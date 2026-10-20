ЭТрН: три основные проблемы розницы и общепита и способы их решить

Проблема 1. ЭТрН отсутствует в системе к моменту приемки

ЭТрН — электронная транспортная накладная для автомобильной перевозки груза. Для розницы и общепита это один из самых распространенных перевозочных документов, так как продукцию в магазины, кафе и рестораны чаще всего доставляют автотранспортом. С 1 сентября 2026 года транспортную накладную оформляют в электронном виде. Подробнее об ЭТрН — в статье.

Электронную накладную составляют в сервисе аккредитованного оператора ИС ЭПД, например «Астрала» или «Контура». Документ заполняется поэтапно. Грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель по очереди вносят сведения и подписывают их электронной подписью. Эти отдельные части ЭТрН называют титулами.

Обычно используются четыре основных титула:

Т1 — сведения грузоотправителя. Грузоотправитель указывает, какой груз отправляет, откуда и куда его везут.

Т2 — сведения перевозчика при погрузке. Перевозчик подтверждает, что принял груз к перевозке.

Т3 — сведения грузополучателя при приемке. Получатель подтверждает, что груз доставлен, и фиксирует результат приемки.

Т4 — сведения перевозчика после доставки. Перевозчик подтверждает выдачу груза и завершает перевозку.

Магазин, кафе или ресторан при поставке товара обычно выступает грузополучателем, поэтому сотрудник принимает груз и подписывает титул Т3. На практике иногда возникают ситуации, когда машина уже приехала, а ЭТрН в системе нет.

Часто проблема возникает из-за того, что грузоотправитель или перевозчик еще не подписал свой титул. Если предыдущие титулы подписаны, причина может быть в настройках обмена. В частности, неверно указан грузополучатель в сервисе оператора ИС ЭПД.

Что делать, если вы столкнулись с такой проблемой:

Уточните у поставщика и перевозчика, подписаны ли Т1 и Т2.

Проверьте, правильно ли в ЭТрН указан грузополучатель у оператора ИС ЭПД.

Если предыдущие титулы подписаны и данные указаны верно, обратитесь к своему оператору ИС ЭПД и выясните, почему документ не отображается.