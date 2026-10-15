Налоговая реформа-2026: итоги девяти месяцев

Самое главное:
Закон № 425-ФЗ ввел с 1 января 2026 года ставку НДС 22%, снизил порог освобождения от НДС на УСН с 60 до 20 млн руб. и отменил пониженный тариф взносов 15% для большинства МСП.
За девять месяцев в реформу четыре раза вносили коррективы, три из них — в сторону смягчения.
Пониженный тариф 15% сохранился только для приоритетных отраслей из перечня Правительства.
Закон № 104-ФЗ дал послабления общепиту, ИП с процентами по вкладам и бывшим патентщикам.
НДС и УСН — порог 20 млн руб. заморожен до конца 2029-го, далее предусмотрено снижение до 15 млн и 10 млн руб.
Закон № 293-ФЗ с 1 октября 2026 года ввел расчетный метод НДС по длящимся договорам после решения КС № 41-П.
Коммерческих юрлиц стало меньше, но число ИП и самозанятых лиц выросло. Главный тревожный сигнал — не общее число закрытий, а рост «добровольных» ликвидаций.
Выездных проверок стало меньше, но их результативность и средний чек на высоком уровне. ФНС делает ставку на аналитику, досудебные требования и точечный отбор. В фокусе — дробление, взаимозависимые группы и переквалификация ГПХ с самозанятыми.
Масштаб и хронология
Фундаментом реформы многие считают закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Обратите внимание на график принятия закона:
20.11.2025 — принят Госдумой;
26.11.2025 — одобрен Советом Федерации;
28.11.2025 — подписан Президентом и опубликован;
27.12.2025 — утвержден Перечень приоритетных отраслей для применения пониженного тарифа страховых взносов;
30.12.2025 — утвержден Перечень видов деятельности, для которых регионы вправе снижать ставки УСН.
01.01.2026 — основная масса норм вступила в силу.
То есть от подписания закона до старта нового налогового года с новыми правилами прошло чуть больше месяца. А в части страховых взносов и УСН бизнесу для обновления финансовых планов дали несколько дней.
Эксперты охарактеризовали пакет поправок как одну из самых масштабных налоговых реформ за последние 20 лет — по числу затронутых глав НК и по ширине круга налогоплательщиков.
Формально заявленная цель Минфина — обеление экономики и сближение специальных режимов с ОСНО. Но первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на ПМЭФ-2026 прямо указал на внутреннее противоречие этой конструкции. По его мнению, на вопрос, можно ли добиться обеления экономики повышением налогов, девять из десяти предпринимателей ответили бы «нет».
Что конкретно поменялось в Кодексе
Ключевые нормы, которые затронул закон № 425-ФЗ:
Норма НК
Что изменилось
Базовая ставка НДС: 20% → 22%; расчетные ставки 22/122, 18,03% вместо 20/120 и 16,67%
Порог освобождения от НДС на УСН: 60 млн → 20 млн руб. с поэтапным снижением
Пониженные ставки НДС для УСН 5% и 7% с новыми лимитами дохода
Отмена освобождения от НДС по операциям с банковскими картами: эквайринг, процессинг
Льгота по НДС для ПО из Единого реестра — сохранена (отмену исключили из итогового текста)
Перечень расходов при УСН «доходы минус расходы» стал открытым (п. 1 ст. 346.16)
Лимиты УСН проиндексированы; региональные пониженные ставки — только по перечню Правительства
Пониженный тариф взносов 15% для МСП — только для приоритетных отраслей
Тариф взносов для ИТ: 15% в пределах предельной базы, 7,6% сверх
Взносы за руководителя коммерческой организации — не менее МРОТ, даже без выплаты
Запрет уменьшать базу текущего периода на расходы прошлых лет, если ставка выросла
Снижение штрафа при смягчающих обстоятельствах — не более чем в 10 раз (с 01.09.2026)
гл. 25.5 (новая)
Налог на игорный бизнес отнесен к федеральным налогам
Индексация акцизов; новый объект — направление нефтяного сырья на давальческую переработку за пределы РФ
Закон о промышленной политике
Введен технологический сбор на электронную компонентную базу (до 5 000 руб. за единицу)
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Почему реформа не остановилась
Реформа задумывалась как источник покрытия растущих расходов — и уже первый квартал показал, насколько напряженным был баланс.
Дефицит федерального бюджета за январь-март 2026 года составил 4 576 млрд руб. (1,9% ВВП) — на 2 616 млрд руб. больше, чем за тот же период 2025 года (данные Минфина, опубликованы 8 апреля 2026 года). Это больше, чем весь утвержденный законом о бюджете плановый дефицит на год — 3 786,4 млрд руб. при доходах 40 283,3 млрд и расходах 44 069,7 млрд руб.
Именно этот разрыв объясняет и жесткость исходной конструкции, и последующую серию точечных отступлений. Бюджету нужны были поступления, но массовое закрытие малого бизнеса угрожало уже самой базе.
Хронология девяти месяцев
Дата
Документ / событие
Суть
25.11.2025
Автоматическое взыскание с покупателя НДС сверх цены длящегося договора признано неконституционным
28.11.2025
Подписан базовый закон реформы. НДС 22%, порог доходов для УСН без НДС 20 млн руб., отмена льготы МСП по взносам, рост тарифа для ИТ
27.12.2025
Перечень приоритетных отраслей для применения пониженного тарифа страховых взносов
30.12.2025
Перечень видов деятельности, для которых регионы вправе снижать ставки УСН
01.01.2026
Вступление в силу закона 425-ФЗ
Старт реформы — ставка 22%, порог 20 млн, новые тарифы взносов, НДС на эквайринг
25.04.2026
Первый пакет смягчений: общепит, проценты по вкладам ИП, вычет входного НДС для бывших патентщиков, упрощенный доступ производства к тарифу 7,6%
05.06.2026
ПМЭФ-2026, выступление Президента
Поручение отложить снижение порога по НДС для УСН и зафиксировать 20 млн руб. Также — концепция «плавного перехода» в более высокую налоговую категорию (Правительство совместно с ВЭБ.РФ)
24.06.2026
Законопроект № 1256655-8 принят ГД во II и III чтении
Заморозка порога 20 млн руб.
26.06.2026
Техническая корректировка 425-ФЗ; в частности, перенос старта технологического сбора с 01.09.2026 на 01.12.2026
04.07.2026
Изменения в ст. 145 НК: лимит в 20 млн рублей сохранен на период до 2029 года. Вступил в силу со дня опубликования
04.08.2026
Новый п. 3.2 ст. 166 и правки ст. 168 НК: расчетный метод НДС по длящимся договорам. Применяется с 01.10.2026
01.09.2026
Блок норм 425-ФЗ
Ограничение снижения штрафов 10-кратным пределом, новые правила ЕНС и зачета за третьих лиц, отсрочки / рассрочки, инвесткредит до 10 лет, налоговый мониторинг
Подготовка, контроль и сдача отчетности в ФНС, СФР и Росстат
Формируйте декларации и расчеты по актуальным формам, исправляйте ошибки до передачи в ведомства и не пропускайте установленные сроки
Что принято: разбор по режимам и налогам
НДС: ставка, пороги, ставки на УСН
Базовая ставка — 22% (п. 3 ст. 164 НК). Расчетная ставка — 18,03% вместо 16,67%. Ставка 10% сохранена для социально значимых товаров, но список пересмотрен.
Ключевой критерий применения — дата отгрузки, а не дата оплаты или заключения договора. Отгрузки с 1 января 2026 года облагаются по ставке 22%, даже если договор подписан в 2024-м и аванс получен в 2025-м.
Порог освобождения от НДС на УСН (п. 1 ст. 145 НК) снижен с 60 до 20 млн руб. — и это самое болезненное изменение года. Изначальная траектория была трехступенчатой, но летом ее пересмотрели:
Период
Порог по 425-ФЗ (первоначально)
Порог после закона 228-ФЗ от 04.07.2026
Доход за 2025 год (действует в 2026)
20 млн руб.
20 млн руб.
Доход за 2026 год (действует в 2027)
15 млн руб.
20 млн руб.
Доход за 2027 год (действует в 2028)
10 млн руб.
20 млн руб.
Доход за 2028 год (действует в 2029)
10 млн руб.
20 млн руб.
Доход за 2029 год (действует в 2030)
—
15 млн руб.
Доход за 2030 год (действует с 2031)
—
10 млн руб.
Пониженные ставки для УСН (п. 8 и 9 ст. 164 НК), лимиты проиндексированы коэффициентом 1,090:
Ставка
Диапазон дохода в 2026 году
Право на вычет входящего НДС
освобождение
до 20 млн руб.
—
5%
от 20 до 272,5 млн руб.
нет
7%
от 272,5 до 490,5 млн руб.
нет
22%
общий режим или добровольный выбор
да
Правило смены ставки — с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения. При превышении дохода 490,5 млн руб. право на УСН утрачивается — после чего налогоплательщик переходит на общий режим со ставкой 22%.
Отдельно закреплен переходный период для «новичков». Впервые ставший плательщиком НДС может в течение первых четырех кварталов однократно отказаться от ставки 5% или 7% и перейти на 22% с вычетами, не дожидаясь трех лет.
ПСН. Лимит доходов для патента снижен с 60 до 20 млн руб. в 2026 году, далее — 15 млн в 2027-м и 10 млн с 2028 года. Заморозка по закону 228-ФЗ патента не коснулась.
С 1 января 2026 года из перечня видов деятельности для ПСН исключены услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров. Это изменение внесено не 425-ФЗ, а законом 359-ФЗ, но вступает в силу в ту же дату и в рамках того же «пакета». В федеральном перечне осталось 79 видов деятельности.
НДС на эквайринг и операции с картами. С 1 января 2026 года отменили освобождение по пп. 3 и 3.1 п. 3 ст. 149 НК: под налогообложение попали выпуск и обслуживание карт, эквайринг, процессинг и часть платежных сервисов. Банк России возражал против этой нормы еще на стадии законопроекта (позиция ЦБ была публично озвучена в ноябре 2025-го), но она прошла. Практический эффект — комиссия за эквайринг подорожала на сумму НДС; для торгового предприятия при комиссии 2% это +0,44 п.п. к стоимости каждой эквайринговой операции.
Освобождение сохранилось для операций по переводу денежных средств по банковским счетам, служащим для расчетов по картам, — эту границу Минфин разъяснил в письме от 24.12.2025 № 03-07-05/126006.
Ставка 10% сужена. Из льготного перечня исключили молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, спреды и сливочно-растительные топленые смеси — по п. 2 ст. 164 НК изменение действует с 1 января 2026 года, а обновленные перечни кодов ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС, утвержденные постановлением Правительства от 10.03.2026 № 252, — с 1 июля 2026 года. Теперь такие товары облагаются по ставке 22% .
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Страховые взносы: отмена льготы МСП
Что отменили. Пониженный тариф 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ для субъектов МСП больше не является всеобщим. Общий тариф — 30% в рамках предельной базы (2 979 000 руб. на 2026 год, постановление Правительства от 31.10.2025 № 1705) и 15,1% сверх нее.
Что сохранили. Тариф 15% остался для приоритетных отраслей — перечень утвержден распоряжением Правительства от 27.12.2025 № 4125-р в соответствии с п. 13.3 ст. 427 НК. Перечень, утвержденный распоряжением Правительства от 27.12.2025 № 4125-р, включает 54 вида экономической деятельности на уровне классов ОКВЭД. Условие — доля профильного дохода не менее 70%.
104-ФЗ внес сюда два практических послабления:
Для расчета 70% можно суммировать выручку по всем видам деятельности, попадающим под льготу (раньше ориентировались на основной). Документы по выручке нужно хранить — ФНС вправе их запросить при проверке.
МСП обрабатывающих производств могут применять пониженный тариф в текущем периоде, не подтверждая долю 70% по итогам предыдущего года. При соответствии условиям по итогам I квартала 2026 года взносы за январь—март подлежали перерасчету.
Общепит. Предприятия общественного питания со средней численностью свыше 250 человек сохранили право на пониженный тариф — для них условие касается среднеотраслевой зарплаты и доли дохода от основного вида деятельности.
Взносы с зарплаты директора. С 1 января 2026 года коммерческая организация обязана начислять взносы на выплаты руководителю исходя из федерального МРОТ, даже если зарплата не начисляется и не выплачивается вовсе (поправка в п. 1 ст. 421 НК). МРОТ в 2026 году — 27 093 руб. (закон от 28.11.2025 № 429-ФЗ), значит минимальная ежемесячная сумма взносов — 8 127,90 руб. (27 093 × 30%). Это касается и «спящих» ООО с единственным директором-учредителем.
Взносы ИП «за себя» в 2026 году:
Показатель
Сумма
Фиксированный платеж
57 390 руб.
1% с дохода свыше 300 000 руб.
не более 321 818 руб.
Максимальная сумма за год
379 208 руб.
Взносы за директора без выплат? Новые правила — новые расчеты. С 2026 года коммерческие организации начисляют взносы на руководителя даже при отсутствии зарплаты. «Астрал Отчет 5.0» помогает формировать РСВ и персонифицированные сведения с учетом всех изменений, а встроенные проверки не дадут пропустить обязательные начисления.
ИТ-сектор: двойной удар
Взносы. С 1 января 2026 года для аккредитованных ИТ-организаций действует тариф (новый п. 2.2-2 ст. 427 НК):
15% — в пределах предельной базы (2 979 000 руб.);
7,6% — сверх предельной базы.
До реформы тариф 7,6% применялся ко всем выплатам без ограничения базой.
Расчет на сотрудника с зарплатой 200 000 руб./мес. (2 400 000 руб. в год, предельная база не превышена):
Тариф
Взносы за год
Было (2025)
7,6%
182 400 руб.
Стало (2026)
15%
360 000 руб.
Рост
+177 600 руб. на человека
Для команды из 20 разработчиков это +3,55 млн руб. в год только по взносам.
Что сохранили.
Освобождение от НДС при передаче прав на ПО из Единого реестра российского ПО (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК). В первоначальной версии законопроекта норму предполагалось отменить, но ко второму чтению отмена была снята — это главная победа отрасли в ходе работы над 425-ФЗ.
Налог на прибыль 5% (в федеральный бюджет, 0% — в региональный) вместо общих 25% — для российских ИТ-организаций на период 2025–2030 годов.
Что запретили. С 2026 года нельзя совмещать статус участника «Сколково» (и аналогичных инновационных центров) с льготами аккредитованной ИТ-организации.
Практический вывод. ИТ-компаниям в 2026 году пришлось выбирать, какой статус дороже: сколковское освобождение от налога на прибыль (с ограничениями по выручке и сроку) или ИТ-тариф взносов + ставка 5%. Для компаний с большой зарплатной базой и скромной прибылью чаще выигрывает ИТ-аккредитация; для прибыльных стартапов на ранних стадиях — «Сколково».
Новые тарифы взносов, выбор между статусом «Сколково» и ИТ-аккредитацией — каждая ошибка в отчетности стоит дорого. «1С-Отчетность» позволяет формировать и отправлять отчетность ИТ-организаций с учетом всех льгот и ограничений, а форматная проверка исключает технические ошибки.
Прочие изменения
Что изменилось
Норма
Было
Стало
Практическое последствие
Акцизы
Ставки 2025 года
Индексация, опережающая инфляцию по «вредным» товарам; новый объект — давальческая переработка нефтяного сырья за рубежом
Ставки акцизов на алкоголь повышены в зависимости от категории, розничные цены выросли вслед за ними; подорожали также табак, топливо, автомобили и сладкие напитки
Технологический сбор
Закон о промышленной политике (введен 425-ФЗ)
Отсутствовал
До 5 000 руб. за единицу электронной компонентной базы и продукции, содержащей ЭКБ
Старт перенесен с 01.09.2026 на 01.12.2026 законом от 26.06.2026 № 195-ФЗ по просьбе отраслевых объединений. Ставки и перечни устанавливает Правительство
Перечень расходов на УСН
Закрытый перечень
Открытый: учитываются любые экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы по правилам ст. 252 НК
На «доходы минус расходы» можно списывать представительские расходы, расходы на нормальные условия труда и другие позиции, которых раньше в перечне не было
Региональные ставки УСН
Регионы снижали ставки по своему усмотрению
Только для видов деятельности из перечня Правительства (распоряжение от 30.12.2025 № 4176-р)
Формально перечень почти всеобъемлющий (исключения — ломбарды и ряд позиций), но регион больше не может адресно поддержать «свою» отрасль вне федеральной рамки. Критерий на 2026 год — доход до 490,5 млн руб.
Ошибки прошлых лет
Можно было исправить ошибку в текущем периоде, если она привела к переплате
Запрещено, если ставка налога в текущем периоде выше, чем в периоде ошибки
После роста ставки прибыли до 25% «старые» расходы исправляются только уточненной декларацией за тот период. ФНС выпустила разъяснения в сентябре 2026
Снижение штрафов
Штраф снижался минимум вдвое при любом смягчающем обстоятельстве, потолок отсутствовал
С 01.09.2026 — минимум в 2 раза, максимум в 10 раз; логика «одно обстоятельство = ×2»
Появилась формализованная формула и перечень документов. Снижение стало предсказуемым, но «судебный» дисконт больше 10-кратного размера недостижим
Налог на игорный бизнес
Новая гл. 25.5 НК
Региональный налог
Федеральный налог
Единые правила и ставки по всей стране, исключен региональный арбитраж
От чего отказались и что скорректировали
Редкий случай в российской налоговой практике: за девять месяцев после старта реформы в нее внесли четыре корректирующих закона, причем три из них — в сторону смягчения.
Заморозка порога НДС на УСН
Как это происходило:
5 июня 2026 года, ПМЭФ. Президент Владимир Путин предложил отложить снижение порога выручки, при котором бизнес на УСН начинает платить НДС, и зафиксировать его на уровне 20 млн руб. Одновременно было дано поручение разработать концепцию «плавного перехода» бизнеса в более высокую налоговую категорию — этим займутся Правительство совместно с ВЭБ.РФ.
24 июня 2026 года. Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект № 1256655-8 о поправках в ст. 145 НК.
4 июля 2026 года. Президент подписал закон № 228-ФЗ, который вступил в силу со дня опубликования.
Содержание. Порог 20 млн руб. закреплен для доходов за 2025–2028 годы. Далее идет понижение порогового значения. С 2029 года — 15 млн руб. и 10 млн руб. с 2030 года.
Цена вопроса. По оценке Минфина, мера касается более 360 тыс. субъектов МСП, которые были бы освобождены от НДС в 2027–2028 годах.
Заморозка коснулась только УСН. Для патентной системы снижение лимита продолжается по первоначальному графику: 15 млн руб. в 2027 году и 10 млн руб. с 2028 года. ИП на ПСН, планирующие рост, должны это учитывать уже в 2026-м: превышение 15 млн руб. по итогам года означает утрату права на патент в следующем.
Пакет смягчений — закон от 25.04.2026 № 104-ФЗ
Первый «откат» случился уже через четыре месяца после старта реформы. ФНС опубликовала официальные разъяснения 27 апреля 2026 года.
Кого касается
Что сделано
Общепит на УСН
Освобождение от НДС по услугам общепита с 1 апреля по 31 декабря 2026 года независимо от средней зарплаты за 2025 год.
Условия: доход за 2025 год — не более 60 млн руб. (для упрощенцев, утративших освобождение от НДС, и ИП, потерявших патент) и доля выручки от услуг общепита не менее 70%; за I квартал 2026 года НДС уплачивается по общим правилам и не пересчитывается.
Кассы нужно было настроить на чеки без НДС; чеки с НДС, пробитые с 1 апреля, исправлялись корректирующими фискальными документами.
Фактически бизнесу дали год, чтобы дотянуть зарплаты до среднеотраслевого уровня и сохранить льготу в 2027-м году
ИП на УСН с вкладами
С 1 апреля 2026 года освобождение от НДС получили ИП, превысившие в 2025 году лимит 20 млн руб. только за счет процентов по банковским вкладам и остаткам на счетах, если годовой доход не превысил 60 млн руб. Проценты вычитаются из общего дохода. Правило распространено и на ИП, которые в 2025-м применяли патент, но утратили на него право с 1 января 2026 года
Бывшие патентщики
Право принять к вычету «входной» НДС по товарам, работам и услугам, приобретенным в период работы на ПСН в 2025 году, — при условии, что они не были использованы при применении патента. Плюс возможность до 1 июня 2026 года уведомить о переходе на УСН с 1 января 2026 года или задним числом сменить объект («доходы» → «доходы минус расходы»)
Все, кто получил авансы до 2026 года
Доходы на УСН можно уменьшить на сумму НДС, начисленную при отгрузке в счет аванса, полученного до 2026 года и учтенного в доходах ранее. Это устранило двойное налогообложение по переходящим авансам
Обрабатывающие производства (МСП)
Право применять пониженный тариф взносов в текущем периоде без подтверждения доли 70% за предыдущий год. При соответствии условиям по итогам I квартала — перерасчет взносов за январь—март
Приоритетные отрасли в целом
Для расчета доли 70% разрешено суммировать выручку по всем льготным видам деятельности
Мораторий на штрафы для новичков с НДС
Для тех, кто впервые стал плательщиком НДС, введен мораторий на штраф (ст. 119 НК) за непредставление декларации по НДС (ст. 23 закона № 425-ФЗ). Он действует не на все кварталы 2026 года, а в отношении одного отчетного периода — того квартала, в котором налогоплательщик впервые начал исполнять обязанности по исчислению и уплате НДС (при начале такого периода с 1 января по 31 декабря 2026 года).
Два важных ограничения, о которых стоит помнить:
Мораторий снимает только штраф, но не все последствия опоздания. Правила о приостановлении операций по счетам в общем случае продолжают работать. Исключение было лишь для деклараций за I квартал 2026 года — по ним ФНС не выносила решения о приостановлении операций по счетам до 1 июля 2026 года.
Мораторий не распространяется на занижение налога, работу с фиктивными контрагентами и необоснованную налоговую выгоду — только на факт несвоевременной сдачи отчетности.
НДС по длящимся договорам — от КС до закона 293-ФЗ
Это сюжет, который развивался параллельно с реформой и в итоге изменил правила игры для всех, у кого есть старые контракты с фиксированной ценой.
Постановление КС от 25.11.2025 № 41-П. Суд признал п.п. 1 и 2 ст. 424 ГК, п. 1 ст. 168 НК и подп. «а» п. 1 ст. 1 закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ не соответствующими Конституции в той мере, в какой они ввиду своей пробельности допускают взыскание с покупателя дополнительной суммы как компенсации последствий изменения налогового законодательства (дело рассмотрено по жалобе ПАО «Банк ВТБ»). Ключевая позиция: изменение налоговых правил само по себе не является законным основанием для одностороннего повышения ранее согласованной цены. Впредь до внесения поправок законодателем КС установил временный порядок: если покупатель не вправе принять НДС к вычету, поставщик может через суд требовать изменения цены не более чем на половину суммы налога. Для договоров с физическими лицами цена не может быть изменена вовсе, за исключением случаев, когда физическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность. Законодателю было предписано урегулировать вопрос.
Закон от 04.08.2026 № 293-ФЗ — принят Госдумой 21 июля, одобрен СФ 24 июля, подписан 4 августа. Вступает в силу по истечении месяца со дня опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС → фактическая дата применения — с 1 октября 2026 года.
Новый п. 3.2 ст. 166 НК. Расчетный метод применяется только при одновременном соблюдении четырех условий:
После заключения договора в законодательство внесены изменения, из-за которых у продавца возникла обязанность платить НДС (ранее он плательщиком не был).
Покупатель не имеет права принять этот НДС к вычету.
Стороны не изменили цену договора и не расторгли его.
В договоре нет условия о порядке урегулирования в связи с такими изменениями.
Если хотя бы одно условие не выполняется — действует общий порядок: НДС предъявляется сверх цены, счет-фактура выставляется.
Когда новый порядок не работает (важно не перепутать):
при повышении ставки НДС (20% → 22%) — налог предъявляется сверх цены по общим правилам;
если покупатель имеет право на вычет;
если стороны согласовали изменение цены или подписали допсоглашение;
при переходе со ставки 5% на 7% у упрощенца — это смена ставки, а не возникновение обязанности.
Практический разбор: договор 2024 года с оплатой в 2026-м
Условия. ИП на УСН в декабре 2024 года заключил длящийся договор оказания услуг с ООО (тоже на УСН) — 100 000 руб. в месяц, НДС не выделен, условие о пересмотре цены при изменении законодательства отсутствует. По итогам 2025 года доход ИП составил от 20 до 60 млн руб. → в 2025 году он плательщиком НДС не был, а с 01.01.2026 стал им по ставке 5%. Покупатель на УСН права на вычет не имеет. Стороны цену не меняли.
Все четыре условия п. 3.2 ст. 166 НК соблюдены, значит с 01.10.2026 применяется расчетный метод.
Вариант
Расчет
НДС
Кто несет расходы
Общий порядок без 293-ФЗ для нашего продавца (ставка 5%)
100 000 + 100 000 × 5% сверху
5 000 руб.
покупатель (и он не может принять это к вычету)
Для сравнения: общий порядок при ставке продавца 22%
100 000 + 100 000 × 22% сверху
22 000 руб.
покупатель
Расчетный метод при ставке 22%
100 000 × 22/122
18 033 руб.
продавец
Расчетный метод по ставке 5% (наш случай)
100 000 × 5/105
4 762 руб.
продавец
Продавец выделяет налог из согласованной цены, уплачивает его в бюджет за свой счет, счет-фактуру покупателю не выставляет. Покупатель платит ровно 100 000 руб., как и было договорено.
Что не изменили
Параметр
Статус
Лимит ПСН
Снижается по графику: 20 млн (2026) → 15 млн (2027) → 10 млн (с 2028). Заморозка закона 228-ФЗ патента не коснулась. В июне 2026 года статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что по патентам «требуется серьезная проработка вопроса» и что решение будет принято до конца года, — на сентябрь 2026 года решения нет.
АУСН
Лимит 60 млн руб. и действующие ставки не меняются до 31.12.2027 — до конца эксперимента. При этом в марте 2026 года публично обсуждалось предложение снизить лимит АУСН до 20 млн руб.
НПД (самозанятые)
Лимит 2,4 млн руб. и ставки 4% / 6% формально не меняются до 2028 года. Режим действует до конца 2028 года
Льгота по НДС для ПО из реестра
Сохранена
Ставка НДС 10% на социально значимые товары
Сохранена, но перечень сужен
Что показывает статистика: бизнес, бюджет, контроль
Об источниках. Раздел построен исключительно на официальных данных — отчетность ФНС России по формам № 1-ЮР (регистрация юридических лиц), № 1-ИП (регистрация индивидуальных предпринимателей и КФХ) и № 2-НК (результаты контрольной работы), Единый реестр субъектов МСП, сводка ФНС о плательщиках НПД, пресс-релизы Минфина России об исполнении федерального бюджета, доклад Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ» и данные Росстата, приведенные в этом докладе.
Показатель
I полугодие 2026
Динамика к 2025
Коммерческие юридические лица
Создано коммерческих юрлиц
67 362
−23,7% (88 272)
Прекратило деятельность
121 636
−8,4% (132 734)
Соотношение закрытий к открытиям
1,81 : 1
ухудшение (было 1,50 : 1)
Ликвидации по решению собственников
17 041
+32,7% (12 838)
Упрощенное прекращение МСП
47 386
×3,2 (15 009)
Исключено ФНС (административно)
101 700
−13,1% (116 993)
Банкротства
2 502
−6,2% (2 667)
Справочно: «добровольные» закрытия (ликвидации + упрощенные)
64 427
×2,3 (27 847)
Индивидуальные предприниматели
Регистраций ИП и КФХ за полугодие
540 471
+8,5% (498 037)
Прекращений деятельности
438 704
+21,1% (362 234)
Чистый прирост
+101 767
−25,1% (+135 803)
Самозанятые (НПД), на 30.06
16 884 527
+22,3% (13 800 594)
Реестр МСП, на 31.08
6 767 441
+3,5% год к году; −3,3% с начала года
Федеральный бюджет, январь–август
Дефицит
5 795 млрд руб.
−2,5% ВВП
НДС (производство и импорт)
+26,3%
Контроль, I полугодие
Выездных проверок
1 764
−35,3%
Средний чек результативной проверки
123,1 млн руб.
+55,8%
Общедоступные аналитические обзоры различных экспертов приводят близкие, но не идентичные значения — 66,7 тыс. созданных и 118,7 тыс. закрытых коммерческих организаций. Расхождение объясняется методикой. В обзорах учтены только компании, созданные путем образования нового юридического лица (графа 3 — 66 687), и прекращения деятельности без учета реорганизации (графа 6 минус графа 7 — 118 741). Мы используем полные итоги регистрации и прекращения деятельности — графы 1 и 6 строки 2100.
Количество прекращений деятельности коммерческих юридических лиц действительно упало на 8,4% — с 132 734 до 121 636. Но этот спад обеспечен не тем, что компании стали устойчивее, а тем, что налоговая служба реже исключала юрлица из ЕГРЮЛ по формальным основаниям. Исключений компаний с недостоверными сведениями стало меньше на 19 025 (с 59 446 до 40 421), исключений недействующих юрлиц — на 9 271 (с 21 479 до 12 208), а исключений компаний, отнесенных Банком России к группе высокого риска, — сразу в 12,6 раза (с 21 041 до 1 673). Если убрать из статистики этот административный эффект, общее число закрытий не сократилось бы, а выросло.
Настоящий индикатор стресса — закрытия по инициативе самого бизнеса. Ликвидаций по решению собственников стало на 32,7% больше (17 041 против 12 838), а упрощенных исключений субъектов МСП — в 3,2 раза больше (47 386 против 15 009). В сумме это 64 427 компаний за первое полугодие против 27 847 годом ранее, то есть рост в 2,3 раза. Доля таких добровольных закрытий в общем числе прекращений деятельности выросла с 21,0% до 53,0% — и именно этот показатель, а не общее число закрытий, отражает реальную реакцию бизнеса на реформу.
Но предпринимательская активность не исчезла — она перешла в другие организационные формы. Коммерческих юридических лиц зарегистрировано на 23,7% меньше (67 362 против 88 272), но индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств — на 8,5% больше (540 471 против 498 037), а число плательщиков налога на профессиональный доход выросло на 22,3% год к году и достигло 16 884 527 человек на 30 июня. На 1 июля 2026 года на одно коммерческое юрлицо приходилось 1,99 зарегистрированного ИП, годом ранее — 1,82. Прекращений деятельности среди предпринимателей стало на 21,1% больше, поэтому чистый прирост сократился на четверть — со 135 803 до 101 767 за полугодие.
Бюджет получил запланированные поступления, и главный их источник — повышение ставки. Дефицит федерального бюджета за январь—март составил 4 576 млрд руб. и уже в первом квартале превысил годовой план (3 786,4 млрд руб.). Поступления НДС за восемь месяцев выросли на 26,3% и достигли 11 334 млрд руб. — прирост составил 2 362 млрд руб. По данным доклада руководителя ФНС Даниила Егорова Председателю Правительства (29 июля 2026 года), повышение ставки с 20% до 22% дало за первое полугодие 426 млрд руб. Плательщики УСН с доходом от 20 до 60 млн руб. уплатили 108 млрд руб., с доходом от 60 до 450 млн руб. — 415 млрд руб.; суммарно НДС упрощенцев составил 523 млрд руб., из которых эффект нового порога — 108 млрд руб. Два названных компонента объясняют около 40% прироста НДС, остальное дают рост цен и номинальной базы.
Налоговый контроль стал реже, но дороже. Количество выездных проверок за первое полугодие сократилось на 33,6% — до 1 764 (годом ранее — 2 656), результативность осталась на уровне 98,0% (1 729 проверок с выявленными нарушениями). Доначислено 241,8 млрд руб. — на 9,6% больше, чем за I полугодие 2025 года (220,7 млрд руб.). Средний чек результативной проверки организаций по налогам вырос на 55,8% — с 79,0 до 123,1 млн руб. То есть чек увеличился по двум причинам сразу: проверок стало существенно меньше, а сумма доначислений при этом выросла. Практический смысл для бизнеса: вероятность столкнуться с выездной проверкой снизилась, а цена попадания в план контрольной работы выросла кратно.
Подготовка, контроль и сдача отчетности в ФНС, СФР и Росстат
Формируйте декларации и расчеты по актуальным формам, исправляйте ошибки до передачи в ведомства и не пропускайте установленные сроки
Результаты государства: бюджет и администрирование
Первоисточник — ежемесячные пресс-релизы Минфина «Предварительная оценка исполнения федерального бюджета». Каждая строка таблицы ниже ведет на релиз за соответствующий период. Все значения — млрд руб.
Бюджет. Дефицит за январь—март 2026 года — 4 576 млрд руб. , что уже превысило годовой план 3 786,4 млрд руб. За январь—август дефицит составил 5 795 млрд руб. при доходах 25 929 млрд и расходах 31 724 млрд. НДС за восемь месяцев вырос на 26,3% — до 11 334 млрд руб. против 8 972 млрд годом ранее — и обеспечил 64,7% годового плана (17 519 млрд руб.); если измерять поступления обоих лет против плана 2026 года, год назад этот показатель составлял 51,2%. Нефтегазовые доходы упали на 16,7%, ненефтегазовые выросли на 18,1% (Минфин, предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь—август 2026 года от 09.09.2026).
Поступления. За I полугодие в бюджетную систему поступило 31 трлн руб. (+8%, +2,4 трлн руб.). Повышение ставки НДС дало 426 млрд руб. Плательщики УСН с доходом 20–60 млн руб. уплатили 108 млрд руб., с доходом 60–450 млн руб. — 415 млрд руб.; всего НДС упрощенцев — 523 млрд руб., из них эффект нового порога — 108 млрд руб. Взносы и НДФЛ выросли на 13%.
Контроль. Выездных проверок — 1 764 (−33,6% к 2 656 за I полугодие 2025 года), результативность 98,0%, доначислено 241,8 млрд руб. (налогов 207,4 млрд) — на 9,6% больше прошлогоднего. Средний чек результативной проверки организаций по налогам — 123,1 млн руб. против 79,0 млн годом ранее (+55,8%), по Москве — 195,7 млн руб. В I квартале динамика была резче: проверок организаций 743 против 1 148 (−35,3%) при росте доначисленных налогов на 1,1% и среднем чеке 123,7 млн руб. против 78,9 млн (+56,8%). Контроль стал точечным.
Амнистия по дроблению. Промежуточные итоги ФНС раскрывала: по данным презентации руководителя службы Даниила Егорова на Всероссийском налоговом форуме ТПП (октябрь 2025 года), на сентябрь 2025 года от дробления отказалось 10 300 групп компаний, в которые входит 24 400 налогоплательщиков; сумма подпадающих под амнистию налогов, которые бюджет не получил, — 21,8 млрд руб. Итоговых данных за 2026 год в открытых источниках нет. При добровольном отказе от схем в 2025–2026 годах списываются доначисления за 2022–2024 годы; при отказе после назначения проверки — только за 2022–2023. Число компаний, созданных путем реорганизации, упало на 32,1% (925 → 628).
Федеральный инвестиционный налоговый вычет. Вычет по ст. 286.2 НК — 3% стоимости ОС и НМА. Постановление от 02.03.2026 № 210 разрешило передавать право любому участнику группы. За три квартала 2025 года бизнес заявил к возврату около 9 млрд руб. при выделенном лимите 150 млрд руб. (презентация руководителя ФНС Даниила Егорова на Всероссийском налоговом форуме ТПП, октябрь 2025 года); по итогам 2025 года, по оценке главы РСПП, выбрано порядка 20 млрд руб. Данных за 2026 год в официальных источниках нет.
Цифровой контроль. ФНС декларирует риск-ориентированный подход: «АСК НДС», онлайн-кассы, маркировка, анализ банковских операций. В фокусе — дробление, сомнительные контрагенты, замена трудовых договоров ГПХ. С 2026 года в выездную проверку можно включать завершенные периоды текущего года.
Состояние предприятий. По опросу ЦБ (12 293 предприятия): 44% ждут снижения прибыли по итогам 2026 года, 30% — что она не изменится, около 26% — роста. На конец I полугодия более половины предприятий планы по чистой прибыли не пересматривали, а треть пересмотрела их в сторону снижения. Сдерживающие факторы — удорожание сырья, логистика и снижение спроса. По Росстату, финансовый результат крупных и средних организаций за 2025 год снизился с рекордных уровней 2023–2024 годов.
Контроль стал точечным — значит, ошибки видны сразу.
ФНС анализирует данные из множества источников, и расхождения в отчетности могут стать поводом для проверки. «Астрал Отчет 5.0» проверяет отчетность на полноту и корректность, а также позволяет получать сверки с бюджетом в режиме реального времени. Будьте готовы к вопросам — или предотвратите их.
Чего в официальной статистике не видно
Границы данных важно понимать до того, как принимать решения.
Формы ФНС не дают отраслевого разреза. 1-ЮР, 1-ИП и 2-НК публикуются по регионам, но не по ОКВЭД, поэтому утверждения о том, что сильнее всего пострадали торговля, общепит или индустрия красоты, официальными данными не подтверждаются.
Форма 1-ЮР фиксирует факт прекращения деятельности, но не показывает, была ли компания работающей или «спящей» оболочкой. Рост упрощенных исключений МСП косвенно указывает на первое — процедура по ст. 21.3 закона № 129-ФЗ доступна только компаниям без долгов и имущества, — но прямо этого не доказывает.
Официальной статистики по числу плательщиков АУСН нет. Итоговых данных об амнистии за дробление за 2026 год и о выборке ФИНВ за 2026 год в открытых источниках также нет.
Реестр МСП обновляется по данным предыдущего года, поэтому в течение года отражает ситуацию с лагом; помесячные колебания связаны с процедурой включения и исключения, а не с реальной динамикой сектора.
Опрос Банка России — это ожидания предприятий, а не факт. Фактические финансовые результаты Росстат публикует с лагом, и по итогам года картина может отличаться.
Что обсуждают в профессиональных сообществах
Дробление бизнеса и амнистия
ФНС рассылает уведомления с требованием пояснений и уточненных деклараций. В сообществах это воспринимается как «пресейл» выездной проверки.
Что обсуждают в контексте признаков дробления:
общие IP-адреса и MAC-адреса при сдаче отчетности и работе с банк-клиентом;
совпадение юридических и фактических адресов, телефонов, сайтов, доменов;
родственные связи участников и руководителей;
единый персонал, общие склады, оборудование, вывески, бренд;
перераспределение выручки между участниками группы в конце квартала / года;
взаимозависимость + отсутствие деловой цели разделения.
Спорный момент амнистии. Средний размер «распавшейся» группы — 2,4 участника — практики считают не репрезентативным. Реальные схемы, доходящие до проверок, обычно крупнее.
НДС по длящимся договорам
До вступления в силу закона 293-ФЗ стороны массово спорили о том, кто несет бремя повышения. Продавец ссылался на ст. 168 НК (НДС предъявляется сверх цены), покупатель — на постановление КС № 41-П (односторонне повышать согласованную цену нельзя). Единого механизма разрешения этого вопроса не было: КС констатировал пробел в регулировании и ввел временный порядок (не более половины суммы НДС через суд), а законодатель устранил пробел законом № 293-ФЗ..
Практические советы, которые обсуждали в сообществах:
Провести инвентаризацию договоров до 1 октября 2026 года. Выделить все длящиеся контракты, заключенные до возникновения обязанности по НДС, с твердой ценой и без «налоговой» оговорки.
Посчитать эффект по каждому. Если покупатель — плательщик НДС с правом на вычет, расчетный метод не применяется: там можно и нужно подписывать допсоглашение о цене.
Решить, что выгоднее. Допсоглашение = перенос налога на покупателя, но риск потерять клиента. Расчетный метод = сохранение отношений, но налог из собственной маржи.
Прописать условие в новых договорах. Формулировка про обязательное подписание допсоглашения об увеличении цены на сумму НДС в течение 10 рабочих дней — стандарт 2026 года.
Не путать ситуации. Повышение ставки 20% → 22% под расчетный метод не подпадает; переход со ставки 5% на 7% — тоже.
Переквалификация ГПХ с самозанятыми в трудовые отношения
Когда юрлицо закрывается, а его сотрудники продолжают работать на том же месте как самозанятые, риск переквалификации близок к максимальному. Александр Шохин описал эту схему на примере салонов красоты: «Парикмахер, который работал в салоне как мастер, уходит, арендует собственное кресло и трудится как самозанятый на своем же рабочем месте. Конечно, рано или поздно, если он проработает там достаточно долго, налоговая может его выявить. Но таких случаев уже немало».
Финансовый риск при переквалификации — доначисление НДФЛ и страховых взносов, пени, штраф 20% (40% при умысле). В отраслевых обзорах встречаются оценки, что переквалификация происходит в значительной доле проверок, затрагивающих работу с самозанятыми.
Контроль за «семейным бизнесом» и взаимозависимыми группами
Планируют ввести специальную отметку для групп взаимозависимых компаний, где хотя бы одна пользовалась льготами МСП. Для практиков это означает переход контроля «дробления» из режима выездных проверок в режим реестрового мониторинга: группа видна системе заранее, а не выявляется по итогам ВНП.
В сообществах разбирают источники, по которым ФНС устанавливает взаимозависимость: ЕГРЮЛ и ЕГРИП (участие, руководство), данные ЗАГС и миграционного учета, банковские сведения о выгодоприобретателях, общие IP и устройства, адресные массивы, данные ККТ и ОФД, пересечения по персоналу и расчетным счетам, сведения из «Прозрачного бизнеса».
Неплатежи и кадровый парадокс
Неплатежи. Масштаб проблемы признали на федеральном уровне: при Минэкономразвития России создан штаб по рассмотрению вопросов неплатежей отдельных юридических лиц субъектам МСП; его первое заседание в феврале 2026 года провел председатель штаба — министр экономического развития Максим Решетников По данным Корпорации МСП, в первые пять месяцев 2026 года на специальный сервис Цифровой платформы МСП.РФ поступило свыше 800 обращений — на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 50% обращений связаны с неплатежами госзаказчиков. Предпринимателям удалось вернутьболее 1 млрд руб. задолженности от госкомпаний по договорам в рамках 223-ФЗ.
Отдельная ветка обсуждений: рост зарплатных требований при падающей выручке и требование по общепиту дотянуть среднюю зарплату до среднеотраслевого уровня ради льготы по НДС — для региональных заведений это иногда невыполнимо.
Чиновники vs бизнес
Государство:
Кто
Тезис
Антон Силуанов, министр финансов (на ПМЭФ)
«Были риски того, что мы можем где-то перегнуть палку, нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за пять месяцев об этом красноречиво свидетельствуют». Рост поступлений по НДС и налогу на прибыль позволяет рассчитывать на более высокие темпы роста, чем предполагалось после корректировки прогнозов. Новых масштабных изменений не требуется
Даниил Егоров, глава ФНС (доклад Мишустину)
Поступления 31 трлн руб., +8%; повышение ставки НДС дало 426 млрд руб.; плательщики УСН с доходом 20–60 млн руб. уплатили 108 млрд руб., с доходом 60–450 млн руб. — 415 млрд руб.
Бизнес:
Кто
Тезис
РСПП, ТПП, «Опора России» (совместное письмо премьер-министру Михаилу Мишустину)
Против снижения порога НДС для УСН; бизнесу нужен более плавный переход к новым условиям
Александр Шохин, глава РСПП (ПМЭФ)
«В начале 2026 года мы видели, что налоговые поступления от малого и среднего бизнеса снижаются, ряд компаний закрывается, а многие предприниматели переходят в статус самозанятых. После того как ситуация стала понемногу выправляться, в Минфине успокоились. Там решили, что палку не перегнули и опасения бизнеса не подтвердились. Однако такой вывод может означать, что сейчас будут продолжать придерживаться прежнего подхода и сохранят действующие ставки в 15% и 10%. На мой взгляд, это будет большой ошибкой. Мы считаем, что бороться с дроблением бизнеса необходимо, но делать это можно и другими способами, не создавая дополнительного давления на добросовестных предпринимателей». Итог по его оценке: фискальное давление избыточно, охлаждение экономики может перерасти в ее фактическую заморозку
Елена Дыбова, вице-президент ТПП РФ
Риски возврата к «серым» схемам и падения деловой активности; рост неналоговых платежей; «есть рубежи, после которых заниматься предпринимательской деятельностью становится бессмысленно»; без перенастройки сектор откатится на 10–15 лет назад
Промежуточный итог противостояния. Президентское поручение от 5 июня и последующий закон 228-ФЗ — прямое следствие позиции бизнес-объединений. При этом порог снижен не был, а лишь заморожен на три года, и патента заморозка не коснулась.
Региональная специфика
География. По итогам 2025 года лишь в 17 регионах открытий было больше, чем закрытий (в их числе Дагестан и Краснодарский край), в 60 субъектах бизнес пошел на убыль, включая Москву. По федеральным округам ПФО дал вдвое больше закрытий, чем открытий, на Юге закрылось 7,2 тыс. компаний (+21% к 2025 году), в СКФО — почти 4,4 тыс. Отраслевого разреза формы ФНС не дают, поэтому оценки СМИ (торговля, строительство, бьюти-индустрия — рост ликвидаций на 52,5% за январь—июль) остаются приблизительными.
Логика выбора ставки НДС. 5% выгодна там, где входного НДС мало (услуги, работа с упрощенцами), и проигрывает 22% с вычетами там, где почти вся закупка идет с вычитаемым НДС (оптовая торговля у плательщиков ОСНО).
Борьба с «налоговой миграцией» фермеров. Летом 2026 года появились первые сообщения о доначислении ЕСХН по полной ставке сельхозпроизводителям, которые зарегистрированы в регионе с пониженной ставкой, а фактически ведут деятельность в другом субъекте. Первый известный случай зафиксирован в июне: ИП зарегистрирован в Московской области, где действует льгота, а деятельность вел в Курской области, — доначислено 2,6 млн руб. недоимки и штрафа за 2025 год. По оценке юристов, тренд пока не носит массового характера. Базовая ставка — 6%, регионы вправе снижать ее вплоть до нуля; пониженные ставки действуют в 17 регионах. Принцип тот же, что и по УСН: льгота привязана к месту фактического ведения деятельности, а не к адресу регистрации.
Ограничение региональной гибкости. До 2026 года регионы сами определяли, кому снижать ставки УСН; теперь — только по видам деятельности из перечня Правительства (распоряжение от 30.12.2025 № 4176-р). Формально перечень почти всеобъемлющий (исключение — в частности, ломбарды), но принцип изменился: регион больше не может проводить собственную экономическую политику через УСН вне федеральной рамки.
Перспективы и нерешенные вопросы
Что точно произойдет
Событие
Дата
Последствие
Расчетный метод НДС по длящимся договорам (закон 293-ФЗ)
01.10.2026
Расчетный метод применяется только при одновременном соблюдении четырех условий п. 3.2 ст. 166 НК: обязанность платить НДС возникла из-за изменения законодательства после заключения договора; покупатель не имеет права на вычет; стороны не изменили цену и не расторгли договор; в договоре нет условия о порядке урегулирования
Технологический сбор на электронику
01.12.2026 (перенесен с 01.09 законом № 195-ФЗ)
До 5 000 руб. за единицу; ставки и перечни устанавливает Правительство
Снижение лимита ПСН
2027 год
15 млн руб. Заморозка по закону 228-ФЗ патента не коснулась
Завершение эксперимента по АУСН
31.12.2027
До этой даты параметры гарантированно не меняются
Снижение лимита ПСН до 10 млн
2028 год
Патент перестает быть режимом для растущего микробизнеса
Снижение порога НДС для УСН до 15 млн
2030 год (по доходам за 2029)
Первый шаг разморозки
Снижение порога НДС для УСН до 10 млн
2031 год (по доходам за 2030)
Полное сближение УСН с ОСНО по охвату НДС
Законопроекты на рассмотрении
Номер
Суть
Статус и оценка
Полная отмена предельной величины базы по страховым взносам и пониженного тарифа 15,1% сверх нее. Единый тариф 30% со всех выплат независимо от суммы
В отраслевых обзорах обсуждается вступление с 2027 года. Главный удар — по ИТ, консалтингу, финансовому сектору и любым компаниям с высокими зарплатами: для сотрудника с годовым доходом 5 млн руб. рост взносов составит сотни тысяч рублей
Повышение годового лимита дохода для самозанятых с 2,4 до 3,4 млн руб.
Лимит НПД не менялся с 2019 года. Параллельно внесен проект № 1324485-8 о повышении до 4,3 млн руб. с 01.01.2027. Инициативы конкурируют
Пониженный тариф страховых взносов 15% для работодателей, принимающих впервые трудоустраивающихся выпускников колледжей и техникумов по полученной специальности
Социально мотивированная льгота в противовес общей отмене льгот для МСП
Что будет обсуждаться в 2027 году
Индексация пороговых значений. 20 млн руб. порога НДС зафиксированы номинально до 2029 года. При инфляции это означает реальное снижение порога — бизнес-объединения готовят аналитику о необходимости индексировать значение.
Судьба АУСН после 2027 года. Режим доказал востребованность. Ключевой вопрос — станет ли он постоянным, сохранит ли лимит 60 млн и ставку 8% / 20%.
Параметры НПД. Самозанятость стала главным каналом миграции из юрлиц. Одновременно идут два встречных процесса: повышение лимитов (проекты № 1244122-8 и № 1324485-8) и ужесточение контроля за подменой трудовых отношений.
Доработка реформы по итогам года. ТПП РФ и «Опора России» направили пул предложений в федеральные органы исполнительной власти. Речь о переходных периодах, дифференцированном подходе к отраслям и регионам и об изменении самого законодательного процесса, чтобы у предпринимателей было время на адаптацию.
Отмена предельной базы по взносам. Если проект № 1286413-8 пройдет, это станет третьим этапом реформы — и по влиянию на ИТ и высокооплачиваемые сектора сопоставимым с первым.
ФИНВ. По итогам 2025 года инструмент оказался практически невостребованным: около 9 млрд руб. заявленной выборки из 150 млрд лимита за девять месяцев (оценка главы ФНС). Предложение Минэкономразвития повысить вычет с 3% до 12% от инвестиций — оно обсуждалось в феврале 2026 года и было поддержано бизнесом при сдержанной позиции Минфина — в 2027 году может вернуться в повестку как способ поддержать инвестиционную активность, упавшую из-за неопределенности .
Порог для ПСН. Минфин в июне 2026 году сообщал, что проработает вопрос о сохранении порога выручки и для патента. На сентябрь решения нет, но давление со стороны ТПП (многократный рост стоимости патентов) сохраняется.
Что делать бухгалтеру и собственнику
Практический чек-лист на октябрь—декабрь 2026 года.
1. Аудит договорной базы под ФЗ-293.
выгрузить все длящиеся договоры, заключенные до возникновения обязанности по НДС;
по каждому определить: есть ли «налоговая» оговорка, менялась ли цена, есть ли у покупателя право на вычет;
посчитать эффект расчетного метода (5/105, 7/107, 22/122) и заложить его в бюджет IV квартала;
там, где покупатель — плательщик НДС, инициировать допсоглашение о цене;
в новые договоры в обязательном порядке включать условие о пересмотре цены при изменении налогового законодательства.
2. Проверить признаки дробления (до того, как придет запрос от ФНС):
общие адреса, IP-адреса, телефоны, сайты, домены;
родственные связи участников и руководителей;
общий персонал, склады, оборудование, бренд;
пересечения по расчетным счетам и ККТ;
проверить себя в «Прозрачном бизнесе» и в новом сервисе оценки благонадежности;
учесть, что по проекту приказа ФНС (подготовлен 07.08.2026, ориентир — октябрь 2026 года) группы взаимозависимых компаний, где хотя бы один участник пользовался льготами МСП, могут получить специальную отметку в реестре.
3. Проверить применимость льгот по взносам.
попадает ли ваш основной вид деятельности в перечень из распоряжения Правительства от 27.12.2025 № 4125-р (54 вида деятельности по ОКВЭД);
подтверждена ли доля профильного дохода ≥ 70% — с учетом права суммировать выручку по всем льготным видам;
для обрабатывающих производств — использовано ли право подтверждать долю в текущем периоде (и сделан ли перерасчет за I квартал);
начисляются ли взносы на руководителя исходя из МРОТ (минимум 8 127,90 руб. / мес.) — в том числе по «спящим» компаниям.
4. Расчет налоговой нагрузки на конкретных цифрах. Сравнить минимум четыре сценария:
УСН + НДС 5% / 7% (без вычетов);
УСН + НДС 22% (с вычетами) — посчитать долю расходов с «входящим» НДС;
АУСН 8% или 20% (если оборот до 60 млн и штат до 5 человек);
ОСНО.
5. Пересмотреть штатное расписание и ФОТ. Отмена льготы МСП дала +5 904 руб./мес. на каждого сотрудника с зарплатой 80 тыс. руб. Если льгота по приоритетной отрасли не положена, это прямое увеличение себестоимости на 7,4% от ФОТ сверх прежнего уровня — его нужно либо заложить в цены, либо компенсировать изменением структуры занятости.
6. Отслеживать новые законы. С 1 сентября 2026 года уже действуют:
новые правила снижения штрафов (минимум ×2, максимум ×10);
подача возражений на акты проверок через личный кабинет ФНС и «Госуслуги», участие в рассмотрении по ВКС, экстерриториальный принцип рассмотрения жалоб;
изменения в порядке распоряжения положительным сальдо ЕНС, включая автоматический зачет в счет будущих обязательств налогового агента по НДФЛ и взносам;
запрет зачета и возврата средств, учтенных в счет возмещения ущерба по ст. 198–199.2 УК;
новые основания для отказа в отсрочке/рассрочке и увеличение срока инвестиционного налогового кредита до 10 лет;
новые основания прекращения налогового мониторинга (в том числе два и более нарушения порядка предоставления ФНС доступа к информационным системам).
7. Подготовиться к 2027 году.
ИП на ПСН: лимит снижается до 15 млн руб. — превышение в 2026 году означает утрату патента в 2027-м;
проверить, не подпадает ли компания под проект об отмене предельной базы по взносам;
заложить в бюджет технологический сбор (с 1 декабря 2026), если работаете с электронной компонентной базой или импортной электроникой.
Чек-лист на октябрь—декабрь: аудит договоров, проверка льгот, расчет нагрузки. Времени мало, а задач много. «1С-Отчетность» и «Астрал Отчет 5.0» берут на себя рутину: автоматическое обновление форм, проверку перед отправкой, напоминания о сроках. Сосредоточьтесь на стратегии, а не на технических деталях.
Итог девяти месяцев
Реформа дала бюджету то, что от нее ждали — сотни миллиардов налоговых поступлений от бывших «неплательщиков» за полугодие и от повышения ставки. Но цена оказалась выше расчетной — рост «экономических» закрытий, рост применения АУСН как способа ухода от НДС и падение инвестиционной активности, где главной причиной стала не ставка кредита, а неопределенность.
Государство смягчило переход на новые правила — заморозило порог для УСН до 2029 года, освободило общепит, простило штрафы за несдачу первой декларации по НДС на УСН новичкам, переписало правила для длящихся договоров после решения КС. Но патент, взносы и общий вектор сближения спецрежимов с ОСНО остались нетронутыми. Для бухгалтера это означает, что правила 2026 года — не финальные, но и пересмотра в ближайший год ждать не стоит.
Реформа не закончилась. Готовьтесь к 2027 году уже сейчас. Снижение лимита ПСН, возможная отмена предельной базы по взносам, новый технологический сбор — изменения продолжаются. «Астрал Отчет 5.0» и «1С-Отчетность» всегда работают на актуальных формах и следят за сроками. Подключитесь сегодня, чтобы завтра не пришлось срочно перестраивать процессы. Подключить сервисы Астрал
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