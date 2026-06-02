НДФЛ с дивидендов в 2026 году: ставка налога, порядок расчета и отражение в отчетности

Если сама организация получала дивиденды от других компаний, исчисленный налог с выплат физлицу можно уменьшить на удержанный ранее налог на прибыль.

Дивиденды облагаются налогом отдельно от других доходов, без применения стандартных, социальных или имущественных вычетов.

Ставка НДФЛ для налоговых резидентов составляет 13% с годового дохода до 2,4 млн руб. и 15% — с превышения этой суммы.

При выплате дивидендов физическим лицам налог удерживает и перечисляет в бюджет российская организация, а при получении дохода от иностранной компании — сам налогоплательщик.

Если прибыль распределяется непропорционально доле участника , то такие выплаты не признаются дивидендами. Но с 2026 года их приравняли к доходам от долевого участия и они облагаются по двухступенчатой шкале НДФЛ — 13% и 15%, аналогично дивидендам.

выплаты, которые не превышают взносы участника в уставный капитал при ликвидации организации;

Если при выходе из компании или ее ликвидации участник получает больше денег или имущества, чем потратил на покупку доли, эта разница считается дивидендами и облагается НДФЛ.

Дивиденды — часть чистой прибыли организации, которую делят между участниками в зависимости от их доли в уставном капитале.

Если налоговый агент не смог удержать НДФЛ и сообщил об этом в налоговую , НДФЛ с дивидендов платит физлицо на основании налогового уведомления, направляемого ИФНС. Декларацию 3-НДФЛ в этом случае подавать не нужно.

брокер, доверительный управляющий или депозитарий, если через них были перечислены дивиденты по ценным бумагам иностранных компаний.

российская организация, распределившая чистую прибыль в отношении своих участников, в том числе нерезидентов;

Обычно компания, которая выплачивает дивиденды физлицу, сама рассчитывает, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет:

Группа компаний «Аудит А» — 29 лет опыта и 178 компаний на полном бухгалтерском обслуживании. Наши специалисты ежегодно сдают более 6 000 отчетов в налоговую и другие контролирующие органы.

Исключение предусмотрено только для нерезидентов. Они не сдают 3-НДФЛ и не платят налог с доходов из-за рубежа, включая дивиденды.

Если физлицо получит дивиденды от иностранной компании в 2026 году , то отчитаться по ним нужно до 30 апреля 2027 года, а уплатить налог до 15 июля 2027 года.

уплатить налог не позднее 15 июля года, следующего за годом, в котором были получены дивиденды.

предоставить в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода;

Физлицо платит НДФЛ, если оно получило дивиденды от иностранной компании и при этом нет налогового агента. В этом случае физическое лицо обязано:

Физическое лицо, у которого хотя бы один день в году, в котором были получены дивиденды, имелся статус иноагента

В 2026 году применяются следующие ставки НДФЛ по доходу в виде дивидендов:

Ставка НДФЛ с дивидендов зависит от годового дохода, статуса налогового резидентства получателя и наличия статуса иноагента у такого лица.

Ставки НДФЛ с дивидендов в 2026 году

Как считать НДФЛ с дивидендов

Налоговая база по дивидендам рассчитывается отдельно от других доходов физического лица. При расчете налога с этих выплат не учитываются доходы от заработной платы, продажи имущества и других источников. Налоговые вычеты не применяются к доходу, выплаченному в виде дивидендов. Если у физлица единственный доход за год — дивиденды, оно не сможете вернуть НДФЛ или уменьшить их сумму на налоговые вычеты. Порядок расчета налога с дивидендов зависит от того, получает ли организация дивиденды от других компаний. Рассмотрим оба варианта.

Вариант № 1. Организация не получает дивиденды от других компаний

Если организация не получала дивидендов от других компаний, НДФЛ рассчитывают по формуле: Дивиденды х Налоговая ставка Если с дивидендов от иностранных источников уже удержали налог по месту нахождения этих источников, его можно зачесть при расчете НДФЛ. Это работает только при наличии соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и этой страной. Список таких стран есть на сайте ФНС. Пример расчета НДФЛ с дивидендов, выплаченных резиденту РФ: ООО «Север» выплатило своему участнику (резиденту РФ, не имеющему статуса иноагента) дивиденды за полугодие 2026 года в размере 1 390 000 руб. Сумма перечисленных с начала года дивидендов (за I квартал) составила 1 000 000 руб. Налоговая база по данным выплатам не превысила 2 400 000 руб., ставка по налогу составит 13%. НДФЛ к уплате с суммы дивидендов 1 390 000 руб. — 180 700 руб. Пример расчета НДФЛ с дивидендов, выплаченных нерезиденту РФ: ООО «Север» выплатило участнику-нерезиденту РФ дивиденды в сумме 1 450 000 руб. Сумма НДФЛ к уплате в бюджет составит 217 500 руб. (1 450 000 х 15%).

Вариант № 2. Организация получает дивиденды от других компаний