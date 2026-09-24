Осенний призыв‑2026: что должен знать работодатель

Кто подпадает под воинский учет и осенний призыв

Чтобы не вести учет «вслепую» и не заводить лишние карточки, разделим сотрудников на четкие категории.

Призывники (18–30 лет). Мужчины, не пребывающие в запасе. Осенью их могут призвать на срочную службу.

Что важно знать. Проверяйте наличие отсрочек. ИТ-специалисты из аккредитованных компаний, студенты-очники, отцы-одиночки и те, кто имеет категорию годности «Г» (временно не годен), призыву не подлежат. Но учет по ним вести нужно.

Военнообязанные в запасе. Те, кто уже отслужил, прошел альтернативную службу, окончил военную кафедру или получил военный билет по здоровью (категория «В»).

Что важно знать. Продолжается переходный период по предельному возрасту пребывания в запасе. Для рядовых, сержантов и прапорщиков возрастная планка постепенно растет. Если сотруднику исполняется 50 лет в 2026 году, он остается на воинском учете до 53 лет. Снять его с учета по возрасту можно только после того, как военкомат поставит соответствующую отметку в военном билете. Женщины с военно-учетными специальностями (ВУС) — медики, связисты, картографы — состоят на учете до 45 лет, а женщины-офицеры — до 50 лет.

Резервисты. Это отдельная категория. Они находятся в запасе, но заключили контракт с Минобороны, ФСБ или СВР о пребывании в мобилизационном резерве.

Что важно знать. Резервисты работают у вас, но регулярно ездят на военные сборы. На время сборов вы обязаны сохранять за ними место и средний заработок. Военкомат позже компенсирует эти расходы. В их военном билете вклеено мобилизационное предписание.