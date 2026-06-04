Досудебный порядок урегулирования налоговых споров 2026: как подать жалобу в ФНС

Самое главное:
Досудебный порядок урегулирования налоговых споров закреплен в ст. 138 НК.
Прежде чем обратиться в суд, сначала нужно пройти этап обращения в вышестоящий орган — УФНС по субъекту или МИФНС по федеральному органу.
Обжаловать таким способом можно решения инспекции по камеральным и выездным проверкам, иные акты ненормативного характера, действия или бездействие должностных лиц.
Срок рассмотрения жалобы — от 15 до 30 дней в зависимости от типа обжалуемого акта, действия или бездействия налоговой (ст. 140 НК).
В упрощенном порядке спор могут рассмотреть и за семь дней (ст. 140.1 НК), но такой вариант доступен не всегда. Например, если оспаривается привлечение к ответственности по результатам КНП или ВНП, процедуру упростить нельзя.
Какую жалобу подавать: обычную или апелляционную
Решение по итогам налоговой проверки можно оспорить двумя способами — в апелляционном или обычном порядке.
Апелляционная жалоба подается на решение ИФНС, которое еще не вступило в законную силу. У компании или ИП есть ровно месяц на досудебное урегулирование с момента, как решение было вручено (ст. 139, п. 9 ст. 101 НК, п. 48 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).
Пока рассматривается апелляционная жалоба, налоговая не вправе применять меры принудительного характера, то есть списывать деньги со счетов, взыскивать задолженность за счет имущества.
Обычную жалобу можно подать в течение одного года с даты, когда ИФНС вынесла решение по результатам камеральной (КНП) или выездной проверки (ВНП).
По ненормативным актам ИФНС, которые не связаны с решениями по итогам проверок, подают обычную жалобу.
Такой же порядок действует для жалоб на действия или бездействие должностных лиц. Срок подачи — один год с момента, когда налогоплательщик узнал о нарушении своих прав.
Компания «Ависто» возьмет на себя бухгалтерское и налоговое сопровождение бизнеса: выстроит учет, подготовит отчетность и поможет снизить риски при работе с налоговой. Также «Ависто» сопровождает кадровый учет и предоставляет юридические консультации, чтобы работа с контролирующими органами была выстроена четко.
Упрощенный порядок обжалования
Налоговая реформа последних лет коснулась не только порядка расчета и уплаты налогов, но и досудебного урегулирования споров с ИФНС. С 1 января 2025 года жалобу на отдельные действия и ненормативные акты налоговой можно подать в упрощенном порядке (ст. 140.1 НК).
Чем упрощенный порядок отличается от обычного:
Срок рассмотрения сокращен до 7 дней.
Жалобу подают в электронном виде через ЛК на сайте ФНС или по ТКС (приказ ФНС от 02.09.2024 № ЕД-7-9/693@).
Рассматривает жалобу та же самая инспекция, чьи акты, действия или бездействие оспариваются. В случае отказа в удовлетворении требований заявителя полностью или частично, «своя» ИФНС передает спор дальше в вышестоящий орган для рассмотрения в общем порядке.
В упрощенном порядке можно решить только некоторые категории налоговых споров. Например, решения по итогам камеральной и выездной проверки по-прежнему обжалуются исключительно в общем порядке. Но упрощенная процедура подходит для дел о блокировке счетов или о возврате переплаты налогов из бюджета.
Одновременно расширен и обязательный досудебный этап. Теперь перед обращением в суд сначала нужно подать жалобу в налоговый орган и по ряду имущественных споров, связанных с ее решениями или действиями (п. 2 ст. 138 НК). Например, если вы просите ИФНС вернуть неправомерно взысканные налоги, пени, штрафы, выплатить проценты за блокировку счетов или признать инкассовые поручения не подлежащими исполнению.
Теперь разберем, какие шаги нужно совершить на практике, чтобы жалоба точно была принята налоговиками.
Как подать жалобу в налоговую: пошаговый план
Шаг 1. Разберитесь, куда подавать жалобу
Первая задача — определить, куда подать жалобу.
Жалоба на решение, действия или бездействие своей ИФНС подается в вышестоящий орган, и как правило, это Управление ФНС по региону.
Например, если компания зарегистрирована в г. Валдай и относится к Межрайонной ИФНС России №1 по Новгородской области, решения этой инспекции следует обжаловать в УФНС России по Новгородской области.
Жалобу подают через свою инспекцию, а та в течение трех рабочих дней сама передаст ее наверх. Помимо регионального УФНС, обращение может быть направлено:
в межрегиональные инспекции по федеральным округам (например, если в регионе нет межрайонных ИФНС);
в межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам, если вы к таковым относитесь;
в центральный аппарат ФНС.
Обычно разобраться, кто адресат, несложно. Информация о том, в каком налоговом органе можно обжаловать решение, содержится в самом акте ИФНС.
Шаг 2. Определите, что включить в мотивировочную часть жалобы
Важно заранее выстроить линию защиты. Продумайте, какие доводы вы включите в жалобу, на какие нарушения со стороны налоговой будете ссылаться. В случае неудачи после стадии досудебного урегулирования с этой правовой позицией придется идти в суд.
Наиболее убедительно выглядят ссылки на нарушения налоговиками материально-правовых или процессуальных норм. Поэтому проверьте, какие разъяснения ФНС и определения ВС существуют по вашему предмету спора.
Налоговая служба периодически публикует Обзоры правовых позиций по результатам рассмотрения жалоб налогоплательщиков (письмо от 03.10.2023 № БВ-4-9/12603@). Для нижестоящих инспекций такие позиции фактически задают рамки единообразного подхода. Обязательно ссылайтесь на них по возможности.
Если ИФНС нормы материального и процессуального права не нарушала и весомых аргументов у вас набирается мало, апеллируйте к смягчающим обстоятельствам (п. 3 ст. 114 НК, п. 16 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57). Они не отменяют штраф полностью, но позволяют значительно снизить наказание. Главное — чтобы прослеживалась причинно-следственная связь между налоговым правонарушением и смягчающим обстоятельством (постановление АС Московского округа от 17.07.2024 № Ф05-15156/2024 по делу № А40-142357/2023).
Шаг 3. Оформите текст жалобы в соответствии с требованиями НК
Утвержденный бланк есть только для электронной подачи. Если собираетесь направить жалобу по ТКС или через ЛК налогоплательщика, заполняйте форму (КНД 1110121), которая утверждена приказом ФНС от 02.09.2024 № ЕД-7-9/693@.
Для бумажной жалобы допустима свободная форма. Но документ в любом случае должен содержать:
данные налогоплательщика;
сведения об обжалуемой инспекции и вышестоящем налоговом органе;
дата и номер решения, которое оспаривается;
аргументы, почему вы считаете решение (действия или бездействие) налогового органа незаконным;
ссылки на нормы закона, которые ИФНС нарушила;
требования к налоговому органу, например, отменить привлечение к ответственности, уменьшить доначисление, провести повторную проверку, возместить НДС из бюджета.
К жалобе также следует приложить документы, подтверждающие позицию налогоплательщика (п. 5 ст. 139.2 НК). Это могут быть договоры с контрагентами, первичка, акты сверки, деловая переписка. Подписывает «прошение» генеральный директор организации, индивидуальный предприниматель или иное лицо по доверенности. Электронную жалобу заверяют УКЭП.
Если при обращении в вышестоящий орган вы прикладываете новые документы, которые местная ИФНС раньше не видела, нужно объяснить, почему не предоставили их раньше. Это должна быть уважительная причина, иначе налоговая не примет их во внимание.
Например, организация не представила документы вовремя, потому что руководитель и бухгалтер одновременно находились на длительном лечении, а доступ к первичке был ограничен из-за переезда офиса.
Шаг 4. Подайте жалобу в вышестоящий орган через свою инспекцию
Обращение налогоплательщик может направить несколькими способами:
по почте заказным письмом с описью вложения;
электронно в ЛК на сайте ФНС;
через оператора ЭДО;
лично отнести на бумаге в ИФНС.
В течение трех рабочих дней с момента получения местная инспекция обязана передать жалобу вместе с материалами дела в вышестоящий орган.
Если документ не соответствует установленному формату (например, отправлен не на бланке КНД 1110121), подписан неуполномоченным лицом (ЭП не принадлежит заявителю), ИФНС откажет в приеме. Но это не мешает налогоплательщику устранить ошибки и подать жалобу повторно, если сроки позволяют.
Налоговая просит отозвать жалобу и решить дело мирно: что нужно знать
Если решение по жалобе еще не принято, то согласно п. 7 ст. 138 НК, заявитель вправе ее отозвать обратно. Нередко об этом просит сам инспектор, чтобы решить вопрос без лишнего внимания вышестоящих коллег.
Перед тем, как отозвать жалобу, нужно учесть следующее:
Отзыв — это процессуальное действие, УФНС вынесет решение об оставлении вашей жалобы «без рассмотрения».
По закону не будет считаться, что вы прошли этап досудебного урегулирования, то есть обратиться сразу в суд после отзыва невозможно (постановление АС Центрального округа от 20.08.2018 № Ф10-2993/2018 по делу № А83-9075/2017).
Вы лишаетесь права повторного обжалования.
Это касается только указанной процедуры. Если налогоплательщик отозвал апелляционную жалобу на не вступившее в силу решение налогового органа, у него еще есть шанс дождаться вступления акта в законную силу и подать обычную жалобу (постановление АС Московского округа от 08.10.2019 № Ф05-13439/2019 по делу № А40-210175/2018).
В досудебном порядке спор не урегулирован: что дальше
Если жалобу не удовлетворили или решение по ней не принято вовремя, налогоплательщик может обратиться в суд или в ФНС.
В арбитражный суд акт, действия или бездействие налогового органа можно обжаловать в течение трех месяцев со дня получения решения по жалобе или по истечении срока, отведенного на ее рассмотрение (ч. 4 ст. 198 АПК).
Стоит ли обращаться в ФНС или сразу идти в суд
Если ваша цель — уменьшить доначисления, избавиться от штрафов, отстоять возмещение НДС, то обращение в центральный аппарат ФНС может принести результат. Но эта процедура не продлевает автоматически срок на обращение в суд. Поэтому рекомендуется подавать одновременно и жалобу в ФНС, и заявление в суд.
Приведем пример из судебной практики.
Компания пропустила трехмесячный срок на обращение в суд и попросила восстановить его, ссылаясь на ожидание решения ФНС по этому спору. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали в восстановлении срока, посчитав пропуск сроков зависимым от компании. Жалоба в ФНС была добровольной и не освобождала от обязанности своевременно обращаться в суд (постановление АС Северо-Кавказского округа от 13.05.2024 № Ф08-3042/2024 по делу № А32-8095/2023).
Еще один пример — компания после рассмотрения жалобы в региональном УФНС обратилась в центральный аппарат ФНС России и пропустила срок на судебное обжалование.
Суд указал, что «обращение в ФНС России не продлевает и не восстанавливает срок для подачи заявления в арбитражный суд, если обязательный досудебный порядок уже был соблюден» (постановление АС Московского округа от 14.07.2025 № Ф05-10008/2025 по делу № А41-63940/2024).
Получите готовый шаблон акта к договору оказания услуг
Документ подготовлен юристами. Заполните форму, вышлем материалы вам на e-mail:
Что в итоге
Если компания не согласна с решением, требованием, действием или бездействием ИФНС, то может обжаловать его. Сначала нужно обратиться в вышестоящий налоговый орган. Только после этого можно идти в суд, если спор не удалось решить на уровне ФНС.
Чтобы жалобу приняли и рассмотрели по существу, важно правильно выбрать порядок обжалования, не пропустить сроки и заранее подготовить аргументы. Чем точнее налогоплательщик обоснует свою позицию, тем выше шанс урегулировать спор без суда или укрепить позицию для дальнейшего разбирательства.
Грамотное сопровождение бизнеса включает не только подготовку отчетности, но и контроль налоговых рисков. «Ависто» помогает выстроить бухгалтерский учет, оформить кадровые документы и получить юридическую поддержку, чтобы ваш бизнес был готов к проверкам и решению спорных ситуаций.
Читайте также:
Технологический сбор с 1 сентября 2026 года: кто, сколько и за что будет платить.
Как учитывать расходы на ГСМ и топливо в 2026 году: инструкция для бизнеса и бухгалтера.
Реклама: ООО «Ависто», ИНН 7727621074, erid: 2W5zFJbrQ2d
Начать дискуссию