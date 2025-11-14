Как получить инвестиционные налоговые вычеты в 2025–2026 году: пошаговая инструкция

Для начала важно понимать, что инвестиционные вычеты бывают разные, и не все они связаны с индивидуальными инвестиционными счетами.
Сейчас их три — и каждый работает по своим правилам.
Вычет на взнос (тип А) — возвращает 13 % от внесенной суммы, максимум 52 000 ₽ в год при взносе 400 000 ₽. Он подходит тем, кто получает официальный доход и платит НДФЛ.
Вычет на доход (тип Б) — освобождает от налога прибыль, полученную на ИИС, если счет выдержал минимальный срок владения.
Льгота на долгосрочное владение (ЛДВ) — это отдельная мера, не связанная с ИИС.Она действует для акций и облигаций, которые находятся в собственности более трех лет, и позволяет не платить НДФЛ с прибыли — до 3 млн ₽ дохода в год.
Если вы только планируете открыть счет, важно знать, что с 2025 года новые ИИС работают только по формату ИИС-3.Он объединяет льготы старых схем и позволяет выбрать — вернуть налог с взносов, освободить от НДФЛ доход или комбинировать эти варианты при долгосрочных вложениях.
Старые ИИС-1 и ИИС-2 продолжают действовать, если были открыты раньше, но новые счета по ним уже не оформляются.Лимит взносов — до 1 миллиона рублей в год, при этом теперь можно иметь несколько ИИС-3 у разных брокеров, если не превышаете этот предел.
Ключевая деталь в инвестиционных вычетах — срок владения. Он определяет, когда именно вы сможете воспользоваться льготой и не потеряете ли ее при закрытии счета.
Для ИИС-1 и ИИС-2 минимальный срок владения — 3 года.
Для ИИС-3, открытых в 2024-2026 годах, — уже 5 лет.
А к 2031 году минимальный срок увеличится до 10 лет.
Если закрыть счет раньше, налоговые преимущества просто аннулируются — полученные вычеты придется вернуть. Поэтому ИИС-3 выгоден только при планировании долгосрочных инвестиций.
Как оформить вычет
Оформление зависит от того, какой тип вычета вы выбрали.
Вычет на взнос (тип А)
Если вы хотите вернуть часть уплаченного НДФЛ, заполните декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете ФНС.К ней нужно приложить справку 2-НДФЛ от работодателя, выписку брокера с суммой взносов и реквизиты счета для перечисления денег.
ФНС рассматривает заявку до трех месяцев и перечисляет средства в течение 30 дней после завершения проверки.
Вычет на доход (тип Б)
Здесь все проще: декларацию подавать не нужно.Брокер сам применяет льготу при закрытии счета, если вы выдержали минимальный срок — 3 года для старых ИИС и 5 лет для новых.
Главное — не выводить деньги раньше срока, иначе налог с прибыли будет удержан.
🔥 Лучшие вклады прямо сейчас — короткая подборка по срокам
Мы собрали 9 актуальных вкладов в надежных банках под защитой АСВ (до 1,4 млн ₽) — без запутанных условий
Льгота на долгосрочное владение (ЛДВ)
Эта льгота работает вне ИИС — для бумаг, которыми вы владеете дольше трех лет. Чтобы освободить прибыль от налога (до 3 млн ₽ в год), подайте декларацию 3-НДФЛ и приложите подтверждение владения бумагами — обычно это делает брокер автоматически.
Предположим, инвестор вносит по 400 000 ₽ в год. При вычете на взнос он ежегодно возвращает 52 000 ₽, а при вычете на доход — освобождает прибыль от налога после истечения срока владения. Если держать счет пять лет и не снимать средства, совокупная налоговая экономия может прибавить до 15–20 % к итоговой доходности — просто за счет вычетов и освобождения от НДФЛ. Но также важно знать, что ЛДВ не распространяется на дивиденды, купонный доход по облигациям, валютные операции, операции с драгметаллами, сделки с фьючерсами и опционами.
В БАЗАР инвесторы делятся конкретными ситуациями: кто уже ранее получал вычет и какие ошибки стоит избегать при подаче декларации.Там можно найти готовые идеи, посмотреть реальные примеры расчетов и узнать, как правильно оформить вычет.
Скачивайте приложение БАЗАР — сообщество, где инвесторы помогают друг другу, делятся опытом и подсказывают, как получить от инвестиций максимум.
Реклама: АО «Базар», ИНН 5032375210, erid: 2W5zFHg6kbA
Начать дискуссию