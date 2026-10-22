Топ-8 ошибок владельцев салонов красоты, которые ежемесячно сжигают бюджет 

Ошибка 1. Не считать реальную себестоимость услуг

Одна из самых дорогих ошибок — устанавливать цены по прайсу соседних салонов или ориентироваться только на стоимость материалов и вознаграждение мастера. В результате услуга может выглядеть прибыльной, хотя после учета всех затрат салону почти ничего не остается.

В себестоимость входят не только краска, одноразовые материалы или косметика. Еще нужно учитывать аренду, коммунальные расходы, работу администратора, эквайринг, налоги, CRM-систему и другие постоянные затраты. Чем дольше длится процедура, тем большую долю таких расходов она должна покрывать.

Например, длительное окрашивание занимает рабочее место и время мастера на несколько часов. Поэтому в его цене нужно учитывать большую долю аренды, работы администратора и других постоянных расходов, чем в стоимости короткой процедуры.

Проблема особенно заметна при росте цен на материалы, аренду и услуги подрядчиков. Если прайс не пересматривать, маржа постепенно сокращается. В итоге салон может быть загружен, выручка — расти, а денег после оплаты обязательных расходов будет становиться меньше. Чем больше таких низкомаржинальных услуг продается, тем сильнее они ежемесячно «съедают» бюджет.