленные военкоматом (обычно до 31 декабря).
Согласовать с военкоматом приказ об организации воинского учета.
Согласовать план работы по воинскому учету на год. Если в течение года вы меняете план работы, например, добавляете мероприятия по бронированию, его нужно заново согласовать с военным комиссаром.
Шаг 2. Назначение ответственного
Вы не можете просто передать воинский учет на кадровика в порядке совмещения должностей. Обязанности по ведению воинского учета закрепляются приказом. Это может быть оформлено как совмещение профессий (должностей) с доплатой, внутреннее совместительство или выделение отдельной штатной единицы. Должность должна быть в штатном расписании.
В Приложении №1 приведен пример приказа, который необходимо согласовать с военным комиссариатом и утвердить у руководителя организации. Используйте его как шаблон, подставляя свои реквизиты.
Кадровые документы можно подписывать с сотрудниками в электронном виде через Астрал iКЭДО. Документ приходит работнику напрямую, он подписывает его личной УНЭП с любого устройства, а кадровик отслеживает подписание онлайн. УНЭП для сотрудников выпускается прямо в сервисе, есть интеграция с 1С.
Нормы нагрузки (сколько нужно людей):
Менее 500 военнообязанных — 1 работник по совместительству.
От 500 до 2 000 — 1 освобожденный работник (полная занятость).
От 2 000 до 4 000 — 2 освобожденных работника.
Далее — по одному дополнительному сотруднику на каждые 3 000 человек.
Можно ли отдать учет на аутсорсинг? Фактически — да, вы можете нанять стороннюю компанию для заполнения бумаг. Но юридически в вашем штате все равно должен быть свой ответственный сотрудник, который будет контролировать аутсорсеров и взаимодействовать с военкоматом. Ответственность за нарушения всегда несет руководитель компании, а не сторонний исполнитель.
Обучение. Рекомендуется пройти профильное обучение в течение первого года и далее не реже одного раза в три года.
Шаг 3. Пакет обязательных документов
В офисе (в специальном запираемом шкафу) и в локальной сети компании должны храниться:
Ежегодный приказ об организации воинского учета. Его проект каждый год согласовывается с военкоматом.
План работы на текущий год.
Карточки формы № 10 на каждого призывника, военнообязанного и резервиста.
Журнал проверок воинского учета.
Расписки в приеме документов воинского учета, если вы забираете военные билеты для сверки.
Информационный стенд для сотрудников — с памятками, контактами военкомата и выдержками из законов.
Карточка учета организации (форма № 18) — один из ключевых документов, который заполняется ежегодно. В Приложении №6 приведена ее примерная структура. Поскольку официально утвержденного бланка нет, уточняйте актуальную форму в вашем военкомате.
Шаг 4. Ведение карточек формы № 10
Карточки нужно вести одновременно на бумаге и в электронном виде. Заполнять их можно на основе военного билета, справки или электронной выписки из Реестра.
Правило безопасности — вносить изменения в электронную базу и распечатывать карточки имеет право только официально назначенный ответственный работник.
Разрушаем два популярных мифа
Миф 1. «У нас в штате нет военнообязанных, поэтому мы ничего не делаем». Неверно. Отсутствие военнообязанных не снимает с компании обязанностей. Вы все равно должны издать приказ, назначить ответственного, утвердить план работы и быть готовыми к тому, что завтра к вам устроится человек с военным билетом. «Нулевой» отчетности не существует, но организационный скелет должен быть.
Миф 2. «Единственный учредитель не подлежит учету». Зависит от его роли. Если учредитель просто получает дивиденды и не участвует в операционке — учет не нужен. Но если он фактически работает в компании (например, занимает должность генерального директора, даже без бумажного трудового договора), он подлежит воинскому учету на общих основаниях.
Алгоритм действий при получении повестки
Повестка поступила: пошаговый план
Если пришла бумажная повестка:
Зафиксируйте дату получения в журнале учета.
Вручите сотруднику лично под подпись.
Соблюдайте срок — вручить нужно не позднее чем за три календарных дня до даты явки, указанной в документе.
Если сотрудник отказывается брать повестку, прямо на ней сделайте отметку. Укажите дату отказа, напишите свою должность, ФИО и поставьте подпись. Обязательно возьмите подписи двух свидетелей, присутствовавших при отказе.
Для корректного документирования факта оповещения сотрудника о повестке используйте следующую форму уведомления — Приложение № 2. Она вручается работнику лично под подпись.
Если сотрудник отказывается ставить подпись о получении повестки, составьте акт по приведенной в Приложении № 3 форме в присутствии двух свидетелей. Этот документ станет вашим доказательством исполнения обязанности по оповещению.
Если повестка появилась в электронном Реестре:
Вы получите уведомление в личном кабинете организации на Госуслугах.
Сообщите сотруднику о факте повестки и дате явки. Электронная повестка считается врученной гражданину через семь дней после размещения в Реестре.
Обеспечьте сотруднику возможность уйти с работы в нужный день.
Сотрудник отсутствует на рабочем месте
Что делать, если повестка пришла, а человека нет на месте?
Ситуация
Действия работодателя
Что направить в военкомат
Отпуск или командировка
Направить повестку по известному адресу (заказным письмом) или связаться дистанционно
Письменное уведомление о причине невозможности вручить повестку лично
Больничный
Зафиксировать факт нетрудоспособности. Явка в военкомат в период болезни не требуется
Уведомление с приложением копии больничного листа или указанием его номера и сроков
Удаленная работа
Связаться с сотрудником, переслать скан или уведомить об электронной повестке в Реестре
Уведомление о том, что сотрудник информирован дистанционно
Освобождение от работы
На время явки по повестке (включая медосвидетельствование) работодатель обязан освободить сотрудника от работы.
Место работы сохраняется.
Заработок выплачивается исходя из среднего заработка (ст. 170 ТК).
В табеле учета рабочего времени проставляется специальный код (обычно «Г» — выполнение государственных обязанностей).
Расходы на выплату среднего заработка военкомат компенсирует компании по заявлению.
Листок сообщения при изменении данных
Если у военнообязанного поменялся адрес, семейное положение или состояние здоровья, просто внести правки в карточку формы № 10 недостаточно. Ответственный заполняет листок сообщения (форма 1).
Листок вручают работнику под подпись в специальном журнале.
Сотрудник лично относит его в свой военкомат.
Корешок листка с отметкой военкомата работник возвращает в компанию.
Ответственный подшивает корешок в дело.
При изменении учетных данных (адрес, семейное положение, состояние здоровья) сотруднику выдается листок сообщения по форме № 1. Образец этого документа привели в Приложении №7.
Разбор частых ошибок работодателя
Сотрудник в отпуске, подождем, когда выйдет, и вручим бумажную повестку.
Последствие — штраф до 400 000 рублей за неоповещение.
Решение — сразу направить уведомление в военкомат о том, что сотрудник в отпуске, и отправить копию повестки ему на адрес.
Повестка пришла на уволенного сотрудника, просто выкинем.
Последствие — военкомат может расценить это как сокрытие информации.
Решение — направить в военкомат письмо с указанием даты и реквизитов приказа об увольнении.
Сотрудник сказал, что у него отсрочка, поэтому повестку ему вручать не будем.
Последствие — отсрочку подтверждает военкомат, а не слова работника.
Решение — вручить повестку под подпись. Если у работника есть действующая отсрочка, он предъявит ее в военкомате.
Чтобы не растеряться в нестандартных ситуациях, держите под рукой эту памятку (Приложение № 5). В ней разобрали пять самых частых сценариев, с которыми сталкиваются кадровики.
Прием на работу и проверка документов воинского учета
Проверка документов воинского учета при найме — это не просто формальность. Это способ избежать штрафов за ведение учета с ошибками и проблем при проверках.
Что проверять у кандидата
При оформлении трудового договора ответственный за воинский учет должен запросить и проверить:
У призывников — удостоверение гражданина, подлежащего призыву (приписное свидетельство).
У военнообязанных — военный билет (или справку взамен него, или временное удостоверение).
Электронный аналог — выписку из Реестра воинского учета (ее можно скачать на Госуслугах).
Мобилизационное предписание — вклеено в военный билет, актуально для резервистов.
Отметку о постановке на учет по месту жительства или пребывания.
Штамп в паспорте об отношении к воинской обязанности.
Проверьте подлинность документа, отсутствие неоговоренных исправлений и подделок. Если обнаружили подозрительные исправления или подделку, компания обязана сообщить об этом в военкомат в течение пяти рабочих дней.
Если документов нет или они не в порядке
Отказать в приеме на работу из-за отсутствия военного билета нельзя. Это будет расценено как необоснованный отказ и дискриминация. Правильный алгоритм:
Примите сотрудника на работу.
Вручите ему под подпись направление в военкомат для постановки на воинский учет.
В течение трех рабочих дней направьте в военкомат сведения о том, что вы выявили гражданина, который обязан состоять на учете, но не состоит.
Заведите на него карточку формы № 10 с соответствующими пометками.
Куда отправлять отчеты по воинскому учету
Многие кадровики по инерции отправляют уведомления о приеме на работу в «свой» военкомат — тот, который находится по адресу регистрации компании. Это частая ошибка.
Сведения о приеме / увольнении направляют в военкомат по месту жительства или месту пребывания гражданина, где он состоит на учете. При неопределенности рекомендуем направить уведомления в военкоматы по всем трем адресам — по месту регистрации компании, по прописке и по фактическому проживанию работника. Сведения о компании в целом (планы, списки для сверки, форма № 18) идут в военкомат по месту регистрации бизнеса.
Как быть с иногородними сотрудниками? Если работник прописан в другом городе, но живет и работает у вас, уведомления о его приеме нужно отправить в военкомат по его прописке.
Если вы не уверены, где именно работник стоит на учете и где живет фактически, направьте уведомления сразу в три адреса: в военкомат по месту регистрации компании, в военкомат по прописке работника и в военкомат по его фактическому адресу пребывания. Закон прямо не запрещает такой рассылки, а от штрафов это защитит.
Снятие с воинского учета возрастного работника
Отдельная сложность — сотрудники, которым исполнилось 50, 55 или 60 лет (в зависимости от звания и разряда). По закону они должны быть сняты с воинского учета по возрасту. Но работодатель не может просто вычеркнуть их из картотеки, когда наступил день рождения.
Пошаговый план действий:
Вручите работнику уведомление о необходимости подтвердить снятие с учета.
В течение пяти дней после приема (если это новый сотрудник) или выявления факта уведомите военкомат о его трудоустройстве, сделав пометку, что по документам он с учета не снят.
Дождитесь, пока работник принесет военный билет с отметкой военкомата или электронное уведомление с Госуслуг.
Только после этого сделайте отметку в карточке формы № 10 и личной карточке Т-2.
Извлеките карточку из активной картотеки и храните ее отдельно до очередной сверки с военкоматом, после чего уничтожьте.
Если подтверждения от военкомата нет, не делайте никаких записей о снятии с учета. Продолжайте вести учет и отправлять отчеты, пока не получите официальный ответ.
Рекомендуем распечатать памятку из Приложения № 8 и выдавать каждому военнообязанному сотруднику под подпись при приеме на работу, а также размещать на информационном стенде. Она поможет работникам вовремя сообщать об изменениях и избежать штрафов.
Увольнение по призыву и гарантии возвращения
Когда сотрудник уходит в армию, кадровику важно разделить два понятия: срочная служба и мобилизация (или контракт). От этого зависит, как оформлять документы и что делать, когда человек вернется.
Увольнение срочника
Если работника призывают на срочную службу, трудовой договор расторгается по обстоятельству, не зависящему от воли сторон (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК). Алгоритм действий:
Основание — повестка военкомата для отправки к месту прохождения службы.
Выплаты — выдайте зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.
Отчетность — сдайте форму ЕФС-1 в СФР не позднее следующего рабочего дня после издания приказа об увольнении.
Если сотрудник работал в госучреждении, то в течение трех месяцев после демобилизации он имеет право вернуться на прежнее место или на должность не ниже уровнем у того же работодателя (ч. 5 ст. 23 закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ).
Если кадровый учет ведется в 1С, ЕФС-1 можно отправить в СФР прямо из программы через сервис 1С-Отчетность. Отчет сдается в привычном интерфейсе 1С, сервис подсказывает, как правильно заполнить поля, а СМС-уведомления можно настроить так, чтобы они сообщали об успешной сдаче.
Мобилизованные и контрактники
Для тех, кто попал под мобилизацию или заключил контракт, правила другие. Трудовой договор не расторгается, а приостанавливается (ст. 351.7 ТК). Рабочее место сохраняется. Увольнять такого сотрудника нельзя. На время службы ему можно назначить замещение — временного работника по срочному трудовому договору.
Возвращение на работу
Закон дает жесткие гарантии тем, кто отслужил. Участники СВО и мобилизованные должны быть восстановлены в должности в течение трех месяцев после окончания контракта или снятия приостановления договора.
Для срочников трудовое законодательство не предусматривает права на возвращение к прежнему работодателю. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК, трудовой договор подлежит прекращению при призыве на военную службу. Работодатель обязан выплатить выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка. Право на возвращение на прежнее место работы гарантировано только мобилизованным и контрактникам (ст. 351.7 ТК).
Болезнь и реабилитация
Если бывший военнослужащий проходит лечение или реабилитацию, срок возвращения продлевается на весь период нетрудоспособности. Подтверждением послужит листок нетрудоспособности или справка из медицинского учреждения.
Частный бизнес и госсектор
Трудовой кодекс един для всех. Гарантии возврата действуют и в ООО, и в государственных корпорациях. Разница лишь в контроле. В госсекторе за исполнением мобилизационных и трудовых гарантий следят профильные ведомства и внутренние аудиторы. В частном секторе основные риски — это иски работника в суд и штрафы от Трудовой инспекции (ГИТ) за необоснованный отказ в восстановлении.
Как правильно снять возрастного сотрудника с воинского учета
Достижение предельного возраста пребывания в запасе означает, что гражданин должен быть снят с воинского учета. Но день рождения сотрудника — это не сигнал для кадровика вычеркивать его из картотеки. Самовольное снятие с учета без подтверждения военкомата — это нарушение, за которое грозит штраф.
Пошаговый план действий:
Шаг 1. Уведомление сотрудника. Вручите работнику под подпись уведомление. В нем нужно предложить ему подтвердить факт снятия с учета в военкомате и предоставить соответствующий документ.
Шаг 2. Отчетность при приеме (если штамп отсутствует). Если вы принимаете на работу возрастного кандидата, а в его военном билете нет отметки о снятии с учета, у вас есть пять рабочих дней. Направьте в военкомат сведения о приеме (по форме из приложения № 2 к Положению № 719). В документе обязательно сделайте пометку «по документам воинского учета не снят». Дополнительно можно направить письменный запрос в военкомат с просьбой подтвердить статус гражданина.
Шаг 3. Ожидание подтверждения. Ждите, пока работник принесет военный билет (или паспорт) с официальной отметкой военкомата. Альтернативный вариант — сотрудник может показать электронное уведомление о снятии с учета, полученное через портал Госуслуг.
Шаг 4. Фиксация в учетных документах. Только после получения подтверждения внесите изменения в документы:
В карточке формы № 10 в строке «Отметка о снятии с воинского учета» укажите дату, причину («По возрасту») и поставьте свою подпись.
В личной карточке работника (форма Т-2, если вы ее ведете) сделайте аналогичную запись.
Шаг 5. Архив и уничтожение. Извлеките карточку формы № 10 из активной картотеки военнообязанных. Уберите ее в отдельную папку и храните до очередной плановой сверки с военкоматом. После того как сверка пройдет и расхождений не выявят, карточку можно уничтожить.
Главное правило: нет отметки — нет снятия
Если работник игнорирует ваши просьбы, не идет в военкомат, а военкомат не отвечает на запросы — не делайте никаких записей о снятии с учета. Продолжайте вести карточку формы № 10 и отправлять отчеты при изменении данных сотрудника (например, при смене адреса или увольнении). Выяснять, посещал ли человек военкомат, не входит в обязанности работодателя. Пока нет официального документа, гражданин считается военнообязанным. Ошибка в этом вопросе трактуется проверяющими как ведение учета с нарушениями.
Ежегодная отчетность: что, когда и куда сдавать
Помимо уведомлений о приеме и увольнении, у компании есть цикл ежегодных отчетов. Их нужно сдавать даже в том случае, если за год в штате ничего не изменилось.
Вот основные формы, которые запрашивают военкоматы:
Карточка учета организации (форма № 18). Показывает, как компания ведет военно-учетную работу в течение года. Обычно сдается в конце года (октябрь–декабрь). Официально утвержденного бланка в законах нет, поэтому актуальную форму нужно брать напрямую в своем военкомате.
Отчет о численности работающих и забронированных (форма № 6). Сведения об общем количестве сотрудников и тех, у кого есть бронь. Срок сдачи — обычно 31 октября или 31 декабря.
Сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами (форма № 19). Отчет о том, кем компания будет заменять мобилизованных в военное время. Эту форму сдают только организации, которые официально бронируют сотрудников. Бланк также выдается в военкомате.
Сведения о транспортных средствах. Информация о наличии и техническом состоянии техники, которая может быть передана армии. Сдается строго по запросу военкомата. Утвержденного бланка нет, можно ответить в свободной форме или по образцу, который пришлет ведомство.
Списки для первоначальной постановки на учет. Данные и анкеты на юношей, которым в следующем году исполнится 17 лет. Срок сдачи — строго до 1 ноября.
Для проведения ежегодной сверки учетных данных с военным комиссариатом используйте чек-лист из Приложения № 4. Он поможет систематизировать проверку и зафиксировать расхождения.
Главное правило ежегодной отчетности — сроки и бланки отличаются в зависимости от региона и конкретной территориальной комиссии. Золотой стандарт работы кадровика — в сентябре связаться со своим военкоматом, запросить актуальные шаблоны форм и уточнить точные даты их сдачи.
Сводная таблица со сроками отчетности
Событие
Срок для работодателя
Куда направлять
Прием или увольнение военнообязанного
5 дней
В ВК по месту жительства / пребывания работника
Изменение данных (адрес, брак, должность)
5 дней
В ВК по месту учета работника
Выявлен работник без документов ВУ
3 дня
В ВК + выдать направление работнику
Получение повестки для сотрудника
Немедленно
Вручить под подпись (не позднее чем за три дня до явки)
Запрос военкомата об уточнении данных
2 недели
В запросивший ВК
Списки граждан, которым в следующем году исполнится 17 лет (для первоначальной постановки на воинский учет)
До 1 ноября (ежегодно)
В ВК по месту регистрации компании
Сверка данных
1 раз в год
По графику ВК
Региональная специфика, технические сбои и линия защиты
Воинский учет на бумаге выглядит как строгая система. На практике это работа с людьми, техникой и региональными особенностями. Вот как защищать компанию в нештатных ситуациях.
Проблема «трех военкоматов»
Сотрудник прописан в Краснодаре, а живет и работает в Москве. Куда отправлять уведомление о его приеме на работу? По закону сведения направляются в военкомат по месту жительства или месту пребывания гражданина. Если он фактически живет в другом городе больше трех месяцев и не встал там на учет, возникает правовая неопределенность.
Отправьте уведомления сразу в три адреса. В военкомат по прописке, в военкомат по фактическому проживанию и в военкомат по месту регистрации вашей компании. Закон это не запрещает, а от штрафов за несообщение сведений защитит гарантированно.
Технические сбои и Реестр
Единый реестр воинского учета автоматически подтягивает данные из баз ФНС, СФР и МВД. Расхождения в базах (опечатки в фамилиях, старые адреса) случаются регулярно. Если вы видите, что данные в Реестре не совпадают с военным билетом сотрудника, не пытайтесь исправить их в карточке формы № 10 наугад. Составьте внутренний акт о расхождениях и направьте официальный запрос в военкомат для уточнения данных.
Формирование доказательной базы
В случае проверки или суда слова к делу не пришьют. Работают только зафиксированные факты. Что должно быть в архиве кадровика:
Почтовые квитанции и описи вложения к заказным письмам.
Акты об отказе сотрудника от получения повестки (обязательно с подписями двух свидетелей).
Скриншоты из личного кабинета организации на Госуслугах (с датой и временем получения электронных уведомлений).
Журналы учета листков сообщений и корешков.
Копии направлений в военкомат с отметками о принятии.
Аргументы, которые не работают
Проверяющие и суды не принимают во внимание бытовые и организационные оправдания. Фразы, которые гарантированно приведут к штрафу:
«У нас сломался интернет, и мы не смогли зайти на Госуслуги».
«Кадровик был в отпуске, а заменить его было некому».
«Сотрудник сам не сказал, что переехал или женился».
«Мы не успели отправить отчет из-за большой загрузки». Обязанность обеспечить воинский учет и контроль за данными лежит исключительно на работодателе.
Реальность проверок и сроки давности
Два критических факта, о которых нужно помнить руководителю и кадровику:
Мораторий не работает. Запрет на плановые проверки бизнеса до 2030 года на военные комиссариаты не распространяется. Они проверяют компании со штатом более 500 человек ежегодно, остальные — не реже одного раза в три года.
Срок давности — 3 года. По всем «военным» статьям (гл. 21 КоАП) срок давности привлечения к ответственности составляет три года с момента совершения правонарушения (ст. 4.5 КоАП). Военкомат может прийти с проверкой и оштрафовать за старый неотправленный отчет двухлетней давности.
Ответственность и штрафы: сколько стоит ошибка в воинском учете
Мораторий на проверки бизнеса до 2030 года на военные комиссариаты не распространяется. Они проверяют компании со штатом более 500 человек ежегодно, остальные организации — не реже одного раза в три года.
С 1 октября 2023 года штрафы выросли кратно. Основные составы нарушений по КоАП, с которыми сталкиваются работодатели:
Суть нарушения
Штраф для компании
Штраф для должностного лица
Статья КоАП
Неоповещение о повестке или необеспечение явки
350 000 – 400 000 ₽
40 000 – 50 000 ₽
Непредставление сведений для ведения учета (любые отчеты, прием, увольнение)
—
40 000 – 50 000 ₽
Непредставление списков для первоначальной постановки на учет (по запросу военкомата)
350 000 – 400 000 ₽
40 000 – 50 000 ₽
Неисполнение военно-транспортных обязанностей (сведения о технике)
350 000 – 400 000 ₽
40 000 – 50 000 ₽
Мобилизационные нарушения (неявка, непоставка техники)
400 000 – 500 000 ₽
60 000 – 80 000 ₽
Непредставление сведений по запросу (или подача искаженных)
3 000 – 5 000 ₽
300 – 500 ₽
Как снизить финансовые риски. Для субъектов малого и среднего предпринимательства работают гарантии — штраф могут заменить на предупреждение или существенно снизить его сумму. Кроме того, самостоятельное обнаружение и устранение ошибки признается смягчающим обстоятельством. Если вы сами нашли пробел в учете и исправили его до визита проверяющих, это поможет избежать максимальных санкций.
Отчетность при увольнении призывника и электронный кадровый документооборот
Передавайте сведения о кадровых мероприятиях в СФР онлайн и подписывайте документы с работниками дистанционно
Заключение
Воинский учет перестал быть папкой с копиями военных билетов, которую доставали из сейфа раз в год. Сегодня это непрерывный процесс, жестко интегрированный с государственными цифровыми реестрами. Электронные повестки, автоматическая сверка баз ФНС и СФР, сжатые сроки отчетности требуют выстроенной системы.
План действий:
Проведите аудит карточек. Проверьте наличие и актуальность формы № 10 на всех сотрудников. Особое внимание — возрастным работникам и тем, у кого нет отметок о снятии с учета.
Проверьте ответственного. Убедитесь, что приказ о назначении согласован с военкоматом, должность есть в штатном расписании, а специалист прошел профильное обучение.
Пройдите сверку. Запросите у военкомата графики сверки и подготовьте списки сотрудников по форме из приложения № 23 к Инструкции Минобороны.
Обновите локальные акты. Актуализируйте план работы на год и приказ об организации воинского учета.
Соберите доказательства отсрочек. Запросите у сотрудников с отсрочкой (ИТ-специалисты, студенты) свежие подтверждающие документы.
Настройте мониторинг. Обеспечьте ответственному ежедневный доступ к личному кабинету организации на Госуслугах для отслеживания электронных повесток.
Подготовьте шаблоны. Распечатайте бланки актов об отказе от получения повестки, листков сообщения и направлений в военкомат.
Где отслеживать изменения. Законодательство в этой сфере меняется быстро. Актуальные формы документов, разъяснения по бронированию и технические регламенты работы с Реестром повесток публикуются на официальном портале Госуслуг, на сайте Минобороны и в справочно-правовых системах. При любых сомнениях в трактовке норм запрашивайте письменные разъяснения в вашем территориальном военном комиссариате.
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