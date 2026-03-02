Налоги на доходы по вкладам физлиц и ИП в 2026 году

Как считать налог на вклады физлиц и ИП до 2026 года

Рассмотрим, как менялось налогообложение доходов с процентов по вкладам, открытым физлицами и ИП.

До 2026 года налогообложение доходов от банковских вкладов зависело от того, кем и для каких целей был открыт вклад:

Налогообложение вкладов физлиц

На доходы от банковских вкладов физлиц всегда начислялся только один налог — НДФЛ. В течение времени он не менялся, но изменялась его ставка и условия уплаты.

До 2021 года НДФЛ со вкладов уплачивался только при превышении процентной ставки по вкладу над ставкой рефинансирования ЦБ на 5 пунктов. Например, если ставка рефинансирования составляла 4,25% НДФЛ облагались доходы по вкладам со ставкой свыше 9,25%. Ставка налога составляла 35% для резидентов и 30% — для нерезидентов.

С 2021 года под уплату НДФЛ попали все банковские вклады доход, по которым превысил установленный на год лимит. О том, как он определяется, расскажем ниже — в разделе про расчет налога с банковских вкладов.

Первый раз НДФЛ с процентов по банковским вкладам по новым правилам физлица уплачивали только в 2024 году — за 2023 год. Доходы 2021 и 2022 года были освобождены от уплаты данного налога.

С 2025 года в порядке расчета налога ничего не изменилось, но теперь к доходам от процентов по банковским вкладам нельзя применить никакие типы налоговых вычетов по НДФЛ.