Как составить пояснения в ФНС о выплате низкой зарплаты в 2026–2027 годах

Не отправляйте лишнего. Налоговой нужны только выписки из табелей и приказы по людям из требования. Берегите персональные данные.

Федеральный МРОТ в 2026 году — 27 093 рубля. В вашем регионе может быть выше. Проверьте отраслевые соглашения.

Сначала уточненка, потом письмо. Если сотрудник на полной ставке полностью отработал месячную норму и получил меньше МРОТ без законных причин — доначислите зарплату, взносы и пени, при необходимости подайте уточненный РСВ.

Два разных запроса — две разные стратегии. По МРОТ защищайтесь табелем, больничными и ставками. По среднеотраслевому уровню объясняйте экономику бизнеса.

Как отвечать: показывать табель. Объяснять, что сотрудник болел, был в отпуске за свой счет, устроился 25-го числа или работает на полставки. Проблема решается простым расчетом пропорции.

Запрос приходит, если система ФНС видит начисления сотруднику ниже минимума за полный месяц работы. В этом случае инспектор смотрит арифметику и документы. Здесь он ищет ошибки в расчетах кадровика. Если человек отработал все смены по графику на полную ставку — платить меньше федерального или регионального МРОТ нельзя. Федеральный МРОТ в 2026 году — 27 093 рубля. Региональный минимум может быть выше. Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к региональному соглашению компания не направила мотивированный отказ, она считается присоединившейся. В этом случае применяется региональный минимум заработной платы.

Правило разделения: если в одном требовании ФНС спрашивает и про МРОТ, и про среднеотраслевую зарплату — отвечайте двумя блоками. Сначала блок про МРОТ — здесь доказываете, что при полной занятости каждый получает не меньше минимума. Потом блок про отрасль — здесь объясняете экономические причины отклонения. Смешивать аргументы — верный способ получить повторное требование.

Как отвечать: экономикой бизнеса. Объяснять структуру штата (много линейного персонала с низкими окладами), падение выручки, отсутствие премий из-за невыполнения плана или сезонный спад продаж.

Запрос приходит, когда ваш средний чек на одного работника ниже цифр Росстата для вашего кода ОКВЭД . Здесь инспектор ищет налоговую выгоду. Его логика проста — бизнес прибыльный, обороты есть, а официальная зарплата низкая. Значит, часть денег выдают «в конверте». Это не нарушение трудового права, это подозрение в занижении базы по НДФЛ и страховым взносам.

Когда спрашивают про среднюю зарплату по отрасли

Сравнивать зарплату с МРОТ и среднеотраслевыми показателями проще, когда кадры, расчет зарплаты и отчетность ведет одна команда. Ависто берет на себя бухгалтерский и налоговый учет, кадры и расчет зарплаты. Если ФНС запросит пояснения, специалисты подготовят расчеты и документы по сотрудникам.

Представить пояснения в течение 5 дней — п. 3 ст. 88 НК ; обязанности платить не ниже среднеотраслевого уровня нет

Платить не меньше МРОТ при полной занятости; представить пояснения в течение 5 дней — п. 3 ст. 88 НК

Доплата до минимума работнику, штраф по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (до 50 тыс. руб.), доначисление взносов

Почему ФОТ такой низкий при ваших оборотах?

Отработал ли он норму времени?

Если инспекция выявит недоимку, она выставит требование об уплате ( ст. 69 НК ). Если не исполните, примет решение о взыскании и приостановит операции по счетам ( ст. 76 НК ). Это может произойти до получения ваших пояснений.

Если работник на полной ставке получил 25 000 рублей при МРОТ 27 093 рубля, это нарушение. Сначала доначислите зарплату, страховые взносы и пени. НДФЛ с доначисленной суммы исчислите и удержите при ее фактической выплате. При необходимости сдайте уточненный РСВ. Уточненный 6-НДФЛ подавайте только если ошибка повлияла на ранее отраженные в нем показатели — например, доход был выплачен, но неверно отражен или не удержан НДФЛ. Затем отправьте в налоговую пояснение, что ошибка исправлена самостоятельно. Признание ошибки до проверки смягчает ответственность.

Сколько часов должен был отработать по норме;

Не пишите общие фразы. Сделайте таблицу по каждому человеку из списка ИФНС:

Посмотрите, какой МРОТ действовал в спорные месяцы 2026 года. Федеральный базовый уровень — 27 093 рубля. Проверьте данные по своему региону: возможно, там более высокий порог. Проверьте код ОКВЭД : не вышло ли в вашей отрасли новое соглашение о минимальной зарплате, которое вы пропустили.

Сравните данные в расчете по страховым взносам (РСВ) и справках 6-НДФЛ с данными бухгалтерского учета. Часто причина требования — технический сбой. Если нашли ошибку в отчете, сначала подайте уточненку, затем напишите пояснение.

Откройте личный кабинет налогоплательщика и посмотрите текст полностью. Что просит инспекция — только письмо с объяснением или еще копии документов? По каким работникам вопросы — по всем или по списку? За какой период? Если в требовании ошибка (неправильный ИНН, несуществующий период), напишите об этом в начале ответа. Сроки не затягивайте.

Требование ФНС не означает нарушение. Разберитесь в ситуации по шагам.

Если табели, приказы и расчеты хранятся в разных местах, на подготовку ответа уходит несколько дней. Ависто ведет кадровый учет и расчет зарплаты в одной системе. К требованию ФНС специалисты готовят выписки из табелей, приказы и расчеты по нужным сотрудникам.

Приказ о простое, акты о неисправности, уведомление в службу занятости (если требуется)

Трудовой договор с условием о неполном времени, табель учета, штатное расписание

расчет ФОТ с разбивкой по категориям (если речь о среднеотраслевой).

положение о премировании (если речь о премиях);

приказ об отпуске без сохранения зарплаты или больничный лист;

Приложения. Не отправляйте весь кадровый архив. Налоговая вправе требовать только необходимые документы. Приложите копии по людям из таблицы:

Последний абзац. …Расхождений между данными расчета по страховым взносам и начислением нет. Копии подтверждающих документов на ___ листах прилагаю.

Дополнительная аргументация. Под таблицей добавьте обоснование — пояснение причин и ссылки на нормативные документы, если они есть.

Основной аргумент — таблица. Не описывайте сотрудников сплошным текстом. Сделайте таблицу в теле письма. Формат, перенесенный из Excel в Word, удобен для инспектора. Таблица отвечает на большую часть вопросов.

…В ответ на требование от ____ №___ сообщаем. Зарплату сотрудникам начисляем по трудовым договорам и табелям учета рабочего времени. Нарушений в базе для НДФЛ и страховых взносов нет.

Первый абзац. Начните с сути. Приветствия не нужны.

Не используйте заголовки «Информационное письмо» или «Обращение». Пишите прямой ответ на запрос.

Кому: Руководителю ИФНС №... От кого: ООО «Название», ИНН, КПП. Тема: Ответ на требование о пояснениях №... от ... (номер возьмите из квитанции ТКС).

Письмо должно быть коротким и содержательным. Инспектору нужна таблица, а не текст.

Что включить в ответ на требование

Готовые формулировки для пояснений в ФНС

Для каждой причины низкой зарплаты нужен свой документ-подтверждение. Ниже — готовые формулировки.

Неполное рабочее время (0,5 ставки, удаленка с сокращенным днем)

Как звучит в письме: «Сотрудник Кузнецов Б.Б. работает на условиях неполного рабочего времени (0,5 ставки). Подтверждение — дополнительное соглашение № 2 от 10.01.2026 к трудовому договору. Оплату начислили пропорционально отработанному времени: 88 часов из нормы 176». Что прикладываем: допсоглашение о ставке и выписку из табеля. Важно: сравнивайте зарплату с МРОТ в пересчете на фактическое время. Для 0,5 ставки это половина МРОТ. Покажите, что оклад за полный месяц выше МРОТ. Меньшая сумма в отчете — следствие режима работы, а не занижения зарплаты.

Отпуск за свой счет

Как звучит в письме: «Сотрудница Смирнова Е.В. была в отпуске без сохранения зарплаты с 01.09.2026 по 15.09.2026. Основание — заявление и приказ № 45-ОС. За отработанные дни начислили 15 000 рублей». Что прикладываем: заявление работника (скан) и приказ директора, табель. Важно: если сотрудник отсутствовал, а отпуск за свой счет не оформили, создавать документы задним числом нельзя. Это подделка кадровых документов. В письме в ФНС укажите: за неотработанные дни оплату не начисляли, а сумма ниже МРОТ — потому что работник отсутствовал.

Больничный лист

Как звучит в письме: «Оклад сотрудника Волкова Д.С. — 40 000 рублей, выше федерального МРОТ. В сентябре 2026 года он был на больничном 12 рабочих дней. Сумма 18 500 рублей состоит из двух частей: зарплата за отработанные дни сентября (оклад 40 000 руб. пропорционально отработанному времени) и пособие по временной нетрудоспособности. Пособие считают по среднему заработку за два предыдущих календарных года и страховому стажу (ст. 7 федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ)». Что прикладываем: табель (где стоят коды «Б») и копию самого больничного. Важно: покажите расчет среднего заработка. Инспектор должен увидеть, что низкий доход — результат формулы, а не заниженного оклада. Поясните: если бы он отработал полную норму, зарплата превысила бы МРОТ.

Прием или увольнение в середине месяца

Как звучит в письме: «Алексеева И.Н. устроилась 21.09.2026. Зарплату начислили за 8 рабочих дней из 22. Сумма — 10 500 рублей». Что прикладываем: копию приказа о приеме на работу.

Простой (поломка оборудования, нет заказов)

Как звучит в письме: «В августе 2026 года в цеху № 1 был простой по вине работодателя из-за поломки линии ЧПУ. Время простоя оплатили в размере 2/3 среднего заработка по ст. 157 ТК РФ. Поэтому выплата ниже обычного уровня». Что прикладываем: акт о поломке, приказ о простое. Примечание: ТК не устанавливает обязанности уведомлять службу занятости, когда вводят простой. Уведомлять службу занятости нужно, если вводят неполное рабочее время или останавливают производство (п. 2 ст. 25 закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»). Если вы направили уведомление добровольно, приложите копию как дополнительный аргумент. Важно: простой нужно оформить документами до выплаты денег. В пояснениях укажите: время отметили как простой по вине работодателя (код в табеле). Оплатили не менее 2/3 среднего заработка по ст. 157 ТК. Норма рабочего времени по производственному календарю та же — меняется статус времени. Это не занижение зарплаты. Это законная оплата времени, когда работы не было.

Декретный отпуск

Как звучит в письме: «Три сотрудницы находятся в отпуске по уходу за ребенком и не получают заработную плату. Их пособие — не оплата труда. Его не сравнивают со среднеотраслевым показателем». Что прикладываем: приказы об отпуске, расчет ФОТ без учета декретниц, штатное расписание.

Разная квалификация персонала

Как звучит в письме: «В компании пять инженеров по 80 тысяч и десять разнорабочих по 28 тысяч. Средняя зарплата ниже отраслевой, потому что отраслевая статистика включает в основном высокотехнологичные предприятия. Большое число вспомогательного персонала снижает средний показатель, но каждый получает не меньше МРОТ». Что прикладываем: штатное расписание, расчет ФОТ по категориям, трудовые договоры, ведомости.

Невыполнение условий премирования

Как звучит в письме: «Зарплата состоит из оклада и премии. Премия зависит от выручки. По положению о премировании премию начисляют, если план продаж выполнен. В отчетном периоде план выполнили на 62 процента. Премий не было. Оклады сотрудников выше МРОТ». Что прикладываем: положение о премировании, расчет, как выполнили план продаж (выписка из управленческого отчета). Важно: покажите, что премия не гарантирована — она зависит от KPI. Условия не выполнили — премию не начислили законно.

Сезонность

Как звучит в письме: «Летом в торговом павильоне нет покупателей. Продавцы работают по графику сменности из трудового договора. Зарплата состоит из фиксированного оклада (не ниже МРОТ, если отработать полную месячную норму) и переменной части (процент с продаж). Летом объем продаж падает, переменная часть тоже. Фиксированный оклад при полной норме дает выплату не ниже МРОТ». Что прикладываем: графики сменности, журналы кассира, подтверждение низкой проходимости, отчеты о выручке.

Зарплата ниже отрасли: структура бизнеса