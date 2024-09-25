Массовые выплаты внештатникам 2024: как упростить и снизить риски

Сами по себе массовые выплаты частным лицам, не состоящими в штате — не криминал, закон такое не запрещает. И все-таки такие факты вызывают опасный интерес со стороны налоговиков и обслуживающих банков. Как избежать неприятностей?

Как избежать проблем с банком

Казалось бы, какое банку дело? При этом массовые выплаты физическим лицам, которые не состоят в штате, непременно заинтересуют банкиров и породят подозрения: не занимается ли клиент легализацией денежных средств. Это чревато разнообразными негативными последствиями — заморозка операций, блокировка счета, отказ в обслуживании. Но здесь должны быть дополнительные поводы для подозрений. По Методическим рекомендациям ЦБ от 21.07.2017 № 18-МР:

Низкий — менее 0,9% от дебетового оборота по счету уровень налоговой нагрузки;

Отсутствие остатка по счету, или его незначительность по сравнению с оборотами по счету.

Неуплата НДФЛ и страховых взносов.

Банк и без этого может начать задавать вопросы о том, в связи с чем производятся массовые выплаты частным лицам.

Исключить все эти риски можно, если корректно оформлять сотрудничество. Так, если работаете с внештатниками без статуса плательщиков НПД, необходимо заключать договоры даже при разовом задании.

Работая с самозанятыми, необходимо перед каждой выплатой проверять, не утратили ли они статус плательщика НПД, ведь «слет» со спецрежима обязывает платить за него НДФЛ и страховые взносы.

В любом случае нужно прописывать в платежных документах:

назначение платежа;

реквизиты договоров;

наименование выполненной операции / оказанной услуги.

Скажете — проще посоветовать, чем сделать, ведь речь о массовых выплатах, а не об одном-двух исполнителях! Чтобы снизить риски последствий массовых выплат исполнителям, используйте возможности платформы БиржаАутсорсинга.РФ: отсутствие прямых взаиморасчетов с самозанятыми с расчетного счета компании, корректные формулировки документов, автоматическая проверка актуальности статуса самозанятого перед каждой выплатой, удобный ЭДО без затрат на лишние ЭЦП, снижение затрат на комиссии банков и многое другое. Подключиться к сервису

Заказчики самозанятых — «любимые» клиенты налоговиков

Массовые выплаты исполнителям на НПД — более трех месяцев в году, более чем десяти самозанятым и на суммы от 20 000 руб. ежемесячно — точно сверкающая стрелка для налоговиков: «доначисления тут!». Особенно если:

Вы для всех исполнителей — единственный заказчик;

Массовые выплаты производятся лицам, не указанным в отчетности;

Вид деятельности компании подразумевает наличие штата, а его у вас нет или сотрудников мало — в основном исполнители;

Массовые выплаты производятся регулярно — тем более дважды в месяц и в дни зарплаты штатников;

Прекращая сотрудничество с компанией, самозанятые массово снимаются с учета и т.п.

Налоговики набили руку в переквалификации отношений из гражданско-правовых в трудовые. Чтобы избежать этого:

Грамотно оформляйте договоры с исполнителями, избегая любых формулировок, которые могут дать повод для подозрений в маскировке трудовых отношений. Подробнее про это читайте здесь. Проверяйте статусы перед выплатами, будьте готовы в любой момент корректно отвечать на требования пояснить, почему не нанимаете штатного сотрудника, а привлекаете самозанятого. Примеры формулировок можно посмотреть здесь. Сотрудничайте только с добросовестными исполнителями, которые как минимум вовремя уведомят о том, что они близки к «слету» со спецрежима из-за неуплаты налогов или превышения лимита по доходу.

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