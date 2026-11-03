Как учитывать операции с цифровым рублем с сентября 2026 года: гайд для бухгалтера

Самое главное:
Цифровой рубль — третья форма национальной валюты. На налоги форма расчетов не влияет, отдельной отчетности по нему нет.
С 01.09.2026 принимать его обязаны продавцы B2C с выручкой за 2025 год свыше 120 млн рублей и договором эквайринга с системно значимым банком на 01.01.2026.
ИС-учет-47 предлагает для учета счет 53, субсчет к 55 или к 51. Выбор закрепляют в учетной политике.
В балансе остаток кошелька — строка 1250. Существенные суммы раскрывают в пояснениях.
До 31.12.2026 действует нулевой тариф на все операции. С 2027 года комиссия за эквайринг — 0,3% (максимум 1 500 рублей за перевод).
Цифровой рубль стал третьей формой валюты: что изменилось для бухгалтера
Закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ запустил массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. Счет цифрового рубля стал отдельным видом банковского счета раньше — с 1 августа 2023 года, когда в закон № 161-ФЗ ввели статью 30.8.
Это деньги — безналичные денежные средства. Не цифровой финансовый актив и не криптовалюта: курсовых разниц нет, проценты на остаток не начисляются, депозиты и кредиты в цифровых рублях невозможны.
Кто обязан принимать цифровой рубль: три этапа и два условия
Обязанность работать с цифровым рублем затрагивает только B2C — продавцов, исполнителей услуг и агрегаторов, которые принимают оплату от граждан для личных нужд. Если компания сотрудничает только с юрлицами (B2B), открывать цифровой кошелек не нужно.
Для B2C-сектора на первых двух этапах обязанность возникает при совпадении двух факторов — объема годовой выручки и статуса обслуживающего банка на 1 января 2026 года.
График перехода (2026 – 2028 г.)
Этап
Срок запуска
Критерий по выручке (за прошлый год)
Банковское условие (на 01.01.2026)
1
с 01.09.2026
Более 120 млн руб.
Действующий договор эквайринга с системно значимым банком или банком, значимым на рынке платежных услуг
2
с 01.09.2027
Более 30 млн руб.
Договор эквайринга расширяется на все банки с универсальной лицензией
3
с 01.09.2028
Более 20 млн руб.
Все компании, не попавшие в первые волны. Привязка к конкретному статусу банка полностью исчезает
Выручку считают целиком. Лимит оценивают по общей величине доходов от реализации всей компании, а не только по обороту розничных точек.
Кого освободили от приема цифрового рубля
Законодательство предусматривает два исключения, когда настраивать прием цифровых рублей не нужно:
Места оплаты без связи. Если место оплаты товаров (работ, услуг) находится в местности, где нет доступа к подвижной радиотелефонной связи и (или) средствам коллективного доступа к интернету, продавец (исполнитель, владелец агрегатора) освобождается от обязанности обеспечить в этом месте оплату переводом цифровых рублей.
Объекты с небольшой выручкой. Конкретные торговые точки, чья выручка за предшествующий год составила менее 5 млн рублей.
Этот порог считают индивидуально по каждому объекту, а не по компании в целом. Например, если у розничной сети общая выручка 200 млн рублей, она обязана внедрить цифровой рубль во всех точках, кроме небольших магазинов с годовым оборотом менее 5 млн рублей.
Ответственность за отказ принимать цифровой рубль
Каждый факт отказа — самостоятельное правонарушение по ч. 4 ст. 14.8 КоАП: 15 000–30 000 рублей для должностных лиц и ИП, 30 000–50 000 рублей для компаний.
Как проходит оплата: кошелек, универсальный QR и чек ККТ
Цифровой кошелек открывают на платформе Банка России. Управлять им можно через приложение банка-участника. Ниже — как устроен кошелек и что изменить на кассе.
Как устроен цифровой кошелек компании
Цифровой счет открывают на платформе Банка России.
Один кошелек на бизнес. На одно юридическое лицо (по ИНН) можно открыть один цифровой счет. Совместный доступ других пользователей к кошельку не предусмотрен.
Доступ через банк. Управлять кошельком можно через приложение любого коммерческого банка-участника. Банк выступает посредником.
Где уточнять готовность. Техническую готовность к интеграции уточняйте в своем обслуживающем банке. С июля 2026 года Центробанк перестал публиковать открытый список участников платформы.
Пополнение и лимиты. Кошелек пополняют обычным переводом со своего расчетного счета или за счет остатка электронных денежных средств (ЭДС). Месячный лимит на пополнение в 300 000 рублей действует только для физлиц — для бизнеса ограничений по объемам нет. Обналичить цифровые рубли напрямую нельзя. Остаток можно перевести на свой банковский счет или направить на увеличение остатка электронных денежных средств.
Прием оплаты на кассе и на сайте
На кассе. Покупатель рассчитывается через универсальный QR-код НСПК. На кассовом экране или наклейке отображается один код, клиент сам выбирает способ оплаты в смартфоне: СБП, банковский пей-сервис или цифровой рубль.
На сайте. Для приема цифровых рублей в интернет-магазине потребуется доработка платежного модуля — интеграция нового сценария оплаты от НСПК.
Оформление чека ККТ. В кассовом чеке оплату цифровыми рублями признают безналичным расчетом. Для отражения используют стандартный тег 1081 («сумма электронными» / «сумма безналичными»). Дополнительные теги (1234–1238) по правилам ФНС необязательны. Бухгалтеру достаточно убедиться, что на ККТ обновлена прошивка.
На какой счет поставить цифровой рубль и что записать в учетную политику
Минфин предложил три варианта учета. Конкретный выбор компания закрепляет в учетной политике. Ниже — особенности бухучета и правила, которые важно зафиксировать.
Особенности бухучета и первичка
Новый первичный документ. Главное основание для проводок — не банковская выписка, а извещение об исполнении распоряжения от платформы ЦБ (положение БР № 820-П).
Проводки без задержек. Все расчеты на платформе идут мгновенно в режиме 24/7. Деньги не зависают между банками, поэтому счет 57 «Переводы в пути» не используют. Зачисление отражают напрямую.
Для учета операций с новой валютой Минфин (информационное сообщение от 18.09.2023 № ИС-учет-47) предложил три варианта. Выбор компания закрепляет в учетной политике.
Вариант
Кому подходит
Как реализовать на практике
Новый счет 53
Компаниям с регулярными и существенными объемами цифровых расчетов
Данного счета изначально нет в стандартном Плане счетов. Бухгалтер вводит его самостоятельно приказом об учетной политике, ссылаясь на рекомендации Минфина № ИС-учет-47
Субсчет к счету 55
Бизнесу, у которого цифровые операции носят эпизодический характер, а остатки на кошельке несущественны
В рабочий план счетов добавляется отдельный субсчет (например, субсчет 55-5 «Цифровой кошелек»)
Субсчет к счету 51
Малому бизнесу, который на законных основаниях имеет право вести бухучет упрощенными способами
Операции учитываются обособленно на специальном субсчете к счету 51
Важные правила для бухгалтера:
Критерий существенности. Каждая организация определяет существенность цифрового оборота сама. Закрепите лимит в учетной политике по требованиям ПБУ 1/2008.
Смена правил обойдется дорого. Изменить выбранный счет учета в будущем без причины не получится. Переход на другой вариант будет официальным изменением учетной политики. Он потребует ретроспективного пересчета показателей и раскрытия в пояснениях к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Аналитика и контроль. Организуйте детальный аналитический учет по каждому кошельку. Включите в регламент закрытия месяца сверку остатков на счете учета (например, 53) с данными в личном кабинете платформы ЦБ.
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Проводки по цифровому рублю: от выручки до зарплаты
Типовые проводки — из ИС-учет-47 (показан счет 53; для субсчетов к 55 или 51 логика та же).
Содержание операции
Дебет
Кредит
Первичный документ
Пополнение цифрового кошелька с расчетного счета
53
51
Извещение платформы ЦБ, платежное поручение
Пополнение кошелька за счет остатка электронных денежных средств (ЭДС)
53
55
Извещение платформы ЦБ
Возврат цифровых рублей на расчетный счет компании
51
53
Извещение платформы ЦБ, выписка банка
Поступила оплата за товары или услуги от покупателя (B2C)
53
62
Извещение платформы ЦБ, чек ККТ
Перечислен возврат денег покупателю за товар
62
53
Извещение платформы ЦБ, чек возврата прихода
Отражена оплата в адрес поставщика или подрядчика
60
53
Извещение платформы ЦБ
Перечислены налоги и взносы в бюджет (перевод на ЕНС в Казначейство)
68, 69
53
Извещение платформы ЦБ
Выплачена заработная плата сотрудникам
70
53
Извещение платформы ЦБ, расчетная ведомость
Списана комиссия оператора платформы (актуально с 2027 года)
91-2
53
Извещение платформы ЦБ
Как отражать цифровой рубль в отчетности
Кошелек не меняет состав и структуру бухгалтерской отчетности. Отдельных деклараций или специальных форм для цифрового рубля нет. Но отражение остатков и оборотов в стандартных формах имеет особенности.
Бухгалтерский баланс. Остаток средств на цифровом кошельке на конец отчетного периода — высоколиквидный актив. Включайте сумму остатка по счету 53 (или субсчетам 51, 55) в строку 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».
Отчет о движении денежных средств (ОДДС). Все поступления и списания цифровых рублей формируют денежные потоки организации. Отражайте операции в ОДДС по правилам ПБУ 23/2011. Разделяйте потоки по характеру операций: платежи поставщикам и выручка от покупателей идут в текущую деятельность, операции по займам или инвестициям — в финансовую или инвестиционную. Переводы между расчетным счетом и цифровым кошельком (Дт 53 Кт 51 или Дт 51 Кт 53) денежным потоком не признают и в ОДДС не отражают.
Пояснения к бухгалтерской отчетности. Если остатки на цифровом кошельке или обороты по нему существенные для компании, этот факт раскрывают обособленно. Укажите наличие цифрового кошелька, остаток на отчетную дату, валютные риски (для цифрового рубля они отсутствуют) и ограничения по использованию, если они возникнут.
Налоги при цифровом рубле: форма расчета не меняет базу
Форма расчетов не влияет на налоговую базу. Следить нужно за датами признания доходов и расходов.
Налоговый режим / Выплата
Дата признания дохода
Дата признания расхода
Налог на прибыль (метод начисления)
Общий порядок по ст. 271 НК. Для внереализационных доходов — день зачисления на кошелек
Общий порядок по ст. 272 НК. Для отдельных видов расходов — день списания с кошелька
Налог на прибыль (кассовый метод)
День фактического поступления средств на цифровой кошелек (п. 2 ст. 273 НК)
День фактического списания денег с цифрового кошелька (пп. 1 п. 3 ст. 273 НК)
УСН и ЕСХН
День зачисления средств на цифровой счет компании (ст. 346.5, ст. 346.17 НК)
День списания рублей с цифрового счета организации.
НДФЛ с зарплаты
День зачисления денег на цифровой счет работника (или третьего лица по его заявлению) (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК)
Не применяется
По НДС правила прозрачные и комфортные для бизнеса:
Обращение валюты. Операция по передаче или получению цифровых рублей не признается реализацией и не является объектом налогообложения по НДС (пп. 1 п. 3 ст. 39, пп. 1 п. 2 ст. 146 НК).
Льгота от Центробанка. Услуги Банка России и оператора платформы по открытию, ведению цифровых счетов и переводам освобождены от НДС (пп. 3.3 п. 3 ст. 149 НК).
Вычеты. Оператор платформы выставляет услуги без НДС. Сумм налога к вычету не возникает, входного НДС по операциям с кошельком нет.
Налоги с кошелька: можно ли платить бюджету цифровыми рублями
С 1 сентября 2026 года крупнейшие российские банки обязаны предоставить клиентам техническую возможность перечислять средства в бюджет напрямую со своего цифрового счета.
Порядок расчетов с бюджетом и контроль. Все платежи в пользу Федерального казначейства бесплатны. Нулевой тариф для бизнеса Центробанк зафиксировал бессрочно. Операция отражается проводкой Дт 68 (69) — Кт 53. Деньги поступают в Казначейство и зачисляются на ЕНС в качестве Единого налогового платежа (ЕНП). В первые месяцы работы новой системы ЕНС остается главной зоной технических сбоев. Сохраняйте извещение платформы ЦБ об исполнении платежа и регулярно сверяйте сальдо ЕНС в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
Обратная сторона взыскания и блокировки. Цифровой кошелек не получится использовать как скрытый резерв для защиты денег от государства. Налоговое законодательство контролирует этот инструмент:
Принудительное взыскание. Если у компании возникнет недоимка, налоговый орган вправе на основании решения о взыскании направить оператору платформы поручение на перечисление цифровых рублей и списать долг с цифрового счета. Взыскание обращают на цифровые рубли при отсутствии или недостаточности денег на счетах в банках и электронных денежных средств.
Заморозка счета. Правила приостановления операций по ст. 76 НК распространяются на цифровые кошельки. Если налоговая заблокирует счета за опоздание с декларацией или неуплату налогов, цифровой рубль заморозят так же, как обычные расчетные счета.
Зарплата и подотчетные в цифровых рублях: только с согласия работника
Выплата сотрудникам зарплаты или подотчетных сумм в новой валюте возможна, но с ограничениями. Принудительно перевести персонал на цифровые рубли нельзя.
Как оформить выплату зарплаты. Чтобы выдать зарплату с цифрового кошелька компании, бухгалтеру нужно собрать пакет документов:
Письменное заявление от работника. Сотрудник добровольно пишет заявление с точными реквизитами своего цифрового счета. Кошелек к этому моменту уже должен быть открыт физлицом в его банковском приложении.
Изменения в договоре. Возможность таких расчетов фиксируют в трудовом или коллективном договоре — оформляют дополнительное соглашение.
НДФЛ и взносы. Здесь ничего не меняется. Налог удерживают и перечисляют в бюджет по общим правилам, в привычные сроки и через ЕНС.
Выдача денег под отчет. Цифровые рубли можно выдавать на командировочные расходы или хозяйственные нужды:
порядок таких выплат пропишите в локальном нормативном акте компании (например, в Положении о служебных командировках или отдельном приказе);
потраченные суммы сотрудник подтверждает как обычно — через авансовый отчет с приложением первичных документов (чеков, накладных).
Сколько стоит цифровой рубль для бизнеса: тарифы и выгода
До 31 декабря 2026 года действует льготный период — все операции бизнеса с цифровыми рублями бесплатны. Для граждан переводы и расчеты в цифровых рублях останутся бесплатными и после 2026 года: Банк России сохранил нулевой тариф для операций физлиц.
С 1 января 2027 года действует официальная тарифная сетка Банка России.
Операция с цифровым рублем
Тариф с 01.01.2027
Ограничение (лимит комиссии)
Прием оплаты от физлиц (B2C) (кроме услуг ЖКХ)
0,3%
не более 1 500 руб. за один перевод
Прием оплаты от граждан за услуги ЖКХ
0,2%
не более 10 руб. за один перевод
Переводы между компаниями и ИП (B2B)
15 руб.
фиксировано за каждое распоряжение
Выплата зарплаты сотрудникам по реестру
1 руб.
за распоряжение, но не менее 15 руб. за реестр
Возврат денег физлицу (по ранее полученной оплате)
0%
бесплатно всегда
Переводы в пользу Казначейства (налоги, пошлины)
0%
бесплатно бессрочно
Экономия цифрового рубля по сравнению с классическим эквайрингом. Для розничного бизнеса прием оплаты цифровыми рублями обходится в несколько раз дешевле традиционных банковских карт. Средняя ставка торгового эквайринга на рынке — от 1,5% до 3%.
Пример расчета. Представим розничную компанию с ежемесячным оборотом 10 млн рублей. При оплате обычными картами комиссия банку составит около 200 000 рублей в месяц. При оплате цифровыми рублями (по тарифу 0,3%) — около 30 000 рублей. Чистая экономия — около 170 000 рублей каждый месяц.
Учет и налогообложение комиссий. С 2027 года списание комиссии оператором платформы ЦБ бухгалтеру нужно отражать по правилам:
Бухгалтерский учет. Сумму удержанной комиссии признают прочими расходами и списывают проводкой Дт 91-2 — Кт 53;
Налог на прибыль (ОСНО). Расходы на услуги платформы учитывают в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (ст. 264 НК).
УСН «доходы минус расходы». Расходы на услуги платформы Банка России принимают в уменьшение налоговой базы в общем порядке. С 1 января 2026 года перечень разрешенных расходов в ст. 346.16 НК больше не закрытый, поэтому юридический статус Центробанка (он не кредитная организация) не препятствует учету комиссий. Главное — подтвердить затраты первичными документами (извещениями платформы) и доказать их экономическую обоснованность по ст. 252 НК.
Чек-лист по цифровому рублю: что сделать в ближайшие недели
Проверьте критерии первой волны. Убедитесь, что выручка за 2025 год превысила 120 млн рублей и на 01.01.2026 действовал договор эквайринга с системно значимым банком или банком, признанным Банком России значимым на рынке платежных услуг (реестры публикуются на сайте cbr.ru).
Уточните техническую готовность. Запросите у обслуживающего банка точные сроки и условия подключения к платформе Центробанка.
Откройте цифровой счет. Зарегистрируйте кошелек компании на платформе Банка России через мобильное приложение или личный кабинет банка-посредника.
Настройте интеграцию в 1С. Создайте кошелек в учетной системе (в актуальных релизах «1С:ЗУП» и «1С:Бухгалтерия») и сверьте его идентификатор с кабинетом платформы.
Обновите учетную политику. Закрепите вариант учета (новый счет 53 либо субсчета к 55 или 51) и пропишите критерии существенности.
Модернизируйте кассовую зону. Обновите прошивку ККТ для корректного отображения тега 1081 и выведите на кассы универсальный QR-код НСПК.
Утвердите внутренний регламент. Назначьте ответственных, зафиксируйте правила безопасности и введите обязательную сверку остатков с кабинетом платформы ЦБ при закрытии месяца.
Проведите тестовый прогон. Протестируйте полный цикл операций (пополнение — оплата — возврат — чек — проводка) и проинструктируйте кассиров по работе с новым QR-кодом.
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