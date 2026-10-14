Интернет-эквайринг и онлайн-касса: как принимать платежи и формировать чеки

Самое главное:
Интернет-эквайринг позволяет бизнесу принимать онлайн-платежи, а онлайн-касса — автоматически формировать чеки и передавать данные через ОФД в ФНС.
Для дистанционных продаж удобно использовать облачную кассу — она подходит для онлайн-расчетов и не требует размещения аппарата у продавца.
С интернет-эквайрингом Банка «Санкт-Петербург» бизнес может принимать оплату банковскими картами и через СБП, а также использовать платежные ссылки, виджеты и QR-коды.
Интернет-эквайринг Банка «Санкт-Петербург» интегрируется с сайтом через готовые модули, API или решения партнеров. При необходимости вы можете дополнительно подключить облачную кассу.
Что такое онлайн-касса и какая она бывает
Онлайн-касса — это контрольно-кассовая техника с фискальным накопителем, которая формирует чеки и передает сведения о расчетах оператору фискальных данных. ОФД, в свою очередь, направляет данные в ФНС через интернет.
Чтобы касса соответствовала требованиям закона, ее оснащают фискальным накопителем и регистрируют в ФНС. Также продавцу нужно заключить договор с оператором фискальных данных.
Существует два основных варианта онлайн-касс:
Физическая онлайн-касса. Аппарат находится у продавца, например в магазине или офисе, где покупатель оплачивает продукцию или услугу непосредственно на месте ее получения.
Облачная онлайн-касса. ККТ размещается в дата-центре провайдера, а бизнес пользуется ей удаленно через интернет. Такая касса формирует электронные чеки и подходит для дистанционных расчетов.
Облачные кассы используют интернет-магазины и другие компании, которые принимают оплату дистанционно. Для расчетов непосредственно в торговой точке или офисе продаж такой формат не подходит.
Какую кассу выбрать интернет-магазину
Если бизнес работает только через интернет и принимает оплату на сайте или в приложении, удобнее использовать облачную онлайн-кассу. Сам аппарат находится в дата-центре провайдера, поэтому компании не нужно размещать ККТ у себя. За работоспособностью кассы и ее соответствием требованиям 54-ФЗ следят специалисты провайдера.
Облачную кассу можно настроить так, чтобы она автоматически получала данные об онлайн-оплатах и формировала электронные чеки без участия сотрудника. Это удобно для интернет-магазинов, которые принимают заказы круглосуточно, так как не требуется вручную пробивать каждый расчет.
Если у интернет-магазина уже есть собственная онлайн-касса, ее тоже можно использовать для фискализации платежей на сайте. Без дополнительного сервиса чеки по таким операциям придется формировать вручную. Для автоматизации можно подключить отдельное решение, которое будет передавать данные в кассу и формировать чеки автоматически.
Если у бизнеса есть и интернет-магазин, и офлайн-точка, способ работы с ККТ зависит от того, где покупатель оплачивает заказ. Для дистанционных расчетов подойдет облачная касса, а для оплаты непосредственно в магазине или офисе нужна физическая ККТ.
Что будет, если принимать оплату без онлайн-кассы
Если бизнес обязан использовать ККТ, но проводит расчеты без нее, предусмотрена административная ответственность по ст. 14.5 КоАП.
За неприменение кассы штраф составляет (ч. 2 ст. 14.5 КоАП):
для ИП и должностных лиц — от 25 до 50% суммы расчетов, проведенных без ККТ, но не менее 10 000 руб.;
для юридических лиц — от 75 до 100% такой суммы, но не менее 30 000 руб.
Если нарушение совершается повторно, и сумма расчетов без ККТ достигла в совокупности 1 млн руб. или больше, ответственность становится серьезнее. Должностное лицо могут дисквалифицировать на срок от одного года до двух лет, а деятельность ИП или организации — приостановить на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП).
Еще одно нарушение — не направить покупателю предусмотренный законом электронный чек. В этом случае возможно предупреждение или штраф (ч. 6 ст. 14.5 КоАП):
для ИП и должностных лиц — 2 000 руб.;
для юридических лиц — 10 000 руб.
Что такое интернет-эквайринг и как подключить его к сайту
Интернет-эквайринг — банковская услуга, которая позволяет организациям и ИП принимать безналичную оплату за товары и услуги через интернет. Покупатель оплачивает заказ дистанционно, поэтому физический POS-терминал в торговой точке не требуется.
Интернет-эквайринг подходит бизнесу, который продает товары и услуги через сайт, мобильное приложение или другие онлайн-каналы.
Покупатель может оплатить заказ удобным ему способом:
банковской картой;
через СБП, в том числе с использованием опции «Оплата частями»;
через Mir Pay.
Также с помощью интернет-эквайринга можно настроить прием рекуррентных платежей, например регулярную оплату подписки на товар или услугу.
Интернет-эквайринг можно подключить к сайту разными способами. Эти способы зависят от сайта и задач бизнеса. Например, в Банке «Санкт-Петербург» доступны несколько вариантов.
Готовый модуль для CMS. Подходит сайтам на популярных системах управления контентом. Компании не нужно самостоятельно разрабатывать платежное решение — модуль устанавливают и настраивают на сайте.
Интеграция по API. Подходит для самописных сайтов и других случаев, когда требуется собственная интеграция. API позволяет напрямую настроить обмен данными между интернет-магазином и процессингом банка.
Решение партнера банка. Партнер помогает выбрать способ подключения, провести интеграцию и решить технические вопросы.
Динамический QR-код. Формируется автоматически для конкретного заказа и уже содержит сумму и идентификатор платежа. После оплаты система может определить, за какой заказ поступили деньги.
Если вы не планируете настраивать интеграции, то можно воспользоваться более простыми способами приема онлайн-платежей:
По платежной ссылке. Продавец создает ссылку на оплату и отправляет ее покупателю на электронную почту, в мессенджер, смс-сообщением или через соцсеть.
По статическому QR-коду. Его можно разместить на сайте или направить клиенту индивидуально.
Через платежный виджет. Форма оплаты открывается непосредственно на странице сайта и позволяет покупателю выбрать доступный способ расчета.
Что получает бизнес при подключении интернет-эквайринга в Банке «Санкт-Петербург»
Интернет-эквайринг Банка «Санкт-Петербург» позволяет принимать оплату онлайн круглосуточно и предлагать покупателям несколько способов расчета.
При подключении интернет-эквайринга в Банке «Санкт-Петербург» вы получаете:
Быстрое зачисление денег. Средства, полученные онлайн, могут зачисляться на счет в банке до пяти раз в день, в том числе в выходные и праздники. При оплате через СБП деньги поступают моментально.
Возможность принимать оплату удобным для клиента способом. Платежную форму можно встроить на сайт через готовый модуль или API. Если сложная интеграция не нужна, продавец может сформировать платежную ссылку и отправить ее покупателю, а также использовать QR-код.
Удобное управление средствами. В личном кабинете вы сможете контролировать операции, а отчеты по интернет-эквайрингу и СБП — получать на электронную почту ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
Техническую поддержку 24/7. На обращения отвечают специалисты банка, а не роботы — вы можете получить помощь по настройке, интеграции и проведению платежей в любое время.
Автоматическую выдачу чеков. Вместе с интернет-эквайрингом можно подключить облачную кассу партнера БСПБ. После настройки данные об оплате автоматически передаются в кассу, а чек формируется без ручного ввода.
Комиссия за интернет-эквайринг в БСПБ начинается от 0,99% и зависит от сферы деятельности бизнеса.
Как интернет-эквайринг и онлайн-касса работают вместе
Интернет-эквайринг принимает онлайн-платеж, а касса отвечает за его фискализацию и формирование чека. При настроенной интеграции эти процессы происходят автоматически, поэтому сотруднику не нужно вручную оформлять каждый чек.
Процесс выглядит так:
Покупатель оплачивает товар или услугу на сайте или в приложении.
После успешной оплаты сведения о расчете поступают в онлайн-кассу.
Касса формирует фискальный чек и передает его оператору фискальных данных.
ОФД направляет сведения в ФНС, а электронный чек — покупателю.
Данные о расчете сохраняются в фискальном накопителе.
Интернет-эквайринг: просто, быстро, выгодно
Принимайте оплату картами на вашем сайте
Как организовать прием платежей на сайте
В Банке «Санкт-Петербург» интернет-эквайринг можно подключить всего в три шага:
Подайте заявку и заключите договор. Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут подать заявку на подключение через интернет-банк i2B. Также заявку можно оставить на сайте Банка «Санкт-Петербург» или в его офисе.
Выберите удобный способ приема платежей. Для сайта доступны готовые модули для CMS, интеграция по API, платежный виджет, платежные ссылки и QR-коды. При необходимости можно воспользоваться помощью партнеров банка. Если бизнесу нужна ККТ для дистанционных продаж, дополнительно можно подключить облачную кассу партнера БСПБ и автоматизировать формирование чеков.
Начните принимать оплату. После настройки покупатели смогут рассчитываться удобным способом, а бизнес — контролировать операции в личном кабинете и получать автоматические отчеты.
Подключите интернет-эквайринг в Банке «Санкт-Петербург» с комиссией от 0,99% в зависимости от сферы деятельности. Для платежей через СБП комиссия составляет до 0,7%.
Бизнес может принимать оплату банковскими картами и через СБП, использовать платежные ссылки, виджеты, статические и динамические QR-коды, готовые модули для CMS или собственную интеграцию по API. Банк также предлагает решения партнеров для компаний, которым требуется помощь с подключением и настройкой.
Преимущества интернет-эквайринга БСПБ:
зачисление средств до пяти раз в день на счет в БСПБ;
моментальное зачисление платежей через СБП;
техническая поддержка 24/7;
личный кабинет для контроля платежей;
автоматические отчеты об операциях на электронную почту — ежедневно, еженедельно или ежемесячно;
собственный процессинг банка;
защита карточных платежей с помощью 3-D Secure;
возможность подключить облачную онлайн-кассу одного из партнеров банка и автоматизировать формирование чеков.
Интернет-эквайринг: просто, быстро, выгодно
Принимайте оплату картами на вашем сайте
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