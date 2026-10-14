Интернет-эквайринг и онлайн-касса: как принимать платежи и формировать чеки

Интернет-эквайринг Банка «Санкт-Петербург» интегрируется с сайтом через готовые модули, API или решения партнеров. При необходимости вы можете дополнительно подключить облачную кассу.

С интернет-эквайрингом Банка «Санкт-Петербург» бизнес может принимать оплату банковскими картами и через СБП, а также использовать платежные ссылки, виджеты и QR-коды.

Для дистанционных продаж удобно использовать облачную кассу — она подходит для онлайн-расчетов и не требует размещения аппарата у продавца.

Интернет-эквайринг позволяет бизнесу принимать онлайн-платежи, а онлайн-касса — автоматически формировать чеки и передавать данные через ОФД в ФНС.

Что такое онлайн-касса и какая она бывает

Онлайн-касса — это контрольно-кассовая техника с фискальным накопителем, которая формирует чеки и передает сведения о расчетах оператору фискальных данных. ОФД, в свою очередь, направляет данные в ФНС через интернет. Чтобы касса соответствовала требованиям закона, ее оснащают фискальным накопителем и регистрируют в ФНС. Также продавцу нужно заключить договор с оператором фискальных данных. Существует два основных варианта онлайн-касс: Физическая онлайн-касса. Аппарат находится у продавца, например в магазине или офисе, где покупатель оплачивает продукцию или услугу непосредственно на месте ее получения.

Облачная онлайн-касса. ККТ размещается в дата-центре провайдера, а бизнес пользуется ей удаленно через интернет. Такая касса формирует электронные чеки и подходит для дистанционных расчетов. Облачные кассы используют интернет-магазины и другие компании, которые принимают оплату дистанционно. Для расчетов непосредственно в торговой точке или офисе продаж такой формат не подходит.

Какую кассу выбрать интернет-магазину

Если бизнес работает только через интернет и принимает оплату на сайте или в приложении, удобнее использовать облачную онлайн-кассу. Сам аппарат находится в дата-центре провайдера, поэтому компании не нужно размещать ККТ у себя. За работоспособностью кассы и ее соответствием требованиям 54-ФЗ следят специалисты провайдера. Облачную кассу можно настроить так, чтобы она автоматически получала данные об онлайн-оплатах и формировала электронные чеки без участия сотрудника. Это удобно для интернет-магазинов, которые принимают заказы круглосуточно, так как не требуется вручную пробивать каждый расчет. Если у интернет-магазина уже есть собственная онлайн-касса, ее тоже можно использовать для фискализации платежей на сайте. Без дополнительного сервиса чеки по таким операциям придется формировать вручную. Для автоматизации можно подключить отдельное решение, которое будет передавать данные в кассу и формировать чеки автоматически. Если у бизнеса есть и интернет-магазин, и офлайн-точка, способ работы с ККТ зависит от того, где покупатель оплачивает заказ. Для дистанционных расчетов подойдет облачная касса, а для оплаты непосредственно в магазине или офисе нужна физическая ККТ.

Что будет, если принимать оплату без онлайн-кассы