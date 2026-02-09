Как в 2026 году формируется страховая пенсия: простое объяснение для бухгалтера и ИП

Что такое эти «баллы» и откуда они берутся

Страховая пенсия становится вашей по трем главным условиям. Первое — вы должны достичь пенсионного возраста. В 2026 году он составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин в рамках действующей пенсионной реформы.

Второе — у вас должен быть страховой стаж не менее 15 лет. Стаж — это годы, когда вы официально работали, служили в армии, были в декрете и за вас платились взносы.

И третье — вы должны накопить не менее 30 пенсионных баллов (ИПК) к моменту выхода на пенсию. Если этих баллов и стажа нет, вам назначат не страховую, а социальную пенсию, и она будет заметно ниже.

Представьте себе простой рейтинг ваших вкладов в систему. За каждый год, когда вы работали официально, за вас платили взносы (это отчисления работодателя, или ваши собственные взносы как ИП), и система начисляла вам баллы. Максимум в год можно заработать до 10 баллов, но для этого зарплата должна быть очень высокой и взносы — максимально возможными.

Если у кого-то был доход меньше, количество баллов будет меньше — в зависимости от того, сколько взносов было уплачено. Это как кешбэк: чем больше «платеж», тем больше баллов.

Кстати, размер «стоимости балла», то есть того, во сколько рублей он обойдется на момент назначения пенсии, растет вместе с инфляцией и экономикой. В 2026 году этот показатель заметно выше, чем годом раньше, именно из-за индексации. А фиксированная часть пенсии — та самая «базовая подушка» — тоже индексируется. Такая двойная индексация делается государством, чтобы выплаты не теряли покупательную способность.

С 2026 года в России начали практиковать двухэтапную индексацию страховой пенсии: часть повышения происходит с начала года в зависимости от инфляции, а потом может быть добавлена корректировка в зависимости от финансовых возможностей Пенсионного фонда. Эта система призвана сгладить резкие изменения цен и доходов.