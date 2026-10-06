Дробление бизнеса в 2026: последний год амнистии и новая налоговая математика

Самое главное:
Амнистия действует до 31.12.2026. Она прекращает обязанность по налогам, пеням и штрафам за 2022–2024 годы, но только в части, связанной с дроблением.
Порядок беззаявительный. Уведомления и заявления не нужны, но право на амнистию зависит от фактического отказа и результатов проверки за 2025–2026 годы.
Если проверка выявит дробление, амнистия не сработает.
Частичный отказ считается в долях. Обязанность прекращается пропорционально снижению доли доходов от деятельности с дроблением; если доля не снизилась или выросла, амнистии нет.
Что считается дроблением бизнеса
Определение есть в законе. Дробление бизнеса — это разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными компаниями или ИП, которых контролируют одни и те же лица. Цель — исключительно или преимущественно занижение налогов за счет применения специальных режимов с превышением пределов, установленных статьей 54.1 НК (п. 1 ч. 1 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Значение имеют все элементы сразу — единая деятельность, общий контроль и цель получить налоговую экономию через спецрежим.
Разделение бизнеса по продуктовым линиям, регионам или каналам продаж дроблением не считается, если каждая часть самостоятельна — у нее свой штат, свои ресурсы, своя клиентская база и своя экономика.
Амнистия бизнеса: что она дает и чего не дает
Механизм описан в статье 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Прекращается обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов за налоговые периоды 2022–2024 годов — в той части, которая связана с дроблением.
Основное условие — до конца 2026 года бизнес добровольно отказался от дробления. Отказ означает не формальную перестройку, а консолидированное исчисление и уплату налогов — так, как если бы группа была одним налогоплательщиком. За два текущих года придется доплатить.
Порядок беззаявительный. Никаких уведомлений и заявлений подавать не нужно (рекомендации ФНС, доведенные письмом от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).
Как работает амнистия на дробление бизнеса
Если решение по проверке за 2022–2024 годы не вступило в силу на 12 июля 2024 года, его вступление в силу приостанавливается автоматически. Суммы не попадают на единый налоговый счет (ЕНС).
Обязанность прекращается после вступления в силу решения по выездной проверке за 2025–2026 годы, если по ее результатам дробление не выявлено (ч. 5 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Если такую проверку не назначили, приостановленное решение вступает в силу 1 января 2030 года и одновременно прекращается амнистируемая обязанность (ч. 6 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Если же проверка за 2025–2026 годы выявит дробление, приостановленное решение вступит в силу вместе с решением по этой проверке и амнистия не сработает (ч. 7 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Два сценария
Сценарий
Какие периоды закрывает
Условия
Отказ от дробления до назначения выездной проверки за 2025–2026 годы
2022, 2023, 2024
Консолидированный расчет и уплата налогов за 2025–2026 годы
Отказ после назначения выездной проверки
2022, 2023
Дополнительно — уточнение обязательств и уплата налогов за 2024, 2025 и 2026 годы до вступления решения по этой проверке в силу (при нескольких проверках — до наиболее ранней даты вступления решений в силу, ч. 9 ст. 6)
Во втором сценарии за 2022–2023 годы налоги, пени и штрафы прекращаются (ч. 9 ст. 6 НК), по уточненным обязательствам за 2024–2026 годы пени и штраф придется заплатить (ст. 122 НК).
Последний день добровольного отказа с полным охватом — 31 декабря 2026 года.
Что не попадает под амнистию на дробление бизнеса
отказ от дробления в 2025–2026 годах не состоялся;
дробление выявлено за периоды 2021 года и ранее;
решение по проверке за 2022–2024 годы вступило в силу до 12 июля 2024 года;
налог на прибыль, доначисленный организациям — участникам схемы на ОСНО, НДФЛ, доначисленный ИП, и налоги по спецрежимам при занижении или сокрытии выручки;
НДФЛ и страховые взносы, доначисленные из-за занижения зарплаты;
страховые взносы при дроблении ради статуса МСП;
НДС при неправомерном применении льготы для общественного питания;
НДПИ;
штрафы по другим составам, не по статьям 119, 120 и 122 НК — прекращается обязанность только по этим трем статьям (ч. 2 ст. 6 закона № 176-ФЗ).
Если в одном решении несколько эпизодов, амнистия касается только части, связанной с дроблением. Инспекция обязана описывать и считать такие суммы раздельно (ч. 10 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
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Как работает частичный отказ от дробления бизнеса
Отказаться можно не от всей структуры, а от части участников. Тогда обязанность прекращается в соответствующей части (ч. 8 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
ФНС в своих рекомендациях приводит пример такой ситуации и просчитывает ее.
Если доля не изменилась или выросла, обязанность не прекращается вовсе. Это прямой ответ на попытку переписать часть компаний на других лиц, сохранив фактический контроль.
Четыре ловушки при амнистии на дробление бизнеса
Приостановление решения не продлевает срок на обжалование. Спорить с доначислениями нужно в обычные сроки, параллельно с ожиданием амнистии (ч. 4 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Добровольно уплаченное автоматически не возвращается. Если компания сама подала уточненные декларации и заплатила налог, эти суммы не восстанавливаются на ЕНС только на том основании, что в будущем может возникнуть право на амнистию. Судебная практика 2026 года это подтверждает.
Продолжение схемы через новую группу лиц. Если после прекращения обязанности проверка установит, что дробление в 2025–2026 годах продолжалось иной группой лиц под контролем тех же людей, обязанность по уплате возлагается на лиц новой группы (ч. 13 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Субсидиарный порядок по вопросу 21 Рекомендаций касается ИП, который создал новую группу под своим контролем.
Ликвидация и банкротство. Обязанность прекращается со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о нахождении в процессе ликвидации или о банкротстве (ч. 12 ст. 6 НК, Рекомендации ФНС, вопрос 20).
Амнистию на дробление бизнеса дают не всем, кто выглядит схемой
Суды применяют закон буквально. Амнистия работает только там, где нарушение квалифицировано именно как дробление в смысле статьи 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ.
Показательны два дела 2026 года:
В первом инспекция установила, что компания использовала взаимозависимого ИП, чтобы завысить расходы по налогу на прибыль. Суд указал — занижения налогов за счет применения группой специальных режимов не установлено, значит, обязательный элемент дробления отсутствует. В амнистии отказали (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 17.06.2026 № Ф10-774/26 по делу № А48-11490/2024). Суд отдельно отметил, что компания не подтвердила добровольный отказ от дробления в 2025–2026 годах.
Во втором дробление было доказано, но доначисления относились к 2019–2021 годам. Суд согласился, что закон № 176-ФЗ к ним не применяется. Амнистия ограничена периодами 2022–2024 годов (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.08.2026 № Ф08-4164/2026 по делу № А53-24392/2024).
Как ФНС ищет налоговые схемы в 2026 году
Уведомления стали массовыми
Весной 2026 года уведомления о признаках правонарушений получили предприниматели в разных регионах. Письма приходили и недавно зарегистрированным ИП, которые еще не начали деятельность.
Основной поток связан с переходом с патента на УСН. По словам руководителя ФНС Даниила Егорова, только за декабрь 2025 года зарегистрировалось около 140 тысяч новых ИП, и примерно 20 тысяч из них служба относит к зоне риска. Также прозвучала оценка эффекта реформы — по итогам первого полугодия 2026 года глава ФНС оценил эффект повышения ставки НДС до 22% в 426 млрд рублей.
Уведомление в 2026 году чаще всего означает не начало проверки, а приглашение дать пояснения в порядке подпункта 4 пункта 1 статьи 31 НК. ФНС в своих рекомендациях прямо описывает такую практику. При выявлении рисков налогоплательщика приглашают до назначения выездной проверки.
Проверок меньше, суммы больше
Данные статистической отчетности ФНС по форме № 2-НК за первое полугодие 2026 года:
Показатель
Значение
Выездные проверки организаций по РФ
1 671, в 1,5 раза меньше, чем годом ранее
Результативность
98% (1 639 проверок с доначислениями)
Средний размер доначислений по РФ, без пеней и штрафов
196 млн руб., рост на 83% к первому полугодию 2025 года
Москва / Московская область
123 млн руб. (+56%) / 69 млн руб. (+50%)
По итогам 2025 года из 496 млрд рублей, поступивших в бюджет по результатам всей контрольно-аналитической работы, 63% дали добровольные доплаты после информационных писем и бесед в инспекции. На сами проверки пришлось 37%.
Отсюда смысл уведомлений. ФНС предлагает доплатить добровольно. Формальный ответ без документов переводит компанию в другую категорию — проверок с результативностью 98%.
Признаки: ФНС смотрит на совокупность
Признаки дробления описаны в письмах ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ и от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@, а также в разъяснениях о применении статьи 54.1 НК (письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@). Судебные подходы закреплены в Обзоре практики применения законодательства о налогах и сборах, утвержденном Президиумом ВС 13.12.2023.
Сгруппировали признаки в три блока.
Группа
Признаки
Централизация управления
Один директор или учредитель у нескольких лиц, общие ключи и токены банк-клиента, единый учетный центр, один фактический выгодоприобретатель
Операционная зависимость
Общий офис и склад, общие сотрудники и кадровая политика, перевод клиентов между юрлицами, единый сайт, бренд, телефоны и почта, общая ИТ-инфраструктура
Финансовая зависимость
Взаимозачеты, внутригрупповые займы и поручительства, перераспределение выручки, стекание прибыли на одно лицо, единый пул поставщиков и продублированные договоры
Один признак сам по себе ничего не доказывает — оценивается совокупность. Формальные действия не помогают — переименование договоров, смена номинального директора или юридического адреса не означают прекращения единой деятельности.
Цифровой контроль
Автоматизированные системы контроля НДС сопоставляют книги покупок и продаж контрагентов и находят разрывы без участия инспектора.
Оценка бизнеса ФНС. Действующая методика утверждена приказом ФНС от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@ и применяется с 1 января 2026 года. Оценка двухэтапная — автоматический индикативный балл и итоговая оценка, где анализируется в том числе реальная самостоятельность компаний. Всего 53 показателя для организаций и 29 для ИП: налоговая нагрузка и рентабельность, полнота и своевременность уплаты, достоверность отчетности, связи между налогоплательщиками, кадровая и финансовая устойчивость.
Отметка о родственных связях. Проект приказа ФНС (ID проекта 170077 на федеральном портале проектов нормативных актов) добавляет в методику показатель «наличие признаков включения лица в группу лиц для необоснованного использования налоговых льгот». Под него попадают группы, где руководители или собственники — супруги, родители и дети, братья и сестры, опекуны и подопечные, а также компании с общим директором или общим единственным собственником. Условие — сама компания или связанное с ней лицо в течение последних трех лет применяли пониженный тариф взносов для МСП.
Реестр подставных лиц. По поручению правительственной комиссии по профилактике правонарушений создается федеральный реестр подставных налогоплательщиков. До 1 февраля 2027 года ФНС должна рассмотреть вопрос о создании реестра, а до 1 марта 2027 года — разработать механизм аннулирования деклараций, поданных от имени подставных лиц, и единый подход к выявлению фальсификации счетов-фактур.
Цифровой рубль. С 1 июля 2027 года ФНС сможет получать по операциям с цифровым рублем не только сумму, время, назначение платежа, отправителя и получателя, но и IP- и MAC-адреса, номера телефонов, данные SIM-карт и другие идентификаторы устройства. Данные будут в выписках, которые ФНС запрашивает при проверках и взыскании.
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Как это выглядит на практике
Собственник группы из пяти компаний на упрощенке получил уведомление налоговой. В нем сообщается о выявленных признаках дробления. В связи с чем необходимо предоставить пояснения. Группа типична для своего времени — УСН, патент и самозанятые.
Первой реакцией были три идеи:
Добровольно заплатить за прошлые годы и закрыть вопрос. Так сделало одно общество — еще в ходе проверки подало уточненки и заплатило НДС за 2022 год — 7,85 млн рублей, а потом потребовало вернуть сумму на ЕНС, сославшись на амнистию. Суд отказал. Добровольная уплата — это исполнение обязанности, автоматического сторно закон № 176-ФЗ не предусматривает. Деньги могут стать переплатой, но только после того, как условия амнистии будут подтверждены (постановление Восемнадцатого ААС от 09.04.2026 № 18АП-2372/2026 по делу № А47-2538/2025).
Ничего не делать, амнистия спишет сама. Не спишет. ФНС может назначить проверку за 2025–2026 годы, и если дробление подтвердится, решение за 2022–2024 годы вступит в силу (ч. 7 ст. 6 НК).
Перестроить структуру на бумаге. Переименовать договоры, сменить директора, перерегистрировать ИП. В 2026 году инспекция квалифицирует это как продолжение дробления новой группой лиц, и обязанность по уплате перейдет на нее (ч. 13 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Либо переквалифицирует эпизод вовсе. Вместо дробления — сокрытие выручки или занижение зарплаты, а это уже за границами амнистии.
Остается вариант, который многим не нравится, но работает. Присоединить четыре компании к одной и заплатить налоги консолидированно — причем до того, как назначат выездную проверку. Только тогда амнистия закрывает 2022–2024 годы целиком.
Собственник подал документы на реорганизацию и поставил себе два правила. Не платить ничего «добровольно» авансом. И не откладывать возражения.
До консолидации к 31 декабря дойдут далеко не все. Но расчет простой: отказ стоит налогов за 2025–2026 годы, а отказ от отказа — за 2022–2026 годы с пенями и штрафами. Сама возможность отказаться закроется 31 декабря 2026 года.
Что можно сделать до конца года: четыре стратегии
Выбор определяют три показателя — консолидированная выручка группы, доля расходов в выручке, численность и фонд оплаты труда.
Стратегия
Кому подходит
Главное преимущество
Главный риск
Ключевой срок
Объединение в одно юрлицо
Консолидированная выручка до 490,5 млн руб., есть смысл остаться на УСН
Максимальный охват амнистии — 2022, 2023 и 2024 годы
Потеря УСН из-за выручки или остаточной стоимости основных средств свыше 218 млн руб.; правопреемство по обязательствам (ст. 50 НК); НДС 5% или 7% без вычетов
Регистрация изменений и консолидированный расчет за налоговые периоды 2025–2026 годов
Переход на ОСНО
Крупный бизнес с высокой долей вычетов НДС, работа с плательщиками НДС
Исчезает обязательный элемент дробления — экономия за счет спецрежима (риски по ст. 54.1 НК при единой деятельности нескольких лиц остаются); появляются вычеты; расходы учитываются по правилам главы 25 НК
Нагрузка: НДС 22% и налог на прибыль 25%. Нужна финансовая модель, а не решение «на всякий случай»
Консолидированный расчет и уплата налогов за 2025–2026 годы.
Уведомление по форме № 26.2-3 — не позднее 15 января 2027 года для перехода с 2027 года (п. 6 ст. 346.13 НК)
Реальное отчуждение долей
Есть настоящие совладельцы, готовые управлять бизнесом
Структура сохраняется, каждое лицо становится самостоятельным
ФНС проверяет реальность перехода контроля. Родственники и сотрудники — зона повышенного внимания, а по проекту приказа ФНС — еще и отдельная отметка
Решение и подтверждение самостоятельности — в течение 2026 года
Частичный отказ
Часть юрлиц действительно самостоятельна (свой склад, штат, клиенты, закупки)
Амнистия применяется в соответствующей части (ч. 8 ст. 6 закона № 176-ФЗ)
Доля выручки от деятельности с дроблением должна реально снизиться. Если она не изменилась или выросла, обязанность не прекращается
Расчет доли по методике ФНС — до 31.12.2026
Что не работает:
Переименование договоров и смена номинального директора. ФНС оценивает фактическое прекращение единой деятельности.
Перевод бизнеса на новую группу лиц под тем же контролем. Обязанность по уплате переходит на новую группу.
Закрыть ИП и зарегистрировать заново в пределах одного календарного года, чтобы обнулить лимит по НДС. ФНС и Минфин предупреждали — формально у вновь зарегистрированного лица обязанность по НДС не возникает, пока доход с даты регистрации не превысил 20 млн руб. (п. 1 ст. 145 НК), но если перерегистрация используется для обхода порога при продолжении той же деятельности, действия признают фиктивными и налог доначислят.
Формальный ответ на уведомление без документов.
Что делать, если пришло уведомление о дроблении
Зафиксировать дату и содержание уведомления, проверить, за какие периоды заявлены риски.
Собрать доказательства самостоятельности каждого юрлица: раздельные штатные расписания и кадровые документы, разные склады и договоры аренды, самостоятельные закупки, отдельные сайты и контакты, свои клиентские базы, разные бухгалтеры.
Проверить доступы к банк-клиенту. Ключи и токены должны быть у разных лиц, и это должно подтверждаться реальным управлением, а не только формальной раздачей доступа. Вход с одного устройства — самый простой для инспекции маркер централизации.
Посчитать консолидированные показатели группы за 2025–2026 годы и сравнить с тем, что фактически отражено в отчетности.
Сверить свою ситуацию с признаками из писем ФНС № СА-4-7/15895@, № БВ-4-7/8051@ и с Обзором практики Верховного Суда от 13.12.2023. Посчитать, сколько признаков совпадает.
Проверить, есть ли право на амнистию: периоды 2022–2024, решение не вступило в силу до 12.07.2024, нарушение квалифицировано именно как дробление, отказ состоялся до назначения выездной проверки.
Не пропустить сроки обжалования — приостановление решения их не продлевает.
Привлекать налогового юриста до назначения проверки, а не после.
Уголовные риски за дробление бизнеса
Норма
Крупный размер
Особо крупный размер
Ст. 198 УК (физлица и ИП)
свыше 2,7 млн руб.
свыше 13,5 млн руб.
Ст. 199 УК (организации)
свыше 18,75 млн руб.
свыше 56,25 млн руб.
Сумма считается за период в пределах трех финансовых лет подряд. Пени и штрафы в нее не входят — только недоимка по налогам и взносам. Если пороговая сумма набрана за один период, этого тоже достаточно. Складывать годы не требуется.
Важная деталь, о которой часто забывают. При наличии оснований для амнистии материалы по «дробленым» эпизодам в следственные органы не направляются. Пока решение приостановлено, нет и оснований для передачи материалов. Если обязанность прекращена, материалы не направляются вовсе (ч. 14, 15 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Гарантия распространяется только на нарушения, связанные с дроблением, и только на периоды 2022–2024 годов. Остальные эпизоды оцениваются отдельно.
Что будет дальше: прогноз на 2027–2030
Три тренда, которые определят 2027–2030 годы.
Контроль уходит на уровень данных и устройств. Автоматическое сопоставление отчетности, анализ банковских потоков, оценка бизнеса по 53 показателям, идентификаторы устройств в операциях с цифровым рублем. Структура, которая выглядит самостоятельной на бумаге, перестает быть самостоятельной в данных.
Родственные связи становятся отдельным критерием отбора. Пока это справочная отметка, но она уже влияет на отношение заказчиков и контрагентов. Семейная модель бизнеса сама по себе нарушением не является — при условии, что у компаний раздельные ресурсы и реальная самостоятельность.
Смысл дробления тает без всяких проверок. Открытый перечень расходов на УСН, ограничение региональных льгот, отмена универсальной льготы по взносам, ставка налога на прибыль 25% — спецрежимы сближаются с ОСНО. Экономия, ради которой строились группы из пяти-пятнадцати юрлиц, сокращается быстрее, чем растут расходы на их обслуживание.
Заморозка порога НДС до 2029 года — не отмена реформы, а отсрочка. У бизнеса есть три года, чтобы перестроить модель в спокойном режиме. В 2029 году снизится порог, а амнистия к этому времени уже не будет работать два года.
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Что сделать до конца года
Посчитать консолидированные показатели группы за 2025 и 2026 годы: выручку, расходы, численность, фонд оплаты труда.
Сравнить нагрузку на УСН и на ОСНО с учетом НДС 22% и налога на прибыль 25%.
Проверить, есть ли решения по проверкам за 2022–2024 годы, которые не вступили в силу до 12.07.2024, — от этого зависит право на амнистию.
Оценить, какие юрлица группы действительно самостоятельны, а какие существуют только на бумаге.
Выбрать стратегию и успеть оформить отказ от дробления до 31 декабря 2026 года.
Проверить, как группа выглядит со стороны: выписка из сервиса оценки бизнеса ФНС и данные о контрагентах показывают большую часть маркеров, которые видит инспекция.
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