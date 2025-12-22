Какую налоговую систему выбрать для бизнеса в 2026 году: расчеты, таблицы

Как выбрать систему налогообложения в 2026 году

Итак, для начала определитесь, какие ограничения при выборе налогового режима на ваш бизнес накладывает вид деятельности. Например, если вы оказываете агентские услуги, то вы точно не можете быть самозанятым или работать на АУСН, а если занимаетесь майнингом криптовалюты, то вам доступна только общая система налогообложения.

Если отраслевых ограничений нет, то для выбора системы налогообложения поэтапно ответьте на несколько вопросов:

1. У вас одиночный бизнес? Если да, то переходите в вопросу № 2, если нет, и есть партнеры — к вопросу № 4.

2. Ваш годовой доход меньше 2,4 млн рублей? Если да, то рассмотрите самозанятость, возможно, ваша деятельность подходит для применения НПД. Вам не придется сдавать отчетность и тратиться на бухгалтера и платные программы.

Если бизнес приносит более 2,4 млн рублей, переходите к следующему вопросу.

3. Вид деятельности присутствует в п. 2 ст. 346.43 НК? Если нет, то переходите к следующему вопросу.

Если да, то рассмотрите ПСН. Если по критериям численности работников и величине доходов, вы также проходите, то на патенте у вас будет минимум отчетности и более низкая налоговая нагрузка, чем на УСН (пример 1).

Пример 1. У ИП Скороходова С.С. 4 микроавтобуса и 5 работников. Он работает в Московской области, годовой доход составляет 15 млн рублей, расходы — 8 млн рублей.

Сравним налоги ИП Скороходова на ПСН, УСН с разной базой и АУСН «Доходы». Стоимость патента взяли для вида деятельности — оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями.

ПСН УСН «Доходы» УСН «Доходы минус расходы» АУСН «Доходы» Налоговая база — 15 000 000 рублей 7 000 000 рублей 15 000 000 рублей Ставка налога — 6% 15% 8% Налог 139 063 рублей 900 000 рублей 1 050 000 рублей 1 200 000 рублей

4. Бизнес приносит менее 20 млн рублей в год? Если нет, то переходите к следующему вопросу, если да, то вам нужно выбрать между УСН и АУСН и определиться с объектом налогообложения.

Пример 2. ИП Умная Л.П. оказывает smm-услуги. Годовой доход — 10 млн рублей, расходы на зарплату работнику — 1,5 млн рублей, прочие расходы — 1,1 млн рублей.

Сравним налоговую нагрузку в 2026 году ИП на УСН и АУСН с разным объектом налогообложения:

УСН «Доходы» УСН «Доходы минус расходы» АУСН «Доходы» АУСН «Доходы минус расходы» Доходы 10 000 000 рублей 10 000 000 рублей 10 000 000 рублей 10 000 000 рублей Расходы — 3 053 000 рублей — 2 602 970 рублей Налоговая база 10 000 000 рублей 6 947 000 рублей 10 000 000 рублей 7 397 030 рублей Ставка налога 6% 15% 8% 20% Налог на УСН 600 000 рублей 1 042 050 рублей 800 000 рублей 1 479 406 рублей Страховые взносы за себя 154 390 рублей 123 860 рублей — — Страховые взносы за работника 453 000 рублей 453 000 рублей 2 970 2 970 Налог на УСН с учетом уменьшения за счет страховых взносов 300 000 рублей — — — Налоговая нагрузка 903 658 рублей 1 618 910 рублей 802 970 рублей 1 482 376 рублей

Пример 3. ООО «Умелые ручки» — швейный цех. Годовой доход — 17 млн рублей, расходы на зарплату 4 работникам — 5 млн рублей, прочие расходы — 5 млн рублей.

Сравним налоговую нагрузку в 2026 году ООО на УСН и АУСН с разным объектом налогообложения:

УСН «Доходы» УСН «Доходы минус расходы» АУСН «Доходы» АУСН »Доходы минус расходы» Доходы 17 000 000 рублей 17 000 000 рублей 17 000 000 рублей 17 000 000 рублей Расходы — 11 510 000 рублей — 10 002 970 рублей Налоговая база 17 000 000 рублей 5 490 000 рублей 17 000 000 рублей 6 997 030 рублей Ставка налога 6% 15% 8% 20% Налог на УСН 1 020 000 рублей 823 500 рублей 1 360 000 рублей 1 399 406 рублей Страховые взносы за работников 1 510 000 рублей 1 510 000 рублей 2 970 рублей 2 970 рублей Налог на УСН с учетом уменьшения за счет страховых взносов 510 000 рублей — — — Налоговая нагрузка 2 020 000 рублей 2 333 500 рублей 1 362 970 рублей 1 402 376 рублей

Из примеров видим, что если расходы составляют небольшую долю от всего оборота бизнеса за год, то вариант АУСН «Доходы» более выгодный спецрежим, если в компании работают сотрудники. Для ИП без работников вариант УСН «Доходы» — экономичнее.

Если деятельность связана с большими и частыми затратами, то налоговая нагрузка будет меньше на УСН «Доходы минус расходы». Но при изменении доли и структуры расходов за счет изменения количества работников, вариант АУСН может оказаться менее затратным с точки зрения налогообложения.

5. Бизнес приносит менее 60 млн рублей в год? Если нет, то переходите к следующему вопросу, если да — рассмотрим варианты.

У бизнеса с доходом от 20 млн рублей в 2026 году возникают обязанности по НДС, но есть вариант НДС не платить — перейти на АУСН. Автоматизированный упрощенцы освобождены от НДС.

Пример 4. ООО «Красота спасет мир» — студия дизайна. Годовой доход — 40 млн рублей, расходы на зарплату 4 работникам — 5 млн рублей, прочие расходы — 10 млн рублей.

Расчет для УСН «Доходы» с НДС 5% Результат Выручка с НДС Все доходы 40 000 000 рублей НДС — 5% Выручка * 5/105 1 904 761,90 рублей Выручка без НДС Выручка — НДС 38 095 238,10 рублей Зарплата работникам Начисленная з/п до удержания НДФЛ 5 000 000 рублей Страховые взносы Расходы на з/п работникам * 30,2% 1 510 000 рублей Входной НДС — 22% Прочие расходы * 22/122 1 803 278,69 рублей Прочие расходы без НДС Расходы на закупку — входящий НДС 8 196 721,31 рублей Налог на УСН Выручка без НДС * 6% 2 285 714,29 рублей Налог на УСН к уплате Налог на УСН — Страховые взносы, но не более ½ налога на УСН 1 142 857,14 рублей НДС к уплате НДС — 5% 1 904 761,90 рублей Налоговая нагрузка всего Налог на УСН к уплате + НДС к уплате + страховые взносы 4 557 619,04 рублей

А теперь сделаем расчет для АУСН:

Расчет для АУСН «Доходы» Результат Выручка с НДС Все доходы 40 000 000 рублей З/п работникам Начисленная з/п до удержания НДФЛ 5 000 000 рублей Страховые взносы Фиксированная сумма 2 970 рублей Налог на АУСН Выручка * 8% 3 200 000 рублей Налоговая нагрузка всего Налог на АУСН + страховые взносы 3 202 970 рублей

Из расчетов мы видим, что переход на АУСН в сравнении с УСН для ООО выгоднее: экономия составляет более миллиона рублей. Полное отсутствие НДС и минимальные страховые взносы компенсируют более высокие ставки основного налога на АУСН.

6. Бизнес приносит менее 450 млн рублей в год? Если нет, то вам не избежать ОСНО. Если да, то нужно выбрать между УСН «Доходы» и УСН «Доходы минус расходы», а также стандартными с правом вычета или пониженными без права вычета ставками НДС.

Для правильного выбора объекта налогообложения и ставок НДС проанализируйте:

Структуру доходов. Если основная деятельность подпадает под ставку НДС 10%, возможно, выгоднее стандартный НДС.

Структуру расходов. При крупных суммах входящего НДС при производстве или перепродаже выгодны стандартные ставки. При низких расходах в услугах — пониженные.

Поставщиков. Если большинство из них плательщики НДС, выгоден вычет на стандартных ставках, если нет — пониженные ставки.

Покупателей. Для крупных клиентов, которым важен вычет, стандартная ставка привлекательнее.

Качество учета. Высокая компетенция бухгалтера критична для корректного учета НДС, особенно при стандартных ставках.