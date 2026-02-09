Как в 2026 году формируется страховая пенсия: простое объяснение для бухгалтера и ИП

Пенсия складывается из двух главных частей: из базовой «фиксированной выплаты», которую получают все, кто имеет право на пенсию, и из суммы баллов, которые вы накопили за годы работы. Эти баллы в пенсионном мире называют индивидуальными пенсионными коэффициентами или просто пенсионными баллами.
Сейчас формула проста по сути, но внутри довольно многослойная. Она базируется на индивидуальных пенсионных коэффициентах (ИПК) — это такие баллы, которые человек получает за год официальной работы при уплате обязательных взносов.
Все эти баллы суммируются за всю жизнь, умножаются на «стоимость балла» на момент выхода на пенсию, и к этой сумме добавляется фиксированная часть. Именно такая сумма и будет вашей страховой пенсией.
Что такое эти «баллы» и откуда они берутся
Страховая пенсия становится вашей по трем главным условиям. Первое — вы должны достичь пенсионного возраста. В 2026 году он составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин в рамках действующей пенсионной реформы.
Второе — у вас должен быть страховой стаж не менее 15 лет. Стаж — это годы, когда вы официально работали, служили в армии, были в декрете и за вас платились взносы.
И третье — вы должны накопить не менее 30 пенсионных баллов (ИПК) к моменту выхода на пенсию. Если этих баллов и стажа нет, вам назначат не страховую, а социальную пенсию, и она будет заметно ниже.
Представьте себе простой рейтинг ваших вкладов в систему. За каждый год, когда вы работали официально, за вас платили взносы (это отчисления работодателя, или ваши собственные взносы как ИП), и система начисляла вам баллы. Максимум в год можно заработать до 10 баллов, но для этого зарплата должна быть очень высокой и взносы — максимально возможными.
Если у кого-то был доход меньше, количество баллов будет меньше — в зависимости от того, сколько взносов было уплачено. Это как кешбэк: чем больше «платеж», тем больше баллов.
Кстати, размер «стоимости балла», то есть того, во сколько рублей он обойдется на момент назначения пенсии, растет вместе с инфляцией и экономикой. В 2026 году этот показатель заметно выше, чем годом раньше, именно из-за индексации. А фиксированная часть пенсии — та самая «базовая подушка» — тоже индексируется. Такая двойная индексация делается государством, чтобы выплаты не теряли покупательную способность.
С 2026 года в России начали практиковать двухэтапную индексацию страховой пенсии: часть повышения происходит с начала года в зависимости от инфляции, а потом может быть добавлена корректировка в зависимости от финансовых возможностей Пенсионного фонда. Эта система призвана сгладить резкие изменения цен и доходов.
Расчет баллов
Берем взносы на ОПС, делим на «нормативную базу» (для 2026 г. она 476 640 рублей на максимум в 10 баллов) и множим на 10. За МРОТ в 27 093 рубля дадут чуть больше одного балла — это если платишь минимум. Плюс бонусы за детей: за первого 1,8 балла, второго 3,6, третьего 5,4, а четвертого и каждого следующего — теперь без лимита по годам, по 5,4 балла за полный год ухода. За армию или СВО — до 1,8 в год, за вузовскую учебу — тоже баллы капают автоматически.
Работодатель отчисляет 22% от зарплаты до 2,979 млн на ОПС (из общего тарифа 30% минус медстрахование и соцстрахование), сверх базы — 10%. Из этих 22% примерно 16% идут на индивидуальный счет для баллов. Возьмем в пример сотрудник ас окладом 80 тысяч в месяц (960 тысяч в год). Взносы на ОПС — 211 тысяч рублей. Норма базы 476 тысяч, так что баллы = (211 / 476) * 10 ≈ 4,43. Если зарплата 200 тысяч — уже 8+ баллов.
С 2026 г. льготники вроде IT-компаний платят сниженный тариф 15% до базы и 7,6% сверх — это реформа от прошлого года, чтобы не убегали кадры. Бухгалтеру главное — не ошибиться с отчетами в СФР, иначе штрафы до 20% от суммы. И еще важно следить за допвзносами: если сотрудник сам доплачивает на ИСЖ или НПФ, это тоже прибавит баллы.
Зачем все это бухгалтеру и предпринимателю
Для бухгалтера важно понимать, что страховая пенсия формируется на основе реальных платежей в Пенсионный фонд. Если работодатель занизил зарплату в отчетности или перепутал коды взносов, часть баллов может просто не начислиться. Это выглядит незаметно, но в будущем — на момент пенсии — каждый недополученный балл может стоить вам нескольких сотен рублей в ежемесячной выплате. Поэтому контроль правильных взносов — это не бумажная прихоть, а реальная финансовая забота о будущем сотрудника.
Если вы сами индивидуальный предприниматель, то здесь история похожая, но свои нюансы. ИП обязан платить фиксированные взносы каждый год, они идут на пенсионное и медицинское страхование. В 2026 году фиксированная часть взноса для ИП составляет сумму, эквивалентную десяткам тысяч рублей за год. Если ИП платит только фиксированную часть, он получает минимальное количество баллов — и пенсия у него будет невысокой, даже если стаж большой.
Но есть и дополнительная часть — процент от дохода сверх определенной суммы. Этот платеж ИП платит сам за себя, и он как раз влияет на количество баллов. Чем выше доход — тем больше взносов сверх фиксированного платежа — тем больше баллов. Это не совсем очевидно для многих, кто привык считать только чистый доход, но именно эти дополнительные 1 % от суммы превышения влияет на будущую пенсию.
Отдельная тема — те, кто работает как самозанятый с налогом на профессиональный доход. Сам налог по себе не говорит государству «плати мне пенсию»: он не идет в пенсионные взносы. Поэтому самозанятые, чтобы обеспечить себе страховую пенсию, должны дополнительно платить в Пенсионный фонд добровольно. Без этих добровольных платежей у самозанятых может быть стаж, который считается, но нет или очень мало пенсионных баллов, а значит пенсия будет маленькой.
Получение пенсии
Пенсия может быть выгоднее, если ее отложить на несколько лет после достижения пенсионного возраста. За каждый год отсрочки ваши баллы и фиксированная часть умножаются на коэффициенты, и итоговая сумма растет. Если человек решает работать дольше и отложить заявление на пенсию, он может получить заметно большую выплату. Это важно учитывать в карьерном и финансовом планировании, особенно если ваш доход стабильно выше среднего.
Существует и «минимальная пенсия» — это граница, ниже которой выплаты быть не должны, если у человека есть право на страховую пенсию. В 2026 году ориентировочно такой минимум составляет порядка 14 287 рублей в месяц, но это скорее защита от совсем низких выплат для тех, кто все же набрал стаж и баллы, но значения этих показателей были минимальными.
Если сложить все вместе, то страховая пенсия — это скромный, но важный финансовый инструмент, который напрямую зависит от того, как вы работали и платили в систему. Для бухгалтера это значит не только вовремя платить налоги, но и отражать выплаты корректно в документах, следить за кодами, стажем, сроками. Малейшее упущение сегодня может привести к тому, что через десяток лет человек окажется с пенсией меньше, чем могло быть.
