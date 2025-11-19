Налоги на доходы по вкладам в 2025 году: сколько и когда платить

Как считается лимит
Налог берут не со всех процентов, а только с превышения лимита. Он рассчитывается по формуле:
1 000 000 ₽ × максимальная ключевая ставка Банка России за прошлый год
Для расчета за 2024 год максимальная ставка — 21%, значит необлагаемая сумма составляет 210 000 ₽.
Если ваш общий доход по вкладам меньше этой суммы — налог не начисляется. Если больше — налог считают только с разницы.
Простой пример:
Процентный доход за 2024 год — 200 000 ₽ → налог не платится.
Процентный доход — 250 000 ₽ → облагается только превышение 40 000 ₽, налог с этой суммы считается по ставке, соответствующей вашему годовому доходу.
Но как мы уже сказали в начале, с 2025 года действует прогрессивная система: чем выше общий доход, тем выше ставка. Она применяется к совокупным доходам зарплате, продаже имущества, дивидендам и процентам по вкладам.
Годовой доход
Ставка НДФЛ
до 2,4 млн ₽
13 %
2,4–5 млн ₽
15 %
5–20 млн ₽
18 %
20–50 млн ₽
20 %
свыше 50 млн ₽
22 %
То есть если ваш совокупный доход за 2024 год превысил, например, 5 млн ₽, то проценты по вкладам, вошедшие в эту часть дохода, будут облагаться уже по ставке 18%.
Но кто считает и как платить
Банк налог не удерживает — он передает данные о начисленных процентах в ФНС. Налоговая сама рассчитает сумму и пришлет уведомление в личный кабинет налогоплательщика.
Оплатить можно онлайн. Срок уплаты — до 1 декабря 2025 года. Но если процентный доход не превысил лимит (210 000 ₽), уведомление не появится вовсе.
Если вкладов несколько
То ФНС суммирует проценты по всем вашим вкладам, даже если они открыты в разных банках.
Лимит (1 млн × ключевая ставка) всегда общий.
Отдельно стоит отметить и валютные вклады:
Проценты по ним также облагаются налогом.
Банк передает данные в ФНС в рублях, по курсу на дату выплаты процентов.
Курсовая разница при этом не учитывается.
А сколько придется платить в 2026 году
Для налога за 2025 год лимит пересчитают заново по максимальной ключевой ставке (21%) Банка России за этот же год. И поскольку при текущем уровне 16,5% маловероятно, что ставка до конца 2025 года успеет подняться выше 21%, лимит для расчета налога, вероятнее всего, останется тем же, на уровне 210 000 ₽.
🔥 Лучшие вклады прямо сейчас — короткая подборка по срокам
Мы собрали 9 актуальных вкладов в надежных банках под защитой АСВ (до 1,4 млн ₽) — без запутанных условий
Но что если налог посчитали неверно
Ошибки случаются, особенно при досрочном закрытии вкладов.
Если сумма в уведомлении кажется завышенной, можно подать уточнение через личный кабинет ФНС, приложив банковские выписки. Переплата возвращается обычно в течение 30 дней.
