Налоги на доходы по вкладам в 2025 году: сколько и когда платить

Проценты по вкладам — это доход, и с него нужно платить НДФЛ. Но налог начисляют не на все, а только на сумму, превышающую установленный лимит. А с 1 января 2025 года заработала новая пятиступенчатая шкала НДФЛ, которая теперь применяется ко всем видам доходов — в том числе к процентам по депозитам. Разберемся, как это работает на практике.

Как считается лимит

Налог берут не со всех процентов, а только с превышения лимита. Он рассчитывается по формуле:

1 000 000 ₽ × максимальная ключевая ставка Банка России за прошлый год

Для расчета за 2024 год максимальная ставка — 21%, значит необлагаемая сумма составляет 210 000 ₽.

Если ваш общий доход по вкладам меньше этой суммы — налог не начисляется. Если больше — налог считают только с разницы.

Простой пример:

  • Процентный доход за 2024 год — 200 000 ₽ → налог не платится.

  • Процентный доход — 250 000 ₽ → облагается только превышение 40 000 ₽, налог с этой суммы считается по ставке, соответствующей вашему годовому доходу.

Но как мы уже сказали в начале, с 2025 года действует прогрессивная система: чем выше общий доход, тем выше ставка. Она применяется к совокупным доходам зарплате, продаже имущества, дивидендам и процентам по вкладам.

Годовой доход

Ставка НДФЛ

до 2,4 млн ₽

13 %

2,4–5 млн ₽

15 %

5–20 млн ₽

18 %

20–50 млн ₽

20 %

свыше 50 млн ₽

22 %

То есть если ваш совокупный доход за 2024 год превысил, например, 5 млн ₽, то проценты по вкладам, вошедшие в эту часть дохода, будут облагаться уже по ставке 18%.

Но кто считает и как платить

Банк налог не удерживает — он передает данные о начисленных процентах в ФНС. Налоговая сама рассчитает сумму и пришлет уведомление в личный кабинет налогоплательщика.

Оплатить можно онлайн. Срок уплаты — до 1 декабря 2025 года. Но если процентный доход не превысил лимит (210 000 ₽), уведомление не появится вовсе.

Если вкладов несколько

То ФНС суммирует проценты по всем вашим вкладам, даже если они открыты в разных банках.
Лимит (1 млн × ключевая ставка) всегда общий.

Отдельно стоит отметить и валютные вклады:

  • Проценты по ним также облагаются налогом.

  • Банк передает данные в ФНС в рублях, по курсу на дату выплаты процентов.

  • Курсовая разница при этом не учитывается.

А сколько придется платить в 2026 году

Для налога за 2025 год лимит пересчитают заново по максимальной ключевой ставке (21%) Банка России за этот же год. И поскольку при текущем уровне 16,5% маловероятно, что ставка до конца 2025 года успеет подняться выше 21%, лимит для расчета налога, вероятнее всего, останется тем же, на уровне 210 000 ₽.

Но что если налог посчитали неверно

Ошибки случаются, особенно при досрочном закрытии вкладов.

Если сумма в уведомлении кажется завышенной, можно подать уточнение через личный кабинет ФНС, приложив банковские выписки. Переплата возвращается обычно в течение 30 дней.

