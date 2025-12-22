Какую налоговую систему выбрать для бизнеса в 2026 году: расчеты, таблицы

Самое главное:
Список патентных видов деятельности на 2026 год сокращен только за счет исключения охранных услуг. Если вы в числе оставшихся и выполняются критерии, смело покупайте.
Если доходы, численность и вид деятельности позволяют, переходите на АУСН, так вы сможете отодвинуть НДС еще минимум на год.
Если АУСН и ПСН не подходят, то значение имеют не только система налогообложения, но и структура доходов, расходов и ключевые партнеры, от которых зависит выбор наиболее подходящей ставки НДС.
Какие системы налогообложения будут действовать в 2026 году
ОСНО
ОСНО — общая система налогообложения, на ней работает любая организация, если при регистрации не подала заявление о переходе на специальный режим.
Какие налоги платит бизнес на ОСНО:
юридические лица платят налог на прибыль — 25%, ИП — НДФЛ по прогрессивной шкале 13–22%;
НДС — 22, 10 или 0%;
страховые взносы за работников по единому тарифу — 30%;
взносы по страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний — от 0,2% в зависимости от степени профессионального риска в компании.
Плюс ОСНО — на ней нет никаких ограничений: ни по доходам, ни по численности, ни по видам деятельности. Для некоторых сфер деятельности федеральные и региональные власти предоставляют льготы по налогу на прибыль и страховым взносам.
Минус ОСНО — много отчетности.
УСН
УСН — упрощенная система налогообложения, заменяет налог на прибыль или НДФЛ предпринимателя, а также НДС при доходе в пределах установленного лимита.
Какие налоги платит бизнес на УСН:
Налог в связи с применением УСН по ставке 6%, если в качестве объекта налогообложения выбрали доходы, или 15%, если выбрали разницу между доходами и расходами.
НДС — стандартные ставки 22, 10 или 0% с правом вычета или пониженные 5 и 7% без права вычета, если доходы налогоплательщика превышают освобождающий от НДС порог. В 2026 году — это 20 млн рублей.
Страховые взносы за работников по единому тарифу — 30%.
Взносы по страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний — от 0,2% в зависимости от степени профессионального риска в компании.
ИП дополнительно платят личные страховые взносы по фиксированному тарифу и дополнительные в 1% от доходов свыше 300 000 рублей. Размер фиксированных взносов на 2026 год — 57 390 рублей.
Работать на УСН могут не все желающие, а только те, кто соответствует критериям. На 2026 год установлены следующие:
максимальный доход — 490,5 млн рублей;
средняя численность работников — максимум 130 человек;
балансовая стоимость основных средств — максимум 218 млн рублей;
доля участия сторонних юридических лиц в уставном капитале — не более 25%.
Плюсы УСН — минимум отчетности, так как декларацию по УСН нужно подавать один раз в год, возможность выбирать объект налогообложения, отсутствие НДС, если доходы небольшие.
Минусы УСН — необходимость отслеживать соответствие ограничениям, а также в 2026 году для упрощенцев с доходами от 20 млн возникают обязанности плательщика НДС, в 2027 и 2028 году этот порог будет снижаться.
АУСН
АУСН — автоматизированная УСН.
Какие налоги платит бизнес на УСН:
Налог в связи с применением АУСН по ставке 8%, если в качестве объекта налогообложения выбрали доходы, или 20%, если выбрали разницу между доходами и расходами.
Страховые взносы — в 2026 году 2 959 в год вне зависимости от количества работников и их зарплат. ИП страховые взносы за себя не платят.
Для работы на АУСН действуют ограничения:
максимальный доход — 60 млн рублей;
средняя численность работников — максимум 5 человек;
нельзя совмещать с другими налоговыми режимами;
все расчеты нужно вести только через уполномоченные банки;
нельзя заниматься ВЭД, быть агентом, продавать подакцизные товары, иметь филиалы и прочее (п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Плюсы АУСН — отсутствие отчетности, так как уполномоченные банки передают все сведения в ФНС самостоятельно, не нужно платить НДС, практически отсутствуют страховые взносы.
Минусы АУСН — более жесткие ограничения по доходу, работникам и видам деятельности.
ПСН
ПСН (патент) — патентная система налогообложения заключается в покупке права заниматься определенным видом деятельности.
Какие налоги платит бизнес на ПСН:
Налог в связи с применением ПСН, он же стоимость патента, равен 6% от потенциально возможного дохода в зависимости от региона ведения бизнеса, срока действия патента, вида деятельности и в некоторых случаях какого-либо физического показателя, например, площадь используемого под бизнес помещения или количество транспортных средств.
Страховые взносы за работников по единому тарифу — 30%.
Взносы по страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний — от 0,2% в зависимости от степени профессионального риска в компании.
ИП дополнительно платят личные страховые взносы по фиксированному тарифу и дополнительные в 1% от доходов свыше 300 000 рублей. Размер фиксированных взносов на 2026 год — 57 390 рублей.
Ограничения для применения ПСН:
вправе использовать только индивидуальные предприниматели;
максимальный доход — в 2026 году 20 млн рублей;
средняя численность работников — максимум 15 человек;
вид деятельности присутствует в п. 2 ст. 346.43 НК — с 2026 года из него исключены охранные услуги.
Плюсы ПСН — низкая стоимость патента, отсутствие отчетности по ПСН, только за работников.
Минусы ПСН — ограничения по организационно-правовой форме, видам деятельности, численности персонала и доходам, лимит по доходам будет снижаться в 2027 и 2028 годах.
ЕСХН
ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог, заменяет налог на прибыль и имущество юрлиц или НДФЛ и налог на имущество физлиц.
Какие налоги платит бизнес на ЕСХН:
Единый сельскохозяйственный налог по ставке 6% с разницы между доходами и расходами.
НДС — стандартные ставки 22, 10 или 0%.
Страховые взносы за работников по единому тарифу — 30%.
Взносы по страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний — от 0,2% в зависимости от степени профессионального риска в компании.
ИП дополнительно платят личные страховые взносы по фиксированному тарифу и дополнительные в 1% от доходов свыше 300 000 рублей. Размер фиксированных взносов на 2026 год — 57 390 рублей.
Ограничения для применения ЕСХН:
вправе использовать только сельхозпроизводитель с профильной выручкой от 70%, за исключением производителей винограда и вин из него;
если речь идет о рыболовецком производстве, то его можно вести на своих или зафрахтованных судах при численности работников не более 300 человек.
Плюсы ЕСХН — низкая ставка налога на федеральном уровне и еще более низкие в отдельных регионах.
Минусы ЕСХН — доступность только бизнесу в сфере сельского хозяйства.
Самозанятость
Налог на профессиональный доход (НПД) или самозанятость — это льготный режим для тех, кто продает товары собственного производства или самостоятельно оказывает услуги. Самозанятые платят только налог на доходы от профессиональной деятельности по ставке 4%, если заказчик услуг физлицо, или 6%, если заказчик — ИП или юрлицо.
Ограничения для применения НПД:
доступен только физлицам или индивидуальным предпринимателям;
максимальный доход — 2,4 млн рублей;
нельзя нанимать работников;
нельзя совмещать с другими налоговыми режимами;
нельзя заниматься перепродажами, агентской, лицензируемой деятельностью и пр.
Плюсы НПД — быстрая регистрация, не нужно вести бухгалтерский и налоговый учет, достаточно выписывать чеки в специальном бесплатном сервисе.
Минусы НПД — много ограничений и низкий лимит доходов.
Как выбрать систему налогообложения в 2026 году
Итак, для начала определитесь, какие ограничения при выборе налогового режима на ваш бизнес накладывает вид деятельности. Например, если вы оказываете агентские услуги, то вы точно не можете быть самозанятым или работать на АУСН, а если занимаетесь майнингом криптовалюты, то вам доступна только общая система налогообложения.
Если отраслевых ограничений нет, то для выбора системы налогообложения поэтапно ответьте на несколько вопросов:
1. У вас одиночный бизнес? Если да, то переходите в вопросу № 2, если нет, и есть партнеры — к вопросу № 4.
2. Ваш годовой доход меньше 2,4 млн рублей? Если да, то рассмотрите самозанятость, возможно, ваша деятельность подходит для применения НПД. Вам не придется сдавать отчетность и тратиться на бухгалтера и платные программы.
Если бизнес приносит более 2,4 млн рублей, переходите к следующему вопросу.
3. Вид деятельности присутствует в п. 2 ст. 346.43 НК? Если нет, то переходите к следующему вопросу.
Если да, то рассмотрите ПСН. Если по критериям численности работников и величине доходов, вы также проходите, то на патенте у вас будет минимум отчетности и более низкая налоговая нагрузка, чем на УСН (пример 1).
Пример 1. У ИП Скороходова С.С. 4 микроавтобуса и 5 работников. Он работает в Московской области, годовой доход составляет 15 млн рублей, расходы — 8 млн рублей.
Сравним налоги ИП Скороходова на ПСН, УСН с разной базой и АУСН «Доходы». Стоимость патента взяли для вида деятельности — оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями.
ПСН
УСН «Доходы»
УСН «Доходы минус расходы»
АУСН «Доходы»
Налоговая база
—
15 000 000 рублей
7 000 000 рублей
15 000 000 рублей
Ставка налога
—
6%
15%
8%
Налог
139 063 рублей
900 000 рублей
1 050 000 рублей
1 200 000 рублей
4. Бизнес приносит менее 20 млн рублей в год? Если нет, то переходите к следующему вопросу, если да, то вам нужно выбрать между УСН и АУСН и определиться с объектом налогообложения.
Пример 2. ИП Умная Л.П. оказывает smm-услуги. Годовой доход — 10 млн рублей, расходы на зарплату работнику — 1,5 млн рублей, прочие расходы — 1,1 млн рублей.
Сравним налоговую нагрузку в 2026 году ИП на УСН и АУСН с разным объектом налогообложения:
УСН «Доходы»
УСН «Доходы минус расходы»
АУСН «Доходы»
АУСН «Доходы минус расходы»
Доходы
10 000 000 рублей
10 000 000 рублей
10 000 000 рублей
10 000 000 рублей
Расходы
—
3 053 000 рублей
—
2 602 970 рублей
Налоговая база
10 000 000 рублей
6 947 000 рублей
10 000 000 рублей
7 397 030 рублей
Ставка налога
6%
15%
8%
20%
Налог на УСН
600 000 рублей
1 042 050 рублей
800 000 рублей
1 479 406 рублей
Страховые взносы за себя
154 390 рублей
123 860 рублей
—
—
Страховые взносы за работника
453 000 рублей
453 000 рублей
2 970
2 970
Налог на УСН с учетом уменьшения за счет страховых взносов
300 000 рублей
—
—
—
Налоговая нагрузка
903 658 рублей
1 618 910 рублей
802 970 рублей
1 482 376 рублей
Пример 3. ООО «Умелые ручки» — швейный цех. Годовой доход — 17 млн рублей, расходы на зарплату 4 работникам — 5 млн рублей, прочие расходы — 5 млн рублей.
Сравним налоговую нагрузку в 2026 году ООО на УСН и АУСН с разным объектом налогообложения:
УСН «Доходы»
УСН «Доходы минус расходы»
АУСН «Доходы»
АУСН »Доходы минус расходы»
Доходы
17 000 000 рублей
17 000 000 рублей
17 000 000 рублей
17 000 000 рублей
Расходы
—
11 510 000 рублей
—
10 002 970 рублей
Налоговая база
17 000 000 рублей
5 490 000 рублей
17 000 000 рублей
6 997 030 рублей
Ставка налога
6%
15%
8%
20%
Налог на УСН
1 020 000 рублей
823 500 рублей
1 360 000 рублей
1 399 406 рублей
Страховые взносы за работников
1 510 000 рублей
1 510 000 рублей
2 970 рублей
2 970 рублей
Налог на УСН с учетом уменьшения за счет страховых взносов
510 000 рублей
—
—
—
Налоговая нагрузка
2 020 000 рублей
2 333 500 рублей
1 362 970 рублей
1 402 376 рублей
Из примеров видим, что если расходы составляют небольшую долю от всего оборота бизнеса за год, то вариант АУСН «Доходы» более выгодный спецрежим, если в компании работают сотрудники. Для ИП без работников вариант УСН «Доходы» — экономичнее.
Если деятельность связана с большими и частыми затратами, то налоговая нагрузка будет меньше на УСН «Доходы минус расходы». Но при изменении доли и структуры расходов за счет изменения количества работников, вариант АУСН может оказаться менее затратным с точки зрения налогообложения.
5. Бизнес приносит менее 60 млн рублей в год? Если нет, то переходите к следующему вопросу, если да — рассмотрим варианты.
У бизнеса с доходом от 20 млн рублей в 2026 году возникают обязанности по НДС, но есть вариант НДС не платить — перейти на АУСН. Автоматизированный упрощенцы освобождены от НДС.
Пример 4. ООО «Красота спасет мир» — студия дизайна. Годовой доход — 40 млн рублей, расходы на зарплату 4 работникам — 5 млн рублей, прочие расходы — 10 млн рублей.
Расчет для УСН «Доходы» с НДС 5%
Результат
Выручка с НДС
Все доходы
40 000 000 рублей
НДС — 5%
Выручка * 5/105
1 904 761,90 рублей
Выручка без НДС
Выручка — НДС
38 095 238,10 рублей
Зарплата работникам
Начисленная з/п до удержания НДФЛ
5 000 000 рублей
Страховые взносы
Расходы на з/п работникам * 30,2%
1 510 000 рублей
Входной НДС — 22%
Прочие расходы * 22/122
1 803 278,69 рублей
Прочие расходы без НДС
Расходы на закупку — входящий НДС
8 196 721,31 рублей
Налог на УСН
Выручка без НДС * 6%
2 285 714,29 рублей
Налог на УСН к уплате
Налог на УСН — Страховые взносы, но не более ½ налога на УСН
1 142 857,14 рублей
НДС к уплате
НДС — 5%
1 904 761,90 рублей
Налоговая нагрузка всего
Налог на УСН к уплате + НДС к уплате + страховые взносы
4 557 619,04 рублей
А теперь сделаем расчет для АУСН:
Расчет для АУСН «Доходы»
Результат
Выручка с НДС
Все доходы
40 000 000 рублей
З/п работникам
Начисленная з/п до удержания НДФЛ
5 000 000 рублей
Страховые взносы
Фиксированная сумма
2 970 рублей
Налог на АУСН
Выручка * 8%
3 200 000 рублей
Налоговая нагрузка всего
Налог на АУСН + страховые взносы
3 202 970 рублей
Из расчетов мы видим, что переход на АУСН в сравнении с УСН для ООО выгоднее: экономия составляет более миллиона рублей. Полное отсутствие НДС и минимальные страховые взносы компенсируют более высокие ставки основного налога на АУСН.
6. Бизнес приносит менее 450 млн рублей в год? Если нет, то вам не избежать ОСНО. Если да, то нужно выбрать между УСН «Доходы» и УСН «Доходы минус расходы», а также стандартными с правом вычета или пониженными без права вычета ставками НДС.
Для правильного выбора объекта налогообложения и ставок НДС проанализируйте:
Структуру доходов. Если основная деятельность подпадает под ставку НДС 10%, возможно, выгоднее стандартный НДС.
Структуру расходов. При крупных суммах входящего НДС при производстве или перепродаже выгодны стандартные ставки. При низких расходах в услугах — пониженные.
Поставщиков. Если большинство из них плательщики НДС, выгоден вычет на стандартных ставках, если нет — пониженные ставки.
Покупателей. Для крупных клиентов, которым важен вычет, стандартная ставка привлекательнее.
Качество учета. Высокая компетенция бухгалтера критична для корректного учета НДС, особенно при стандартных ставках.
Заключение
Вид деятельности — это основной критерий, от которого стоит отталкиваться в поиске оптимальной системы налогообложения.
Если только планируете начать деятельность, оказывать услуги, выполнять работы лично, то начните с самозанятости. Это удобный режим налогообложения для тех, кто работает сам на себя.
Когда показатели доходов или численности работников не позволяют работать на ПСН и УСН без НДС, правильный выбор налоговой системы — это результат всестороннего анализа бизнеса.
Реклама: ООО «Ависто», ИНН 7727621074, erid: 2W5zFJPmq76
