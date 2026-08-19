ЭПД с 1 сентября 2026 года: что нужно успеть за последние две недели

Кто должен перейти на электронные перевозочные документы

С 1 сентября 2026 года применение электронных перевозочных документов становится обязательным. Правила заданы двумя законами:

140-ФЗ от 07.06.2025 — расширил перечень электронных документов и ввел реестр экспедиторов;

520-ФЗ от 29.12.2025 — с 1 марта 2027 года вводит реестр перевозчиков.

Новые правила работают для сегмента B2B. В цепочку обязательного электронного обмена документами входят грузоотправители, грузополучатели, перевозчики и экспедиторы. Новые правила касаются также компаний, которые продают товар и нанимают транспортную организацию для доставки. Если бизнес сам доставляет товары покупателям-юридическим лицам, он тоже обязан использовать новые форматы.

В электронном виде оформляются документы (за исключением разрешенных Минтрансом исключений):

электронная транспортная накладная (ЭТрН) — подтверждает факт перевозки, служит основанием для расходов и вычета НДС;

электронный заказ-заявка (ЭЗЗ) — фиксирует договоренности до рейса: маршрут, ставку, сроки;

экспедиторские документы — поручение экспедитору, экспедиторская и складская расписки.

Документ Что подтверждает Кто подписывает ЭТрН Факт перевозки. Основание для расходов и вычета НДС Грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель ЭЗЗ Договоренности до рейса: маршрут, ставка, сроки Грузоотправитель и перевозчик Экспедиторские документы Принятие груза и обязательств посредником Экспедитор и клиент ЭПЛ Работу водителя, маршрут, топливо Перевозчик. Бумага разрешена, кроме алкоголя с маркировкой

Путевой лист в обязательный электронный перечень не входит. Его можно оформлять на бумаге. Исключение — перевозка маркируемой алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для таких грузов с 1 сентября 2026 года обязательны электронная транспортная накладная или электронный путевой лист. Для крепкого алкоголя правила общие: накладная электронная, путевой лист может быть бумажным.

Закон позволяет использовать бумажные документы в ряде случаев. Подробный перечень утвердил Минтранс (приказ от 01.06.2026 № 262). Привели в таблице некоторые случаи с примерами:

Случай Пример Перевозка грузов для физлица для личных нужд, не связанная с предпринимательской деятельностью Перевозка мебели Грузоотправитель и грузополучатель — одно лицо Перемещение товаров между собственными складами одной организации Нет доступа к интернету Населенные пункты по перечню правительства от 10.07.2025 № 1855-р Технический сбой информационных систем Сбой зафиксирован через систему ГосСОПКА Каботажные автомобильные перевозки грузов Перевозка между пунктами на территории РФ без пересечения границы

В перечисленных случаях транспортная накладная пока оформляется на бумаге без электронного варианта. Минтранс планирует дать участникам право выбора.