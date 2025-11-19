Налоги на доходы по вкладам в 2025 году: сколько и когда платить

Как считается лимит

Налог берут не со всех процентов, а только с превышения лимита. Он рассчитывается по формуле:

1 000 000 ₽ × максимальная ключевая ставка Банка России за прошлый год

Для расчета за 2024 год максимальная ставка — 21%, значит необлагаемая сумма составляет 210 000 ₽.

Если ваш общий доход по вкладам меньше этой суммы — налог не начисляется. Если больше — налог считают только с разницы.

Простой пример:

Процентный доход за 2024 год — 200 000 ₽ → налог не платится.

Процентный доход — 250 000 ₽ → облагается только превышение 40 000 ₽, налог с этой суммы считается по ставке, соответствующей вашему годовому доходу.

Но как мы уже сказали в начале, с 2025 года действует прогрессивная система: чем выше общий доход, тем выше ставка. Она применяется к совокупным доходам зарплате, продаже имущества, дивидендам и процентам по вкладам.

Годовой доход Ставка НДФЛ до 2,4 млн ₽ 13 % 2,4–5 млн ₽ 15 % 5–20 млн ₽ 18 % 20–50 млн ₽ 20 % свыше 50 млн ₽ 22 %

То есть если ваш совокупный доход за 2024 год превысил, например, 5 млн ₽, то проценты по вкладам, вошедшие в эту часть дохода, будут облагаться уже по ставке 18%.