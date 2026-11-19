Сложная структура выручки: услуги салона смешиваются с доходами мастеров

Клиент может одним платежом оплачивать услуги салона и мастера. При этом деньги распределяются между несколькими получателями: салону — за инфраструктуру, мастеру — за услугу. Бухгалтеру приходится сверять данные CRM, кассовые чеки, банковские выписки и расчеты с исполнителями. При смешанных оплатах и работе нескольких юридических лиц задача усложняется.

Последствия. Ошибки в учете доходов приводят к расхождениям в отчетности и неправильному расчету налоговой базы. С 2026 года порог доходов для освобождения от НДС на УСН составляет 20 млн руб. Поэтому важно правильно определять, какие поступления относятся к доходам салона.

Решение. Сначала закрепите в договорах, кто оказывает услугу клиенту и кто принимает оплату. Если услугу оказывает салон, вся ее стоимость включается в доходы при УСН, даже если часть денег перечисляют мастеру. Если салон выступает агентом самостоятельного исполнителя или предоставляет только сервисное обеспечение оказания услуг (инфраструктура, администрирование и клиентский сервис), его доходом признается только агентское вознаграждение или вознаграждение за сервисное обеспечение оказания услуг, а суммы, полученные в пользу мастера, в налоговую базу не включаются (ст. 346.15 и подп. 9 п. 1 ст. 251 НК).

Затем настройте правила распределения платежей. Само по себе техническое разделение денег без соответствующей договорной модели налоговую базу не уменьшает.