Налоги на доходы по вкладам физлиц и ИП в 2026 году

Самое главное:
С 2026 года доход со всех вкладов и физлиц и ИП будет декларироваться только одним налогом — НДФЛ.
С дохода по вкладам ИП за 2025 год налог нужно будет уплатить в соответствии с применяемой системой налогообложения.
Ставка по налогу зависит от размера дохода: 13% с дохода до 2,4 млн руб. включительно, 15% — с дохода свыше 2,4 млн руб.
НДФЛ с доходов по вкладам рассчитывает налоговая инспекция и декларировать его самостоятельно не нужно.
Срок уплаты НДФЛ с процентного дохода — до 1 декабря года, следующего за годом, в котором был получен доход.
Как считать налог на вклады физлиц и ИП до 2026 года
До 2026 года налогообложение доходов от банковских вкладов зависело от того, кем и для каких целей был открыт вклад:
физлицом для личных целей;
ИП — в рамках предпринимательской деятельности.
Рассмотрим, как менялось налогообложение доходов с процентов по вкладам, открытым физлицами и ИП.
Налогообложение вкладов физлиц
На доходы от банковских вкладов физлиц всегда начислялся только один налог — НДФЛ. В течение времени он не менялся, но изменялась его ставка и условия уплаты.
До 2021 года НДФЛ со вкладов уплачивался только при превышении процентной ставки по вкладу над ставкой рефинансирования ЦБ на 5 пунктов. Например, если ставка рефинансирования составляла 4,25% НДФЛ облагались доходы по вкладам со ставкой свыше 9,25%. Ставка налога составляла 35% для резидентов и 30% — для нерезидентов.
С 2021 года под уплату НДФЛ попали все банковские вклады доход, по которым превысил установленный на год лимит. О том, как он определяется, расскажем ниже — в разделе про расчет налога с банковских вкладов.
Первый раз НДФЛ с процентов по банковским вкладам по новым правилам физлица уплачивали только в 2024 году — за 2023 год. Доходы 2021 и 2022 года были освобождены от уплаты данного налога.
С 2025 года в порядке расчета налога ничего не изменилось, но теперь к доходам от процентов по банковским вкладам нельзя применить никакие типы налоговых вычетов по НДФЛ.
Налогообложение вкладов ИП
С доходов, полученных по вкладам, открытым ИП, а также с процентов начисленных на остаток по расчетному счету, налог уплачивался в зависимости от применяемой системы налогообложения. Данный порядок применялся до 2025 года включительно.
С 2026 года доходы по вкладам ИП облагаются НДФЛ по тем же правилам, что и у физлиц. То есть теперь не имеет значения, кем открыт вклад: физическим лицом для личных целей или индивидуальным предпринимателем.
По доходу, полученному от банковских процентов в 2025 году ИП уплачивают налог по той системе налогообложения, которую применяют:
УСН или АУСН. Налог включается в базу по упрощенной системе налогообложения в составе внереализационных доходов. Налог уплачивается в зависимости от применяемого объекта налогообложения.
ПСН. Вид налога зависит от того, с какой системой налогообложения совмещается патент: если с упрощенной, то доход от банковских вкладов включается в базу по УСН, а если с ОСНО, то с указанного дохода предприниматель платит НДФЛ (информация ФНС).
НПД. Доход от процентов по вкладам под самозанятость не подпадает и налог с него плательщик НПД уплачивает как физлицо — НДФЛ (письмо Минфина от 27.12.2023 № 03-11-11/127209).
ЕСХН. Как и в случае с упрощенкой, проценты по вкладам включаются в базу по сельхозналогу в составе внереализационного дохода.
Порядок и нюансы расчета налога на вклады с 2026 года
Как было сказано выше, с 2026 года доход с любых вкладов, независимо от того, на кого они открыты (ИП или физлицо), облагается налогом на доходы физических лиц.
Соответственно, индивидуальные предприниматели с 2026 года больше не будут включать этот доход в налоговую базу по УСН или ЕСХН. Налог за них будет считать ИФНС.
Для физических лиц в порядке расчета налога с 2026 года ничего не изменится.
В каких случаях не нужно уплачивать налог с банковских вкладов (счетов)
Не нужно уплачивать налог с доходов в трех случаях:
По счетам эскроу.
По вкладам со ставкой не более 1% годовых.
По вкладам, доход с которых не превысил установленный на год лимит.
Необлагаемый налогом лимит рассчитывается по формуле:
1 млн руб. х Максимальная ставка ЦБ РФ в году, за который рассчитывается налог
В 2023 году максимальная ставка рефинансирования была равна 15%, соответственно, необлагаемый НДФЛ лимит — 150 000 руб.
В 2024 году и в 2025 году максимальная ставка составила 21%, необлагаемый лимит в указанные годы — 210 000 руб.
Необлагаемый лимит на 2026 год пока не определен, так как в расчет берется ставка на первое число каждого месяца. А она может поменяться и в ноябре. Соответственно, если в 2026 году максимальная ставка составит 17%, необлагаемый лимит будет равен 170 000 руб. Все, что выше указанной суммы, будет облагаться НДФЛ.
Кто рассчитывает налог по вкладам с 2026 года
НДФЛ с любых вкладов, как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, будет рассчитывать ИФНС. Данные о доходах налоговый орган будет получать от банков до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть сведения о доходах с процентов по вкладам, полученных в 2026 году, банк передаст в ИФНС до 1 февраля 2027 года.
Учитываются доходы по всем счетам, открытым физлицом или третьим лицом на его имя. То есть даже, если по каждому из счетов доход не превысит установленный на год лимит, но суммарно по всем счетам он будет выше — с превышения ИФНС рассчитает налог.
Сумма налога к уплате будет включена в сводное налоговое уведомление (вместе с имущественными налогами), которое физлицо получит в личном кабинете налогоплательщика — в срок не позднее, чем за 30 дней до наступления срока уплаты.
Срок уплаты налога с дохода по банковским вкладам
Срок уплаты НДФЛ с доходов от процентов по вкладам такой же, как и у имущественных налогов — до 1 декабря.
То есть первый раз НДФЛ с банковских вкладов ИП заплатят до 1 декабря 2027 года.
Налог оплачивается через ЕНС в рамках ЕНП.
Как рассчитывается налог с банковских вкладов, в том числе долгосрочных
НДФЛ по указанным доходам рассчитывает ИФНС самостоятельно по следующей формуле:
Доход по вкладам на всех счетах – Необлагаемый лимит х Ставка по налогу
Если доходы получены в иностранной валюте, они пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на дату получения.
Ставка по налогу зависит от размера полученного дохода:
13% — с дохода до 2,4 млн руб. включительно.
15% — с дохода свыше 2,4 млн руб.
Указанные ставки применяются с 2025 года. По доходам с банковских вкладов за 2023 и 2024 гг. ставки налога были такие же, но повышенная ставка 15% применялась, если прибыль превысила 5 млн руб.
Нерезиденты уплачивают налог по ставке 15% независимо от размера полученного дохода.
В отношении долгосрочных вкладов есть некоторые нюансы. Так как проценты по ним выплачиваются в конце срока, то при расчете налога ИФНС учтет необлагаемый лимит каждого года. То есть, сложит лимиты за несколько лет например, проценты по вкладу.
Пример расчета налога с дохода по вкладам
Исходные данные:
Доход по вкладу, открытому в банке № 1 за 2025 год — 100 000 руб.
Доход по вкладу, открытому в банке № 2 — 120 000 руб.
Необлагаемый НДФЛ лимит в 2025 году — 210 000 руб.
Расчет налога:
Налогооблагаемый доход — 10 000 руб. (100 000 + 120 000) — 210 000 руб.
НДФЛ к уплате — 1 300 руб. (10 000 руб. х 13%).
Подведем итоги
С 2026 года с дохода по любым вкладам, в том числе открытым ИП, будет уплачиваться НДФЛ.
Для физлиц в порядке обложения процентного дохода ничего не поменяется.
Ставка по налогу с дохода от вкладов для резидентов — 13% и 15% в зависимости от размера дохода, для нерезидентов — 15% независимо от размера дохода.
Срок уплаты налога за прошлый год — до 1 декабря следующего года.
Налог рассчитывает ИФНС самостоятельно, на основании данных, поступивших от банков.
