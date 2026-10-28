Чем прямые налоги отличаются от косвенных

Какие виды налогов относят к прямым

Особенность прямых налогов заключается в том, что их взимают непосредственно с имеющихся у налогоплательщика активов или полученных им заработанных средств. Итоговая сумма напрямую привязана к финансовым показателям: чем крупнее прибыль или выше ценность собственности, тем больше объем выплат.

Базой для исчисления налога на прибыль организаций служит разница между всеми поступлениями компании и ее затратами. В текущем, 2026 году, установлена ставка в размере 25%, которая делится на две части: 8% поступают в федеральную казну, а 17% — в бюджеты регионов. Платить его должны как отечественные предприятия, так и зарубежные компании, работающие через официальные постоянные представительства.

Объектом обложения НДФЛ выступают заработки физических лиц. С 2025 года расчет ведется по пятиступенчатой шкале прогрессивного типа:

Годовой доход Ставка До 2,4 млн руб. 13% От 2,4 до 5 млн руб. 15% От 5 до 20 млн руб. 18% От 20 до 50 млн руб. 20% Свыше 50 млн руб. 22%

Для дивидендных выплат, операций с ценными бумагами и процентов по банковским вкладам действуют фиксированные пороги: 13% для сумм до 2,4 млн рублей и 15% для частей дохода, превышающих данный лимит.

Налог на имущество организаций начисляется на объекты недвижимости, учитываемые по их кадастровой или среднегодовой оценке. Законодательный максимум ограничен значениями в 2,2% (для среднегодовой стоимости) и 2% (для кадастровой). Если же объект оценивается дороже 300 млн рублей, планка может вырасти до 2,5% в силу норм ст. 380 НК.

Обязанность по уплате транспортного налога возложена на владельцев оформленных на них транспортных средств. Точные тарифы определяются на уровне субъектов страны, но они не могут выходить за рамки ограничений, прописанных в 28-й главе Налогового кодекса.

Земельный налог платят те, кто владеет участками на правах собственности или пользуется ими на условиях постоянного бессрочного владения. Величину ставок утверждают местные муниципалитеты: максимум 0.3% предусмотрен под сельхозугодья и жилфонд, а до 1,5% — для остальных категорий земель.