Пенсионная реформа: какие правила уже действуют, а что только обсуждается

Реальность 2026 года — то, что уже действует

Сейчас в России действует постепенное повышение пенсионного возраста, начатое еще в 2019 году. В 2026 году мужчины, родившиеся в 1962 году, получают право на страховую пенсию по старости в 64 года, а женщины, родившиеся в 1967 году, — в 59 лет. Это часть длинного перехода, который завершится к 2028 году, когда базовые пороги составят 65 и 60 лет соответственно.

При этом возраст — только одна сторона медали. Пенсию назначают, если у гражданина есть не менее 15 лет страхового стажа и достаточное количество пенсионных баллов. Количество этих баллов и год от года увеличивается, а предельное значение их стоимости в расчете пенсии уже выше, чем год назад.