Налоговая реформа-2026: итоги девяти месяцев

Что принято: разбор по режимам и налогам

НДС: ставка, пороги, ставки на УСН

Базовая ставка — 22% (п. 3 ст. 164 НК). Расчетная ставка — 18,03% вместо 16,67%. Ставка 10% сохранена для социально значимых товаров, но список пересмотрен.

Ключевой критерий применения — дата отгрузки, а не дата оплаты или заключения договора. Отгрузки с 1 января 2026 года облагаются по ставке 22%, даже если договор подписан в 2024-м и аванс получен в 2025-м.

Порог освобождения от НДС на УСН (п. 1 ст. 145 НК) снижен с 60 до 20 млн руб. — и это самое болезненное изменение года. Изначальная траектория была трехступенчатой, но летом ее пересмотрели:

Период Порог по 425-ФЗ (первоначально) Порог после закона 228-ФЗ от 04.07.2026 Доход за 2025 год (действует в 2026) 20 млн руб. 20 млн руб. Доход за 2026 год (действует в 2027) 15 млн руб. 20 млн руб. Доход за 2027 год (действует в 2028) 10 млн руб. 20 млн руб. Доход за 2028 год (действует в 2029) 10 млн руб. 20 млн руб. Доход за 2029 год (действует в 2030) — 15 млн руб. Доход за 2030 год (действует с 2031) — 10 млн руб.

Пониженные ставки для УСН (п. 8 и 9 ст. 164 НК), лимиты проиндексированы коэффициентом 1,090:

Ставка Диапазон дохода в 2026 году Право на вычет входящего НДС освобождение до 20 млн руб. — 5% от 20 до 272,5 млн руб. нет 7% от 272,5 до 490,5 млн руб. нет 22% общий режим или добровольный выбор да

Правило смены ставки — с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения. При превышении дохода 490,5 млн руб. право на УСН утрачивается — после чего налогоплательщик переходит на общий режим со ставкой 22%.

Отдельно закреплен переходный период для «новичков». Впервые ставший плательщиком НДС может в течение первых четырех кварталов однократно отказаться от ставки 5% или 7% и перейти на 22% с вычетами, не дожидаясь трех лет.

ПСН. Лимит доходов для патента снижен с 60 до 20 млн руб. в 2026 году, далее — 15 млн в 2027-м и 10 млн с 2028 года. Заморозка по закону 228-ФЗ патента не коснулась.

С 1 января 2026 года из перечня видов деятельности для ПСН исключены услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров. Это изменение внесено не 425-ФЗ, а законом 359-ФЗ, но вступает в силу в ту же дату и в рамках того же «пакета». В федеральном перечне осталось 79 видов деятельности.

НДС на эквайринг и операции с картами. С 1 января 2026 года отменили освобождение по пп. 3 и 3.1 п. 3 ст. 149 НК: под налогообложение попали выпуск и обслуживание карт, эквайринг, процессинг и часть платежных сервисов. Банк России возражал против этой нормы еще на стадии законопроекта (позиция ЦБ была публично озвучена в ноябре 2025-го), но она прошла. Практический эффект — комиссия за эквайринг подорожала на сумму НДС; для торгового предприятия при комиссии 2% это +0,44 п.п. к стоимости каждой эквайринговой операции.

Освобождение сохранилось для операций по переводу денежных средств по банковским счетам, служащим для расчетов по картам, — эту границу Минфин разъяснил в письме от 24.12.2025 № 03-07-05/126006.

Ставка 10% сужена. Из льготного перечня исключили молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, спреды и сливочно-растительные топленые смеси — по п. 2 ст. 164 НК изменение действует с 1 января 2026 года, а обновленные перечни кодов ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС, утвержденные постановлением Правительства от 10.03.2026 № 252, — с 1 июля 2026 года. Теперь такие товары облагаются по ставке 22% .