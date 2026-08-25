Аренда личного автомобиля у сотрудника в 2026–2027 году: как избежать переквалификации выплат в зарплату 

Зачем компании арендуют личные авто у сотрудников

Содержать свой автопарк для бизнеса — дорого. Автомобили изнашиваются, требуют затрат на ремонт, страховку и парковку. Особенно это невыгодно компаниям с разъездными сотрудниками: менеджерами по продажам, курьерами или юристами. В таких случаях держать штат водителей и десяток служебных машин просто нецелесообразно.

Аренда личного автомобиля сотрудника — быстрое решение. Не нужно закупать транспорт, ставить его на баланс и учитывать амортизацию. Подписали договор — и машина сразу в работе.

Но есть оборотная сторона. Налоговые и трудовые инспекторы тщательно проверяют такие договоры. Если выяснится, что аренда — лишь прикрытие для зарплаты, сделку переквалифицируют. Последствия будут такими: