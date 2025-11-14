Как получить инвестиционные налоговые вычеты в 2025–2026 году: пошаговая инструкция

Для начала важно понимать, что инвестиционные вычеты бывают разные, и не все они связаны с индивидуальными инвестиционными счетами.

Сейчас их три — и каждый работает по своим правилам.

Вычет на взнос (тип А) — возвращает 13 % от внесенной суммы, максимум 52 000 ₽ в год при взносе 400 000 ₽. Он подходит тем, кто получает официальный доход и платит НДФЛ. Вычет на доход (тип Б) — освобождает от налога прибыль, полученную на ИИС, если счет выдержал минимальный срок владения. Льгота на долгосрочное владение (ЛДВ) — это отдельная мера, не связанная с ИИС.Она действует для акций и облигаций, которые находятся в собственности более трех лет, и позволяет не платить НДФЛ с прибыли — до 3 млн ₽ дохода в год.

Если вы только планируете открыть счет, важно знать, что с 2025 года новые ИИС работают только по формату ИИС-3.Он объединяет льготы старых схем и позволяет выбрать — вернуть налог с взносов, освободить от НДФЛ доход или комбинировать эти варианты при долгосрочных вложениях.

Старые ИИС-1 и ИИС-2 продолжают действовать, если были открыты раньше, но новые счета по ним уже не оформляются.Лимит взносов — до 1 миллиона рублей в год, при этом теперь можно иметь несколько ИИС-3 у разных брокеров, если не превышаете этот предел.

Ключевая деталь в инвестиционных вычетах — срок владения. Он определяет, когда именно вы сможете воспользоваться льготой и не потеряете ли ее при закрытии счета.

Для ИИС-1 и ИИС-2 минимальный срок владения — 3 года.

Для ИИС-3, открытых в 2024-2026 годах, — уже 5 лет.

А к 2031 году минимальный срок увеличится до 10 лет.

Если закрыть счет раньше, налоговые преимущества просто аннулируются — полученные вычеты придется вернуть. Поэтому ИИС-3 выгоден только при планировании долгосрочных инвестиций.