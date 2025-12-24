Что происходит с экономикой России

Рубль крепнет, экономика тает
На фоне всех бед последних лет российский рубль переживает настоящий ренессанс. За одиннадцать месяцев он поднялся на 30% против доллара — это серьезный результат. Курс держится в районе 77–80 рублей за доллар, и такой силе нацвалюты никто не ждал в начале года.
Но вот беда: такой рост валюты работает как палка о двух концах. Дорогой рубль означает, что импортные товары дешевеют, и это давит на внутренние цены. Нефть и газ, которые Россия продавала хорошо, теперь считаются дешевле в иностранной валюте. Да и просто иностранцам стало дороже вкладываться в Россию. Реальный эффективный курс вырос на 25,2% за год — Россия стала дороговизной на мировом рынке, и это мешает как экспорту, так и привлечению прямых инвестиций.
Инфляция медленно, но верно спускается
К концу года инфляция выпадает немного ниже целевого ориентира Центробанка. За ноябрь рост цен составил всего 0,42% в месячном выражении, что позволяет ЦБ говорить о 6,5–6,65% в годовом исчислении. Это хорошая новость — год назад в декабре инфляция была двузначной. Услуги по-прежнему дорожают сложнее других товаров, и годовой рост по услугам в феврале составлял впечатляющие 12,67%.
Однако есть нюанс. Настоящая инфляция, по расчетам независимых экспертов, может достичь 13–14% — это другой счет. Официальные цифры считаются по-другому, и разрыв между ними отражает реальное отставание доходов граждан от цен в магазинах. Люди знают, что продукты, услуги, техника и одежда прилично подорожали за год, даже если статистика говорит иное.
ВВП вяло растет, а потребление падает
За девять месяцев 2025 года российская экономика выросла всего на 1% в годовом выражении. Для сравнения — в начале года правительство прогнозировало рост в 2,5%, и эту цель пришлось срочно опускать.
Проблема в том, что экономика теряет тягу. В третьем квартале ВВП увеличился всего на 0,6% год к году. Инвестиции заморозились, потребители стали осторожнее, импорт упал. Жесткость денежной политики попала в яблочко, но при этом выбила почву из ног внутреннему спросу.
Розничная торговля — серьезный индикатор здоровья экономики — растет крайне вялом темпе. Минэкономразвития снизило прогноз роста торговли с 6,6% до 2,5% на весь год. При этом люди почти перестали брать кредиты. За первые восемь месяцев 2025 г. россияне оформили вдвое меньше кредитов, чем за аналогичный период 2024 г. Объем выданных кредитов упал с примерно 6 триллионов рублей за 9 месяцев в 2024 году до 3,2 триллионов в 2025 году.
Потребительские расходы во вторую неделю декабря упали на 0,9% в реальном выражении по сравнению с прошлым годом. Это означает, что люди стали жить более скромно. Причем речь идет не просто о них, а о всех возрастных слоях и доходных группах одновременно. Номинальный рост расходов в декабре составлял всего 5,4%, что на 1,5 процентных пункта ниже, чем неделей ранее.
Рынок труда. Дорогая рабочая сила и пустые вакансии
Безработица в России держится на рекордно низком уровне — 2,2–2,3%. Казалось бы, люди все при работе. Но это ловушка. Такой низкий показатель означает, что рабочих просто нет, и компании не могут найти специалистов даже за деньги.
По подсчетам Минэкономразвития, в экономике не хватает от 1,5 до 2 миллионов рук. Некоторые эксперты утверждают, что через пять лет дефицит может вырасти до 4–5 миллионов человек. Средний возраст работающих превышает 42 года, молодежи становится меньше, и это срезает корни роста экономики. Рождаемость падает уже третий год подряд, и это кумулятивный эффект — страна стареет, а молодых людей, которые готовы работать, на рынок труда поступает все меньше.
Зато число вакансий упало в 2025 году на 25% по сравнению с прошлым годом. На HeadHunter процесс охлаждения ощущался все интенсивнее — в мае предложений было на 25% меньше, чем годом ранее. Это обратный знак — компании начинают экономить на персонале и переходят на режим выживания. Когда вакансий меньше, это может означать только одно — бизнес не планирует расширяться, а просто пытается удержаться на плаву.
Строительство — девелопмент и инвестиции в спаде
Жилищное строительство переживает серьезный спад. За одиннадцать месяцев 2025 года введено всего 91,5 миллиона квадратных метров жилья, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Самый страшное падение произошло в июне, когда объемы обвалились на 22,2% к прошлогодним.
Девелоперы, чутко реагирующие на изменение спроса, запустили за январь-июль новые проекты на 21,2 миллиона квадратных метров — это на целых 19% меньше, чем годом ранее. Причина проста — люди не берут ипотеку из-за высоких ставок и отмены льгот, а застройщики не видят смысла закладывать новые квартиры в разрешительную документацию.
Индивидуальное жилищное строительство также теряет скорость. На 1 ноября построено 59,5 миллиона квадратных метров ИЖС — это почти на 2% ниже показателя аналогичного периода 2024 года. Семьи, которые считали, что смогут построить собственный дом, теперь ждут лучших времен.
Общий объем строительных работ в регионах за девять месяцев 2025 года составил 12,35 триллиона рублей, что на 3,1% больше, чем год назад, но темпы замедляются. Инфраструктурные расходы бюджетов регионов растут быстрее — на 18,5% выше прошлого года, но это за счет государственных денег, а не частных инвестиций.
Рынок стройматериалов пострадал сильнее всего. За шесть месяцев 2025 года средние показатели по 26 видам продукции упали на 7,7% относительно прошлогоднего уровня. Производители сигнализируют о затоваривании — спрос на цемент, кирпич, железо упал на фоне замедления строительства.
Нефть и газ — экспортные доходы падают
Энергетический сектор России находится в странном состоянии. Добыча нефти останется на уровне 2024 года — около 510–516 миллионов тонн в год. На первый взгляд, это стабильность. На второй взгляд, это означает, что прироста нет, и экспорт на 240,1 миллиона тонн даже ниже, чем в 2024 году, когда было 245,2 миллиона тонн.
Добыча газа должна снизиться с 684 миллиардов кубических метров в 2024 году до 680,2 миллиардов кубических метров в 2025 году. За первые 10 месяцев добыто 540,3 миллиарда кубических метров. Это падение на фоне потери европейских рынков и растущей роли экспорта СПГ, который требует иных логистических схем.
Здесь кроется подвох. В ноябре 2025 года экспорт нефти упал до 6,86 миллиона баррелей в сутки, а доходы от экспорта нефти упали на 1,9 миллиарда долларов, до 11 миллиардов в месяц. Мировые поставки нефти упали на 0,6 миллиона баррелей в сутки именно из-за сокращения экспорта России, Бразилии и Венесуэлы. Причина проста — цены на нефть не растут, глобальный спрос слабеет.
Сельское хозяйство — редкое светлое пятно
На фоне мрака в промышленности и строительстве сельское хозяйство смотрится лучше. После крайне неудачного 2024 года, когда производство упало на 3,2%, отрасль восстанавливается. За январь-февраль 2025 года индекс производства составил 101,7% к прошлому году. Это небольшой, но реальный рост.
Производство молока выросло на 3,4%, скот и птица — на 0,4% в живом весе, овощи — на 0,9%. Объем производства в феврале 2025 года составил 323,5 миллиарда рублей, за январь-февраль — 613,7 миллиарда. Эти цифры, конечно, скромны по сравнению с ожиданиями аналитиков, но они показывают, что сектор не рушится.
Фермерские ассоциации настроены оптимистично. Они прогнозируют сбор пшеницы в 2025 году на уровне 80–85 миллионов тонн, а общий урожай — 135–140 миллионов тонн. Это вплотную приближается к рекордам 2022 и 2023 годов. Если этот прогноз сбудется, сельское хозяйство будет расти на 4,4% в 2025 году, становясь одним из немногих растущих секторов экономики.
Но есть серьезная проблема. Многие ключевые сельскохозяйственные продукты показали значительное снижение в реализации, запасы зерна уменьшились. Государство активно поддерживает АПК программами, но в условиях санкций экспортные рынки сужаются, и часть урожая остается внутри страны, давя на цены.
Налоги, долги и лопнувший бюджет
Правительство отчаянно ищет деньги. 22 ноября прошел закон о повышении НДС с 20% на 22% — нужны срочные деньги в казну. Льготная ставка в 10% осталась для социально значимых товаров — продуктов, лекарств, детских вещей. На поверхность это выглядит неплохо, но потребитель понимает суть — на все остальное цены вырастут сразу же.
Еще в правительстве одобрили снижение порога для применения упрощенной системы налогообложения — это тоже ударит по предпринимателям. Особенно по малому бизнесу, налоговая нагрузка которого теперь сильно вырастет, а выльется это в неизбежный рост цен, который будет необходим просто для выживания.
Дефицит бюджета за январь-октябрь составил 4,19 триллиона рублей, и к концу года ожидается дефицит в 2,6% от ВВП. Для такой ситуации это весьма серьезно, ведь траты государства начинают заметно отставать от доходов. Правда, для военных расходов деньги находятся всегда, и расходы на оборону и силовые ведомства продолжают расти.
Кредит замерз, инвестиции упали
Кредитование в России коллапсировало. За первые девять месяцев 2025 г. кредиты составили всего 6,4 триллиона рублей — вдвое меньше, чем в 2024 году. За первые восемь месяцев оформлено всего 23,37 миллиона кредитов — в два раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Август стал кратковременным всплеском активности (компании еще спешили взять деньги подешевле), но с сентября показатели вернулись в минус.
Проблема в ставке в 16,5%. При таких процентах даже небольшой кредит превращается в каторгу. Малый и средний бизнес, который платит эти проценты из своей маржи, едва держится на плаву. Без кредитов нечем финансировать развитие, а значит — нечему растить. Это порочный круг, где нет кредитов — нет инвестиций — нет роста — компании сокращают расходы — растет безработица.
Для розничных потребителей ставки в 16,5% означают, что автокредит на среднюю машину обойдется примерно на 50% дороже, чем в старые времена. Ипотека стала доступна только для самых обеспеченных или льготников. Мелкие потребительские кредиты теоретически дешевле, но банки неохотно их выдают, потому что в условиях падения доходов риск дефолта растет.
Замедление неизбежно
Экономика России входит в 2026 год в затрудненном положении. Рост ВВП упал. Потребление падает. Кредиты не выдаются. Бизнес работает с убытками. Молодых работников не хватает. Налоговая база увеличивается. Инвестиции заморозились.
При этом Центробанк прав в своих действиях с точки зрения борьбы с инфляцией. Высокие ставки действительно сбивают инфляцию — это видно по цифрам. Но лекарство имеет побочные эффекты — замороженная экономика, неработающие малые предприятия, растущий уровень банкротств, особенно среди компаний с низкой маржинальностью. Туристические компании, авиа, гостиничный бизнес, мелкая торговля — все это работает с трудом.
Многие думают о 2026 годе как о возможной точке разворота — когда инфляция снизится достаточно, ставки начнут падать быстрее, и денег вернется в экономику. Но это условно. Для малого и среднего бизнеса декабрь 2025 — это конец очередного тяжелого года, надежда на перемены и раздумья о том, хватит ли сил дождаться весны.
Россия платит цену за стабилизацию инфляции в виде стагнации экономики. Вопрос в том, на сколько лет достаточно такого лекарства и как сильно придется оправляться после побочных эффектов.
