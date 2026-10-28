Чем прямые налоги отличаются от косвенных

Четкое понимание различий между прямыми и косвенными налогами позволяет грамотно планировать расходы, использовать положенные вычеты и не допускать ошибок при распределении затрат для налога на прибыль.
Главное отличие этих двух групп заключается в следующем: прямой налог уплачивает тот, кто получает доход или владеет имуществом, а косвенный включается в стоимость товаров и перекладывается на плечи конечного потребителя. Данный фактор определяет специфику исчисления, перечисления и учета каждого налога.
Какие виды налогов относят к прямым
Особенность прямых налогов заключается в том, что их взимают непосредственно с имеющихся у налогоплательщика активов или полученных им заработанных средств. Итоговая сумма напрямую привязана к финансовым показателям: чем крупнее прибыль или выше ценность собственности, тем больше объем выплат.
Базой для исчисления налога на прибыль организаций служит разница между всеми поступлениями компании и ее затратами. В текущем, 2026 году, установлена ставка в размере 25%, которая делится на две части: 8% поступают в федеральную казну, а 17% — в бюджеты регионов. Платить его должны как отечественные предприятия, так и зарубежные компании, работающие через официальные постоянные представительства.
Объектом обложения НДФЛ выступают заработки физических лиц. С 2025 года расчет ведется по пятиступенчатой шкале прогрессивного типа:
Годовой доход
Ставка
До 2,4 млн руб.
13%
От 2,4 до 5 млн руб.
15%
От 5 до 20 млн руб.
18%
От 20 до 50 млн руб.
20%
Свыше 50 млн руб.
22%
Для дивидендных выплат, операций с ценными бумагами и процентов по банковским вкладам действуют фиксированные пороги: 13% для сумм до 2,4 млн рублей и 15% для частей дохода, превышающих данный лимит.
Налог на имущество организаций начисляется на объекты недвижимости, учитываемые по их кадастровой или среднегодовой оценке. Законодательный максимум ограничен значениями в 2,2% (для среднегодовой стоимости) и 2% (для кадастровой). Если же объект оценивается дороже 300 млн рублей, планка может вырасти до 2,5% в силу норм ст. 380 НК.
Обязанность по уплате транспортного налога возложена на владельцев оформленных на них транспортных средств. Точные тарифы определяются на уровне субъектов страны, но они не могут выходить за рамки ограничений, прописанных в 28-й главе Налогового кодекса.
Земельный налог платят те, кто владеет участками на правах собственности или пользуется ими на условиях постоянного бессрочного владения. Величину ставок утверждают местные муниципалитеты: максимум 0.3% предусмотрен под сельхозугодья и жилфонд, а до 1,5% — для остальных категорий земель.
Спецрежимы вроде УСН, ПСН или ЕСХН также формируют группу прямых налогов, поскольку расчет налоговой базы базируется на выручке или чистом финансовом результате самого плательщика.
Какие обязательные платежи причисляют к косвенным
Суть косвенных налогов состоит в том, что они изначально закладываются в итоговую стоимость реализуемой продукции, выполненных работ или оказанных услуг. Формальным плательщиком выступает продавец, перечисляющий средства государству, однако реальная финансовая нагрузка ложится на плечи конечного потребителя.
Налог на добавленную стоимость: тарифы 2026 года
Налог на добавленную стоимость удерживается на каждом из последовательных этапов выпуска и продажи товара. С начала 2026 года стандартный базовый тариф поднялся с 20% до 22% (п. 3 ст. 164 НК).
Налоговая ставка
Сфера применения
0%
Экспортные поставки, международный транзит, продажи на территории портовых и свободных экономических зон
10%
Продовольственная продукция (исключая деликатесы), товары для детей, печатная периодика, а также медицинские изделия по утвержденному Правительством перечню
22%
Большинство коммерческих товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг
5% и 7%
Специальные пониженные тарифы, предназначенные для субъектов на УСН (согласно п. 8 ст. 164 НК)
Когда организация получает предоплату (аванс) или когда сумма налога изначально заложена внутрь стоимости, задействуются специальные расчетные коэффициенты: 22/122, 10/110, 5/105, а также 7/107 (в соответствии с п. 4 ст. 164 НК).
Бизнес на УСН, выбравший льготные ставки 5% или 7% вместо общей схемы, лишается права на применение вычетов по входящему НДС. Весь входной налог (включая суммы, уплаченные при ввозе из-за рубежа) подлежит включению в первоначальную стоимость приобретенных активов, услуг или материалов.
Акцизные сборы
Акцизы представляют собой обязательные платежи на узкие группы товарной продукции, такие как табачные изделия, алкоголь, различные виды топлива, легковой автотранспорт и природный газ. Величины ставок устанавливаются в твердой денежной сумме за конкретную единицу измерения (будь то литр, штука или тонна) и подлежат ежегодной индексации.
В ситуации ввоза подакцизных товаров из других стран расчет с бюджетом происходит прямо на таможенном посту параллельно с уплатой таможенных пошлин (согласно ст. 205 НК). Налоговая база при этом рассчитывается исходя из натурального объема импортируемой партии.
Таможенные пошлины
Данные платежи взимаются при пересечении товарами границ государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Порядок их администрирования регламентируется Таможенным кодексом ЕАЭС и Единым таможенным тарифом.
Туристический налог
Этот сбор причисляется к косвенным налогам по той причине, что он автоматически интегрируется в общую цену гостиничного обслуживания и фактически оплачивается постояльцем отеля.
Различия прямых и косвенных налоговых платежей
Критерий сравнения
Прямые налоги
Косвенные налоги
Кто несет экономическую нагрузку
Лицо, владеющее имуществом или получающее доход
Покупатель продукции на финальном этапе
Объект обложения
Заработок, прибыль организации, имущественные объекты
Операции по реализации товаров, услуг или выполнению работ
Зависимость от финансового результата
Прямая: чем больше доход или стоимость активов, тем выше сумма
Определяется объемами приобретения и потребления
Субъект перечисления в бюджет
Сам налогооблагаемый субъект либо назначенный налоговый агент
Продавец, выполняющий роль официального сборщика платежа
Типичные примеры
НДФЛ, налог на прибыль, имущественные сборы (земельный, транспортный, на имущество организаций)
НДС, акцизные сборы, таможенные пошлины
Прямые и косвенные налоги уплачиваются через единый налоговый счет, и следить за его сальдо можно прямо в 1С. В сервисе 1С-Отчетность от Астрал запросите в ФНС акт сверки, выписку операций по расчету с бюджетом или справку о состоянии расчетов, а на требования налоговой отвечайте из той же программы.
Разграничение затрат на прямые и косвенные при расчете налога на прибыль
Нормы статьи 318 НК предписывают юрлицам, применяющим метод начисления, распределять затраты на прямые и косвенные. Этот порядок определяет сроки учета расходов: косвенные принимаются в полном объеме в том периоде, когда они были понесены, тогда как прямые учитываются только по мере продажи соответствующей продукции.
Какие издержки причисляют к прямым
В Налоговом кодексе приведен ориентировочный список таких затрат (п. 1 ст. 318 НК):
материальные расходы на покупку сырья и комплектующих, необходимых для выпуска товаров (ст. 254 НК);
затраты на трудовые выплаты сотрудникам, занятым в производстве, а также страховые взносы, начисленные на эти суммы;
амортизационные отчисления по объектам основных средств, задействованным в производственном процессе.
Указание на то, что эти элементы «могут быть отнесены» к данной категории, дает право налогоплательщику закрепить собственный состав прямых издержек в учетной политике.
Какие издержки относятся к косвенным
Косвенная группа затрат формируется по принципу исключения: к ней причисляют все издержки, не попавшие в состав прямых и внереализационных. Они принимаются к учету в полном объеме в отчетном периоде и сразу снижают базу по налогу на прибыль.
Пример: предприятие специализируется на оказании услуг. Согласно п. 2 ст. 318 НК, такая компания имеет право списывать в текущем периоде все понесенные затраты — как косвенные, так и прямые. Для подобных организаций недочеты в квалификации расходов не приведут к доначислению налогов.
Официальная позиция Минфина
Ведомство неоднократно подчеркивало в своих разъяснениях: утвержденная система распределения издержек должна опираться на экономически оправданные критерии, продиктованные спецификой технологического цикла. Включать расходы в категорию косвенных разрешается лишь тогда, когда объективно невозможно соотнести их с изготовлением конкретного вида продукции.
Анализ судебных споров это подкрепляет: налоговые инспекторы успешно оспаривают необоснованное причисление затрат к косвенным, если их прямая связь с процессом производства явная и очевидная.
Вычеты по НДС и специфические правила для субъектов на УСН
Законным правом на применение налогового вычета по входящему НДС обладают плательщики, находящиеся на общем режиме налогообложения, при одновременном выполнении требований ст. 171–172 НК: корректно оформлен счет-фактура, приобретенные ценности поставлены на баланс, а сами они предназначены для операций, облагаемых НДС.
Предприниматели и компании на УСН становятся плательщиками НДС, если величина их совокупных доходов перешагнула нормативные лимиты. Однако те из них, кто использует льготные тарифы 5% или 7%, не вправе заявлять к вычету суммы входящего налога. Входной НДС подлежит включению в первоначальную стоимость поступивших товаров, выполненных работ или полученных услуг.
При вывозе товаров в режиме экспорта действует нулевой тариф НДС (0%). Для доказательства права на применение ставки 0% экспортеру необходимо направить в контрольный орган комплект документов (включающий договор, таможенную декларацию и сопроводительные транспортные бумаги) не позднее 180 календарных дней с момента оформления груза под процедуру экспорта (ст. 165 НК).
НДФЛ при реализации недвижимого имущества
Прибыль от продажи недвижимости подлежит обложению НДФЛ, если объект числился в собственности меньше установленного минимального периода владения:
3 года — если объект является единственным жильем, достался по наследству, получен в дар от близких родственников либо приобретен в результате приватизации;
5 лет — для всех прочих ситуаций.
Если сделка купли-продажи совершается до завершения минимального периода, гражданин вправе снизить налогооблагаемый доход на величину документально подтвержденных затрат на покупку данного объекта либо воспользоваться фиксированным имущественным вычетом: до 1 млн рублей (по жилой недвижимости) или до 250 тыс. рублей (по прочим объектам).
НДФЛ при продаже недвижимости исчисляется по следующей схеме: 13% — при суммарном годовом доходе в пределах 2,4 млн рублей, и 15% — на сумму, превышающую этот порог.
Санкции и ответственность за неперечисление налогов
Нормы статьи 122 НК предусматривают финансовые санкции за неуплату или неполное перечисление налоговых сумм, произошедшее из-за искажения налоговой базы, неверного расчета либо иных противоправных действий:
20% от размера недоимки — при неумышленном характере проступка;
40% от незачисленной суммы — если нарушение было совершено умышленно.
Данная мера ответственности распространяется в равной степени как на прямые, так и на косвенные налоговые платежи. Сверх штрафных санкций на сумму долга ежедневно начисляются пени (ст. 75 НК).
Ошибки в декларациях удобнее находить до того, как отчет уйдет в налоговую. Астрал Отчет 5.0 проверяет отчетность перед отправкой, работает через браузер без установки программ и принимает данные из любой учетной системы через массовый импорт.
Учет и зачет переплаты по различным видам налогов
Начиная с 2023 года администрирование расчетов с бюджетом осуществляется через единый налоговый счет. Излишне переведенные средства по любому из налогов формируют положительное сальдо на ЕНС и автоматически направляются на закрытие недоимок по иным обязательствам, что допускает проведение взаимозачета между прямыми и косвенными платежами. В большинстве ситуаций подавать специальное заявление не нужно: инспекция самостоятельно распределяет имеющиеся на счете средства.
Сверка с бюджетом, проверка и передача налоговой отчетности
Получайте справку о состоянии расчетов и отправляйте декларации в ФНС прямо из 1С или через браузер
Ответы на часто задаваемые вопросы
Кто должен платить транспортный налог в рамках договора лизинга?
Обязанность по уплате возлагается на субъекта, за которым официально зарегистрировано транспортное средство (согласно ст. 357 НК). Если по условиям лизингового соглашения машина оформлена на лизингополучателя, налог перечисляет он. В случае регистрации на балансе лизингодателя налоговое бремя несет лизингодатель.
Какие компании имеют освобождение от налога на имущество организаций?
Список льгот закреплен в ст. 381 НК. От данных выплат освобождаются религиозные объединения, общероссийские структуры инвалидов, резиденты особых экономических зон и ряд иных субъектов. Кроме того, региональные власти наделены полномочиями вводить дополнительные льготы на своем уровне.
Каков порядок отражения косвенных налогов в бухучете?
Суммы НДС фиксируются на счете 68 (для расчетов по налогам и сборам, с выделением субсчета по НДС) и на счете 19, предназначенном для НДС по приобретенным ценностям. Акцизные платежи также аккумулируются на счете 68 (на отдельном субсчете для акцизов). В первоначальную стоимость ценностей косвенные налоги не закладываются, если фирма обладает правом на налоговый вычет.
Допускается ли возмещение НДС при экспорте?
Да, это возможно. При условии успешного подтверждения нулевой ставки компания-экспортер получает право заявить к вычету входной НДС по ТМЦ, задействованным в экспортной деятельности. Процедура возмещения реализуется по итогам камеральной проверки налоговой декларации (ст. 176 НК).
Каким образом юрлица исчисляют земельный налог?
Налоговая база формируется из кадастровой стоимости конкретного участка по состоянию на 1 января календарного года. Применяемая ставка утверждается местными органами самоуправления в установленных границах — до 0,3% либо до 1,5% (определяется целевой категорией земли). Предприятия рассчитывают сумму налога самостоятельно и производят уплату авансовых платежей, если это предписано законами субъекта РФ.
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН 4027145240, erid: 2W5zFGDqn5g