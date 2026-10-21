Как поступить, когда контрагент задерживает или отказывается подписывать электронную транспортную накладную

Отсутствие подписи получателя груза означает, что перевозка не завершена с документальной точки зрения. Это создает серьезные налоговые риски: в ходе камеральной или выездной проверки ФНС вправе подвергнуть сомнению обоснованность расходов на перевозку при расчете налога на прибыль (в соответствии со ст. 252 НК ). Примечательно, что законодательство пока не предоставляет прямых рычагов воздействия на недобросовестного контрагента: специальные штрафы за несвоевременное подписание Титула 3 для грузополучателя на данный момент не установлены.

Нередко возникает следующая ситуация: груз уже доставлен, товар фактически принят, однако грузополучатель так и не оформил Титул 3. В результате ЭТрН зависает в статусе ожидания, а бухгалтерская служба теряет возможность корректно закрыть расходы на транспортировку. Подобная проблема хорошо знакома всем компаниям, привлекающим наемный транспорт.

До тех пор, пока представитель грузополучателя не завизировал Титул 3, перевозчик лишен возможности подписать Титул 4 и корректно завершить весь цикл документооборота. Эта логическая цепочка разрывается, и в государственной информационной системе ЭПД (ГИС ЭПД) статус перевозки так и остается на отметке «Приемка».

Перевозчик (на основании уведомления от ГО или ГП)

Структура электронной транспортной накладной включает в себя восемь титулов: из них четыре являются строго обязательными (Т1–Т4), а остальные четыре носят ситуативный, опциональный характер (Т5–Т8). Каждый из участников логистического процесса обязан заверить свою часть документа электронной подписью в четко определенной последовательности.

Важно знать. Конкретные временные лимиты для подписания титулов настоятельно рекомендуется детально прописывать в тексте договора. Поскольку закон не возлагает на грузополучателя прямой обязанности по срочному подписанию, единственным легитимным способом установить дедлайн и ответственность за его нарушение являются договорные условия.

Задержка даже на одни сутки и более формирует временной разрыв между реальным принятием груза и его документальным отражением. Это неизбежно порождает споры об обстоятельствах приемки: в какой именно момент товар был передан, в каком состоянии он находился и имелись ли расхождения по количеству или качеству.

Действующее федеральное законодательство не регламентирует точные временные рамки (в часах или календарных днях) для данного действия. Однако, опираясь на общие принципы оформления первичных учетных документов ( ст. 9 закона № 402-ФЗ ), документ должен быть составлен непосредственно в момент совершения факта хозяйственной жизни или сразу после его завершения. Следовательно, Титул 3 надлежит подписывать в момент фактического завершения приемки и разгрузки товара, либо незамедлительно после этого.

В 1С-ЭПД грузополучатель подписывает Титул 3 прямо в 1С и может указать замечания по грузу: при расхождениях акт формируется автоматически, а отправитель сразу получает уведомление. Также можно оформить частичную приемку и возврат груза.

Спор о моменте перехода права собственности при самовывозе. В данном контексте критически важно корректно определить роли участников: при самовывозе с привлечением наемного перевозчика, грузоотправителем и грузополучателем в ЭТрН выступает покупатель. Именно он обязан сформировать Титул 1.+

Приемка выявила расхождения: грузополучатель обнаружил недостачу или повреждения товара и намеренно не подписывает Титул 3, пока не будет урегулирован вопрос по количеству или качеству. Это ошибочная стратегия: документ следует подписать с обязательным указанием всех замечаний, а не оставлять его вовсе без визы.

Грузополучатель не является прямой стороной договора перевозки и не усматривает рисков для собственного учета: его первостепенная задача — получить товарную накладную, а не транспортную. Кроме того, влияют внутренние регламенты бухгалтерии: установка «обрабатываем входящие документы раз в неделю» означает, что Титул 3 будет завизирован в лучшем случае лишь через несколько дней.

У грузополучателя отсутствует уполномоченный подписант на рабочем месте. Эта ситуация типична для ночных поставок, выходных и праздничных дней, а также периодов массовых отпусков и больничных: значительная доля логистических операций приходится на нерабочее время.

Отдельная категория проблем: ЭТрН физически не дошла до этапа «Приемка». Кнопка «Подписать» остается неактивной в учетной системе получателя груза по той причине, что перевозчик еще не сформировал и не направил Титул 2 (сведения о приеме груза к перевозке). В буквальном смысле, грузополучателю просто нечего подписывать.

Грузополучатель не интегрирован с оператором ИС ЭПД или не настроен роуминг между разными операторами. У лица, уполномоченного на подписание, мог истечь срок действия квалифицированной электронной подписи (КЭП) или машиночитаемой доверенности (МЧД). На складе может отсутствовать стабильный доступ к сети Интернет, особенно если объект расположен в населенном пункте, включенном в специальный перечень Правительства РФ, где доступ к связи ограничен (согласно распоряжению Правительства от 10.07.2025 № 1855-р ).

Прежде чем переходить к выставлению официальных претензий, необходимо досконально разобраться в истинной причине задержки. Именно от этого будет зависеть дальнейший алгоритм ваших действий.

Причины, по которым контрагент не подписывает: технические, организационные и преднамеренные

Невозможность оперативно закрыть рейс и выставить заказчику корректный пакет закрывающих документов. Высокий риск простоя транспортного средства и начисления штрафов за простой согласно ст. 35 закона № 259-ФЗ . Эскалация конфликтов с контрагентами, вплоть до полного разрыва сложившихся хозяйственных связей.

Отдельного штрафа именно за отсутствие или неподписание ЭТрН на текущий момент не установлено — соответствующий состав правонарушения находится в стадии разработки. На дороге отсутствие у водителя перевозочных документов квалифицируется по ч. 2 ст. 12.3 КоАП (предупреждение или административный штраф 500 ₽). Именно эту дорожную санкцию и смягчает объявленный переходный период. Статья 11.14.3 КоАП относится к совершенно иным нарушениям — работе экспедитора или перевозчика вне реестра ГосЛог, а также к недостоверным сведениям о свойствах груза, но не к процедуре подписания Т3.

О нештрафуемом периоде на дороге до 1 марта 2027 года официально заявил Минтранс: в ходе проверок инспектор будет ограничиваться устным замечанием вместо наложения штрафа. Данная мера была озвучена 23 июня 2026 года и получила поддержку на высшем уровне.

Важно. Данные, аккумулируемые в ГИС ЭПД, предоставляют налоговой службе мощный инструмент для адресного контроля. Формально штраф для грузополучателя за неподписание Т3 отсутствует, но регулярно незакрытые накладные неизбежно привлекут повышенное внимание контролирующих органов к обеим сторонам сделки.

Позиция ФНС по состоянию на сентябрь 2026 года остается достаточно умеренной: сам факт использования бумажной ТН вместо электронной или наличие незакрытой ЭТрН не является автоматическим и безоговорочным основанием для доначислений, если реальность хозяйственной операции подтверждается совокупностью иных документов (договор, акты выполненных работ, платежные поручения). Тем не менее, систематическое игнорирование правил ЭПД становится ярким маркером для назначения адресных выездных проверок.

Обратите внимание: право на вычет НДС по услугам перевозки базируется на наличии счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД), либо на титулах Т5–Т6, а не на факте подписи грузополучателя в Т3. Следовательно, сам по себе неподписанный Т3 не лишает компанию права на вычет.

в случае доначисления налогов — начисление пеней и штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы (а при доказанности умышленного нарушения — 40%, согласно ст. 122 НК ).

возникновение сомнений у проверяющих органов в обоснованности расходов по налогу на прибыль (согласно ст. 252 НК );

Данный пакет документов не является полноценной заменой подписанной ЭТрН, однако он убедительно демонстрирует вашу добросовестность и реальность хозяйственной операции перед лицом проверяющих органов.

акт о техническом сбое или акт о простое транспортного средства;

путевой лист (если это применимо к вашей ситуации);

товарная накладная по форме ТОРГ-12 или УПД со статусом «1» (подтверждает фактическую передачу товара);

Если получить подписанный Титул 3 в разумные сроки не представляется возможным, соберите максимально полный пакет документов, подтверждающих реальность перевозки:

Грузополучателю подойдет Доки от Астрал: ЭТрН можно подписывать в веб-кабинете, и для получателей груза это бесплатно. В том же окне доступны УПД, счета-фактуры и акты, а с контрагентами других операторов документы передаются через роуминг.

Если грузополучатель категорически не подключен к системе ЭДО: Направьте ему подробную инструкцию по подключению. Процедура подключения бесплатна через любого аккредитованного оператора, для этого потребуется лишь сертификат КЭП (для физического лица-получателя допустимо использование усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) через приложение «Госключ»). При категорическом и непреклонном отказе рассмотрите вариант прекращения деловых отношений с данным контрагентом или переход на гибридный сценарий работы исключительно в пределах допустимых законодательством исключений.

При явном уклонении грузополучателя: Направьте официальное письменное уведомление с категорическим требованием подписать Титул 3 в строго оговоренный срок. Составьте акт о задержке (простое) транспортных средств, предоставленных под выгрузку (порядок оформления простоя регламентируется действующими Правилами перевозок грузов Минтранса). Инициируйте претензионную работу; при необходимости обращайтесь в арбитражный суд: подтвержденный факт фактически оказанной услуги обязывает контрагента к оплате, и суд вправе понудить его к подписанию документа.

В случае технического сбоя или отсутствия интернета: Зафиксируйте факт возникновения проблемы: сохраните сообщение об ошибке, сделайте детальный скриншот, незамедлительно уведомите перевозчика и оператора ЭДО. Составьте внутренний акт о техническом сбое с точным указанием даты и времени завершения выгрузки. Проверьте, подпадает ли ваш случай под исключения, перечисленные в приказе Минтранса № 262 от 01.06.2026 : технический сбой, официально зафиксированный ГосСОПКА, или отсутствие интернета в населенном пункте из утвержденного Правительством перечня ( распоряжение № 1855-р ). Если условие выполнено, допускается временное оформление бумажной ТН. Титул 3 в электронном виде необходимо будет подписать сразу после восстановления работоспособности системы.

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выясните, имеется ли стабильный доступ к интернету непосредственно в месте разгрузки;

убедитесь, что грузополучатель подключен к оператору ИС ЭПД и между вашими операторами корректно настроен роуминг;

Если этап «Приемка» уже доступен в системе, но Титул 3 все еще не подписан:

Откройте карточку ЭТрН в системе вашего оператора и внимательно изучите ленту этапов: Оформление → Погрузка → Приемка → Разгрузка. Если этап «Приемка» еще не активирован, корень проблемы находится на стороне перевозчика: он не отправил Титул 2. Грузополучатель физически не может подписать документ, который ему еще не поступил. Шаблон сообщения для перевозчика: «По электронной транспортной накладной № ___ у грузополучателя до сих пор не открылся этап «Приемка». Просим срочно проверить, сформирован, подписан и отправлен ли Титул 2 (информация перевозчика о приеме груза к перевозке)».

Действующий закон не предоставляет готовых и эффективных инструментов давления на недобросовестного грузополучателя. Поэтому ваша основная защита должна быть заложена в условиях договора.

«Стороны обязуются обеспечить постоянное наличие уполномоченного подписанта с действующей КЭП и МЧД на месте разгрузки в рабочее время, а также дежурного подписанта для обработки документов в ночное время».

«Перевозчик обязан сформировать и направить Титул 2 не позднее 30 минут с момента фактического приема груза к перевозке».

Детально пропишите обязанность контрагента быть подключенным к оператору ИС ЭПД уже на дату начала осуществления перевозок. Установите жесткую обязанность подписать Титул 3 в течение определенного времени после фактической приемки груза. Примеры эффективных формулировок:

При организации самовывоза с привлечением наемного перевозчика, грузоотправителем и грузополучателем в ЭТрН выступает покупатель — именно он формирует и подписывает Титул 1. Продавец как сторона в ЭТрН напрямую не участвует, но может быть указан в качестве лица, осуществившего погрузку (ЛОП). Ссылка на ст. 458 ГК описывает момент исполнения обязанности продавца передать товар, но не регламентирует, кто именно формирует Т1. Во избежание будущих споров, роли и обязанность оформить ЭТрН настоятельно рекомендуется закрепить в договоре поставки; альтернативным вариантом является заключение договора транспортной экспедиции, по которому исполнитель принимает груз во владение.

Четко пропишите алгоритм действий: порядок уведомления контрагента, процедура составления акта о техническом сбое, конкретные сроки повторной отправки документа после восстановления работоспособности системы. Предусмотрите безусловное право оформить бумажную ТН при наступлении случаев-исключений, оговоренных в приказе Минтранса № 262 .

Штраф за простой транспортного средства согласно Уставу автомобильного транспорта ( ст. 35 закона № 259-ФЗ ): 5% от провозной платы за каждый полный час простоя в городском и пригородном сообщении, или 1% от среднесуточной провозной платы в междугородном сообщении. Для специализированного транспорта эти ставки удваиваются. Договорная неустойка за неподписание Титула 3 в установленный срок: вы вправе установить фиксированную денежную сумму или процент от общей стоимости перевозки за каждый день просрочки. Привязка момента перехода права собственности к дате подписания Титула 3, а не к моменту фактической физической выдачи товара. Включение условия о прекращении бесплатного хранения с даты фактической приемки, если Титул 3 так и не был подписан. Подобные меры делают любое промедление финансово невыгодным для самого грузополучателя.

Важно. Расхождения по стоимости между данными в ЭТрН и закрывающими актами допустимы. Налоговый учет ведется на основании закрывающих документов; данные о стоимости в ЭТрН (при их наличии) просто сверяются с закрывающими документами.

Позиция ФНС на текущий момент: использование бумажной ТН вместо электронной или наличие незакрытой ЭТрН расценивается как нарушение установленного формата документооборота, но не служит прямым доказательством фиктивности операции. Если реальность сделки подтверждена совокупностью документов (договор, первичная документация, платежные поручения), вычеты и расходы не снимаются автоматически. Однако полагаться на эту позицию как на неизменную догму крайне рискованно: судебная и налоговая практика в этой сфере только формируется.

При привлечении стороннего перевозчика учесть транспортные расходы без наличия ЭТрН крайне проблематично: одного лишь акта и счета-фактуры может оказаться недостаточно, и ФНС вполне вправе запросить дополнительные доказательства реальности перевозки.

Чем подтвердить перевозку и расходы без подписанного Титула 3

Самовывоз наемным перевозчиком, когда грузоотправитель и грузополучатель — это одно и то же лицо: ЭТрН требуется (так как перевозчик наемный), но этот случай входит в перечень исключений, допускающих оформление документа на бумаге (согласно приказу Минтранса № 262 ).

Собирать исчерпывающий пакет документов на каждую перевозку: договор, ЭТрН или бумажную ТН, акт или УПД, платежные поручения.

При организации самовывоза закрепить в договоре роли и обязанность покупателя-грузоотправителя по оформлению Титула 1.

Разработать и внедрить внутренний регламент приемки и подписания Титула 3, обязательно включив в него процедуры для ночных и внеурочных поставок.

Проверить факт подключения ключевых контрагентов к операторам ИС ЭПД и корректность настройки роуминга между разными операторами.

Актуализировать договоры с перевозчиками, экспедиторами и покупателями: детально прописать обязанность работы с ЭТрН, жесткие сроки подписания титулов, штрафные санкции за неподписание и четкий порядок действий при технических сбоях.

Объявленный переходный период до 1 марта 2027 года (устные замечания вместо дорожных штрафов) предназначен для отладки внутренних бизнес-процессов, а не для тотального игнорирования законодательных требований. Оптимальная стратегия: начать с аудита текущих контрагентов, обновить шаблоны договоров, назначить ответственных подписантов и выстроить безупречный регламент работы с ЭТрН уже сегодня. Использование специализированных решений (например, 1С-ЭПД, оператора № 1 в реестре Минтранса) позволяет закрыть весь цикл задач — от подключения контрагентов и настройки роуминга до тотального контроля статусов подписания всех титулов.

Позиция ФНС по состоянию на сентябрь 2026 года остается умеренной: ведомство не снимает расходы автоматически при отсутствии подписанной ЭТрН, если реальность операции бесспорно подтверждена иными документами. Однако по мере накопления данных в ГИС ЭПД контроль неизбежно усилится, и компании с систематически незакрытыми накладными рискуют попасть в целевую выборку для выездных проверок.

Проблема неподписанного Титула 3 носит не столько технический, сколько договорной и организационный характер. Законодательство не предоставляет готовых и прямых инструментов давления на грузополучателя, поэтому ваша основная защита лежит исключительно в плоскости грамотных договорных условий: четкие сроки подписания, штрафные санкции за нарушение этих сроков, привязка момента перехода права собственности к дате визирования документа.

Часто задаваемые вопросы

Покупатель намеренно тянет с подписанием Титула 3. Можно ли его заставить?

Прямой законодательной нормы, обязывающей грузополучателя подписать Титул 3 в конкретный срок, на данный момент не существует. Штрафы для грузополучателя за подобную задержку также не предусмотрены. Единственный действенный инструмент воздействия — это грамотные договорные условия: привязка момента перехода права собственности или окончания срока бесплатного хранения к дате подписания Титула 3, а также введение договорной неустойки.

В системе 1С кнопка «Подписать» неактивна. Что делать?

В первую очередь проверьте текущий этап ЭТрН. Если этап «Приемка» еще не наступил, документ ожидает ввода сведений от перевозчика (Титул 2). Кнопка станет активной только после поступления этих данных. Обновите входящие документы, проверьте актуальный этап, свяжитесь с перевозчиком. Если же этап «Приемка» уже доступен, но функция подписи не работает, проверяйте валидность КЭП, наличие МЧД, права конкретного пользователя и работу криптопровайдера.

Можно ли подтвердить расходы только актом и счетом-фактурой без ЭТрН?

Счет-фактура предназначен исключительно для вычета НДС, а платежное поручение подтверждает лишь факт оплаты. Для целей налога на прибыль (ст. 252 НК) требуются первичные документы, бесспорно подтверждающие реальность перевозки. При этом ФНС признает: отсутствие электронной ЭТрН при наличии бумажной ТН или иной совокупности документов расценивается как нарушение порядка документооборота, но не является автоматическим доказательством фиктивности хозяйственной операции.

Приемка выявила расхождения. Как корректно отразить это в ЭТрН?

В Титуле 3 грузополучатель обязан указать точный результат: «принят», «принят частично» или «не принят». Все расхождения по массе, количеству или состоянию груза фиксируются непосредственно в Титуле 3 и оформляются отдельными актами. Категорически неверно отказываться подписывать Титул 3 при наличии расхождений: документ необходимо подписать с обязательным указанием всех выявленных замечаний.

Грузополучатель не подключен к ЭДО и категорически отказывается подключаться. Как быть после 1 сентября 2026 года?