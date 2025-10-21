Топ-10 ошибок начинающих инвесторов в 2025 году и как их избежать

Ошибка № 5. Отсутствие диверсификации

Когда один актив растет, кажется, что нет смысла распыляться. «Зачем покупать другое, если этот актив приносит +100% в год?» — иногда рассуждают начинающие инвесторы. Но рынок непредсказуем: прогнозы могут не сбыться, компания — столкнуться с проблемами, а сектор — уйти в просадку.

Например, держать все активы в рублях на долгий срок — не самая оптимальная стратегия. Так, с начала XXI века цены по основным товарам и услугам выросли примерно на 700%, а курс доллара увеличился в 3,4 раза — такие данные приводит «Российская газета». Даже если часть средств находилась на депозитах или в облигациях, рублевые инструменты не всегда успевали за ростом цен.

А вот еще один недавний пример. 11 октября 2025 года всего за несколько часов мировой крипторынок обрушился более чем на 22%. Крупные монеты — биткоин или эфириум — просели умеренно, но десятки других монет потеряли от 70 до 99% стоимости. Те, кто держал весь капитал в этих криптовалютах, за одну ночь остались практически ни с чем.

Как избежать ошибки: распределяйте активы — таблица ниже показывает условное распределение по вложениям с разным уровнем риска. Оптимальные пропорции зависят от ваших целей, горизонта инвестирования и отношения к риску. Подобрать подходящее распределение поможет финансовый консультант.