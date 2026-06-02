Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Бухстрим моб
🔴 Бесплатный вебинар → Налоговые послабления весны 2026: что нужно сделать бухгалтеру сейчас
Аудит А
Дивиденды
НДФЛ с дивидендов в 2026 году: ставка налога, порядок расчета и отражение в отчетности

НДФЛ с дивидендов в 2026 году: ставка налога, порядок расчета и отражение в отчетности

Дивиденды — это способ разделить чистую прибыль компании между ее участниками. При их выплате организация должна рассчитать, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ. Рассказываем, как правильно это сделать и на что обратить внимание при расчёте и уплате налога.

Самое главное:

  • При выплате дивидендов физическим лицам налог удерживает и перечисляет в бюджет российская организация, а при получении дохода от иностранной компании — сам налогоплательщик.

  • Ставка НДФЛ для налоговых резидентов составляет 13% с годового дохода до 2,4 млн руб. и 15% — с превышения этой суммы.

  • Дивиденды облагаются налогом отдельно от других доходов, без применения стандартных, социальных или имущественных вычетов.

  • Если сама организация получала дивиденды от других компаний, исчисленный налог с выплат физлицу можно уменьшить на удержанный ранее налог на прибыль.

Какие выплаты относятся к дивидендам

Дивиденды — часть чистой прибыли организации, которую делят между участниками в зависимости от их доли в уставном капитале.

Если при выходе из компании или ее ликвидации участник получает больше денег или имущества, чем потратил на покупку доли, эта разница считается дивидендами и облагается НДФЛ.

Не относятся к дивидендам (п. 2 ст. 43 НК):

  • выплаты, которые не превышают взносы участника в уставный капитал при ликвидации организации;

  • передача акций организации в собственность участникам.

Если прибыль распределяется непропорционально доле участника, то такие выплаты не признаются дивидендами. Но с 2026 года их приравняли к доходам от долевого участия и они облагаются по двухступенчатой шкале НДФЛ — 13% и 15%, аналогично дивидендам.

Кто должен платить налог с дивидендов

Обычно компания, которая выплачивает дивиденды физлицу, сама рассчитывает, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет:

  • российская организация, распределившая чистую прибыль в отношении своих участников, в том числе нерезидентов;

  • брокер, доверительный управляющий или депозитарий, если через них были перечислены дивиденты по ценным бумагам иностранных компаний. 

Если налоговый агент не смог удержать НДФЛ и сообщил об этом в налоговую, НДФЛ с дивидендов платит физлицо на основании налогового уведомления, направляемого ИФНС. Декларацию 3-НДФЛ в этом случае подавать не нужно.

В каких случаях физлицо самостоятельно платит НДФЛ с дивидендов  

Физлицо платит НДФЛ, если оно получило дивиденды от иностранной компании и при этом нет налогового агента. В этом случае физическое лицо обязано:

  • предоставить в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода;

  • уплатить налог не позднее 15 июля года, следующего за годом, в котором были получены дивиденды. 

Если физлицо получит дивиденды от иностранной компании в 2026 году, то отчитаться по ним нужно до 30 апреля 2027 года, а уплатить налог до 15 июля 2027 года. 

Исключение предусмотрено только для нерезидентов. Они не сдают 3-НДФЛ и не платят налог с доходов из-за рубежа, включая дивиденды. 

В топ-40 по версии «Эксперт РА»

Группа компаний «Аудит А» — 29 лет опыта и 178 компаний на полном бухгалтерском обслуживании. Наши специалисты ежегодно сдают более 6 000 отчетов в налоговую и другие контролирующие органы.

Доверьте расчет дивидендов и подготовку отчетности профессионалам.

Ставки НДФЛ с дивидендов в 2026 году

Ставка НДФЛ с дивидендов зависит от годового дохода, статуса налогового резидентства получателя и наличия статуса иноагента у такого лица. 

В 2026 году применяются следующие ставки НДФЛ по доходу в виде дивидендов:

Категория получателя

Сумма полученных дивидендов за год

Налоговая ставка

Налоговый резидент РФ

до 2,4 млн руб. включительно

13%

свыше 2,4 млн руб. 

15%

Налоговый нерезидент

Не имеет значения

15%

Физическое лицо, у которого хотя бы один день в году, в котором были получены дивиденды, имелся статус иноагента

30%

Как считать НДФЛ с дивидендов

Налоговая база по дивидендам рассчитывается отдельно от других доходов физического лица. При расчете налога с этих выплат не учитываются доходы от заработной платы, продажи имущества и других источников. 

Налоговые вычеты не применяются к доходу, выплаченному в виде дивидендов. Если у физлица единственный доход за год — дивиденды, оно не сможете вернуть НДФЛ или уменьшить их сумму на налоговые вычеты.

Порядок расчета налога с дивидендов зависит от того, получает ли организация дивиденды от других компаний. Рассмотрим оба варианта.

Вариант № 1. Организация не получает дивиденды от других компаний

Если организация не получала дивидендов от других компаний, НДФЛ рассчитывают по формуле:

Дивиденды х Налоговая ставка

Если с дивидендов от иностранных источников уже удержали налог по месту нахождения этих источников, его можно зачесть при расчете НДФЛ. Это работает только при наличии соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и этой страной. Список таких стран есть на сайте ФНС.

Пример расчета НДФЛ с дивидендов, выплаченных резиденту РФ:

ООО «Север» выплатило своему участнику (резиденту РФ, не имеющему статуса иноагента) дивиденды за полугодие 2026 года в размере 1 390 000 руб. Сумма перечисленных с начала года дивидендов (за I квартал) составила 1 000 000 руб. 

Налоговая база по данным выплатам не превысила 2 400 000 руб., ставка по налогу составит 13%.

НДФЛ к уплате с суммы дивидендов 1 390 000 руб. — 180 700 руб.

Пример расчета НДФЛ с дивидендов, выплаченных нерезиденту РФ:

ООО «Север» выплатило участнику-нерезиденту РФ дивиденды в сумме 1 450 000 руб. 

Сумма НДФЛ к уплате в бюджет составит 217 500 руб. (1 450 000 х 15%).

Вариант № 2. Организация получает дивиденды от других компаний

Если российская компания, выплачивая физлицу-резиденту дивиденды, сама ранее получила их от других организаций и с них уже заплатила налог на прибыль, то исчисленный НДФЛ можно на него уменьшить. 

В этом случае НДФЛ рассчитывают формуле:

Дивиденды х Ставка налога — Налог на прибыль, подлежащий зачету

Учесть уплаченный ранее налог на прибыль можно не в полном размере, а в сумме, которая приходится на долю участия физлица. Ее определяют по формуле:

Бз × 0,13

где Бз (база для определения суммы налога на прибыль к зачету по физлицу, которому выплачиваются дивиденды) — наименьшее значение из следующих величин:

  • сумма дивидендов, начисленных физлицу;

  • произведение показателей К и Д2, где К — отношение суммы дивидендов, начисленных физлицу, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению в пользу всех получателей, а Д2 — общая сумма дивидендов, полученных российской организацией.

Пример расчета НДФЛ с дивидендов резидента, если компания сама получала доход от долевого участия:

ООО «Север» приняло решение о выплате дивидендов за прошлый год своему участнику Степанову (доля 20%) в размере 2 000 000 руб. 

Другая организация, в которой участвует ООО «Север», начислила ему дивиденды в размере 4 000 000 руб. 

1. Определим общую сумму полученных дивидендов:

  • Степанову причитается 2 000 000 руб. при доле 20%.

  • Общая сумма распределенных дивидендов = 2 000 000 / 0,20 = 10 000 000 руб.

2. Рассчитаем коэффициент К:

  • К = 2 000 000 / 10 000 000 = 0,2.

3. Определим базу Бз. Для этого нужно сравнить две величины:

  • Сумма полученных дивидендов до налогообложения: 4 000 000 руб.

  • К × Д2 = 0,2 × 4 000 000 = 800 000 руб.

Произведение показателей К и Д2 (800 000 руб.) меньше, чем сумма (2 000 000 руб.) дивидендов, начисленных Степанову. Поэтому Бз = 800 000 руб. 

4. Рассчитаем сумму налога на прибыль к зачету (З):

  • З = 800 000 × 13% = 104 000 руб.

Эта сумма будет уменьшать исчисленный НДФЛ Степанова.

5. Рассчитаем НДФЛ с дивидендов Степанова (до зачета):

  • Степанов — резидент, его доход 2 000 000 руб. (не превышает 2,4 млн руб.). Ставка налога —13%.

  • НДФЛ исчисленный = 2 000 000 × 13% = 260 000 руб.

6. Определяем НДФЛ, удержанный при выплате дивидендов Степанову

  • 260 000 — 104 000 = 156 000 руб.

Полное ведение учета от «Аудит А» — это не только точный расчет НДФЛ с дивидендов и подготовка отчетности 6-НДФЛ, но и надежная защита интересов бизнеса. В 2025 году эксперты компании успешно подготовили 1 800 ответов на запросы налоговой. Благодаря их опыту (средний срок работы с клиентом — более 10 лет) компании-клиенты экономят на налогах в среднем 21%.

Получить консультацию

Как удерживать и платить НДФЛ с дивидендов

Если дивиденды выплачиваются физлицам более одного раза в год, расчет суммы НДФЛ производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

НДФЛ удерживается в момент выплаты дохода участнику. По начисленным, но не перечисленным дивидендам налог удерживать не нужно.  

Если физлицо получило дивиденды из-за рубежа от государства, с которым у России есть соглашение об избежании двойного налогообложения, можно уменьшить НДФЛ на сумму налога, уже уплаченного в той стране. Для этого нужно подтвердить доход и уплату налога документами. Если налог за рубежом оказался больше российского, разницу не возвращают. 

В какие сроки налоговый агент платит НДФЛ с дивидендов

НДФЛ с дивидендов перечисляется в бюджет в следующие сроки:

  • налог, удержанный с 1 по 22 число текущего месяца — не позднее 28 числа текущего месяца;

  • с 23 числа по последнее число месяца — до 5 числа следующего месяца включительно;

  • с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня календарного года.

Перед уплатой НДФЛ необходимо направить в ИФНС уведомление об исчисленных суммах в установленные сроки.

При невозможности удержать исчисленную сумму НДФЛ (например, при выплате дивидендов имуществом) налоговый агент обязан письменно сообщить об этом налогоплательщику и налоговой инспекции.

Налог уплачивается через ЕНС в рамках единого налогового платежа. 

Как отражать дивиденды в отчетности

Выплаченные физлицам дивиденды показывают в 6-НДФЛ только после их фактической выплаты.

Особенности заполнения расчета:

  • Раздел 1 заполняется отдельно по каждому КБК и отражает НДФЛ с дивидендов, подлежащий перечислению за последние три месяца отчетного периода (с разбивкой по срокам уплаты).

  • Раздел 2 содержит обобщенные данные о сумме выплаченного всем физлицам дохода и удержанного с него налога.

  • При составлении 6-НДФЛ за год, сумму выплаченных дивидендов нужно отразить в справке о доходах. 

Дивиденды не считаются вознаграждением за труд, поэтому:

  • они не отражаются в расчете по страховым взносам (РСВ);

  • не учитываются при расчете среднего заработка;

  • не уменьшаются на стандартные, социальные или имущественные налоговые вычеты.

Если дивиденды выплачиваются только физическим лицам, лист 03 декларации по налогу на прибыль заполнять не нужно. Если же есть дивиденды и юридическим лицам, в листе 03 дивиденды физических лиц включаются в общую сумму и отдельно показываются в строке 030 раздела А.

Ваши кадровые документы — пустышки?

Мы проверим ваши ПВТР, должностные инструкции, трудовые договоры и Положение о премировании. Найдем слабые места, пропишем KPI, сделаем так, чтобы кадровый учет защищал вас, а не сотрудников

Расскажем, что входит в аудит и сколько это стоит

Что вы получите: аудит текущей кадровой документации с реестром замечаний, готовые к внедрению документы под специфику вашего бизнеса, защиту от недобросовестных сотрудников и трудовых споров

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Подведем итоги

  • Налоговый агент обязан удержать НДФЛ при выплате дивидендов и перечислить его в бюджет не позднее 28-го или 5-го числа в зависимости от даты удержания.

  • Полученные от иностранной компании дивиденды физлицо декларирует самостоятельно: 3-НДФЛ нужно подать до 30 апреля, уплатить налог до 15 июля года, следующего за годом получения дохода.

  • В расчете 6-НДФЛ дивиденды отражаются только после фактической выплаты, а в расчете по страховым взносам их не включают.

  • Если организация получала дивиденды от других компаний, исчисленный НДФЛ с выплат физическому лицу можно уменьшить на удержанный ранее налог на прибыль.

Группа компаний «Аудит А» оказывает полный спектр бухгалтерских услуг: от расчета дивидендов и заполнения 6-НДФЛ до консультирования по налоговым ставкам и сопровождения проверок. В штате компании аттестованные аудиторы и бухгалтеры со средним опытом работы от 7 лет. 6000 отчетов ежегодно, 29 лет на рынке, 98 000 документов в базах — это уровень, которому доверяют. 

Читайте также:

Реклама: ООО «Бизнес Солюшенс», ИНН: 7717663357, erid: 2W5zFJxGQZX

Информации об авторе

Аудит А

Аудит А

Ваше спокойствие наша ответственность

402 подписчика17 постов

Контакты

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка