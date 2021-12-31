Может ли представитель проверяемой организации сопровождать свидетеля на допросе в налоговой

В настоящее время налоговым органом в качестве одного из основных и решающих доказательств совершения налогового правонарушения активно используются показания свидетеля, полученные в ходе допроса в налоговом органе. Достаточно часто компания в целях минимизации налоговых и иных рисков отправляет в качестве сопровождения на допрос представителя организации, ответственного за проведение проверки, юриста, бухгалтера и т. д.

То есть того, кто может помочь и проконтролировать достоверность фактов, излагаемых допрошенным, а также оказать необходимую психологическую поддержку в ходе допроса. Тем не менее, такое сопровождение может повлечь за собой дополнительные риски для компании.

ФНС России и Минфин России придерживаются позиции о том, что участие представителя проверяемой организации при допросе свидетеля налоговым законодательством прямо не предусмотрено, в том числе это указано в ст. 90 НК РФ. Данные выводы следуют из Писем ФНС России от 17.08.2020 № ЕА-4-15/13203@, от 13.09.2012 № АС-4-2/15309@, Минфина России от 05.05.2011 № 03-02-07/1-156.

Таким образом, участие представителя в ходе допроса, как правило, не приветствуется налоговым органом и может негативно сказаться на самом налогоплательщике.

На основании пп. 12 п. 1 ст. 31 и п. 1 ст. 90 НК РФ налоговый орган вправе допросить любое физическое лицо, которое располагает информацией, учитываемой и необходимой для осуществления мероприятия налогового контроля. Таким образом, представитель проверяемой организации при допросе свидетеля в налоговом органе также может быть впоследствии допрошен, а его показания будут занесены в отдельный протокол и приобщены к материалам дела.

Как показывает практика, организации зачастую отправляют на допрос в качестве сопровождающих — юристов, бухгалтеров, обладающих значимой информацией и не подготовленных к персональной даче показаний. По результатам таких спонтанных допросов, налоговым органам зачастую удается получить показания, влекущие налоговые риски для проверяемой организации.

Учитывая вышеперечисленные риски при участии представителя проверяемой организации в ходе допроса свидетеля, а также значимость показаний, полученных по результатам допроса, стоит отметить возможность участия адвоката в данной процедуре налогового контроля, что следует из Письма ФНС России от 17.08.2020 № ЕА-4-15/13203@, и является наиболее целесообразным решением налогоплательщика в целях минимизации негативных последствий для проверяемой организации.

Так как ст. 90 НК РФ исключает возможность допроса адвоката налоговым органом в качестве свидетеля, если адвокат располагает информацией, полученной от проверяемой организации и относящейся к адвокатской тайне.

При этом в соответствии с п. 3 ст. 99 НК РФ, в ходе допроса, адвокат имеет право вносить дополнения и замечания, подлежащие дальнейшему включению в протокол и приобщению к делу. Таким образом, обращение к квалифицированной юридической помощи при допросе свидетеля может существенно улучшить положение налогоплательщика перед налоговым органом в ходе спора.

О том, как подготовить свидетеля к допросу в налоговом органе, вы можете узнать в нашей статье «Налоговая вызывает сотрудников на допрос — как подготовить свидетелей?».

Авторы:

Денис Савин, адвокат, советник налоговой практики BGP Litigation

Мария Митина, помощник юриста налоговой практики BGP Litigation