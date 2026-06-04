Досудебный порядок урегулирования налоговых споров 2026: как подать жалобу в ФНС

Какую жалобу подавать: обычную или апелляционную

Решение по итогам налоговой проверки можно оспорить двумя способами — в апелляционном или обычном порядке.

Апелляционная жалоба подается на решение ИФНС, которое еще не вступило в законную силу. У компании или ИП есть ровно месяц на досудебное урегулирование с момента, как решение было вручено (ст. 139, п. 9 ст. 101 НК, п. 48 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).

Пока рассматривается апелляционная жалоба, налоговая не вправе применять меры принудительного характера, то есть списывать деньги со счетов, взыскивать задолженность за счет имущества.

Обычную жалобу можно подать в течение одного года с даты, когда ИФНС вынесла решение по результатам камеральной (КНП) или выездной проверки (ВНП).

По ненормативным актам ИФНС, которые не связаны с решениями по итогам проверок, подают обычную жалобу.

Такой же порядок действует для жалоб на действия или бездействие должностных лиц. Срок подачи — один год с момента, когда налогоплательщик узнал о нарушении своих прав.