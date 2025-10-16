Золото в фазе роста: новая волна интереса инвесторов

Октябрь 2025 года войдет в историю как месяц триумфального шествия золота. 15 октября драгоценный металл преодолел психологически важную отметку в $4,200 за тройскую унцию, обновив абсолютный исторический максимум. С начала года золото прибавило феноменальные 51% — такого роста не наблюдалось с конца 1970-х годов.

Идеальный шторм для золота

Текущий взлет — это не случайный всплеск, а результат слияния нескольких мощных факторов.

Основным катализатором стало долгожданное снижение ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре. Когда центральный банк США смягчает монетарную политику, золото традиционно выигрывает — снижаются альтернативные издержки владения неприносящим дохода активом, а доллар теряет привлекательность.

Геополитический фон добавляет остроты. Затянувшийся шатдаун в США, когда Конгресс не может утвердить бюджет уже несколько недель, подрывает доверие к американской финансовой системе. Смена правительств во Франции и Японии, торговые войны между США и Китаем — все это толкает капитал в «тихие гавани».

Но есть и более глубинные процессы. Мир переживает эпоху дедолларизации — многие страны целенаправленно снижают зависимость от американской валюты и наращивают золотые резервы. Это не краткосрочный тренд, а фундаментальная перестройка мировой финансовой архитектуры.

Центробанки задают тон

Официальные покупатели остаются ключевой опорой рынка. После скромных 9 тонн в 2020 году центральные банки резко активизировались: в 2021 г. купили 463 тонны, в рекордном 2022 г. — 1,136 тонн, в 2024 г. — 1,313 тонн. Даже при прогнозируемом снижении до 900 тонн в 2025 году это все равно на 200% выше допандемийного уровня.

Лидеры покупок — развивающиеся страны. В первом полугодии 2025 г. больше всех накупила Польша (67 тонн), следом идут Азербайджан (35 тонн) и Казахстан (22 тонны). В июне активизировались Узбекистан (+9 тонн) и снова Казахстан (+7 тонн).

Мотивы понятны: диверсификация резервов на фоне санкционных рисков и стремление застраховаться от доллара — государства хотят избежать использования американской валюты как инструмента давления. Каждые 100 тонн физического спроса толкают цены вверх минимум на 2,4%, показывают расчеты Goldman Sachs.

Революция в мире ETF

Настоящий бум переживают биржевые фонды золота. В сентябре 2025 г. они привлекли рекордные $17,3 млрд — это 145,6 тонны физического металла. С начала года приток составил $64 млрд, что соответствует 619 тоннам. Общие запасы золота в ETF достигли 3,838 тонн — почти пик пандемии 2020 года.

Северная Америка лидирует с притоком $36,8 млрд за девять месяцев, Европа добавила $14,1 млрд, Азия — $12,4 млрд. Согласно Deutsche Bank, спрос на ETF оказывает «на 50% более сильное влияние на цены золота» в 2025 году по сравнению с покупками центробанков.

Частные инвесторы тоже не отстают. Спрос на слитки и монеты в первом полугодии 2025 г. стал максимальным с 2013 года, несмотря на рекордные цены. В России продажи золотых слитков в первом квартале «почти удвоились» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что дальше

Консенсус аналитиков оптимистичен. Goldman Sachs ожидает $4,900 за унцию к декабрю 2026 года. Bank of America поднял планку до $5,000, а при сценарии роста инвестиционного спроса на 14% — и выше. Deutsche Bank прогнозирует $4,300 к четвертому кварталу 2026 г. Самый смелый прогноз у главного стратега Bank of America Майкла Хартнетта — $6,000 к весне 2026 года. Анализируя исторические циклы роста золота (они длятся в среднем 43 месяца с ростом на 300%), он экстраполирует эти закономерности на текущую ситуацию.

Ближайшие ориентиры более скромные. Freedom Finance Global видит золото у $4,000 уже к концу 2025 г., БКС прогнозирует диапазон $3,400–3,600 в базовом сценарии и до $4,200 в позитивном.

Риски и ограничения роста

Но не все так радужно. При текущих ценах золото может быть «перегрето». Если ФРС притормозит со снижением ставок или доллар неожиданно укрепится, возможна довольно быстрая коррекция даже к $3,500 за унцию. Высокие цены уже сказываются на ювелирном спросе — он упал на 14% во втором квартале 2025 г.

Спекулятивное позиционирование тоже достигло высоких уровней. Краткосрочные игроки могут начать фиксировать прибыль, что создаст давление на котировки. Однако стратегия «покупать на просадках» пока продолжает работать — любые снижения тут же выкупаются в текущем тренде.

Золото переживает не просто очередной рост, а структурную переоценку своей роли в мировой финансовой системе. Эпоха дешевых денег заканчивается, геополитические риски нарастают, доверие к фиатным валютам падает.

Пятидесятипроцентный рост за неполный год, возможно, лишь начало истории, которая может растянуться на годы. Инвесторы, похоже, поняли: в мире нарастающей неопределенности лучше золотой птички в руках, чем журавль цифровых обещаний в небе.

