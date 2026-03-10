Тренды в инвестициях на 2026 год: на какие активы стоит обратить внимание

Облигации: фиксированная доходность в эпоху смягчения денежной политики

Облигационный рынок в 2026 году предлагает инвесторам уникальную возможность зафиксировать доходность на привлекательных уровнях перед ожидаемым снижением ключевой ставки. Центральный банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 12–13 процентов в 2026 году, что ниже текущих значений. Это создает благоприятный фон для владельцев длинных облигаций, которые могут получить не только купонный доход, но и прирост тела облигации за счет снижения доходностей.

ОФЗ остаются самым надежным инструментом в этой категории. Минфин продолжает активные размещения, и только 25 февраля 2026 года было размещено ОФЗ-ПД на 102,21 миллиарда рублей с доходностью 14,75% годовых. Для консервативного инвестора это означает возможность зафиксировать доходность выше ожидаемой инфляции с минимальным кредитным риском. Доходность 10-летних государственных облигаций России сейчас около 14,5%, что дает ориентир для оценки других инструментов.

Корпоративные облигации надежных эмитентов предлагают еще более высокую доходность. Облигации компаний второго эшелона могут предлагать доходность до 18–20%, но здесь важно тщательно оценивать кредитное качество эмитента, чтобы не угодить в дефолты, риски которых сейчас крайне высоки.

Стратегия работы с облигациями в 2026 году должна учитывать цикл смягчения денежно-кредитной политики. Длинные ОФЗ в таком цикле могут показать полную доходность до 20% годовых за счет комбинации купонных выплат и роста рыночной цены. Инвесторам, которые не готовы к риску акций, но хотят получить доходность выше депозитной, облигации становятся естественным выбором.