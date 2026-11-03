Как учитывать операции с цифровым рублем с сентября 2026 года: гайд для бухгалтера

Цифровой рубль стал третьей формой валюты: что изменилось для бухгалтера

Закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ запустил массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. Счет цифрового рубля стал отдельным видом банковского счета раньше — с 1 августа 2023 года, когда в закон № 161-ФЗ ввели статью 30.8.

Это деньги — безналичные денежные средства. Не цифровой финансовый актив и не криптовалюта: курсовых разниц нет, проценты на остаток не начисляются, депозиты и кредиты в цифровых рублях невозможны.