НДФЛ с дивидендов в 2026 году: ставка налога, порядок расчета и отражение в отчетности

Самое главное:
При выплате дивидендов физическим лицам налог удерживает и перечисляет в бюджет российская организация, а при получении дохода от иностранной компании — сам налогоплательщик.
Ставка НДФЛ для налоговых резидентов составляет 13% с годового дохода до 2,4 млн руб. и 15% — с превышения этой суммы.
Дивиденды облагаются налогом отдельно от других доходов, без применения стандартных, социальных или имущественных вычетов.
Если сама организация получала дивиденды от других компаний, исчисленный налог с выплат физлицу можно уменьшить на удержанный ранее налог на прибыль.
Какие выплаты относятся к дивидендам
Дивиденды — часть чистой прибыли организации, которую делят между участниками в зависимости от их доли в уставном капитале.
Если при выходе из компании или ее ликвидации участник получает больше денег или имущества, чем потратил на покупку доли, эта разница считается дивидендами и облагается НДФЛ.
Не относятся к дивидендам (п. 2 ст. 43 НК):
выплаты, которые не превышают взносы участника в уставный капитал при ликвидации организации;
передача акций организации в собственность участникам.
Если прибыль распределяется непропорционально доле участника, то такие выплаты не признаются дивидендами. Но с 2026 года их приравняли к доходам от долевого участия и они облагаются по двухступенчатой шкале НДФЛ — 13% и 15%, аналогично дивидендам.
Кто должен платить налог с дивидендов
Обычно компания, которая выплачивает дивиденды физлицу, сама рассчитывает, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет:
российская организация, распределившая чистую прибыль в отношении своих участников, в том числе нерезидентов;
брокер, доверительный управляющий или депозитарий, если через них были перечислены дивиденты по ценным бумагам иностранных компаний.
Если налоговый агент не смог удержать НДФЛ и сообщил об этом в налоговую, НДФЛ с дивидендов платит физлицо на основании налогового уведомления, направляемого ИФНС. Декларацию 3-НДФЛ в этом случае подавать не нужно.
В каких случаях физлицо самостоятельно платит НДФЛ с дивидендов
Физлицо платит НДФЛ, если оно получило дивиденды от иностранной компании и при этом нет налогового агента. В этом случае физическое лицо обязано:
предоставить в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода;
уплатить налог не позднее 15 июля года, следующего за годом, в котором были получены дивиденды.
Если физлицо получит дивиденды от иностранной компании в 2026 году, то отчитаться по ним нужно до 30 апреля 2027 года, а уплатить налог до 15 июля 2027 года.
Исключение предусмотрено только для нерезидентов. Они не сдают 3-НДФЛ и не платят налог с доходов из-за рубежа, включая дивиденды.
В топ-40 по версии «Эксперт РА»
Группа компаний «Аудит А» — 29 лет опыта и 178 компаний на полном бухгалтерском обслуживании. Наши специалисты ежегодно сдают более 6 000 отчетов в налоговую и другие контролирующие органы.
Доверьте расчет дивидендов и подготовку отчетности профессионалам.
Ставки НДФЛ с дивидендов в 2026 году
Ставка НДФЛ с дивидендов зависит от годового дохода, статуса налогового резидентства получателя и наличия статуса иноагента у такого лица.
В 2026 году применяются следующие ставки НДФЛ по доходу в виде дивидендов:
Категория получателя
Сумма полученных дивидендов за год
Налоговая ставка
Налоговый резидент РФ
до 2,4 млн руб. включительно
13%
свыше 2,4 млн руб.
15%
Налоговый нерезидент
Не имеет значения
15%
Физическое лицо, у которого хотя бы один день в году, в котором были получены дивиденды, имелся статус иноагента
30%
Как считать НДФЛ с дивидендов
Налоговая база по дивидендам рассчитывается отдельно от других доходов физического лица. При расчете налога с этих выплат не учитываются доходы от заработной платы, продажи имущества и других источников.
Налоговые вычеты не применяются к доходу, выплаченному в виде дивидендов. Если у физлица единственный доход за год — дивиденды, оно не сможете вернуть НДФЛ или уменьшить их сумму на налоговые вычеты.
Порядок расчета налога с дивидендов зависит от того, получает ли организация дивиденды от других компаний. Рассмотрим оба варианта.
Вариант № 1. Организация не получает дивиденды от других компаний
Если организация не получала дивидендов от других компаний, НДФЛ рассчитывают по формуле:
Дивиденды х Налоговая ставка
Если с дивидендов от иностранных источников уже удержали налог по месту нахождения этих источников, его можно зачесть при расчете НДФЛ. Это работает только при наличии соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и этой страной. Список таких стран есть на сайте ФНС.
Пример расчета НДФЛ с дивидендов, выплаченных резиденту РФ:
ООО «Север» выплатило своему участнику (резиденту РФ, не имеющему статуса иноагента) дивиденды за полугодие 2026 года в размере 1 390 000 руб. Сумма перечисленных с начала года дивидендов (за I квартал) составила 1 000 000 руб.
Налоговая база по данным выплатам не превысила 2 400 000 руб., ставка по налогу составит 13%.
НДФЛ к уплате с суммы дивидендов 1 390 000 руб. — 180 700 руб.
Пример расчета НДФЛ с дивидендов, выплаченных нерезиденту РФ:
ООО «Север» выплатило участнику-нерезиденту РФ дивиденды в сумме 1 450 000 руб.
Сумма НДФЛ к уплате в бюджет составит 217 500 руб. (1 450 000 х 15%).
Вариант № 2. Организация получает дивиденды от других компаний
Если российская компания, выплачивая физлицу-резиденту дивиденды, сама ранее получила их от других организаций и с них уже заплатила налог на прибыль, то исчисленный НДФЛ можно на него уменьшить.
В этом случае НДФЛ рассчитывают формуле:
Дивиденды х Ставка налога — Налог на прибыль, подлежащий зачету
Учесть уплаченный ранее налог на прибыль можно не в полном размере, а в сумме, которая приходится на долю участия физлица. Ее определяют по формуле:
Бз × 0,13
где Бз (база для определения суммы налога на прибыль к зачету по физлицу, которому выплачиваются дивиденды) — наименьшее значение из следующих величин:
сумма дивидендов, начисленных физлицу;
произведение показателей К и Д2, где К — отношение суммы дивидендов, начисленных физлицу, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению в пользу всех получателей, а Д2 — общая сумма дивидендов, полученных российской организацией.
Пример расчета НДФЛ с дивидендов резидента, если компания сама получала доход от долевого участия:
ООО «Север» приняло решение о выплате дивидендов за прошлый год своему участнику Степанову (доля 20%) в размере 2 000 000 руб.
Другая организация, в которой участвует ООО «Север», начислила ему дивиденды в размере 4 000 000 руб.
1. Определим общую сумму полученных дивидендов:
Степанову причитается 2 000 000 руб. при доле 20%.
Общая сумма распределенных дивидендов = 2 000 000 / 0,20 = 10 000 000 руб.
2. Рассчитаем коэффициент К:
К = 2 000 000 / 10 000 000 = 0,2.
3. Определим базу Бз. Для этого нужно сравнить две величины:
Сумма полученных дивидендов до налогообложения: 4 000 000 руб.
К × Д2 = 0,2 × 4 000 000 = 800 000 руб.
Произведение показателей К и Д2 (800 000 руб.) меньше, чем сумма (2 000 000 руб.) дивидендов, начисленных Степанову. Поэтому Бз = 800 000 руб.
4. Рассчитаем сумму налога на прибыль к зачету (З):
З = 800 000 × 13% = 104 000 руб.
Эта сумма будет уменьшать исчисленный НДФЛ Степанова.
5. Рассчитаем НДФЛ с дивидендов Степанова (до зачета):
Степанов — резидент, его доход 2 000 000 руб. (не превышает 2,4 млн руб.). Ставка налога —13%.
НДФЛ исчисленный = 2 000 000 × 13% = 260 000 руб.
6. Определяем НДФЛ, удержанный при выплате дивидендов Степанову
260 000 — 104 000 = 156 000 руб.
Полное ведение учета от «Аудит А» — это не только точный расчет НДФЛ с дивидендов и подготовка отчетности 6-НДФЛ, но и надежная защита интересов бизнеса. В 2025 году эксперты компании успешно подготовили 1 800 ответов на запросы налоговой. Благодаря их опыту (средний срок работы с клиентом — более 10 лет) компании-клиенты экономят на налогах в среднем 21%.
Как удерживать и платить НДФЛ с дивидендов
Если дивиденды выплачиваются физлицам более одного раза в год, расчет суммы НДФЛ производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
НДФЛ удерживается в момент выплаты дохода участнику. По начисленным, но не перечисленным дивидендам налог удерживать не нужно.
Если физлицо получило дивиденды из-за рубежа от государства, с которым у России есть соглашение об избежании двойного налогообложения, можно уменьшить НДФЛ на сумму налога, уже уплаченного в той стране. Для этого нужно подтвердить доход и уплату налога документами. Если налог за рубежом оказался больше российского, разницу не возвращают.
В какие сроки налоговый агент платит НДФЛ с дивидендов
НДФЛ с дивидендов перечисляется в бюджет в следующие сроки:
налог, удержанный с 1 по 22 число текущего месяца — не позднее 28 числа текущего месяца;
с 23 числа по последнее число месяца — до 5 числа следующего месяца включительно;
с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня календарного года.
Перед уплатой НДФЛ необходимо направить в ИФНС уведомление об исчисленных суммах в установленные сроки.
При невозможности удержать исчисленную сумму НДФЛ (например, при выплате дивидендов имуществом) налоговый агент обязан письменно сообщить об этом налогоплательщику и налоговой инспекции.
Налог уплачивается через ЕНС в рамках единого налогового платежа.
Как отражать дивиденды в отчетности
Выплаченные физлицам дивиденды показывают в 6-НДФЛ только после их фактической выплаты.
Особенности заполнения расчета:
Раздел 1 заполняется отдельно по каждому КБК и отражает НДФЛ с дивидендов, подлежащий перечислению за последние три месяца отчетного периода (с разбивкой по срокам уплаты).
Раздел 2 содержит обобщенные данные о сумме выплаченного всем физлицам дохода и удержанного с него налога.
При составлении 6-НДФЛ за год, сумму выплаченных дивидендов нужно отразить в справке о доходах.
Дивиденды не считаются вознаграждением за труд, поэтому:
они не отражаются в расчете по страховым взносам (РСВ);
не учитываются при расчете среднего заработка;
не уменьшаются на стандартные, социальные или имущественные налоговые вычеты.
Если дивиденды выплачиваются только физическим лицам, лист 03 декларации по налогу на прибыль заполнять не нужно. Если же есть дивиденды и юридическим лицам, в листе 03 дивиденды физических лиц включаются в общую сумму и отдельно показываются в строке 030 раздела А.
Ваши кадровые документы — пустышки?
Мы проверим ваши ПВТР, должностные инструкции, трудовые договоры и Положение о премировании. Найдем слабые места, пропишем KPI, сделаем так, чтобы кадровый учет защищал вас, а не сотрудников
Расскажем, что входит в аудит и сколько это стоит
Подведем итоги
Налоговый агент обязан удержать НДФЛ при выплате дивидендов и перечислить его в бюджет не позднее 28-го или 5-го числа в зависимости от даты удержания.
Полученные от иностранной компании дивиденды физлицо декларирует самостоятельно: 3-НДФЛ нужно подать до 30 апреля, уплатить налог до 15 июля года, следующего за годом получения дохода.
В расчете 6-НДФЛ дивиденды отражаются только после фактической выплаты, а в расчете по страховым взносам их не включают.
Если организация получала дивиденды от других компаний, исчисленный НДФЛ с выплат физическому лицу можно уменьшить на удержанный ранее налог на прибыль.
Группа компаний «Аудит А» оказывает полный спектр бухгалтерских услуг: от расчета дивидендов и заполнения 6-НДФЛ до консультирования по налоговым ставкам и сопровождения проверок. В штате компании аттестованные аудиторы и бухгалтеры со средним опытом работы от 7 лет. 6000 отчетов ежегодно, 29 лет на рынке, 98 000 документов в базах — это уровень, которому доверяют.
Читайте также:
С каких выплат не нужно платить страховые взносы в 2026 году.
Кого проверит налоговая в 2026 году: топ опасных критериев для отбора бизнеса.
Совмещение УСН и ПСН в 2026 году: топ ошибок бизнеса и как их избежать.
Реклама: ООО «Бизнес Солюшенс», ИНН: 7717663357, erid: 2W5zFJxGQZX
Начать дискуссию