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Воинский учет

Воинский учет 2024: 12 ответов на самые частые вопросы

В 2023 году произошли значительные изменения в организации воинского учета (ВУ). А с 1 октября 2023 года существенно увеличились штрафные санкции при нарушении правил его ведения. Вопросы от работодателей продолжают поступать — разберем наиболее частые из них в 2024 году.
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Воинский учет 2024: 12 ответов на самые частые вопросы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Я — предприниматель. Нужно ли мне вести воинский учет

По п. 7 ст. 8 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ вести ВУ должны только госорганы и юридические лица. Предприниматели могут организовать ВУ, но не обязаны это делать. Это подтверждает также постановление Президиума ВАС от 28.04.2009 № 13798/08.

Нужно ли сдавать в военный комиссариат перечни сотрудников мужского пола 15 и 16 лет

Ранее компании должны были сдавать в военкомат списки юношей 15 и 16 лет, которые впервые подлежат ВУ в следующем году. Однако в 2023 году эту обязанность отменили.

Военкоматы теперь могут самостоятельно собирать такие сведения, а в случае их отсутствия — направить работодателю запрос в электронной или бумажной форме.

Какие отчеты все еще нужно сдавать в военкомат

В военный комиссариат нужно обязательно предоставлять следующий список документов:

  • карточка учета по форме 18;

  • план работ по воинскому учету и бронированию сотрудников;

  • сведения о приеме на работу или увольнении военнообязанного;

  • сведения об изменении учетных данных военнообязанного;

  • данные о лицах, которые состоят или должны состоять на ВУ;

  • отчет о числе работающих и забронированных граждан в запасе по форме 6;

  • сведения об обеспеченности ресурсами на период мобилизации по форме 19;

  • сверка сведений о сотрудниках с военкоматом.

Можно ли принимать на работу гражданина без документов ВУ

Трудовой кодекс среди причин, по которым можно отказать человеку в приеме на работу, не называет отсутствие документов ВУ. Поэтому их отсутствие не препятствует найму — это же подтверждает Минтруд в письме от 14.08.2023 № 14-6/В-960

Однако в таком случае работодатель должен сообщить военкомату, что кандидат не выполняет свои обязанности по ВУ. Сотрудник, ответственный за ведение учета в компании, должен в течение двух недель передать сведения о лице, которое не находится, но должно находиться на ВУ.

Сотрудник отказывается предоставлять военный билет по запросу работодателя. Как на него повлиять?

По ст. 65 ТК, гражданин, который устраивается на работу, должен предоставлять определенный список документов. В их числе — документы ВУ. Роструд в письме от 09.12.2021 № ПГ/37187-6-1 считает, что отказ можно считать ненадлежащим исполнением трудовых обязанностей. Значит, работодатель может применить к сотруднику дисциплинарное взыскание. Это закрепляет ст. 192 ТК.

У работника электронная трудовая книжка. Как внести в нее сведения о военной службе?

Письмо Минтруда от 03.02.2022 № 14-2/ООГ-677 свидетельствует о том, что в ЭТК такие данные не указывают. Если же нужно подтвердить периоды военной службы, информацию можно обосновать документами ВУ.

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Работник трудится удаленно. Нужно ли вести ВУ по нему?

Здесь дело не в формате его работы, а в том, каким образом сотрудника оформили. Если по трудовому договору — значит, ВУ вести нужно, исключений нет.

А если исполнитель работает по ГПД?

ТК закрепляет обязанность работодателя вести ВУ, только если с сотрудником заключили трудовой договор. Это означает, что исполнитель, который работает по ГПД, не обязан уведомлять заказчика о своем отношении к воинской обязанности и о том, есть ли у него документы ВУ. Соответственно, и заказчик не должен сообщать в военкомат данные о таких исполнителях.

Если сотрудника трудоустроили по совместительству, должен ли работодатель вести по нему ВУ?

Когда гражданин поступает на работу по совместительству, он предоставляет такой же список документов, что и при оформлении на основную работу (ст. 65 ТК). Таким образом, ВУ по нему будут вести и на основном, и на втором месте работы. При найме совместителя нужно:

  • в течение 5 дней сообщить в военкомат о приеме совместителя;

  • вести по нему карточку по форме № 10, оповещать о вызове по повестке и т.д. 

Может ли директор быть ответственным за ведение ВУ

П. 1 ст. 4 закона № 53-ФЗ устанавливает, что вести ВУ может любой сотрудник, в том числе и директор. Но при этом в организации должно работать менее 500 военнообязанных. 

В п. 12 Положения о воинском учете от 27.11.2006 указано, что при численности военнообязанных менее 500 человек за ВУ отвечает один сотрудник, который трудится по совместительству. А если военнообязанных от 500 до 2000, то ответственный за ВУ специалист должен работать на полной ставке. Соответственно, при количестве военнообязанных 2000–4000 человек учетом занимаются уже два человека. 

Поэтому, если компания небольшая, то директор может вести ВУ самостоятельно:

  • На условиях совмещения должностей — для этого заключите допсоглашение к трудовому договору.

  • При внутреннем совместительстве — тогда нужно оформить отдельный трудовой договор. Директор сможет заниматься ВУ в свободное от основной работы время, не более 4 часов в день.

Чтобы не оформлять новые документы, можно указать допобязанности в должностной инструкции руководителя.

Как установить требования к сотруднику, который ведет ВУ

Законодательно закрепленного списка требований нет. Но каждая компания может установить их самостоятельно. Требования к образованию, опыту, квалификации специалиста закрепляйте в должностной инструкции или другом ЛНА.

Может ли вести ВУ сторонняя организация

Законодательство не запрещает аутсорсерам выполнять функции оформления отчетных документов по ВУ. Однако вряд ли получится полностью передать ведение учета сторонней компании. Ведение ВУэто комплексная деятельность, которая включает работу с персональными данными, разными документами, взаимодействие с военкоматами, бронирование сотрудников, а также проверки и контроль.

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