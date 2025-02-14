Ошибки в счетах-фактурах: из-за каких откажут в вычете НДС, а какие не помешают этому 

Счет-фактура в 2025 году
Счет-фактуру обязаны оформлять все плательщики НДС — продавцы при получении аванса от покупателя и реализации товаров (работ или услуг). В документе указывается сумма налога, которую поставщик предъявил покупателю.
Действующая форма документа утверждена постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137 (с учетом изменений — постановление Правительства от 16.08.2024 № 1096).
Счет-фактуру нужно составлять при всех операциях, облагаемых налогом. Необходимость возникает:
если компания работает на основной системе налогообложения (ОСНО);
если компания работает на упрощенке и является плательщиком НДС;
если компания является налоговым агентом по НДС.
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Принять к вычету НДС можно при правильно оформленном счете-фактуре. При этом не все ошибки в документе приведут к отказу в вычете со стороны налоговой службы.
Существенные ошибки
Ошибка в счет-фактуре признается существенной, если она может стать причиной отказа в вычете НДС. К таким погрешностям относят ошибки, которые не позволяют налоговому инспектору идентифицировать (п. 2 ст. 169 НК):
1. Продавца или покупателя.
Если ошиблись в наименовании продавца товара, услуги, имущественных прав или их покупателя, неверно указали адрес или ИНН, налоговая служба не сможет уникально идентифицировать продавца или покупателя.
Например, в строке 6 счета-фактуры напечатали не наименование покупателя, которое зарегистрировано в учредительных документах, а ФИО сотрудника, занимающегося закупкой.
Выполнить проверку данных контрагента можно на сайте налоговой службы.
2. Наименование отгруженных товаров, оказанных услуг, реализованных имущественных прав.
Например, вместо «хлеб пшеничный» написали «хлеб ржаной».
При этом, если в поле «Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права» поставщик указал неполную информацию, но достаточную, чтобы определить конкретный товар (работу, услугу, имущественное право), то ФНС в вычете не откажет (письмо Минфина от 17.11.2016 № 03-07-09/67406).
3. Стоимость товаров и сумму НДС.
Это может произойти из-за арифметических ошибок, когда отсутствуют данные о стоимости или сумме налога, отсутствуют или неверно указаны наименование и валюта; отсутствуют или неверно указаны единица измерения, количество (объем) или тариф за единицу измерения.
4. Верную ставку налога.
Например, вместо 20% указано 10%.
Те же правила действуют для корректировочных и исправительных счетов-фактур.
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Ошибки, из-за которых не откажут в вычете
К несущественным относят ошибки, которые не препятствуют вычету НДС (п. 2 ст. 169 НК). Примеры таких ошибок:
Опечатки в наименовании либо адресе продавца или покупателя. Например, указали ФИО предпринимателя и забыли добавить «ИП» (письмо Минфина от 07.05.2018 № 03-07-14/30461). Или добавили лишние символы — запятые, тире (письмо Минфина от 02.05.2012 № 03-07-11/130) и т.п.
Неверно указан КПП. Этот реквизит в счете-фактуре не является обязательным.
Нарушена нумерация счетов-фактур или в номере документа есть ошибка.
Вместо наименования валюты указан графический символ рубля (письмо Минфина от 13.04.2016 № 03-07-11/21095).
В счет-фактуре отсутствует номер платежного поручения.
В графе 7 «Налоговая ставка» отсутствует символ «%» (письмо Минфина от 03.03.2016 № 03-07-09/12236).
В графе 6 вместо слов «без акциза» поставлен прочерк (письмо Минфина от 18.04.2012 № 03-07-09/37).
Неверно указан номер таможенной декларации или страна происхождения товара (письмо ФНС от 04.09.2012 № ЕД-4-3/14705@).
Примеры из судебной практики говорят о том, что из-за недостоверных сведений о номере ГТД или стране происхождения нельзя отказывать в вычете НДС (постановление АС Московского округа от 21.03.2016 № Ф05-2082/2016 по делу № А41-6499/2015 и др.). Хотя на практике налоговая служба иногда не принимает к вычету НДС, если счет-фактура содержит подобные ошибки.
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