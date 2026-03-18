Инвестиции в недвижимость: стоит ли покупать жилье как способ сохранения капитала

Что происходит на рынке

13 февраля 2026 года Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%. За год она сократилась с 21% до 15,5%. Это меняет картину для всех сберегательных инструментов.

Доходность по вкладам остается высокой, но уже не той, что в 2025 году. Средняя максимальная ставка в топ–10 банков на февраль 2026 — 14,26%. Краткосрочные депозиты (до 180 дней) дают 13,5–15,7%. Для сравнения: год назад ставки по длительным депозитам достигали 20%.

Ипотека остается дорогой. На начало марта средние ставки составляют 20,4% на новостройки и 20,04% на вторичку. Снижение с января — около 0,8–1,15 п.п., но массовым заемщикам такие ставки недоступны. Основной объем выдач по-прежнему обеспечивают льготные программы (семейная, IT, дальневосточная) со ставками 2–6%.

Продажи новостроек в январе 2026 резко упали: после рекордного декабря (88,2 тыс. квартир) спрос рухнул до 57,3 тыс. — снижение более чем на 35% за месяц. Покупатели заняли выжидательную позицию.

Массового перетока средств с депозитов в недвижимость пока нет. Он может начаться при дальнейшем снижении ключевой ставки но привычка получать гарантированный доход от банка без усилий остается сильной.