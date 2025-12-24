Что происходит с экономикой России

ВВП вяло растет, а потребление падает

За девять месяцев 2025 года российская экономика выросла всего на 1% в годовом выражении. Для сравнения — в начале года правительство прогнозировало рост в 2,5%, и эту цель пришлось срочно опускать.

Проблема в том, что экономика теряет тягу. В третьем квартале ВВП увеличился всего на 0,6% год к году. Инвестиции заморозились, потребители стали осторожнее, импорт упал. Жесткость денежной политики попала в яблочко, но при этом выбила почву из ног внутреннему спросу.

Розничная торговля — серьезный индикатор здоровья экономики — растет крайне вялом темпе. Минэкономразвития снизило прогноз роста торговли с 6,6% до 2,5% на весь год. При этом люди почти перестали брать кредиты. За первые восемь месяцев 2025 г. россияне оформили вдвое меньше кредитов, чем за аналогичный период 2024 г. Объем выданных кредитов упал с примерно 6 триллионов рублей за 9 месяцев в 2024 году до 3,2 триллионов в 2025 году.

Потребительские расходы во вторую неделю декабря упали на 0,9% в реальном выражении по сравнению с прошлым годом. Это означает, что люди стали жить более скромно. Причем речь идет не просто о них, а о всех возрастных слоях и доходных группах одновременно. Номинальный рост расходов в декабре составлял всего 5,4%, что на 1,5 процентных пункта ниже, чем неделей ранее.