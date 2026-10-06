Дробление бизнеса в 2026: последний год амнистии и новая налоговая математика

Что считается дроблением бизнеса

Определение есть в законе. Дробление бизнеса — это разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными компаниями или ИП, которых контролируют одни и те же лица. Цель — исключительно или преимущественно занижение налогов за счет применения специальных режимов с превышением пределов, установленных статьей 54.1 НК (п. 1 ч. 1 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Значение имеют все элементы сразу — единая деятельность, общий контроль и цель получить налоговую экономию через спецрежим.

Разделение бизнеса по продуктовым линиям, регионам или каналам продаж дроблением не считается, если каждая часть самостоятельна — у нее свой штат, свои ресурсы, своя клиентская база и своя экономика.