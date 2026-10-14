Общепит моб
Купить подписку
БСПБ
Кассовые операции
Читать 6 мин
Интернет-эквайринг и онлайн-касса: как принимать платежи и формировать чеки

Интернет-эквайринг и онлайн-касса: как принимать платежи и формировать чеки

Покупатель нажал «Оплатить», деньги ушли продавцу — но расчет на этом не заканчивается. Интернет-эквайринг проводит платеж, а онлайн-касса фиксирует расчет и формирует чек. Разбираемся, как работают эти инструменты и как организовать прием платежей в онлайн-бизнесе.

454 просмотра20 открытий

Самое главное:

  • Интернет-эквайринг позволяет бизнесу принимать онлайн-платежи, а онлайн-касса — автоматически формировать чеки и передавать данные через ОФД в ФНС.

  • Для дистанционных продаж удобно использовать облачную кассу — она подходит для онлайн-расчетов и не требует размещения аппарата у продавца.

  • С интернет-эквайрингом Банка «Санкт-Петербург» бизнес может принимать оплату банковскими картами и через СБП, а также использовать платежные ссылки, виджеты и QR-коды.

  • Интернет-эквайринг Банка «Санкт-Петербург» интегрируется с сайтом через готовые модули, API или решения партнеров. При необходимости вы можете дополнительно подключить облачную кассу.

Что такое онлайн-касса и какая она бывает

Онлайн-касса — это контрольно-кассовая техника с фискальным накопителем, которая формирует чеки и передает сведения о расчетах оператору фискальных данных. ОФД, в свою очередь, направляет данные в ФНС через интернет.

Чтобы касса соответствовала требованиям закона, ее оснащают фискальным накопителем и регистрируют в ФНС. Также продавцу нужно заключить договор с оператором фискальных данных.

Существует два основных варианта онлайн-касс:

  • Физическая онлайн-касса. Аппарат находится у продавца, например в магазине или офисе, где покупатель оплачивает продукцию или услугу непосредственно на месте ее получения.

  • Облачная онлайн-касса. ККТ размещается в дата-центре провайдера, а бизнес пользуется ей удаленно через интернет. Такая касса формирует электронные чеки и подходит для дистанционных расчетов.

Облачные кассы используют интернет-магазины и другие компании, которые принимают оплату дистанционно. Для расчетов непосредственно в торговой точке или офисе продаж такой формат не подходит.

Какую кассу выбрать интернет-магазину

Если бизнес работает только через интернет и принимает оплату на сайте или в приложении, удобнее использовать облачную онлайн-кассу. Сам аппарат находится в дата-центре провайдера, поэтому компании не нужно размещать ККТ у себя. За работоспособностью кассы и ее соответствием требованиям 54-ФЗ следят специалисты провайдера.

Облачную кассу можно настроить так, чтобы она автоматически получала данные об онлайн-оплатах и формировала электронные чеки без участия сотрудника. Это удобно для интернет-магазинов, которые принимают заказы круглосуточно, так как не требуется вручную пробивать каждый расчет.

Если у интернет-магазина уже есть собственная онлайн-касса, ее тоже можно использовать для фискализации платежей на сайте. Без дополнительного сервиса чеки по таким операциям придется формировать вручную. Для автоматизации можно подключить отдельное решение, которое будет передавать данные в кассу и формировать чеки автоматически.

Если у бизнеса есть и интернет-магазин, и офлайн-точка, способ работы с ККТ зависит от того, где покупатель оплачивает заказ. Для дистанционных расчетов подойдет облачная касса, а для оплаты непосредственно в магазине или офисе нужна физическая ККТ.

Что будет, если принимать оплату без онлайн-кассы

Если бизнес обязан использовать ККТ, но проводит расчеты без нее, предусмотрена административная ответственность по ст. 14.5 КоАП.

За неприменение кассы штраф составляет (ч. 2 ст. 14.5 КоАП):

  • для ИП и должностных лиц — от 25 до 50% суммы расчетов, проведенных без ККТ, но не менее 10 000 руб.;

  • для юридических лиц — от 75 до 100% такой суммы, но не менее 30 000 руб.

Если нарушение совершается повторно, и сумма расчетов без ККТ достигла в совокупности 1 млн руб. или больше, ответственность становится серьезнее. Должностное лицо могут дисквалифицировать на срок от одного года до двух лет, а деятельность ИП или организации — приостановить на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП).

Еще одно нарушение — не направить покупателю предусмотренный законом электронный чек. В этом случае возможно предупреждение или штраф (ч. 6 ст. 14.5 КоАП):

  • для ИП и должностных лиц — 2 000 руб.;

  • для юридических лиц — 10 000 руб.

Что такое интернет-эквайринг и как подключить его к сайту

Интернет-эквайринг — банковская услуга, которая позволяет организациям и ИП принимать безналичную оплату за товары и услуги через интернет. Покупатель оплачивает заказ дистанционно, поэтому физический POS-терминал в торговой точке не требуется.

Интернет-эквайринг подходит бизнесу, который продает товары и услуги через сайт, мобильное приложение или другие онлайн-каналы.

Покупатель может оплатить заказ удобным ему способом:

  • банковской картой;

  • через СБП, в том числе с использованием опции «Оплата частями»;

  • через Mir Pay.

Также с помощью интернет-эквайринга можно настроить прием рекуррентных платежей, например регулярную оплату подписки на товар или услугу.

Интернет-эквайринг можно подключить к сайту разными способами. Эти способы зависят от сайта и задач бизнеса. Например, в Банке «Санкт-Петербург» доступны несколько вариантов.

  • Готовый модуль для CMS. Подходит сайтам на популярных системах управления контентом. Компании не нужно самостоятельно разрабатывать платежное решение — модуль устанавливают и настраивают на сайте.

  • Интеграция по API. Подходит для самописных сайтов и других случаев, когда требуется собственная интеграция. API позволяет напрямую настроить обмен данными между интернет-магазином и процессингом банка.

  • Решение партнера банка. Партнер помогает выбрать способ подключения, провести интеграцию и решить технические вопросы.

  • Динамический QR-код. Формируется автоматически для конкретного заказа и уже содержит сумму и идентификатор платежа. После оплаты система может определить, за какой заказ поступили деньги.

Если вы не планируете настраивать интеграции, то можно воспользоваться более простыми способами приема онлайн-платежей:

  • По платежной ссылке. Продавец создает ссылку на оплату и отправляет ее покупателю на электронную почту, в мессенджер, смс-сообщением или через соцсеть.

  • По статическому QR-коду. Его можно разместить на сайте или направить клиенту индивидуально.

  • Через платежный виджет. Форма оплаты открывается непосредственно на странице сайта и позволяет покупателю выбрать доступный способ расчета.

Что получает бизнес при подключении интернет-эквайринга в Банке «Санкт-Петербург»

Интернет-эквайринг Банка «Санкт-Петербург» позволяет принимать оплату онлайн круглосуточно и предлагать покупателям несколько способов расчета.

При подключении интернет-эквайринга в Банке «Санкт-Петербург» вы получаете:

  • Быстрое зачисление денег. Средства, полученные онлайн, могут зачисляться на счет в банке до пяти раз в день, в том числе в выходные и праздники. При оплате через СБП деньги поступают моментально.

  • Возможность принимать оплату удобным для клиента способом. Платежную форму можно встроить на сайт через готовый модуль или API. Если сложная интеграция не нужна, продавец может сформировать платежную ссылку и отправить ее покупателю, а также использовать QR-код.

  • Удобное управление средствами. В личном кабинете вы сможете контролировать операции, а отчеты по интернет-эквайрингу и СБП — получать на электронную почту ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

  • Техническую поддержку 24/7. На обращения отвечают специалисты банка, а не роботы — вы можете получить помощь по настройке, интеграции и проведению платежей в любое время.

  • Автоматическую выдачу чеков. Вместе с интернет-эквайрингом можно подключить облачную кассу партнера БСПБ. После настройки данные об оплате автоматически передаются в кассу, а чек формируется без ручного ввода.

Комиссия за интернет-эквайринг в БСПБ начинается от 0,99% и зависит от сферы деятельности бизнеса.

Как интернет-эквайринг и онлайн-касса работают вместе

Интернет-эквайринг принимает онлайн-платеж, а касса отвечает за его фискализацию и формирование чека. При настроенной интеграции эти процессы происходят автоматически, поэтому сотруднику не нужно вручную оформлять каждый чек.

Процесс выглядит так:

  1. Покупатель оплачивает товар или услугу на сайте или в приложении.

  2. После успешной оплаты сведения о расчете поступают в онлайн-кассу.

  3. Касса формирует фискальный чек и передает его оператору фискальных данных.

  4. ОФД направляет сведения в ФНС, а электронный чек — покупателю.

  5. Данные о расчете сохраняются в фискальном накопителе.

Интернет-эквайринг: просто, быстро, выгодно

Принимайте оплату картами на вашем сайте

Как организовать прием платежей на сайте

В Банке «Санкт-Петербург» интернет-эквайринг можно подключить всего в три шага:

  1. Подайте заявку и заключите договор. Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут подать заявку на подключение через интернет-банк i2B. Также заявку можно оставить на сайте Банка «Санкт-Петербург» или в его офисе.

  2. Выберите удобный способ приема платежей. Для сайта доступны готовые модули для CMS, интеграция по API, платежный виджет, платежные ссылки и QR-коды. При необходимости можно воспользоваться помощью партнеров банка. Если бизнесу нужна ККТ для дистанционных продаж, дополнительно можно подключить облачную кассу партнера БСПБ и автоматизировать формирование чеков.

  3. Начните принимать оплату. После настройки покупатели смогут рассчитываться удобным способом, а бизнес — контролировать операции в личном кабинете и получать автоматические отчеты.

Подключите интернет-эквайринг в Банке «Санкт-Петербург» с комиссией от 0,99% в зависимости от сферы деятельности. Для платежей через СБП комиссия составляет до 0,7%.

Бизнес может принимать оплату банковскими картами и через СБП, использовать платежные ссылки, виджеты, статические и динамические QR-коды, готовые модули для CMS или собственную интеграцию по API. Банк также предлагает решения партнеров для компаний, которым требуется помощь с подключением и настройкой.

Преимущества интернет-эквайринга БСПБ:

  • зачисление средств до пяти раз в день на счет в БСПБ;

  • моментальное зачисление платежей через СБП;

  • техническая поддержка 24/7;

  • личный кабинет для контроля платежей;

  • автоматические отчеты об операциях на электронную почту — ежедневно, еженедельно или ежемесячно;

  • собственный процессинг банка;

  • защита карточных платежей с помощью 3-D Secure;

  • возможность подключить облачную онлайн-кассу одного из партнеров банка и автоматизировать формирование чеков.

Интернет-эквайринг: просто, быстро, выгодно

Принимайте оплату картами на вашем сайте

Читайте также:

Реклама: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, erid: 2W5zFH1anC9

Продукты компании

Тарифы РКО

Деловой.Лайт 

 Тарифы РКО на Клерке

Информации об авторе

БСПБ

БСПБ

Доверие в каждом решении

872 подписчика20 постов

Контакты

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка