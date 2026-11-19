Самое главное:
При расчете налогов важно разделять выручку салона и доходы мастеров. Порядок учета зависит от того, кто оказывает услуги клиентам и как оформлены договоры.
При работе с самозанятыми проверяйте их статус на дату выплаты, получайте чеки и контролируйте условия договоров, чтобы избежать налоговых рисков.
При расчетах с клиентами своевременно формируйте кассовые чеки, проверяйте обязательные реквизиты и правильно оформляйте возвраты, чтобы избежать штрафов по ст. 14.5 КоАП.
Чтобы снизить риск ограничений по 115-ФЗ, указывайте назначение платежей мастерам и сохраняйте договоры и документы, подтверждающие выплаты.
BeautySplit автоматизирует распределение платежей между салоном и мастерами, сохраняет историю расчетов и упрощает подготовку отчетности.
Сложная структура выручки: услуги салона смешиваются с доходами мастеров
Клиент может одним платежом оплачивать услуги салона и мастера. При этом деньги распределяются между несколькими получателями: салону — за инфраструктуру, мастеру — за услугу. Бухгалтеру приходится сверять данные CRM, кассовые чеки, банковские выписки и расчеты с исполнителями. При смешанных оплатах и работе нескольких юридических лиц задача усложняется.
Последствия. Ошибки в учете доходов приводят к расхождениям в отчетности и неправильному расчету налоговой базы. С 2026 года порог доходов для освобождения от НДС на УСН составляет 20 млн руб. Поэтому важно правильно определять, какие поступления относятся к доходам салона.
Решение. Сначала закрепите в договорах, кто оказывает услугу клиенту и кто принимает оплату. Если услугу оказывает салон, вся ее стоимость включается в доходы при УСН, даже если часть денег перечисляют мастеру. Если салон выступает агентом самостоятельного исполнителя или предоставляет только сервисное обеспечение оказания услуг (инфраструктура, администрирование и клиентский сервис), его доходом признается только агентское вознаграждение или вознаграждение за сервисное обеспечение оказания услуг, а суммы, полученные в пользу мастера, в налоговую базу не включаются (ст. 346.15 и подп. 9 п. 1 ст. 251 НК).
Затем настройте правила распределения платежей. Само по себе техническое разделение денег без соответствующей договорной модели налоговую базу не уменьшает.
BeautySplit автоматически распределяет платежи между салоном и мастерами в статусе ИП, самозанятых или физических лиц. Сервис также поддерживает работу с несколькими салонами и юридическими лицами в одном окне.
Ручной расчет вознаграждений мастерам
Если салон рассчитывает выплаты мастерам вручную или в Excel, бухгалтеру приходится учитывать множество переменных:
процент мастера от стоимости услуги;
фиксированные ставки за выход или смену;
расход материалов;
скидки, акции и возвраты;
индивидуальные условия и графики выплат.
Отдельный вопрос — стоимость расходных материалов. Удерживать ее из зарплаты штатного мастера просто по решению салона нельзя. Удержания допускаются только в случаях, предусмотренных законом (ст. 137 ТК). Для самозанятых и ИП порядок компенсации стоимости материалов закрепляют в договоре.
Последствия. Ручные расчеты повышают риск ошибок. Мастер может получить меньше положенного, а салон — переплатить. Бухгалтеру приходится повторно сверять начисления и исправлять расхождения.
Решение. Закрепить единые правила расчета вознаграждений и автоматизировать начисления. Это проще сделать с BeautySplit — сервис автоматически по каждой отдельной оплате клиента салона рассчитывает доли салона и мастеров для распределения доходов, позволяет в режиме реального времени фиксировать расход материалов и удерживать их себестоимость, учитывает скидки и наглядно отражает историю начислений и выплат в личном кабинете как для салона, там и для мастеров.
Непрозрачные расчеты с самозанятыми и другими исполнителями
Салон может сотрудничать со штатными сотрудниками, самозанятыми, ИП и физическими лицами по договорам ГПХ. Для каждой категории действуют свои правила оформления документов, выплат и уплаты налогов.
Что важно контролировать бухгалтеру:
Статус самозанятого. Проверяйте его по ИНН через сервис ФНС на дату выплаты. При превышении годового лимита доходов в 2,4 млн руб. исполнитель теряет право на НПД. Если он при этом не зарегистрирован как ИП, салон при выплатах по договору ГПХ обязан удерживать НДФЛ и начислять страховые взносы.
Чеки самозанятых. При прямых расчетах с салоном исполнитель формирует чек в момент оплаты наличными, картой или через СБП, при иных безналичных расчетах — не позднее 9-го числа следующего месяца. Без чека салон не сможет учесть расходы на УСН «Доходы минус расходы» и применить освобождение от страховых взносов по выплатам самозанятому без статуса ИП.
Условия договоров. Фиксированный график работы, подчинение внутренним правилам салона и постоянный контроль со стороны руководства могут указывать на трудовые отношения. При переквалификации бизнесу грозят доначисления НДФЛ и страховых взносов.
Работу с бывшими сотрудниками. Доходы самозанятого от оказания услуг бывшему работодателю не подпадают под НПД, если с момента увольнения прошло менее двух лет.
Последствия. Ошибки в оформлении отношений с мастерами могут привести к доначислениям налогов и взносов, отказу в признании расходов и штрафным санкциям ФНС.
Решение. Вести единый реестр исполнителей, контролировать их налоговый статус и связывать выплаты с договорами и подтверждающими документами.
BeautySplit поддерживает расчеты с разными категориями исполнителей — от самозанятых до ИП или физ лиц — и исключает риск переквалификации отношений в трудовые благодаря маршрутизации заказов и оплат от клиентов салона напрямую мастерам, минуя необходимость движения денежных средств через расчетные счета салона. В результате у салона отпадает необходимость отслеживать налоговый статус мастера и контролировать возврат закрывающих документов (чеков от самозанятых или актов от ИП), рисковать доначислениями НДФЛ или социальных взносов и расходовать лимиты по НПД и НДС.
Ошибки при применении ККТ и формировании чеков
Салон должен правильно оформлять расчеты с клиентами и формировать кассовые чеки по закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
Типовые проблемы:
Чек не формируется при расчете с клиентом или оформляется с опозданием.
В чеке указаны неверная сумма, наименование услуги, признак агента или данные поставщика.
Неправильно оформляются предоплаты, возвраты и корректировки.
Клиенту не передают кассовый чек в случаях, когда это обязательно.
При распределении платежа между салоном и мастером непонятно, кто должен формировать чек.
Последствия. За нарушения предусмотрена ответственность по ст. 14.5 КоАП:
Неприменение ККТ — штраф для организаций от 75 до 100% суммы расчета, но не менее 30 тыс. руб., для ИП — от 25 до 50%, но не менее 10 тыс. руб. (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).
Нарушение порядка применения ККТ, в том числе ошибки в обязательных реквизитах чека, — предупреждение или штраф для организаций от 5 до 10 тыс. руб. (ч. 4 ст. 14.5 КоАП).
Непередача чека клиенту в предусмотренных законом случаях — предупреждение или штраф для организаций 10 тыс. руб. (ч. 6 ст. 14.5 КоАП).
При самостоятельном исправлении нарушения можно избежать ответственности, если соблюдены условия примечания к статье 14.5 КоАП.
Решение. Автоматизировать формирование чеков и заранее определить, кто отвечает за применение ККТ при каждом способе оплаты.
BeautySplit обеспечивает формирование кассовых чеков в полном соответствии с требованиями законодательства и необходимыми признаками сторон - одновременно салона и мастера. Салону не требуется дублировать чек за оказанную услугу отдельно от мастеров или нести затраты на собственную ККТ.
Расхождения в платежах и отсутствие оперативной отчетности
Салон принимает оплату наличными, картами, через СБП и подарочные сертификаты. Информация о платежах отражается в разных системах, поэтому бухгалтеру приходится регулярно сверять данные.
Причины расхождений:
Комиссия эквайринга. Банк может удерживать ее до перечисления денег салону. При УСН доход учитывают без уменьшения на комиссию, но за вычетом НДС, предъявленного клиенту, если салон его уплачивает.
Подарочные сертификаты. В бухгалтерском учете полученные деньги отражают как аванс, а при УСН включают в доходы на дату оплаты, а не в момент оказания услуги.
Возвраты и корректировки. Частичные оплаты, отмены записей и изменения стоимости услуг требуют дополнительной сверки.
Задержки платежей. Эквайринговый посредник может перечислять выручку салону на следующий день или позже. При агентской схеме доход на УСН может возникать уже в момент поступления оплаты агенту, а не при переводе денег салону.
Последствия. Ошибки в учете выручки и расчете налоговой базы, длительные сверки с банком и неправильное начисление вознаграждений мастерам. Если отчеты формируются вручную, руководитель получает информацию с задержкой и не может оперативно оценивать финансовые показатели салона.
Решение. Вести единый реестр платежей и формировать на его основе отчеты о выручке по салонам, мастерам и категориям услуг, начислениях, выплатах, комиссиях и возвратах. Отдельно контролировать доходы для соблюдения лимитов УСН и НДС.
BeautySplit сохраняет историю платежей, начислений и выплат, предоставляет онлайн-уведомления и отчеты.
Риск ограничений по расчетному счету
Если салон регулярно переводит деньги большому количеству мастеров не на условиях зарплатного проекта, банк может запросить документы, подтверждающие экономический смысл операций. По закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ кредитные организации проверяют подозрительные платежи.
Риски повышаются, если:
В назначении платежа не указано, за что перечислены деньги.
Выплаты исполнителям не подтверждены договорами и другими документами.
Значительная часть поступлений быстро переводится другим получателям без понятного экономического основания.
Последствия. Банк может запросить дополнительные документы, отказать в проведении отдельных операций или ограничить дистанционное обслуживание.
Решение. Хранить договоры и документы по выплатам, фиксировать связь между оплатой клиента, оказанной услугой и вознаграждением мастера.
BeautySplit автоматически распределяет платеж клиента между салоном и мастером по заданным правилам. Деньги поступают каждому участнику без дополнительных переводов мастерам с расчетного счета салона. Сервис сохраняет историю операций, формирует реестры выплат и отражает данные об оказанных услугах и получателях средств. Это упрощает контроль расчетов и исключает необходимость осуществления салоном собственных платежей в пользу внештатных мастеров, экономический смысл которых может вызвать вопросы банка по 115-ФЗ.
Что сделать до конца года, чтобы снизить налоговую нагрузку в 2027 году
Оставьте контакты, получите консультацию бесплатно:
Практический чек-лист для бухгалтера салона красоты
Перед настройкой учета и автоматизацией расчетов проверьте:
Кто оказывает услуги клиентам и принимает оплату — салон, мастер и/или платежный агент.
Как распределяется выручка между салоном и мастерами и отражается в налоговом учете.
Кто применяет ККТ и формирует чеки при разных способах оплаты.
Как оформлены отношения с мастерами, проверяются (регулярно) статусы самозанятых и получаются чеки.
По каким правилам рассчитываются вознаграждения мастеров, учитываются скидки, материалы и возвраты.
Как отражаются комиссии эквайринга и платежных сервисов.
Как контролируются доходы для целей УСН и освобождения от НДС.
Как сверяются платежи, начисления и выплаты с банковскими выписками.
Какие отчеты формируются и как данные передаются в 1С или другую учетную систему.
BeautySplit автоматизирует прием и распределение платежей между салоном и мастерами, формирует реестры расчетов и исключает налоговые переплаты или ускорение расходов лимитов по НПД и НДС. С BeautySplit вы упростите сверку платежей, сократите объем ручной работы и сможете надежно контролировать безопасные выплаты исполнителям.
Читайте также:
Топ-8 ошибок владельцев салонов красоты, которые ежемесячно сжигают бюджет
Как ФНС доказывает серые схемы в салоне красоты в 2026–2027 годах
Как салону красоты работать с НДС на УСН в 2026–2027 годах: подробный гайд
Реклама: ООО «ДРАЙВ ИНВЕСТ», ИНН 7708439084, erid: 2W5zFHGD86N